Cumplidas 48 horas desde la intervención quirúrgica que se le practicó en el Sanatorio Los Arcos, al DT del Millonario se lo vio repuesto, por lo que condujo con normalidad los ejercicios del plantel. Aún no se sabe si viajará a Santa Fe, aunque de no manifestar molestias, acompañará a sus jugadores a un duelo crucial en el cual tendrán la posibilidad de seguir en la cima del torneo en soledad. En caso de no poder trasladarse, su lugar en el banco de suplentes será ocupado por su ayudante de campo, Matías Biscay, quien estará secundado por el otro auxiliar, Hernán Buján.