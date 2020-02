La experimentación consistía en que las niñas no concurrirían al colegio (pero darían sus exámenes libres cada año) y recibirían educación en su propia casa. No sólo aprenderían los conocimientos básicos de las materias sino que además el esperanto sería la lengua utilizada para la enseñanza y el ajedrez la asignatura complementaria pero con una excepción. Los educadores y ocasionales rivales de ajedrez serían exclusivamente varones. Las niñas no jugarían con otras mujeres. Para no descuidar el ejercicio físico, la rutina incluía que las tres hermanas practicaran tenis de mesa o ping pong. Más tarde sus padres confiarían que aquello se debió a que era el deporte más barato y el que tenían a mayor alcance en esos días austeros.