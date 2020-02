Como Arano también pasó por el fútbol de ascenso, el ex Racing recordó que en cancha de Almirante Brown le “mostraron un arma en la popular”. La sorprendente frase también abrió el juego para que hable de su paso por River, donde vivió el momento más doloroso de su carrera. “No siento que haya fracasado. Yo me preparaba para jugar, y si no me ponían era por decisión del técnico. Nunca pensé que nos podíamos ir a la B”, arrancó Chiche sin omitir ningún detalle: “Con Belgrano jugué los últimos minutos llorando. Sentimos miedo porque no podíamos salir del vestuario. También tenía miedo en mi casa. La verdad es que la gestión fue un desastre. No cobrábamos hace 10 meses, los vestuarios eran terribles y la ropa medio pelo”.