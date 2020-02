El estrés deportivo también lo llevó a analizar la posibilidad del retiro profesional. “Un montón de veces pensé en retirarme. Ya no le tengo que demostrar nada a nadie. No necesito seguir jugando, porque no me hace falta la plata. Lo hago porque quiero demostrar que todavía puedo seguir jugando”, aclaró el Apache y aclaró cómo fue su regreso de Asia: “Cuando volví de China tuve que demostrar que estaba a la altura. Yo me arrepiento el cómo me fui, no el por qué. Necesitaba poner mi cabeza en blanco, porque de tanta presión me quedaba ciego. Fue un año para despejar la cabeza, porque sabía que Boca iba a ser campeón. Después me arrepentí porque la comunicación no fue buena, pero estaba mal. Creía que la gente iba a estar dolida igual. Me pude haber equivocado o no, pero lo sentí así”.