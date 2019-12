Ya retirado, Cereijo aclaro en una entrevista que varios clubes fueron ayudados durante su gestión. Entre ellos Independiente y Huracán en un momento muy crítico. No lo dijo pero consta que el coronel Imbert (compañero de Perón en el golpe de Estado de 1943 y muy amigo de María Duarte) colaboró cercanamente con José Amalfitani presidente de Vélez Sarsfield, que Antoni V. Liberti histórico presidente de River fue cónsul en Génova y recibió créditos para la terminación de su estadio, que Atilio Renzi mayordomo de la pareja presidencial en Olivos cuidaba los intereses de Ferrocarril Oeste, que el ministro Raúl Mende hacia lo propio con Boca, que José Constantino Barrio, ministro de Industria y Comercio formaba parte de la Comisión Directiva de San Lorenzo, que…En definitiva, suponer que Cereijo disponía de atribuciones no contraladas para favorecer a Racing es una fantasía que no dispone de argumentos sólidos, creíbles.