• Culmina el año y la Final de la máxima competencia femenina del país, que fuera anunciada en febrero para realizarse en Ushuaia del 24 de junio al 2 de julio, se suspendió y durante 8 meses no tuvimos novedades. En ese período no pudieron organizarlo debido a las decisiones caprichosas de algunos dirigentes de la Federación Argentina de Ajedrez que no aceptaron el diálogo ni la búsqueda conjunta de soluciones para destrabar un conflicto de clara desigualdad en el cual las mujeres ajedrecistas estamos precarizadas en la mayoría de las competencias.