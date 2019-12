“Hasta ahora, ningún jugador me manifestó que se quiere ir. No entiendo eso de despertar el interés del “equipo se va a desmantelar”. Por ahora no ha pasado nada más allá de lo de Palacios. No seamos ansiosos, no busquemos despertar ninguna confusión”, explicó sobre el plantel. “Se nos va Palacios. Lo conocí de chiquito y evolucionó de una manera increíble. Iremos a buscar a un futbolista que nos pueda aportar ese vacío que va a quedar. Miraremos para adentro y, si no, iremos a buscar algo", se explayó sobre el caso del joven mediocampista.