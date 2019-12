Ratifico lo que dije en el comunicado. Lo que me ha planteado Román en las conversaciones que he tenido con él, no con ningún representante. Sí con hermano, Delgado y Cascini. Estamos tranquilos que lo que dije es lo que pasó y vuelvo a ratificar que lo que me propuso fue inaceptable. Ser manager se paga, ser directivo no. Llegamos a un punto de las propuestas en el cual el último día de la reunión pensé que llegábamos a un acuerdo y no se pudo. Consideré inaceptable la propuesta y bueno, se terminaron las conversaciones. Cuando salió el hermano con el comunicado a decir que yo no le había hablado, no es así. Yo hablé tres veces, lo que no me parece bien, ético, directamente lo descarté. Porque él mismo me ha planteado que era su propuesta, entonces para qué voy a volver a hablar.