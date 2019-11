“Fue el momento en el que más sufrí, se te pasan un montón de cosas en la cabeza. Cuando me tocó vivir eso pensé que no iba a jugar más al fútbol. Después de la cirugía, cuando estaba en recuperación, estaba mi señora al lado. Y cuando me despierto, la veo llorando. Y le pregunto: ‘¿Qué pasa amor, te dijeron que no iba a volver a jugar?’. Y me dijo: ‘Quedate tranquilo, salió todo bien’. Y cuando te vas recuperando también pensás que no vas a volver bien, de la misma manera que antes. Pero gracias al apoyo de ella y de mi familia salí adelante y hoy disfruto del éxito”, le contó el arquero al sitio de la Copa Libertadores.