Al día siguiente, en Boca se celebrarán las elecciones presidenciales que serán claves para conocer el cuadro de situación del atacante de 35 años. En el actual escenario, la continuidad de Tevez parece cada vez más compleja y él ya dio señales de comprender esa posibilidad. “Obvio que quiero seguir, me muero por vestir esta camiseta, pero ya no queda en mí, son cuestiones del club, cuestiones políticas, y las respeto. No queda en mí”, declaró luego de brillar contra el combinado de Sarandí.