“Mateo (una de sus figuras), no se sentía cómodo en el fútbol y acá está muy felíz”, y suma el caso de Anita, otra de las integrantes del equipo Sub 16 mixto: “La nena quería dejar el colegio porque no se sentía cómoda”. Hace un año, los integrantes del equipo viajan desde sus pueblos hasta Resistencia para entrenar una vez por semana, aunque la práctica es una excusa, porque el simple encuentro es la verdadera razón de sus viajes.