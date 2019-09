La pelea hoy tiene no menos de seis bandos bien diferenciados. Por un lado, Caverna Godoy, aún cuando tiene derecho de admisión y varias causas penales en curso (la última y más resonante la lleva el fiscal Norberto Brotto, por la reventa de entradas y como organizador de la barra) mantiene un núcleo que le es fiel con asiento en San Miguel, José C. Paz, Campo de Mayo y Bella Vista. Si bien no entra a la cancha, sigue moviendo los hilos de su gente gracias a los aceitados contactos que hizo durante toda su jefatura. Su nuevo abogado en la causa por reventa de entradas es Fernando Burlando.