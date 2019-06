Aquel primer año vistiendo la celeste y blanca iban a llevarla a tomar dos grandes decisiones en su vida. "Cuando me llamaron al seleccionado yo estaba en mi último año de colegio y no lo pude terminar. Era mi primer llamado a la Selección y yo iba al colegio a la mañana. Entrenábamos lunes, martes, jueves y viernes y al colegio yo entraba a las 7 y salía a las 12. Así que se me superponía con el viaje. Me moría por estar en la Selección así que hablé con mi mamá y el dije que iba a dejar el colegio. Le dije que iba a hacer lo imposible al año siguiente para terminarlo pero que esta era mi oportunidad. Ella se lo tomó bien pero me hizo prometerle que tenía que terminarlo", comenta acerca de sus estudios. Para alegría de su madre, Sofía cumplió lo prometido. En 2015 finalizó sus estudios secundarios a distancia. "No me daban los horarios con los entrenamientos, así que e anoté ahí e iba a rendir una vez por mes a rendir libre. Así lo pude terminar", relata.