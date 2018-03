"Acá en el complejo del City estamos cada uno en su habitación. Antes de ayer lo fui a molestar. Él se quería dormir, me daba cuenta, y yo me quedaba a propósito, mirando la tele. Le dije: 'Estás cansado, pa?' Un poco, me respondía. Hasta que me dijo: 'Bueno, andate'. No sé cómo hace. Él te dice, me voy a dormir y en tres, cinco minutos, palmó".