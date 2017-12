Orode juega en Argentina, vive en Argentina, pero puede jugar contra Argentina. Es que la Selección que dirige Jorge Sampaoli es uno de los habitantes del Grupo D, junto a Islandia, Croacia y… sí, Nigeria. La Nigeria que le sigue los pasos al "Negro", como le dicen cariñosamente a Félix, en el Torneo Federal A, la tercera categoría de nuestro fútbol, donde defiende la camiseta de Defensores de Pronunciamiento. Uno de los ayudantes de Gernot Rohr, director técnico de las "Águilas", lo contactó en su última visita a su país. "Se enteraron de que había viajado y me llamó. En ese momento estaba en Sportivo Barracas. Me preguntó cómo estaba en Argentina, cómo me sentía, si estaba adaptado. Y me dijo que me estaban mirando. Eso me puso muy orgulloso y me dio más ganas de trabajar. Sé que es difícil, que hay muy buenos jugadores, pero mientras haya chances, no voy a bajar los brazos. Después, cuando pasé a "Depro", me enteré que seguían mis pasos en el Federal A", dice, entusiasmado.