Fernando Ortiz consiguió igualar recórd histórico con triunfo de América sobre el Atlético de San Luis

Fernando Ortiz, entrenador del Club América. Foto: @LigaBBVAMX

Fernando Ortiz se ha metido en la historia del Club América. Luego del resultado a favor conseguido ante el Atlético de San Luis (3-0) en juego correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, el equipo azulcrema logró su octava victoria consecutiva con lo que igualó el recórd histórico del club y de entrenadores como Miguel Ángel Zurdo López y Jorge Indio Solari.

Tras un inicio de torneo complicado para las Águilas, donde incluso ocuparon los últimos puestos de la clasificación durante las primeras semanas, en el panorama parece que no hay oponente que pueda parar su buen paso. La marca de ocho triunfos está acompañada de un balance de 24 anotaciones a favor, por sólo tres en contra, que sumado a lo conseguido en fechas anteriores lo ubican como la mejor ofensiva del Apertura 2022 (29 tantos hechos y 11 recibidos).

“Va a ser una frase reiterada, no me estoy fijando si se consigo un partido, una marca o no, no soy de esos entrenadores, soy del día a día. Los que han logrado las cosas son los jugadores yo no he logrado nada. Me pone feliz que sacamos un partido dificilísimo, pero es el trabajo diario que hacen los jugadores y que se ve reflejado”, comentó el técnico argentino en conferencia de prensa posterior al partido.

América ligó 8 victorias consecutivas en la Liga MX con Fernando Ortiz como entrenador. Foto: Club América

El Tano, quien llegó al banquillo del primer equipo de manera interina tras la destitución de Santiago Solari, suma apenas su segundo torneo como entrenador de la Primera División en México y su primero iniciado desde cero. No obstante, con menos de treinta partidos al mando, Ortiz ya ha fijado su nombre en los libros de historia del club.

De momento, comparte el logró con el Zurdo López que logró la racha de victorias en la temporada 1997 y con el Indio Solari que hizo lo propio en la temporada 1997. Pero el actual entrenador tiene la posibilidad de lograr un nuevo récord si consigue vencer a Necaxa en el próximo duelo programado para América en la Liga MX.

”Feliz, pero yo soy la cara visible del cuerpo técnico que trabaja, hay que sacarse el sombrero en todos los profesionales atrás mío, los jugadores lo conquistan también, personalmente estoy feliz, pero me preocupa Necaxa, cien por ciento tengo la mente en eso y nada más”, sostuvo Ortiz. El choque ante los Rayos está progamado para el sábado 10 de septeimbre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

Racha de victorias de América:

- Jornada 7: América 2-1 FC Juárez

- Jornada 8: Pumas 0-3 América

- Jornada 9: Pachuca 0-3 América

- Jornada 10: América 7-0 Cruz Azul

- Jornada 16: Querétaro 0-1 América

- Jornada 11: Mazatlán 1-3 América

- Jornada 12: América 2-1 Tigres

- Jornada 13: América 3-0 Mazatlán

América ligó 8 victorias consecutivas en la Liga MX. Foto: Club América

La victoria ante los potosinos fue fraguada de manera contable por los tantos del uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, el chileno Diego Valdés y el mexicano Henry Martín. En el calendario de la escuadra azulcrema restan cuatro rivales ante del inicio de la Liguilla: Necaxa, Santos, Guadalajara y Puebla (además de un encuentro amistoso ante el Nashville en Estados Unidos).

Sobre los comprimisos y la carga en su plantilla, Ortiz dijo: “Hay un desgaste físico bastante importante, veré cómo dosificar respecto a los jugadores. San Luis tuvo chanches de marcar, cuando estábamos cero a cero y si se ponían en ventaja se iban a complicar un poquito más porque se iban a cerrar. Pero sí, saber reconocer que el rival hizo un gran planteo”.

