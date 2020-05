“Me sentí responsable por el descenso (junio de 2013), porque la elección anterior (2011) no la ganó Javier Cantero, la perdí yo por errores que cometí en mí última gestión. Él fue presidente por culpa mía. Estoy seguro que si el presidente era (Baldomero) Cacho Álvarez (de Olivera) o yo, Independiente no se iba a la B Nacional”, estimó Comparada en diálogo con La Visera Radio.