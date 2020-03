“La otra pata alimentarse adecuadamente. Todos tenemos que, en este momento, donde hay menos movimiento, cuidar la alimentación”. El ex guardameta también trabaja con pacientes de la tercera edad con deterioro de su salud por baja masa muscular. “Tuvimos que hablar mucho con cada paciente, reforzaba mucho esta charla, hacerles entender que el COVID-19 no sólo afecta a la tercera edad y para el resto era un resfrío. Me tomé mucho tiempo para explicarles”, describe y, al mismo tiempo, subraya el mensaje.