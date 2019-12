Falero entra en el campo de los deportistas que son muy reconocidos por sus pares. Como sucede en el fútbol, en el tenis o en el básquet: “Ahora que me retiro caigo en cuenta de lo que logré. Hay veces que uno es muy bueno en lo que hace, pero cuando deja de hacerlo se olvidan rápido. Creo que lo que yo logré es que hasta mis propios colegas me tengan un gran afecto. A pesar de que les gané muchas carreras, que te quieran es muy importante. Siempre fui muy fair play. Me comparan con Maradona y es increíble, aunque en el momento no te das cuenta. No era consciente de lo que me estaban diciendo, recién ahora lo entiendo. Paso por la tribuna y recibir mensajes como el del señor es lo que te llena la vida. Es gente que está hace muchos años viendo carrera. Si te dicen una cosa así es porque generaste algo muy bueno arriba del caballo, hiciste bien lo que hiciste. Siempre trato de responder que yo no los abandono, que me bajo del caballo y que lo mejor que nos puede pasar es que Pablo Falero se retire en el momento justo, y no tener que lamentar malos recuerdos por accidentes”.