Todo esto deja atrás aquellas declaraciones del pasado 21 de junio, cuando el propio tenista había revelado estar "triste", porque no sabía si podría volver a jugar en el circuito ATP, justo antes de operarse en Barcelona. "No puedo hablar mucho de lo que va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperar mi salud y mi rodilla. Y si fue mi último partido de tenis el otro día, no lo sé", había asegurado, visiblemente afectado.