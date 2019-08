"Tengo una historia con este chico de cuando estuve en San Lorenzo, fue increíble. Había un entrenamiento de definición y (Hugo) Tocalli realmente es increíble cómo entrena, todo el tiempo los forzaba a los chicos. Había jugadas que no le salían al pibe, que recién empezaba en Reserva y se puso mal, llegó casi hasta las lágrimas. Me dio una pena… Terminó el entrenamiento, fui a la cancha y lo abracé. Le dije que eso le iba a servir. Y me dijo: 'Sí, seguro que me sirve, pero no puedo meterla'. Él se acuerda muchísimo de eso cada vez que voy a ver un entrenamiento", recordó Acosta en diálogo con el programa La Oral Deportiva.