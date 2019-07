¿Qué opinan de este nuevo rol y sus fuertes declaraciones pos partido contra Brasil y Chile? ¿Temen una fuerte sanción de parte de la Conmebol?

Gugnali: "No me cambia nada (su nuevo rol). Para mí siempre fue el mejor del mundo y el referente futbolístico de la Selección. Es más, me preocupa que lo hayan echado porque eso no pasa nunca. Así que no disfruto esto que le pasó, no me parece que sea lo correcto, pero bueno es parte de la situación. Igualmente no creo que haya una sanción fuerte porque la Conmebol tiene una deuda muy grande por lo que fue el partido contra Brasil. Fue muy cómico. Para mí la sanción va a ser mínima".