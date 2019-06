Claro que el actual número 12 del ranking ATP habló sobre su estado de ánimo ya que se someterá a su quinta operación en lo que va de su carrera deportiva. "Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mi volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco, pero mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho mas que eso porque no se lo que va a pasar más adelante. Ojala que pueda recuperarme bien y que pueda volver a tener salud en mi rodilla. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo se. Seguramente, durante mi recuperación voy a tener las cosas un poco más claras y voy a saber para que estoy más adelante. Quería agradecerles por todo el apoyo y la fuerza que me dan y todo el cariño que transmiten. Les agradezco de corazón", concluyó.