Los Superclásicos de los últimos cinco años, que cambiaron la historia moderna de River con los triunfos ante Boca en la Sudamericana 2014, las Libertadores 2015 y 2018, y la Supercopa Argentina 2018, tienen reservado un lugar de privilegio en el documental. "También se podrá ver material en blanco y negro de la época de La Máquina, e historias y anécdotas del club y sus protagonistas que no se conocían", prometió Scalella y agregó: "Los hinchas de River no se la pueden perder y te diría que los futboleros tampoco. Ninguna otra película nos llevó tanto trabajo como ésta, y eso que en mi caso particular tengo hechas más de 300…".