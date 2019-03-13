Copa Libertadores: San Lorenzo le ganó a Junior con gol de Román Martínez y rompió la larga racha sin victorias

San Lorenzo venció 1 a 0 a Junior de Barranquilla con gol de Román Martínez y cortó con la larga sequía de triunfos de 15 encuentros, 12 desde la asunción en la conducción técnica de Jorge Almirón. En el "Nuevo Gasómetro", el "Ciclón" sumó tres puntos vitales por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El equipo colombiano jugó con diez desde los 29 del primer tiempo por la expulsión de Gabriel Fuentes.

San Lorenzo completó un regular primer tiempo. Por momentos se vio superado, sobre todo en la tenencia de la pelota, pero contó con las acciones más peligrosas a su favor. En el complemento, sacó provecho de la expulsión de un futbolista rival y golpeó en el momento justo. A partir de dicha ventaja, controló el partido y pudo aumentar de no ser por una mala definición de Nicolás Blandi y el travesaño que le negó el tanto a Héctor Fértoli.

Román Martínez fue el autor del gol de San Lorenzo para el triunfo ante Junior por la Copa Libertadores (Foto Baires)

El inicio del partido fue interesante para el "Ciclón" que volcó su ataque por el lado de Andrés Rentería, el jugador más punzante de la etapa. A los 6′, el colombiano remató cruzado y llevó peligro al arco bien custodiado por Sebastián Viera, quien terminó como la figura del conjunto visitante.

Pese a las urgencias y al murmullo que bajaba desde los cuatro costados del Nuevo Gasómetro, San Lorenzo fue paciente a la hora de generar juego e intentar incomodar a un rival que tuvo más la pelota pero que no fue efectivo en la puntada final.

A los 25′, Damián Pérez envió un centro preciso al área chica para que Rentería vuelva a contar con una posibilidad clara de gol. Sin embargo, se encontró nuevamente con el arquero uruguayo bien ubicado para tapar y enviar la pelota al córner.

Con esta victoria, el “Ciclón” cortó una racha de 15 encuentros sin victorias (Télam)

Junior siguió dominando, manejó la pelota con pases precisos y cortos, pero careció de profundidad, por ello casi no tuvo jugadas de peligro. Pese a la falta de lucidez de Fernando Belluschi y a los errores en los pases de Román Martínez, el "Ciclón" se las ingenió para llevar peligro al arco rival.

Al promediar la etapa, Junior se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Gabriel Fuentes, quien al querer proteger una pelota que se iba al lateral impactó con su codo en el rostro de Damián Pérez. El árbitro paraguayo Arnaldo Samaniego no dudó y le sacó la roja directa.

La expulsión no pareció afectarlo al equipo de Barranquilla que siguió jugando con la misma tónica hasta el momento. Aunque sí sufrió una tercera jugada colectiva muy clara de San Lorenzo que, tras una combinación de buenos toques, Belluschi enganchó y remató desde la medialuna. Otra vez, Sebastián Viera se lució con una gran tapada. Tras el rebote largo del arquero uruguayo, Blandi reclamó penal de Rafael Pérez que no existió.

La etapa finalizó con un tiro desde media distancia de Carlos Ruiz, que salió apenas desviado, y un golpe que sufrió Fernando Belluschi que preocupa a todo San Lorenzo. El mediocampista no salió a jugar el complemento por un esguince de rodilla derecha y en su lugar entró Nicolás Reniero. Además, Jorge Almirón dispuso el ingreso de Héctor Fértoli por Andrés Rentería.

Con cuatro puntos, San Lorenzo se ubica en el segundo puesto del Grupo F. El líder es Palmeiras, el próximo rival, con 6 (Télam)

San Lorenzo mejoró en el segundo tiempo, aunque los primeros minutos la pasó mal. Se puso en ventaja con un golazo de Román Martínez, en un momento clave de un partido que sufrió una interrupción de diez minutos por el corte en el suministro eléctrico. Nicolás Blandi pudo aumentar, pero tardó en definir y dejó abierto el marcador hasta el final. Héctor Fértoli también, pero el travesaño se lo negó.

El resultado le quedó corto al partido, sobre todo por el gran complemento que tuvo el equipo de Boedo, que espera a través de este triunfo romper con el presente negativo, que lo tiene último en la tabla de posiciones de la Superliga y que venía de perder en su visita a la cancha de Boca (0-3), lo que provocó que los rumores sobre el alejamiento del entrenador comenzaran a aparecer en el planeta azulgrana.

Desde que Almirón se calzó el buzo de DT en noviembre del año pasado, el "Ciclón" nunca había podido sumar de a tres en un partido. La racha se cortó en los 15 juegos, cuando estaba a sólo uno de igualar la peor marca histórica: el registro de 16 corresponde al torneo Metropolitano de 1976.

En lo que se refiere al equipo que jugó en el Nuevo Gasómetro, Fernando Monetti fue ratificado por Almirón y siguió ocupando el arco de San Lorenzo, a pesar de las críticas después de la expulsión que sufrió el ex arquero de Atlético Nacional en la Bombonera. Además, regresó a la titularidad Fernando Belluschi, que no venía siendo tenido en cuenta para ser parte del once inicial, pero que debió ser reemplazado por lesión (esguince de rodilla derecha).

Jorge Almirón acumulaba 12 partidos sin triunfos, desde que se transformó en el entrenador de San Lorenzo (FotoBaires)

Junior fue el otro protagonista de la tarde en Buenos Aires. El conjunto colombiano venía de perder en su estreno por el Grupo F: en Barranquilla, cayó 2-0 ante Palmeiras, que también ganó su segundo encuentro (superó 3-0 a Melgar en Brasil).

Por la Primera División de su país, el equipo que dirige Luis Suárez está en la tercera colocación, detrás de Cúcuta y Millonarios, los líderes del certamen. Está invicto en nueve partidos, con cinco triunfos y cuatro empates.

Hay un antecedente entre ambos en la máxima competición del fútbol sudamericano. Ya se enfrentaron por la fase de grupos de Copa Libertadores 2000. En Bajo Flores, San Lorenzo triunfó 2-0. En Colombia, la victoria fue para los dueños de casa por 3-1.

Formaciones:

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez; Román Martínez, Gerónimo Poblete, Fernando Belluschi; Andrés Rentería, Nicolás Blandi y Juan Camilo Salazar. DT: Jorge Almirón.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez; Fabián Sambueza, Matías Fernández, Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz. DT: Luis Suárez.

Árbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay)

Estadio: Pedro Bidegain

TV: Fox Sports

