"Tuve ofertas para irme al exterior y estoy muy agradecido a los clubes que se interesaron por mí. Pero por diversas razones, a esta altura de mi carrera, creo que lo mejor para mi es quedarme en Argentina. Me seduce la posibilidad de continuar con Jaguares algunos años más y seguir aportando lo que pueda al rugby de acá y, si tengo la chance de ser convocado, cerrar mi etapa con Los Pumas. Es mi camiseta, mi motivación, mi pasión y una de las cosas que más satisfacciones me ha dado y me sigue dando. En definitiva, es donde quiero estar", explicó el jugador formado en el Club San Luis.