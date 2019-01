"Ni los médicos esperaban este avance tan agudo. No quiero dar detalles que rozan lo triste y situaciones feas que no valen la pena contar porque no van a cambiar nada. Hoy el cuadro en el que lo vemos no es el mejor ni el ideal que todos quisiéramos", concluyó Juan Ignacio, quien agradeció el apoyo al Tata en sus redes sociales: "Por este medio quiero agradecer tantas muestras de afecto sin importar los colores de camiseta que nos han hecho llegar hacia mi Viejo, papá está mejor, pero aún tiene una larga pelea por delante, la cual, como fiel guerrero que es, no va a abandonar".