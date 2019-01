"¿Qué vamos a hacer el 1 de enero cuando cierren el Cenard?". La frase salió en diciembre de los labios de un deportista y la pregunta fue para Diógenes de Urquiza, el sucesor de Carlos Mac Allister al frente del deporte argentino. De Urquiza no podía creerlo: el Cenard no se cierra hasta que no se abra uno nuevo y mejor, respondió. Y para eso falta mucho, señalaron a Infobae en las oficinas que coordinan el deporte argentino.