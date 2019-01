Guillermo no pudo plasmar su idea y, en más de una ocasión, se conformó con una afirmación: "El rival no nos superó". Uno de los grandes desafíos de Gustavo Alfaro será transmitir su idea, convencer a los jugadores y dejarle en claro al hincha a qué juega su equipo, más allá de que guste o no su filosofía futbolística.