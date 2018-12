Cuando Marcelo Gallardo ingresó al entretiempo al vestuario de River en el estadio Arena do Gremio en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, sabía que corría riesgo de ser sancionado. Había sido suspendido por "segunda reincidencia en ingreso tardío del equipo en el segundo tiempo" y no podía entablar contacto con sus jugadores. Dijo que lo había sentido, que lo necesitaba. "La realidad es que yo no tenía decidido bajar al vestuario ni mucho menos, fue impulsivo, algo sanguíneo", explicó días después.