Su retiro sorprendió a su entorno, incluido el plantel y cuerpo técnico de Darío Franco, quien se puso a disposición y entendió su postura. "No me siento bien en el arco ni en plenitud en muchos aspectos de la cabeza. Tengo un desgaste de 20 años, prefiero dejarle el lugar a otro", reveló el arquero de 36 años que aseguró no tener pensado qué hará ahora, aunque sí anticipó que seguirá acompañando al plantel e irá a ver los partidos como hincha.