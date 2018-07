El "Rojo" –no anotaba ocho goles en un partido desde el 2000 cuando se impuso por 8-1 sobre Argentinos Juniors– superó en cantidad de goles a Chaco For Ever, quien venció 7-4 a Sanjustino en febrero 2014 por la fase inicial regional III. La marca del "Rojo" no tenía precedentes hasta este duelo por 32avos de final de la edición 2018/19.