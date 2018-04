Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del Repechaje.

