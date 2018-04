"Lo que recordaba era que había jugado alrededor de 7 segundos, no había tocado el balón y que MJ ni siquiera estaba en la cancha en ese momento. No importa. Es un juego de 48 minutos. Muuuuuy largo y faltaba una pareja segunda mitad. Voy a estar bien. Después del descanso me aseguré de que estaba listo para el resto del juego, estaba volando durante ese calentamiento, creo que incluso hice una volcada de molino una vez. Quizás hacia el final del tercer cuarto, pensaba que, al menos para darle un respiro a Bruce Bowen, podía jugar. No. No sucedió. El partido se mantuvo parejo en el último cuarto y Pop nunca volvió a usarme. Juego terminado. Derrota. No MJ. Sin historia interesante que contar. Muy pobre final del 2002. Alguien podría pensar, 'relajate, hay otro juego contra ellos en San Antonio. Cuando por fin estés sano vas a ser capaz de jugar'. ¡NO! Los Wizards habían llegado a San Antonio dos semanas antes, unos días después se me torció el tobillo. Definitivamente no iba a haber otro juego de MJ-MG".