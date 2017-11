1. Miguel Almirón (Atlanta United)

2. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire)

3. Josef Martínez (Atlanta United)

4. Jordan Morris (Seattle Sounders)

5. David Villa (New York City)

6. Clint Dempsey (Seattle Sounders)

7. Sebastian Giovinco (Toronto)

8. Kaká (Orlando City)

9. Andrea Pirlo (New York City)

10. Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders)

11. Osvaldo Alonso (Seattle Sounders)

12. Diego Valeri (Portland Timbers)

13. Jack Harrison (New York City)

14. Dom Dwyer (Sporting Kansas/Orlando City)

15. Héctor Villalba (Atlanta United)

16. Darlington Nagbe (Portland Timbers)

17. Christian Ramírez (Minnesota United)

18. Greg Garza (Atlanta United)

19. Giovani dos Santos (LA Galaxy)

20. Román Torres (Seattle Sounders)

21. Diego Chará (Portland Timbers)

22. Cristian Roldán (Seattle Sounders)

23. Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)

24. Yamil Asad (Atlanta United)

25. Graham Zusi (Sporting Kansas City)