La teoría del analista de Infobae ofrece un aviso amplio, una bajada de línea de los referentes al cuerpo técnico. "El mensaje está claro: 'Vea maestro, vamos a tener muchos Nigerias en nuestra vida, algunos amistosos y otros en el Mundial Rusia 2018. Este tipo de equipos veloces y de contragolpe, que te pueden desbordar con los externos y te pueden provocar el 2-1. Sampaoli, éste no es el jubileo del fútbol, esto es un Mundial. A nosotros nos falta la gloria. Usted tiene más tiempo, a nosotros nos queda una chance, Rusia 2018. No estamos para regalarnos'. Es una demostración cabal de que no andan bien las cosas entre lo que el técnico les dice a los jugadores y lo que los jugadores esperan que el técnico les dijera".