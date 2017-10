"Yo aprendí a caminar entre bicis y, de muy chica, ya me subía, me probaba los cascos y me disfrazaba con la ropa de ciclista. Mi papá corría y tenía escuela de ciclismo. Y mi mamá, periodista, comentaba ciclismo por radio, igual que mi tío. Todo en San Juan, una provincia con mucha tradición ciclística. Creo que otra opción no me quedaba". Maribel Aguirre lo cuenta entre risas, dejando claro que la pasión por la bicicleta fue inculcada. Pero ella, más allá de esa herencia lógica, le sintió enseguida el gustito a pedalear. "A los cinco años fui por primera vez a una pista, me prestaron una bici de carrera y me enamoré", recuerda.