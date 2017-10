Nunca pasa inadvertido. Ricardo Caruso Lombardi, director técnico de Tigre, no se quedó afuera del análisis de la clasificación de Argentina para el Mundial de Rusia 2018. Invitado al programa No Todo Pasa, de TyC Sports, realizó su siempre particular análisis del 3-1 en Quito, pero poniendo el foco en el adversario de la Selección, con el que tuvo menos piedad que el mismísimo Lionel Messi. "Ecuador fue horripilante; si juntábamos un equipo con los vendedores ambulantes de Mar del Plata le hacíamos más fuerza Argentina", fue lapidario el entrenador.