"Internet no cuenta con una arquitectura monolítica, cuya existencia y forma estén garantizadas de manera perpetua, sino que es una frágil construcción conformada por una serie de hardware, software, estándares y bases de datos, gobernados por una amplia variedad de actores públicos y privados cuya conducta se ve condicionada únicamente por protocolos suscriptos en forma voluntaria", afirman Kieron O'Hara y Dame Wendy Hall, profesores de la Universidad de Southampton, en su informe Four Internets: The Geopolitics of Digital Governance, publicado en diciembre pasado por el Centre for International Governance Innovation (CIGI).