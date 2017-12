-Creo que como avances podemos identificar la concientización, la identificación del problema. Sabemos que tenemos el problema del lavado de dinero, que Argentina es destino de lavado, tenemos que armonizar leyes, nacionales e internacionales, y tenemos también que armonizar las estructuras administrativas del Estado. El Estado tiene un montón de organismos que se vinculan con el lavado y que no trabajan armónicamente, no comparten información, entonces, esa información termina no llegando. Por otra parte, tenemos un montón de normas que tenemos que cambiar, que están por fuera de los estándares internacionales, ya que, por ejemplo, no debería resultar posible realizar compras grandes, de inmuebles, en efectivo, tendría que estar bancarizado, tendría que ser una obligación legal… Hay un montón de estas pequeñas cosas que seguramente cada organismo ha identificado y que podría aportar a la solución.