Inteligencia artificial en las empresas: de la promesa a la transformación real

Julio Fitipaldo y Mauro Taroco en diálogo con DEF, analizaron la llegada de la IA, sobre todo en la industria fintech y la banca digital (Fotos: Fernando Calzada)

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Mientras casi el 80 % de los ejecutivos en América Latina coincide en que la inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del juego corporativo, solo un puñado logró cruzar el abismo que separa a un piloto vistoso de una herramienta con verdadero impacto en la cuenta de resultados.

En el sector de los servicios financieros y la banca digital, la urgencia es máxima. El usuario latinoamericano no compara la aplicación de su banco con la de la entidad competidora, sino con la última gran experiencia digital que tuvo en el día: el algoritmo de recomendación de Spotify, la inmediatez de Amazon o la personalización de Netflix. Sin embargo, detrás del discurso de innovación, la adopción real de la IA atraviesa una paradoja de madurez.

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Julio Fitipaldo, cofundador y director en Domus Global y CEO en Nublit, y Mauro Taroco, director y Board Advisor de Domus Global, y CEO en ThinkUP, en diálogo con DEF, analizaron la llegada de la IA, sobre todo en la industria fintech y la banca digital.

Domus Global es un grupo de empresas que impulsa el crecimiento de bancos, fintechs y empresas mediante servicios especializados en tecnología AI-first, estrategia, desarrollo de productos y marketing.

Mauro Taroco es director y Board Advisor de Domus Global, y CEO en ThinkUP

Las tres eras de la adopción corporativa

Según Fitipaldo, la integración de la IA en el entramado empresarial no ocurre de la noche a la mañana, sino que evoluciona en tres etapas bien diferenciadas. “La primera etapa es la productividad individual, donde el colaborador usa la tecnología como un asistente diario; le sigue la automatización de procesos, donde la IA resuelve tareas bajo control humano; y, finalmente, se alcanza la reinvención del negocio, modificando la forma de operar y la propuesta de valor para los clientes”, detalló el CEO de Nublit.

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A pesar de que casi el 80 % reconoce el impacto transformador de la herramienta, solo un 7 % logró implementarla en el núcleo de sus procesos. Fitipaldo señaló que el verdadero desafío actual no es probar si la tecnología funciona, sino lograr llevarla a un entorno productivo real. “Cuando pasás un agente a producción, tenés que ver cómo gobernarlo, asegurarte de que esté dentro de la ética de la organización y prever qué pasa si falla o se equivoca”, afirmó el especialista.

Por su parte, Taroco hizo hincapié en que la urgencia de estas implementaciones debe estar alineada con la salud financiera de las compañías. “El 87 % de los entrevistados en la región indica que la rentabilidad es la prioridad mayor. No se puede quemar presupuesto en proyectos que no van a pegar en el resultado final; no todo es hype ni hay que aplicar IA para todo”, enfatizó.

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Julio Fitipaldo es cofundador y director en Domus Global y CEO en Nublit

La carrera por la hiperpersonalización y la ciberseguridad

El gran activo de la banca sobre otros sectores es la masa de datos transaccionales que posee. En este escenario, la inteligencia artificial actúa como un catalizador para procesar esa información en tiempo real, abriendo la puerta a interfaces dinámicas que se adaptan a las necesidades exactas de cada cliente.

Taroco explicó que el usuario en América Latina se digitalizó a un ritmo mucho más acelerado que las propias instituciones bancarias. “Hoy la IA viene a desbloquear y acelerar la entrega de experiencias hiperpersonalizadas, permitiendo procesar datos para ofrecer soluciones a la medida de cada usuario”, sostuvo.

No obstante, esta apertura tecnológica trae consigo un frente crítico en materia de ciberseguridad. Fitipaldo advirtió que el cibercrimen es hoy una de las industrias delictivas que más dinero mueve a nivel global y que la IA está acelerando ese fenómeno. “Se convirtió en una guerra entre incorporar la tecnología para protegernos, porque del otro lado la están usando para atacarnos”, indicó. Frente a este panorama, el CEO de ThinkUp agregó que la ciberseguridad ya no puede ser un pensamiento tardío, sino que debe integrarse desde la concepción misma de cada proyecto digital.

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Domus Global es un grupo de empresas que impulsa el crecimiento de bancos, fintechs y empresas mediante servicios especializados en tecnología AI-first, estrategia, desarrollo de productos y marketing (Fotos: Fernando Calzada)

Prototipar rápido, medir y aprender en la práctica

Con ciclos de desarrollo que se redujeron de meses a un par de días, la ventaja competitiva ya no reside en planificar a largo plazo, sino en la capacidad de experimentar, medir el impacto e iterar en tiempo real.

En ese sentido, Taroco destacó que la IA permitió acelerar el lanzamiento de productos y acortar drásticamente el tiempo de llegada al mercado. “Hoy podés salir de una reunión y, en dos días, enviarle al cliente un prototipo funcional para probarlo, algo que antes llevaba tres meses construir”, ejemplificó.

En un entorno donde la literatura técnica queda obsoleta de una semana a otra, Fitipaldo concluyó que la única estrategia viable para las empresas es volcarse a la práctica continua. “Hoy no podés leer un libro sobre IA porque la semana pasada ya cambió todo. Mucho se aprende probando en la cancha, compartiendo conocimiento interno y construyendo bases de datos confiables para sacar un valor real”, cerró.

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