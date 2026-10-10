Economía

Una necesidad urgente para salvar vidas y potenciar la producción

La Ruta Nacional 5 conecta el corazón bonaerense con los grandes motores energéticos argentinos, pero su demora en convertirse en autovía cobra un costo diario en competitividad, logística e inseguridad vial que las comunidades del interior ya no pueden tolerar

Un grupo de personas sostiene carteles que forman el mensaje Autovía Ya al costado de una carretera
Integrantes de la Unión Cívica Radical hicieron una presentación judicial por el estado de la Ruta Nacional 5
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El desarrollo económico de la Argentina se nutre de la fuerza productiva de su interior. Cuando se habla de grandes hitos de crecimiento nacional, como el impacto de Vaca Muerta, la energía y la generación de divisas, suele soslayarse el entramado territorial que lo hace posible. Nuestra región, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, forma parte indispensable de ese engranaje productivo a través de un eje vertebrador clave: la Ruta Nacional 5.

Para que el fracking funcione en la Patagonia se necesitan millones de toneladas de arena que viajan desde Entre Ríos hacia los yacimientos a bordo de miles de camiones de gran porte. La Ruta 5 es el conector estratégico e indispensable de ese corredor productivo. Sin embargo, lo que debería ser una autovía moderna y segura para acompañar la logística del país, hoy requiere medidas urgentes.

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Este corredor no es solo una vía de tránsito; es una arteria productiva, social y humana. Por allí circula también la producción agropecuaria de nuestras ciudades, el comercio regional y el flujo logístico indispensable para los grandes proyectos del país, como el transporte de insumos estratégicos hacia el sur.

El verdadero perjuicio del estancamiento vial lo sufren a diario nuestros vecinos, productores, comerciantes e industrias locales: cada día de demora se traduce en mayores costos de flete, pérdidas de competitividad para nuestras PyMEs y, sobre todo, un riesgo permanente para la seguridad de miles de familias que la transitan.

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Sin embargo, el fondo de la cuestión excede cualquier coyuntura presupuestaria. El reclamo por la Autovía en la Ruta 5 no es una bandera de confrontación, sino una causa justa e histórica de los municipios de la zona, que buscan desplegar todo su potencial productivo e integrarse de manera eficiente a la economía nacional.

Invertir en la Ruta 5 es apostar al desarrollo federal, a la radicación de inversiones en nuestras comunidades y a la preservación de vidas humanas. La región no puede permitirse seguir postergando una infraestructura que es el motor fundamental para el crecimiento de nuestro interior y de toda la Argentina.

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