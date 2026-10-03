Anatomía del voto en Brasil: la geografía y la fe, los dos frentes donde se juega la presidencia

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A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 3 de octubre, Brasil se enfrenta a una de sus contiendas más polarizadas y ajustadas de la historia reciente. Con un electorado rígido y márgenes estrechos para captar indecisos, la batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no se decidirá en los discursos de moderación, sino en la capacidad de cada espacio para movilizar a sus bastiones territoriales y confesionales.

Las encuestas reflejan esa tensión: el último sondeo de Datafolha ubica a Lula al frente con un 40 % de la intención de voto, seguido de cerca por el senador Flávio Bolsonaro, con un 36 %. Sin embargo, detrás de la cifra nacional se esconde un mapa profundamente dividido donde la región y la religión dictan el comportamiento en las urnas.

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El choque de mapas: del nordeste lulista al sur conservador

La geografía política brasileña mantiene sus fronteras históricas bien trazadas. El nordeste sigue funcionando como el corazón electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el refugio inexpugnable de Lula. Respaldado por el peso de la población católica y la memoria de los programas sociales, el presidente alcanza allí un contundente 55 % de apoyo frente al 25 % de su rival. Para el oficialismo, el objetivo no es convencer a nuevos votantes, sino garantizar que la participación en el nordeste no caiga.

La batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no se decidirá en los discursos de moderación, sino en la capacidad de cada espacio para movilizar a sus bastiones territoriales y confesionales (Foto: AFP)

En el polo opuesto, el bolsonarismo domina el sur y el sudeste, con fuerte arraigo en sectores del agro, clases medias y centros urbanos de peso como San Pablo. No obstante, los analistas señalan que el verdadero terreno de combate se concentrará en estados clave como Minas Gerais y Río Grande del Sur, donde aún se disputan valiosos bolsones de electores.

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La brecha religiosa: católicos contra evangélicos

Más allá de los límites provinciales, la fe se ha consolidado como el factor más determinante de esta campaña. Con un padrón en el que los evangélicos representan el 27 % de los votantes (unos 47 millones de personas), ningún candidato puede aspirar al Planalto sin medir su impacto en los templos.

La fractura queda al descubierto en los números:

Entre los católicos: Lula se impone con un 45 % sobre el 33 % de Bolsonaro.

Entre los evangélicos: La balanza se inclina en sentido contrario, otorgándole a Flávio Bolsonaro un 47 % frente a un debilitado 27 % del actual mandatario.

Para la gestión de Lula, este sector constituye su principal flanco débil: casi cuatro de cada diez evangélicos (39 %) califican de forma negativa su gobierno, según datos del Instituto de Estudios de la Religión y Quaest.

El Nordeste sigue funcionando como el corazón electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el refugio inexpugnable de Lula. Respaldado por el peso de la población católica y la memoria de los programas sociales (Foto: Efe)

La Amazonía en disputa y la batalla por el mensaje religioso

La intersección entre geografía y fe encuentra su punto más caliente en el norte y la Amazonía. El acelerado avance de las iglesias neopentecostales en esta región –donde los evangélicos ya rozan el 37 % de la población– transformó la zona en un territorio dinámico disputado metro a metro.

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Consciente del riesgo, la campaña de Lula ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes para suavizar su imagen: cartas abiertas dirigidas a los fieles con citas bíblicas, spots publicitarios con pastores, música góspel e interpretaciones retóricas para reconectar con el electorado religioso. Del otro lado, referentes de peso como el pastor Silas Malafaia articulan activamente a sus comunidades para consolidar el voto conservador.

Pese al ruido político, los analistas advierten que el voto religioso está lejos de ser uniforme. Organizaciones de base como el Frente Evangélico por el Estado de Derecho insisten en la diversidad de sus fieles, al tiempo que los sondeos indican que el 80 % de los creyentes rechaza que la política entre a los cultos.

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