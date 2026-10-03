DEF

Anatomía del voto en Brasil: la geografía y la fe, los dos frentes donde se juega la presidencia

En una contienda marcada por la extrema polarización, el territorio y la religión se consolidan como los ejes centrales que definirán el resultado entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Guardar

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 3 de octubre, Brasil se enfrenta a una de sus contiendas más polarizadas y ajustadas de la historia reciente. Con un electorado rígido y márgenes estrechos para captar indecisos, la batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no se decidirá en los discursos de moderación, sino en la capacidad de cada espacio para movilizar a sus bastiones territoriales y confesionales.

Las encuestas reflejan esa tensión: el último sondeo de Datafolha ubica a Lula al frente con un 40 % de la intención de voto, seguido de cerca por el senador Flávio Bolsonaro, con un 36 %. Sin embargo, detrás de la cifra nacional se esconde un mapa profundamente dividido donde la región y la religión dictan el comportamiento en las urnas.

PUBLICIDAD

El choque de mapas: del nordeste lulista al sur conservador

La geografía política brasileña mantiene sus fronteras históricas bien trazadas. El nordeste sigue funcionando como el corazón electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el refugio inexpugnable de Lula. Respaldado por el peso de la población católica y la memoria de los programas sociales, el presidente alcanza allí un contundente 55 % de apoyo frente al 25 % de su rival. Para el oficialismo, el objetivo no es convencer a nuevos votantes, sino garantizar que la participación en el nordeste no caiga.

La batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no se decidirá en los discursos de moderación, sino en la capacidad de cada espacio para movilizar a sus bastiones territoriales y confesionales (Foto: AFP)
La batalla entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro no se decidirá en los discursos de moderación, sino en la capacidad de cada espacio para movilizar a sus bastiones territoriales y confesionales (Foto: AFP)

En el polo opuesto, el bolsonarismo domina el sur y el sudeste, con fuerte arraigo en sectores del agro, clases medias y centros urbanos de peso como San Pablo. No obstante, los analistas señalan que el verdadero terreno de combate se concentrará en estados clave como Minas Gerais y Río Grande del Sur, donde aún se disputan valiosos bolsones de electores.

PUBLICIDAD

La brecha religiosa: católicos contra evangélicos

Más allá de los límites provinciales, la fe se ha consolidado como el factor más determinante de esta campaña. Con un padrón en el que los evangélicos representan el 27 % de los votantes (unos 47 millones de personas), ningún candidato puede aspirar al Planalto sin medir su impacto en los templos.

La fractura queda al descubierto en los números:

  • Entre los católicos: Lula se impone con un 45 % sobre el 33 % de Bolsonaro.
  • Entre los evangélicos: La balanza se inclina en sentido contrario, otorgándole a Flávio Bolsonaro un 47 % frente a un debilitado 27 % del actual mandatario.

Para la gestión de Lula, este sector constituye su principal flanco débil: casi cuatro de cada diez evangélicos (39 %) califican de forma negativa su gobierno, según datos del Instituto de Estudios de la Religión y Quaest.

El Nordeste sigue funcionando como el corazón electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el refugio inexpugnable de Lula. Respaldado por el peso de la población católica y la memoria de los programas sociales (Foto: Efe)
El Nordeste sigue funcionando como el corazón electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y el refugio inexpugnable de Lula. Respaldado por el peso de la población católica y la memoria de los programas sociales (Foto: Efe)

La Amazonía en disputa y la batalla por el mensaje religioso

La intersección entre geografía y fe encuentra su punto más caliente en el norte y la Amazonía. El acelerado avance de las iglesias neopentecostales en esta región –donde los evangélicos ya rozan el 37 % de la población– transformó la zona en un territorio dinámico disputado metro a metro.

Consciente del riesgo, la campaña de Lula ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes para suavizar su imagen: cartas abiertas dirigidas a los fieles con citas bíblicas, spots publicitarios con pastores, música góspel e interpretaciones retóricas para reconectar con el electorado religioso. Del otro lado, referentes de peso como el pastor Silas Malafaia articulan activamente a sus comunidades para consolidar el voto conservador.

Pese al ruido político, los analistas advierten que el voto religioso está lejos de ser uniforme. Organizaciones de base como el Frente Evangélico por el Estado de Derecho insisten en la diversidad de sus fieles, al tiempo que los sondeos indican que el 80 % de los creyentes rechaza que la política entre a los cultos.

Temas Relacionados

brasilelecciones brasillula da silvaflávio bolsonaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

DEF en la brigada más poderosa y moderna del Ejército Argentino: Stryker, drones y soldados en La Pampa

En La Pampa, el Ejército Argentino cuenta con una brigada mecanizada lista para operar en los ambientes más hostiles, definir el combate y mirar al enemigo a la cara. La Fuerza, consciente del papel que desempeña, la dotó de sus medios más modernos

DEF en la brigada más poderosa y moderna del Ejército Argentino: Stryker, drones y soldados en La Pampa

La trampa del Darién: la ruta de la muerte que atrapa a miles de migrantes en un viaje de doble vía

Las duras políticas fronterizas de Estados Unidos y la desesperación humanitaria han convertido la selva entre Colombia y Panamá en un infierno sin salida para familias que buscan sobrevivir

La trampa del Darién: la ruta de la muerte que atrapa a miles de migrantes en un viaje de doble vía

Inteligencia artificial y seguridad nacional: la amenaza invisible sobre las infraestructuras críticas

En diálogo con DEF, Alejandro Corletti, especialista en Ingeniería Informática, advierte sobre los vacíos legales, el espionaje corporativo y los riesgos de ceder el control de los datos estratégicos del país

Inteligencia artificial y seguridad nacional: la amenaza invisible sobre las infraestructuras críticas

Malvinas Argentinas: un compromiso de amor y honor

Entre la nueva base naval en Ushuaia y la defensa de la biodiversidad marina, la cuestión Malvinas reafirma la estrategia bicontinental y la memoria colectiva del país

Malvinas Argentinas: un compromiso de amor y honor

Guerra híbrida en América Latina: cómo China, Rusia e Irán construyeron su influencia

DEF participó de la presentación del Center for the Study of Democracy, que advierte sobre las campañas de desinformación, los entramados de corrupción y el crimen organizado que tienen lugar en la región

Guerra híbrida en América Latina: cómo China, Rusia e Irán construyeron su influencia

DEPORTES

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto corre la última práctica libre en Malasia

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto corre la última práctica libre en Malasia

8 frases del Vasco Arruabarrena tras la goleada de Boca: de los elogios a Leonel Flores a la figura que se lesionó ante Unión

Marcó dos golazos en 10 minutos y Scaloni lo espera en la selección argentina: la noche soñada de Leonel Flores en el triunfo de Boca

Boca Juniors venció 3-0 a Unión, prolongó su invicto a 16 partidos y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

TELESHOW

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Silvia Pérez: "Siempre voy a ser una chica Olmedo, hasta el último día de mi vida"

Crónica de un día de rodaje con Wanda Nara: risas, confesiones y el desafío de convertirse en actriz

Fabiana Liuzzi habló a fondo de su hijo y abrió su corazón: “Tony avanza por el padre y la madre que tiene”

Mario Pergolini tuvo que frenar su programa al distraerse con el look de un espectador: "¿Te podemos tocar?"

La dura promesa de Luck Ra luego de tener su peor día en MasterChef: "Me falta amor"

INFOBAE AMÉRICA

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

OCDH exige cambio de sistema y reformas integrales para la transición en Cuba: “No queremos un socialismo mejor”

Las autoridades chilenas piden a Nicaragua restablecer la institucionalidad democrática tras la resolución aprobada en la OEA

Guatemala suma 27 partidos políticos con Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

Aeropuerto Juan Santamaría incorpora códigos QR para reforzar seguridad de turistas estadounidenses en Costa Rica