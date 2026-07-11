Messi y los F-16: un expiloto de la Fuerza Aérea explica qué cualidades lo harían un gran piloto de combate

Luis Briatore, comodoro retirado de la Fuerza Aérea, charló con DEF sobre las similitudes entre los pilotos de F-16 y Lionel Messi (Foto: Fernando Calzada)

¿Qué puede tener en común un capitán de la Selección Argentina con un piloto de combate? Mucho más de lo que parece. Aunque el fútbol y la aviación militar transcurren en escenarios completamente distintos, ambos exigen tomar decisiones en cuestión de segundos, mantener la calma bajo máxima presión y confiar plenamente en el trabajo en equipo.

Con esa premisa, Luis Briatore, comodoro retirado y expiloto de Mirage de la Fuerza Aérea Argentina, analiza a Lionel Messi desde una perspectiva poco habitual. En diálogo con DEF, explica por qué considera que el capitán de la Selección Argentina comparte varias de las cualidades que distinguen a quienes vuelan un F-16 y lideran un escuadrón de combate.

PUBLICIDAD

“Los pilotos tenemos que saber sobre el enemigo”

-¿Qué tiene Messi que pocos reconocen, pero que los pilotos de combate ven enseguida?

-Condiciones innatas. La pelota es parte de su cuerpo. Los pilotos de combate pasamos un montón de barreras y, en un momento, el avión es parte de uno. Es decir, tenemos que dominarlo. Algo muy parecido.

PUBLICIDAD

En cuanto al combate, los pilotos debemos saber sobre el enemigo. Lo mismo sucede en la cancha. Por ejemplo, tenemos una técnica con los ojos que se llama control distributivo, que empleamos para enfocarnos en lo más importante sin dejar de ver alrededor.

-¿Eso lo entrenan?

-Sí. Te lo enseñan. Por ejemplo, si hay que volar instrumental dentro de nubes, el horizonte es lo fundamental. Entonces, se lo mira primero, luego se observa el velocímetro; luego, otra vez el horizonte y otro instrumento.

PUBLICIDAD

Messi también tiene un patrón de búsqueda: ubica todo lo más importante y, seguidamente, lo alternativo. Uno lo puede ver cuando hace un tiro libre: observa varias cosas.

“Los pilotos de combate pasamos un montón de barreras y, en un momento, el avión es parte de uno”, señala Briatore (Foto: Fernando Calzada)

-En la cancha, ¿Messi se mueve como podría combatir un piloto de caza en una batalla aérea?

-Sí. Tiene una visión de la foto completa y, con eso, planifica la estrategia. El piloto opera de la misma manera. Si hay varios aviones combatiendo, hay que pensar dónde están para evitar el derribo.

PUBLICIDAD

Las cualidades que acercan a Messi a un piloto de F-16

-Si hoy Messi ingresara a la Escuela de Aviación, ¿cuáles pensás que serían sus mayores fortalezas?

-Lionel Messi es valiente, no solo por lo que hace dentro de la cancha, sino por cómo enfrentó en la vida distintos problemas que tuvo.

PUBLICIDAD

Al igual que nosotros, cuando ingresamos a la Fuerza Aérea, él se alejó de sus afectos al irse a vivir a España. Además, es una persona de palabra. Tiene compromiso con la selección, con el equipo y con sus compañeros. Nosotros también somos así. Además, tiene un lazo con la celeste y blanca. Él quiere a Argentina y a la Selección. A nosotros nos pasa eso. De hecho, pese a las situaciones, le buscamos la vuelta y seguimos adelante, al igual que en Malvinas. A ello se suma que es integrador, como nosotros en un Escuadrón Aéreo: se incorpora al personal nuevo y se lo alienta. Es decir, tiene un concepto muy bueno del trabajo en equipo. Y, en ese sentido, él sabe que el grupo no solo está conformado por los jugadores. Nosotros sabemos que el trabajo se logra con los mecánicos, los bomberos, entre otros.

-¿Creés que tiene buenos valores?

-Su vida está basada en esos buenos valores. Uno lo ve en el respeto a los rivales y árbitros y en la relación con sus compañeros y entrenadores. Eso queda en evidencia cuando lo comparamos con las actitudes de Cristiano Ronaldo. Otro aspecto importante: tiene perfil bajo. No alardea. Los pilotos tratamos de seguir esa conducta: si ganamos un combate, no vamos a celebrar.

PUBLICIDAD

Cuenta Briatore que el Himno Nacional que suena antes de cada partido interpela a los soldados del aire (Foto: FAA)

-¿Los pilotos de combate son elitistas?

-Es un concepto erróneo. Cuando voy a dar charlas a los niños, siempre les muestro una foto mía con el Mirage. Les digo: “Pueden pensar que la persona que está ahí tiene mucho dinero”. Al contrario de lo que muchos piensan, yo no soy de clase alta. Mi papá era mecánico y mi mamá ama de casa. No fui al mejor colegio privado de Buenos Aires, fui a uno muy bueno pero público. Sí tengo algo: fui muy perseverante. Cuando tuve que ponerme a estudiar para poder volar, lo hice. Lo mismo pasó Lionel Messi. Todo es esfuerzo.

PUBLICIDAD

-¿Qué tres cualidades de un piloto de F-16 tiene Messi?

-Él es valiente. Eso por un lado. Por otro lado, entrena tanto como el resto. Es decir, es altamente profesional. Tiene que salir a jugar durante 90 minutos y responder. Nosotros también debemos estar preparados físicamente para soportar los esfuerzos que demanda la cabina del avión. Luego, es un gran planificador. Porque, cuando te vas a enfrentar a un rival o cumplir una misión, hay que pensar en todos los detalles para que no falle nada.

PUBLICIDAD

-Muchos hablan de la conciencia situacional del piloto, ¿esto también lo ves con Messi en la cancha?

-La visión periférica, la big picture, sí. Hay personas que pueden enfocarse en un solo aspecto. Messi puede ver el todo. Tiene una conciencia situacional excepcional. Por eso hace cosas inimaginables.

En el caso del combate, es muy valorable la conciencia situacional porque, en definitiva, combatimos contra otro cerebro.

Familia, camaradería y la camiseta argentina

-En cuanto a lo emocional, ¿qué ves en él que también tiene un piloto de combate?

-Tenemos muchas similitudes. Él es una persona familiera, lo vemos con sus hijos y su esposa en distintos ámbitos. En nuestro caso, apenas bajamos del avión, vamos a ver a nuestras familias.

Él hace referencia a eso. De hecho, en uno de los videos viralizados, cuenta cómo busca que los hijos valoren la compra de figuritas del álbum del Mundial. Nosotros somos muy parecidos, aunque seguramente no somos millonarios.

-Messi siempre se reúne con los jugadores, toma mate, juega a las cartas, come un asado. ¿Ustedes, los pilotos militares, también tienen esto?

-Es parte de la institución. A nosotros, cuando preparamos una misión, el equipo que no nos puede faltar es el de mate. Además, por más que seamos de distintas jerarquías, charlamos bastante. Luego, en ocasiones, tras un vuelo nocturno nos juntamos a hacer un asado. Organizamos partidos de fútbol después del horario laboral. El domingo las familias se reúnen. La camaradería es fundamental porque eso refuerza el trabajo en equipo. Eso lo vimos en Malvinas.

Briatore: “La pelota es parte de su cuerpo. Los pilotos de combate pasamos un montón de barreras y, en un momento, el avión es parte de uno” (Foto: Fernando Calzada)

-Cuando termina un partido, Messi saluda a los adversarios. Entre los combatientes del aire, ¿sucede algo similar?

-Sí. De hecho, luego de Malvinas, muchos tomaron contacto con sus adversarios. Porque nosotros no odiamos al enemigo. Simplemente defendemos nuestra patria.

-Con respecto a la bandera argentina, ¿qué representa ella para un soldado?

-Es amor puro a la Patria. Nuestra sangre es celeste y blanca y nos emociona muchísimo. Al igual que cuando oímos una marcha o nuestras canciones patrias, como el Himno Nacional Argentino o Aurora.

-¿Qué te pasa a vos, como soldado, cuando ves a los jugadores cantar el Himno antes de salir a la cancha?

-Se te infla el pecho. El Himno te da valentía y te hace olvidar lo terrenal y los miedos. Nos sucede, cuando el piloto de combate cierra su cabina, en lo único que piensa es en la bandera. Vamos al frente, sabiendo que podemos perder la vida, porque solo tenemos eso en la cabeza.

-Si el sueño de Messi fue ganar un Mundial, ¿cuál es el de un piloto de F-16?

-Cumplieron el primero al poder volarlo. Luego, seguramente quieran convertirse en jefes de Escuadrón. En un equipo de fútbol hay jugadores. En un Escuadrón, numerales.

Yo fui jefe y fue uno de los destinos que más disfruté. Éramos once, al igual que los jugadores en la cancha.

.