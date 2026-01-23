Guía de Arte y Cultura: semana del 23 al 30 de enero de 2026

MUESTRAS

Videoartista, de Juan Gabriel Miño

Videoartista es la primera exhibición individual de Juan Gabriel Miño. La muestra indaga en las posibilidades del cine expandido y la imagen en movimiento en un contexto atravesado por el consumo masivo e ininterrumpido de pantallas. A partir de una reflexión sobre la mirada como acto selectivo y consciente, la exhibición propone detener la distracción permanente y ensayar otras formas de ver.

La muestra reúne escenas nocturnas de Buenos Aires, videoclips de un cantante inventado, una “película del yo” y un mediometraje sin sonido que dialoga con la identidad argentina, el trabajo, el arte y los futuros suspendidos. El título retoma una reflexión sobre el lugar del video en el arte contemporáneo y su persistente condición marginal.

Además, en la sala de la Colección DM se presenta una selección de obras curada por Juan Gabriel Miño, con trabajos de artistas contemporáneas argentinas.

Se puede visitar hasta el 9 de febrero, los viernes y sábados de 19 a 22.

* Moria Galería, en Bolívar 430, 2.º piso, C. A. B. A.

Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

MAGGIE ATIENZA LARSSON. OBRAS 1988-2008 . Un conjunto de pinturas, objetos y collages que nos introducen en un espacio ambiguo entre la fragilidad y la resistencia, y que funcionan como pequeños santuarios del paso del tiempo. Objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada pieza funciona como una puerta hacia un recuerdo vívido, un sentimiento nunca compartido o una experiencia difusa del pasado. Hasta el 15 de marzo de 2026 en el tercer piso de la Casa. Gestión de colección: Lali Solari , Valeria De Marzi y Jennifer Roberts .

La fuerza domesticadora de lo pequeño . Una exposición inspirada en el hexagrama 9 del I Ching, que reúne trabajos de Lucía Bouzada, Guadalupe Fernández, Luis Giménez, Alfredo Larrosa, Héctor Meana, Juan Montes de Oca y Silvia Sánchez, artistas contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires cuya obra se desarrolla en un formato íntimo y cercano. Hasta el 8 de marzo de 2026, en el microespacio de la Casa. Artistas participantes: Lucía Bouzada ; Guadalupe Fernández ; Luis Giménez ; Alfredo Larrosa ; Héctor Meana ; Juan Montes de Oca ; Silvia Sánchez y Sonia Braun .

GENERACIÓN BETA: al otro lado del océano . Una serie de 20 videoentrevistas de la artista Franzi Kreis que forman parte del proyecto Generation Beta , una exposición compuesta por fotografías y QRs, a través de la cual el público se sumerge en las profundidades de la historia de una vida en cuestión de segundos. Hasta el 28 de febrero de 2026 , en el cuarto piso de la Casa.

Conocernos es un arte. Una década de expresión sin barreras . Diez años del proyecto arteASDRA. arteASDRA se fue construyendo de manera colectiva, sostenida y profundamente comprometida con la inclusión. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa para abrir un espacio de creación artística se transformó, con el tiempo, en una comunidad en la que niños, niñas y adolescentes con y sin síndrome de Down encuentran un lugar para explorar, expresarse y vincularse a través del arte. A una década de su nacimiento, esta exposición se propone volver visible este recorrido no sólo como una manera de homenajear el esfuerzo de quienes lo sostuvieron, sino también de reafirmar la necesidad y la potencia de estos ámbitos en el presente. Hasta el 1 de marzo de 2026 , en el primer piso de la Casa.

GUSTAVO BRUNO. Implícito . Una serie de treinta imágenes que dan cuenta de una experiencia estética en clave baja y color. Un relato visual personal en el que la intención singulariza la imagen en lo banal, en la utilización de diferentes categorías estéticas, en la dinámica y las tensiones. Hasta el 22 de febrero , en el tercer piso de la Casa.

CARLA BERETTA. Fui al río y lo sentí cerca de mí… Una serie de acrílicos en papel de seda y textiles e instalaciones de la artista rosarina. Hasta el 22 de febrero, en el tercer piso y la vidriera de la Casa.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

Como es arriba, es abajo

Tramo se complace en presentar Como es arriba, es abajo, una muestra colectiva en la que la trastienda de la galería sube a la sala principal. Obras que habitualmente permanecen “detrás” pasan a ocupar el espacio central, proponiendo un recorrido más abierto, directo y cercano.

Reúnen una selección de piezas de los artistas representados por la galería, disponibles con precios especiales por tiempo limitado. Una oportunidad para acercarse a sus prácticas, descubrir obras recientes y comenzar —o continuar— una colección con piezas significativas y accesibles.

Desde el jueves 4 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio circular del Centro Cultural Borges.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente.Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 1 de noviembre de 2025. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Dos muestras en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta el 13 de febrero de 2026.

Americanismos, de los artistas Ogwa (Flores Balbuena), Leandro Katz, Mariano León, Alejandro Puente, Francisca Rojas, Candelaria Traverso y Martín Weber, en la sala E. Una selección de obras que exploran la idea de América Latina y su iconografía, recurriendo a la mitología local y referencias a formas contemporáneas de comprender la vasta historia cultural y simbólica de la región. Desde el 28 de noviembre hasta el 13 de febrero de 2026..

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido del 8 de noviembre de 2025 al 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

Muestras en el MALBA

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Curaduría: Alejandra Aguado.

(Fuente)

Margarita Paksa: Ideas correspondientes 1964-1984. Del 12 de diciembre de 2025 al 16 de febrero de 2026. En el Nivel 1. Figura fundamental del arte de Argentina y América Latina, Margarita Paksa (Buenos Aires, 1932-2020) perteneció a la generación de artistas que encarnó el cambio que vivió el arte en los años 60, ante la perspectiva de un mundo globalizado. Ideas correspondientes, 1964-1984 revisa dos décadas de la producción de esta artista prolífica, reuniendo más de sesenta piezas gráficas y objetuales, instalaciones y documentación de proyectos.. Curaduría: Nancy Rojas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977).La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales. Inauguró el 17 de diciembre.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción. Inauguró el 17 de diciembre.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi. Inauguró el 17 de diciembre.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Inauguró el 17 de diciembre.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración. Inauguró el 17 de diciembre.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

(Fuente)

Dalila Puzzovio: Autorretrato, hasta febrero de 2026. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra la trayectoria artística de más de seis décadas de la gran artista argentina Dalila Puzzovio (Buenos Aires, 1942) y subraya su relevancia para el presente. La exposición presenta sus obras más emblemáticas, así como un vasto archivo documental con material inédito, fotografías y registros de obras clave del arte argentino. En esta exposición retrospectiva, presentamos a Dalila Puzzovio como una artista de gran actualidad, cuyo trabajo con el cuerpo, la moda y la identidad anticipó debates contemporáneos acerca del rol de la mujer en la sociedad y la consolidó como una figura clave en la historia del arte argentino. Curaduría: Pino Monkes y Patricio Orellana. (Salas A y B).

(Fuente)

Víctor Florido: Interiores, hasta marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).

(Fuente)

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta febrero de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

(Fuente)

Tramoya: Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa, hasta el 28 de febrero de 2026. En esta exposición se presenta a Ayelén Coccoz (Rosario, 1973), Verónica Gómez (Morón, 1978), Leila Tschopp (Morón, 1978) y Antonio Villa (Esquel, 1988), cuatro artistas que trabajan en el encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas. Escenografías, telones, muñecos y vestuarios se traducen en pinturas, videos e instalaciones que revelan un detrás de escena imaginario. Tramoya celebra la experimentación, el juego, la invención poética y el truco sin disimulo. El título alude al artificio teatral de la ilusión y a los engranajes que sostienen las escenografías. Curaduría: Raúl Flores (Sala I).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta febrero de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta marzo de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial.Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión.Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

TEATRO

El ángulo muerto, de Lucía Giannoni

Un manifiesto vivo sobre lo múltiple y lo no hegemónico. La obra es un híbrido entre instalación, performance y cine en tiempo real. En El ángulo muerto el objeto de observación es un cubo de gran escala ubicado en el centro de la sala. Una instalación cuerpo que a simple vista propone una unidad, y que será filmado por cámaras ubicadas en diferentes posiciones del espacio. Las distintas perspectivas de la lente buscarán desdoblarlo, desarmarlo, para poder reescribirlo.

Una experiencia inmersiva para el espectador. A diferencia de las puestas tradicionales, en El ángulo muerto el público tiene un rol activo. Se invita a los asistentes a circular alrededor del cubo, eligiendo su propia perspectiva y construyendo su propio relato visual. La obra es un experimento performático sobre la intimidad y la observación, es una danza devenida en instalación y una película en vivo. Un cubo blanco es el objeto de observación. En él, se proyecta la imagen de un cuerpo íntimo y plural.

Estreno: 16 de enero, a las 20. Funciones: 16, 17, 22, 23 y 24 de enero a las 20. Localidades en venta en: https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1.

* TIMBRE 4, México 3554, C. A. B. A.

————

Edipo en Ezeiza, en Mar del Plata

(Fuente)

Escrita y dirigida por POMPEYO AUDIVERT. En Edipo en Ezeiza los personajes (la madre, el padre, la hija y el hijo) dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los detenta en un teatro siniestro para fines inenarrables. Se abren sospechas de todo tipo, la filiación, los vínculos, el paisaje, la casa, son puestos en duda. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. Mediante el método del interrogatorio la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada.

La tragedia de Ezeiza 73 es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional.

Sinópsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.

Funciones: desde el domingo 11 de enero, domingos a a las 21. Entradas desde: $35.000. En venta a través de Ticketek en: https://www.ticketek.com.ar/edipo-en-ezeiza/teatro-tronador.

* Teatro Tronador de Mar del Plata, Santiago del Estero 1746, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

ELLAS QUERÍAN SER CANCIONES - Ciclo de obras breves -

Tres historias breves. Podrían ser canciones. Pero ellas eligieron ser obras. Obras que forman parte: ALGUIEN Y OTRO; LOS EFECTOS SECUNDARIOS y LABERINTO, ARRIBA A LA IZQUIERDA. Se presenta en el dos únicas fechas. Intérpretes: Josefina García, Virginia Valles, Marcelino Castellani, Berenice Guerrieri, Lucía Santovito Lavalle y Rocío Maruenda. Diseño gráfico: Emanuel Heredia Vouillat. Dirección, dramaturgia y producción: Rocío Maruenda.

Funciones: viernes 30 y sábado 31 de enero a las 21:30. ENTRADAS: https://panel.alternativateatral.com/obra99306-ellas-querian-ser-canciones-n2.

* Teatro Mar de fondo, en 25 de Mayo 2957, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

————

Los días perfectos

Luego de una muy exitosa gira por España, Rosario y Córdoba, llega al Teatro Nacional Cervantes la obra Los días perfectos, un unipersonal protagonizado por Leonardo Sbaraglia, con dirección de Daniel Veronese y producción de Julieta Novarro, basado en la novela del escritor español Jacobo Bergareche, publicada por Libros del Asteroide.

La obra tendrá funciones de miércoles a domingos a las 21 a partir del 9 de enero y hasta el 1° de febrero en la sala María Guerrero.

Las entradas están disponibles a través de Alternativa teatral.

Sinopsis de la obra: A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el protagonista decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

* Sala María Guerrero, del Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815, C. A. B. A.

————

Derecho de piso, de Ian Shifres y Ana Schimelman

Derecho de piso, el suceso teatral de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonada con 7 premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente llega, a partir del 7 de enero al teatro Metropolitan, epicentro de la calle Corrientes, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20:15.

Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan. Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz. ¿Cuánto debe soportar Brenda, que bien podría ser cualquiera, por alcanzar su sueño?

Localidades: $34.000 y $32.000, disponibles en PLATEANET.

* Teatro Metropolitan, av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Estreno: 22 de enero. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

Teatro, humor y música judía

Se realizará desde el 6 de enero hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

27 de enero , La bobe , con Diego Licht e Irene Almus y dirección de Gaby Goldberg .

3 de febrero , Golda Meir, cuestión de Estado , protagonizada por Marina Munilla , Alejandro Stordeau y Mario Riccio .

10 de febrero , La casa de atrás , una versión inspirada en el diario de Ana Frank , con dirección de Gastón Brian Gliksztein .

17 de febrero , Canciones sin botox , edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht .

24 de febrero , Gala ortodoxa , una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

3 de marzo , Cuando el sur canta en idish , una propuesta musical que enlaza la música judía y el folclore.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo , New day will rise , una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

31 de marzo (cierre), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

CINE

Quinografía

Quino, siempre único.

Con imágenes y testimonios inéditos, exploramos el lugar donde Quino forjó su creatividad. Junto a él descubrimos su trabajo, sus afectos y los espacios significativos de su vida. Luego de convertirse en una celebridad mundial, regresó viudo y casi ciego para despedirse de la luz de su infancia.

Horarios de proyección: 14:45; 16:00; 17:15; 18:30 y 19:45. Duración: 75′.

* Sala Artefacta, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Cine en el MALBA

En enero continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; Weser, de Fernando Spiner y Un cabo suelto, de Daniel Hendler, ambos estrenos de diciembre con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Film noir; Seijun Suzuki –con cinco largometrajes en copias de 35 mm que confirman el estatus de Seijun Suzuki como director de culto, reconocido internacionalmente por la manera en que subvirtió desde adentro al sistema de estudios del cine japonés–, los jueves 8, 22 y 29 de enero desde las 20. Para cerrar el mes, el 31 de enero se proyectará, en función especial, The Souffleur, de Gastón Solnicki.

Viernes 23 de enero

A las 18:00 , Arrostrando la muerte , de Robert Florey [Ciclo Film noir ].

A las 20:00 , El beso de la muerte , de Henry Hathaway [Ciclo Film noir ].

A las 22:00 , Huracán de pasiones , de John Huston [Ciclo Film noir ].

A las 24:00, Sin conciencia, de Bretaigne Windust [Ciclo Film noir].

Sábado 24 de enero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 22:00 , La ciudad desnuda , de Jules Dassin [Ciclo Film noir ].

A las 24:00, Mientras la ciudad duerme, de John Huston [Ciclo Film noir].

Domingo 25 de enero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 29 de enero

A las 20:30 , Senos jóvenes [ Pechos jóvenes ], de Seijun Suzuki [Ciclo Seijun Suzuki ].

A las 22:15 , El sueño de la bestia [ La bestia interior dormida ], de Seijun Suzuki [Ciclo Seijun Suzuki ].

A las 24:00, Entre rejas, de Jules Dassin [Ciclo Film noir].

Viernes 30 de enero

A las 18:00 , El deseo humano , de Fritz Lang [Ciclo Film noir ].

A las 20:00 , La casa N.º 332 , de Richard Quine [Ciclo Film noir ].

A las 22:00 , La dama de Shanghai , de Orson Welles [Ciclo Film noir ].

A las 24:00, Sombras del mal, de Orson Welles [Ciclo Film noir].

Sábado 31 de enero

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner .

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler .

A las 22:00, The Souffleur, de Gastón Solnicki [Función especial].

Domingo 1 de febrero

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En enero se inauguran los ciclos Un verano de comedias, los sábados y domingos a las 18; y Aventuras para todo público, los viernes a las 18. Continúan los ciclos mensuales Sábados de superacción, este mes con proyección el sábado 10 de enero, y Película sorpresa, el domingo 18 de enero. Se estrena, a partir del jueves 15 de enero, Ángeles, de Paula Markovitch, que se concentra en cómo se construye la relación entre dos seres humanos que, en lugares opuestos de la vida e igualmente marginados, se reconocen y se comprenden, los jueves a las 18.

Viernes 23 de enero

A las 18:00, Furia de titanes, de Desmond Davis [Ciclo Aventuras para todo público]

Sábado 24 de enero

A las 18:00, Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Stanley Donen [Ciclo Un verano de comedias].

Domingo 25 de enero

A las 18:00, Brindis de amor, de Vincente Minnelli [Ciclo Un verano de comedias].

Jueves 29 de enero

A las 18:00, Ángeles, de Paula Markovitch.

Viernes 30 de enero

A las 18:00, El señor de los anillos, de Mike Hodges [Ciclo Aventuras para todo público].

Sábado 31 de enero

A las 18:00, El joven Frankestein, de Mel Brooks [Ciclo Un verano de comedias].

Domingo 1 de febrero

A las 18:00, Mi primo Vinny, de Jonathan Lynn [Ciclo Un verano de comedias].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

MÚSICA

María Ezquiaga y el dúo Mot Ros inauguran sus presentaciones de 2026

La cita será el viernes 23 de enero a las 20:30, fecha que coincide con el Día Nacional del Músico, en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. En ese marco, ambas propuestas compartirán una noche de música en vivo que incluirá sets propios consecutivos, invitando al público a recorrer sus universos estéticos, y un momento especial de homenaje atravesado por la obra del artista.

Mot Ros está integrado por Diego López de Arcaute y Sebastián Crusvar. María Ezquiaga se presenta junto a Javier Mattanó en bajo y piano.

* CC Cuerda Mecánica, en Juramento 4686, C. A. B. A.

————

Plataforma Mínimo: Nicolás Mateo, Vale Cini, Ana López y Nacho Valenzuela

Mínimo es un ciclo de cantautores que busca retomar la díada básica de instrumento y voz. Compositores ya consagrados dan un concierto íntimo en la librería Eterna Cadencia. Durante todo el 2025, el ciclo Mínimo llenó de música la librería con la participación de Lucio Mantel, Ezequiel Borra, Eugenia Sasso, Julián Mourin, El Nota, Juan Pérez, María Ezquiaga, María Pien y Barbi Recanati. Para arrancar el ciclo en 2026, se abrió Plataforma Mínimo a una convocatoria abierta a músicos, compositores y cantantes.

Participan de esta primera Plataforma Mínimo: Nicolás Mateo, Vale Cini, Ana López y Nacho Valenzuela. Curaduría: Victoria Rodríguez Lacrouts. Actividad abierta y gratuita.

Viernes 23 de enero a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

————

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Spinetta Infinito. Diversos artistas de la escena local se unen para celebrar la obra de Luis Alberto Spinetta recreando sus canciones en vivo con un grupo estable y cantantes rotativos. Ellos son Marina Wil, Julian Baglietto, MOAH, Juan Mehler, Leon Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno. Viernes 23 de enero a las 19:30. En la Terraza.

Lichi . Lichi (Lisandro Ruiz Diaz) se presenta junto a Santiaxis (Santiago de Oyarbide, baterista y productor) apostando a un show electrizante y con múltiples posibilidades a través de improvisación, juegos y reversiones de temas propios y ajenos. Un diálogo entre dos músicos que buscan desplegar su arsenal para encender a su público. Artista nacido en Rafaela, Santa Fe, que desde adolescente escribe y gira por el país con sus canciones. Instalado en Buenos Aires desde hace cuatro años, formó una nueva banda de rock psicodélico y lanzó en 2024 su primer álbum, “¡Cocoliche!”, producido por Meién Williams, que a lo largo del 2025 presentó en escenarios del país entre los que figuran Lollapalooza, la Marcha del Orgullo y un cierre de gira en Niceto Club. Domingo 25 de enero a las 19 . En la Terraza .

Potra . Sofía Vitola se presenta con un show acústico en dúo de guitarras junto a Nicolás Sánchez en un recorrido íntimo por su discografía, revisitando canciones de todas sus etapas y sumando piezas de su último trabajo, Bajo la lluvia . Una experiencia sensible y cercana, donde cada tema aparece en una versión más cruda y emocional. Sofía Vitola es una cantante y compositora nacida en Rosario y radicada en Buenos Aires desde los 20 años. Formó parte de proyectos como Lavial y fue corista de Lucas Martí. En 2013 creó Potra, donde desarrolla un pop-rock íntimo y emocional. Ha tocado en Argentina, Uruguay, México y Europa. Actualmente presenta su nuevo disco “Bajo la lluvia”. Viernes 30 de enero a las 19:30 . En la Terraza .

Benito Cerati . Tocará junto con su banda sus últimos lanzamientos en vivo: ¡Viva la devolución! y En El Ciber , discos que funcionan como las dos primeras entregas de su trilogía futurista inspirada en problemáticas modernas con una estética anclada en los early 2000′ s. En octubre de 2024 editó ¡Viva la Devolución! y en febrero de 2025, lanzó un álbum de remixes llamado ¡Viva la Devolución! (Lado Be) . Actualmente, el músico se encuentra presentando En El Ciber , su tercer álbum solista y segundo de la trilogía iniciada con ¡Viva la Devolución! Domingo 1 de febrero a las 19:30 . En la Terraza .

El Purre . El Purre (nombre artístico del joven músico y actor José Giménez Zapiola ) se presenta por primera vez en el Centro Cultural Recoleta con un recital acústico acompañado por Mateo Robles y Luciano Ciganda , en el que recorrerá temas de su disco Nuestro Truman Show y varios singles. Axel, Coti, Cruzando el Charco, Benja Amadeo y Mery Granados. Viernes 6 de febrero a las 19:30 . En la Terraza .

Lucrecia Merico . Lucrecia Merico en voz, Mariano Heler y Juan Iruzubieta en guitarras protagonizan Tangos para reir, tangos para pensar , un recital con tangos reos que relatan con humor e ironía historias atemporales y otros tangos que transmiten pensamientos y sentimientos universales. Se colarán algunos boleros y habrá artistas invitados. Formó parte de la mítica Botica del Angel junto a Eduardo Bergara Leumann . Realizó giras por todo el país, Uruguay, Chile e Italia. Sus discos editados son: Sin vueltas (2006), Las minas del tango reo (2007), Por eso (2014), Un mundo raro (2017), Íntima (2019), Re Nacer (2020). En la actualidad está grabando su séptimo disco. Domingo 8 de febrero a las 19 . En la Capilla .

Caté trío . El trío formado por Delfina Cheb , Federico Casazza , Martiniano Charles va interpretar tangos, valses y milongas tanto clásicos como propios, con arreglos que reflejan un sonido que explora las raíces negras y rítmicas del tango. Su forma de tocar y su estética musical y visual buscan desmentir la idea tan difundida de que el tango es necesariamente triste y oscuro. Caté trío es un proyecto musical de tango y música rioplatense integrado por Delfina Cheb en voz, Federico Casazza en armónica y Martiniano Charles en guitarra. Surge en una noche tanguera de Buenos Aires a principios del año 2025. Los artistas se conocieron luego de compartir conciertos y deciden articular sus inquietudes artísticas para conformar un trío de elástica musicalidad con un propósito claro: dotar al tango de frescura, modernidad, fuerza y una búsqueda estética constante. Viernes 13 de febrero a las 19:30 . En la Terraza .

Sofía Campos . Recorrerá canciones de sus tres primeros discos y adelantará material de su próximo álbum. El concierto incluirá invitados especiales y momentos únicos que marcarán el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo en su carrera. Cantante y compositora argentina radicada en Buenos Aires, fue nominada a los Latin Grammy 2022 como Mejor nuevo artista. Su música combina influencias argentinas, brasileñas y mexicanas. Tiene tres discos y ha colaborado con artistas como Natalia Lafourcade. Se presentó en escenarios de Nueva York, Austin, Madrid, San Paulo, Barcelona, Ciudad de México y Buenos Aires. Domingo 15 de febrero a las 19 . En la Capilla .

Mar Marzo y Manu Torres . Un doble concierto en el que Manu Torres presentará su disco Saliendo del modelo , con un show que cruza pop, funk y rock mientras que Mar Marzo presentará su primer disco, Pulsión , y adelantará parte de su segundo álbum de próximo lanzamiento. Mar Marzo es una artista y compositora argentina que combina jazz, R & B, neo-soul y pop con una propuesta sensible y delicada, destacándose por su voz aterciopelada y el piano. Formada en el Conservatorio Esnaola, lanzó su primer single en 2022 y en 2023 presentó su disco Pulsión , una obra íntima y personal. En 2024 participó del Lollapalooza Argentina, fue nominada a los Premios Gardel y abrió shows de Joss Stone y Aurora en el Movistar Arena, además de realizar una gira por distintas ciudades del país. En 2025 colaboró con Mir Nicolas presentando dos singles y presentó 3 cortes difusión de su nuevo álbum que saldrá en 2026. Manu Torres es un artista y compositor porteño. Su música tiene una impronta sensible y honesta que cruza el pop y el rock con matices urbanos. Con letras directas y emocionales, se encuentra presentando su último álbum Saliendo del modelo , para consolidarse como una de las nuevas voces emergentes. Viernes 20 de febrero a las 19:30 . En la Terraza .

Delfina Campos se va a estar presentando con su full band para dar así un show más rockero que tendrá además una mayor interacción con el público y varias sorpresas. La van a acompañar Leandro Quinteros, Iván Alejandro Kovacs, Martín Orlando Dadamo y Valentina Jordán. Es una de las cantantes y compositoras de pop-rock más destacadas de la escena musical emergente argentina. Su música se caracteriza por sus letras intimistas, su sonido potente y su voz profunda y llena de matices. Viernes 27 de febrero a las 19. En la Terraza.

Música clásica

Claroscuros con Juan Ignacio Videla y Donella Angio .En este concierto, el dúo va a interpretar la “Sonata para clarinete y piano Op.120 en Fa menor” de Johannes Brahms, “Sonata para clarinete y piano Op.167 en Mi bemol mayor” de Camille Saint Saëns y “Seis estudios sobre temas tradicionales ingleses” de Ralph Vaughan Williams. Este repertorio propone una oposición permanente entre luz y oscuridad, buscando la conexión con lo más íntimo de la experiencias humana con todos sus matices. Donella Angio y Juan Ignacio Videla se conocieron estudiando música y comparten su pasión por la música clásica del periodo romántico y posromántico. Desde ese primer encuentro, han recorrido un camino juntos explorando obras de compositores como Brahms y Schumann, creando un vínculo musical que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Sábado 24 de enero a las 19 . En la Capilla .

Modernidad y romanticismo: Música de cámara . Cuatro jóvenes músicos protagonizan un concierto de cámara que abarca sonoridades modernas y de fines del romanticismo. El repertorio comprenderá obras compuestas entre los años 1880 y 1960 exhibiendo así casi un siglo de historia. Desde la gracia del estilo francés plasmada en obras rítmicas como la “Petite Suite para piano a cuatro manos” de Claude Debussy hasta la solemnidad del estilo ruso de César Cui y de Fikrate Amirov, se irán intercalando dúos, tríos y obras a cuatro manos. Los intérpretes son Aldana Angió , Federico García Gerosa , Leandro Cruz Garcia y Bruno Sias . Estudiantes del Conservatorio Manuel de Falla, se han presentado en los más célebres espacios como: la sala principal y el salón dorado del Teatro Colón, salón dorado de la casa rosada, el CETC, Radio Ciudad, CC Recoleta, Usina del Arte, entre otros. A su vez, algunos complementan su formación estudiando música antigua, como también formando parte de prestigiosos ensambles como: Banda sinfónica CODA, Sexteto Pincuyo de folklore fusión y el Coro de cámara de exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sábado 7 de febrero a las 19 . En la Capilla .

Amor Amor. Es un espectáculo lírico-escénico que recupera el espíritu alegre y encantador de la opereta vienesa, combinando música, teatro, baile, humor y romance en una propuesta dinámica y divertida para todo público. Estrenado con gran éxito en el Teatro Colón en 2023, reúne arias y melodías inolvidables de compositores como Franz Lehár y Oscar Straus, interpretadas por solistas líricos del mismo teatro. Con una puesta en escena ágil y llena de energía, la propuesta invita a dejarse llevar por la magia de Viena. Un show para compartir, emocionarse, divertirse y celebrar el amor en todas sus formas. Mariana Ciolfi es la responsable de la idea general, dramaturgia y dirección escénica; la dirección musical y el piano están a cargo de Eduviges Picone y Josefina Lettieri es la asistente de dirección. El elenco está formado por Natacha Nocetti (soprano), Denise Pertussi (soprano), Julián Molinero (barítono), Ramiro Cony (tenor), Iván Vega (tenor). Mariana Ciolfi es directora de escena, dramaturga e investigadora argentina con más de 25 años de trayectoria en ópera y teatro. Formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y especializada en antropología teatral en el Odin Teatret (Dinamarca), su lenguaje escénico integra cuerpo, voz y ritual con dramaturgias contemporáneas. Es Coordinadora de Régie del Teatro Colón desde hace 12 años y Maestra de Dirección Escénica y Teatro en su Instituto, formando nuevas generaciones de artistas. Ha dirigido en los principales teatros de Latinoamérica y Nueva York, consolidando su trabajo en festivales internacionales como el Carnegie Hall y la Royal Opera House. Es creadora y directora de proyectos innovadores como CasaSdeÔpera (ciclo digital del Colón) y Ópera Maleva (que reescribe óperas clásicas). Sábado 21 de febrero a las 19. En la Terraza.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

SPINETTAZZO 2026

Este 23 de enero, día del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, y Día Nacional del Músico se presenta una nueva edición del SPINETTAZZO, un festival que honra su obra a través de tres proyectos referentes de la escena spinettiana de Argentina y Chile. La jornada reúne propuestas de enorme sensibilidad: una banda formada íntegramente por mujeres (Flecha Zen), una banda que llega especialmente desde Chile (El Diluvio y los Pasajeros) y L.A.S. habladurías, uno de los grupos más activos y comprometidos con el legado del Flaco en Buenos Aires.

Juntas, estas tres propuestas recorrerán todas las etapas del universo spinetteano: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y la obra solista.

Una noche para reencontrarse con la magia, la poesía y la profundidad musical de uno de los artistas más influyentes del rock en castellano. Un espacio para cantar, emocionarse y mantener viva su obra en el mismo día en que celebramos su vida. También vas a poder disfrutar de una feria con emprendimientos y merch exclusivo del evento.

Viernes 23 de enero 2026 Apertura de las puertas: 19 horas. Entradas: https://www.allaccess.com.ar/event/spinettazzo.

* The Roxy Live, Niceto Vega 5542, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Vacaciones en el Fondo

Agenda de actividades de enero la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal .

PROTAGONISTAS DE NOVELA Y SU NOVELISTA . Lunes 26 de enero a las 18:00 . Silvia Hopenhayn entrevista a la prestigiosa autora Luisa Valenzuela sobre los protagonistas de sus novelas. Ava Taurel, Teldi y Santiago Alberto Masachesi, personajes inolvidables que vuelven a cobrar vida en esta charla imperdible. Organiza: Librería del Fondo. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FILOSOFÍA EN LA OBRA DE MICHAEL DUMMETT , a cargo de Ariel Dottori . Martes 27 de enero a las 18:00 . Una actividad para toda la familia en la que, a partir de la obra de Michael Dummett La naturaleza y el futuro de la filosofía , se conversará sobre el vínculo entre ciencia y filosofía. Organiza: Editorial Mendu. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

MICROAMORES: deseo y erotismo en la literatura. Miércoles 28 de enero a las 18:00. Lectura conversada sobre el libro Amores breves y extraordinarios y otras brevedades del amor, de Sandra Bianchi. La autora, junto con Sofía Ansaldo, Giselle Aronson, María Belgrano y Julieta Goldsmith conversan sobre relatos de amor, en pocas palabras. Organiza: Editorial Macedonia. Con transmisión en vivo por IG @libreriadelfondoycc.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568, C. A. B. A.

————

De cháchara, con Martín Sivak

Entrevista abierta con el periodista, escritor, docente universitario y editor argentino, Martín Sivak, autor de El salto de papá, que publicó recientemente la novela La llorería (Alfaguara) un relato personal e introspectivo en torno al duelo. Por Anne-Sophie Vignolles. Actividad abierta y gratuita.

Miércoles 28 de enero a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.————

Catas de libros + tinto de verano

A partir del 22 enero, todos los jueves habrá catas de libros + tinto de verano en el Club Eterno.

Cata de libros + tinto de verano: Déjenme pensar, por Damián Ríos

Poesía y narrativa argentinas de fines del siglo XX

Quienes escriben son, ante todo, grandes lectores. En estos encuentros informales se invita a poner sobre la mesa algunas de sus lecturas más significativas y compartirlas con un tinto de verano.

El escritor, poeta y editor Damián Ríos comparte una familia de lecturas en la que se hermanan Héctor Viel Témperley, Miguel Briante, Rodolfo Fogwill, Alejandra Pizarnik y César Aira.

Esta actividad requiere inscripción acá . Producido con Tenemos las máquinas.

Jueves 29 de enero a las 19.

Gratis con inscripción previa.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

A partir de enero, hay promoción 2x1 sobre la entrada general (en efectivo). Valor: $8500 para el público general y $7000 para docentes, estudiantes y jubilados.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

————

Un cuento por día, por Julia Coria

Si te cuesta leer, si no, si querés leer más y no sabés cómo o por dónde empezar, si te gustaría conocer autores y autoras, y si te copa el plan de eventualmente charlar sobre tus lecturas, este enero sale UN CUENTO POR DÍA.

¿Cómo funciona? Te anotás, Julia te suma a un grupo de WhatsApp, te manda un cuento (¡CUENTAZO!) seleccionado por ella de un autor o autora de Argentina, 6-7 páginas en promedio, acompañado por un audio de uno o dos minutos; y durante todo el resto del día cada participante puede mandar hasta dos mensajes de texto (y también puede no mandar nada) con lo que quiera decir sobre su lectura.

Cada día se conversa sobre el cuento del día. No llegaste, no pasa nada, no mirás los mensajes hasta que lo leas (para evitar el spoiler).

El club cuesta $ 25.000 y $ 20.000 para quienes participan de los talleres de Julia Coria.

Empezá bien arriba tu año lector.

Consultas e inscripciones por WhatsApp o mensaje directo de Instagram (https://www.instagram.com/unajuliacoria).

MONET INMERSIVO

Continúa la experiencia multisensorial del padre y creador del impresionismo que cautiva al público.

Desde su llegada al Centro de Experimentación del Teatro Colón, la muestra ya fue disfrutada por cientos de visitantes, que destacan su impacto visual, emocional y sensorial. La posibilidad de sumergirse en el universo de Claude Monet, a través de proyecciones monumentales, música envolvente y una narrativa cuidada, convierte cada recorrido en una experiencia memorable que continúa atrayendo público y se extenderá por varias semanas más, confirmando el interés sostenido por propuestas innovadoras que dialogan entre el arte clásico y la tecnología. MONET INMERSIVO es una experiencia multimedial inmersiva que te transportará directamente a la genialidad del reconocido pintor Claude Monet. A través de tecnología de punta, podrás adentrarte en sus obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial única, acompañada de música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés. El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para realizar fotografías inolvidables, cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportándote a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

Abierto desde el 15 de diciembre, todos los días de 10 a 20.

* Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, C. A. B. A.

————

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada que abrirá sus puertas el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Desde el 17 de diciembre. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Actividades en enero en el Museo Histórico Nacional

En la sede de Defensa 1600, con entrada libre y gratuita.

Visitas con guía . Visitas guiadas por las exposiciones Tiempo de Revolución y Tiempo de Provincias realizadas por guías del museo. Para público general. Miércoles, jueves y viernes a las 12:00 (en inglés); miércoles, jueves y viernes a las 14:00 y a las 16:00 (en español); sábados a las 11:30, 14:00 y 17:00 (en español).

Recorridos por la Reserva Patrimonial , para todo público por uno de los depósitos de patrimonio del MHN. Además de descubrir objetos de la colección que no están exhibidos en sala, se puede conocer el detrás de escena de las tareas de guarda de patrimonio. Para público general. Aforo máximo 10 personas por orden de llegada, sin reserva previa. Domingos 11 y 25 de enero a las 14:30 y a las 16:30 .

Talleres infantiles para toda la familia en el que se compartirán algunas historias sobre las formas de comunicación y transporte del siglo pasado a partir de la exploración de distintos objetos y de intentar cumplir en familia una serie de desafíos. Miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero a las 15:00 . En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Edad recomendada: a partir de 5 años con un adulto acompañante. No requiere inscripción previa, grupos hasta agotar cupo. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Mi libro acordeón . Un taller para jugar con la mirada a partir de fotografías e imágenes de la exhibición Tiempo de Multitudes para elaborar un libro-acordeón o leporello. Jueves 8, 15, 22 y 29 de enero a las 15:00 . En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Edad recomendada: a partir de 5 años. No requiere inscripción previa, grupos hasta agotar cupo. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Quién es quién en la historia . Actividad autónoma inspirada en el clásico juego de mesa en el que cada participante recibe la imagen de un personaje histórico. Su objetivo es adivinar el personaje de su compañero/a antes de que este descubra el suyo. Se trata de una propuesta lúdica para conocer a las figuras claves de la historia argentina cuyos retratos y objetos forman parte de las colecciones del museo. Viernes 16, 23 y 30 de enero a las 15:00 . Sala Pintores de la Historia del MHN. Edad recomendada: a partir de 6 años. Se requiere que las personas acompañantes de los/as niños/as permanezcan durante la actividad. No se suspende por lluvia.

Paso el tiempo y me divierto, recorrido participativo por las salas del museo para compartir historias de juegos y tiempo libre a partir de piezas de la colección, y nuestras propias historias de juegos y pasatiempos. Sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero a las 15:00. En el hall de recepción del Museo Histórico Nacional. Para público infantil.

* Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, C. A. B. A.

Colección Histórica del Traje Argentino

Talleres:

Taller: Un cuadradito abriga. Tarde de tejido con Hombres tejedores y armado de mantas solidarias. La propuesta consiste en tejer cuadraditos de 20 x 20 cm para comenzar a armar los módulos que, más cerca del invierno, se convertirán en mantas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Se puede llevar cuadraditos ya hechos o tejerlos durante el encuentro. Materiales sugeridos: Agujas de crochet o dos agujas e hilados. Domingo 25 de enero a las 16:00. Chile 832, CABA

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

Taller para chicas, chicos y familias: Nadar perrito 2

Por Florencia Gattari y Marina Zanollo. Una actividad pensada para chicas, chicos y familia en la que la lectura del libro da espacio a la charla y la creación colectiva. Actividad abierta con inscripción en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_bv6KJHe7R07r09Xg6FTpsG0Bzc8Bco7OP7HHnmCfla295A/viewform. Producido con Big Sur y Ralenti.

Viernes 30 de enero a las 17.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

————

La Ciudad de Buenos Aires invita a jugar, crear y descubrir el arte con una programación infantil de verano

Hasta el 28 de febrero, la Ciudad de Buenos Aires despliega una programación infantil que invita a jugar, crear y descubrir el arte a través de actividades durante las vacaciones. En el marco de Cultura de Verano, distintos espacios culturales porteños ofrecerán talleres creativos, lecturas al aire libre, visitas guiadas especialmente pensadas para los más chicos y espectáculos de música y teatro infantil. La agenda completa está disponible en la web festivalesba.org.

Entre la programación estelar se encuentran actividades como el concierto María Elena Walsh Sinfónico , que se presentará el domingo 25 de enero a las 17 en la Usina del Arte . El espectáculo propondrá un recorrido por el universo poético y musical de una de las autoras fundamentales de la cultura argentina, con la interpretación de Katie Viqueira junto a su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco.

Otro de los ejes destacados será Bibliobicis , una propuesta itinerante de narración al aire libre que combinará lecturas, rondas de canciones y funciones de kamishibai (teatro de papel), con la participación de editoriales invitadas, en bibliotecas y espacios públicos de distintos barrios de la Ciudad.

La programación infantil del Circuito de Espacios Culturales y las bibliotecas públicas de la Ciudad se desplegará durante enero y febrero con una amplia agenda de espectáculos de teatro, circo y música al aire libre, además de actividades de promoción de la lectura y encuentros con autores. Las propuestas se desarrollarán en espacios culturales como la Chacra de los Remedios , Julián Centeya , Carlos Gardel y Adán Buenosayres , y en bibliotecas de distintos barrios porteños, con acceso libre y sin costo para todo el público.

El Museo Moderno tiene una agenda de talleres y visitas guiadas especialmente pensada para descubrir el arte en familia. Hasta el 25 de enero, de 15 a 17 , se desarrollarán espacios de exploración con pintura fluorescente y luz ultravioleta. El sábado 24 a las 11:30 , el museo ofrecerá una experiencia musical para que niños de 2 a 5 años exploren el cuerpo como instrumento, y el domingo 25 a las 16, habrá un taller de construcción de títeres que combinará creación manual y recorridos por las salas. Además, del 26 de enero al 1 de febrero a las 15 se realizarán talleres en torno a la exposición Dalila Puzzovio: Autorretrato para inspirar la creación de personajes y vestuarios. El detalle de las actividades puede consultarse en la web del museo.

La programación infantil también se desplegará en el resto de los museos porteños. En el Museo Sívori , los Sábados Creativos se realizarán el 24 y 31 de enero y el 7 y 28 de febrero , de 16 a 17:30 , e invitan a conocer a los artistas del Salón Manuel Belgrano y a explorar sus procesos creativos. Además, el domingo 25 de enero, de 16 a 17:30 , se llevará adelante Domingos Creativos: Arcilla fantasía , un taller para experimentar con arcilla.

En el Museo Larreta , durante los jueves de febrero , de 14 a 15 , Un cuento en el palacio propondrá recorrer las salas del museo a partir de la narración de historias, especialmente orientado a niños de 4 a 8 años.

El Museo Histórico Saavedra ofrecerá el miércoles 28 de enero , de 17 a 19 , El Saavedra se la juega: especial burbujas , una jornada de juegos al aire libre en el jardín del museo, que invita a los chicos y sus familias a recuperar y reinventar el patrimonio lúdico, aprovechando el clima de verano. La programación completa de actividades infantiles en los museos de la Ciudad, con fechas, horarios y detalles de cada propuesta, podrá consultarse en la web.

El Centro Cultural 25 de Mayo se sumará con una programación infantil basada en teatro y música en la Sala Principal. Los miércoles se presentará Lexi , una obra que aborda la inclusión a través de una historia pensada para toda la familia, con funciones los miércoles durante febrero . Los sábados se presenta Las aventuras de Estrella y Estrellita , una propuesta teatral protagonizada por un dúo. Los domingos estarán dedicados a la música con el ciclo Domingos Increíbles , con conciertos de bandas infantiles.

En el Centro Cultural Recoleta y la Casa de la Cultura también habrá propuestas pensadas especialmente para las infancias, con foco en el juego, la creatividad y la participación colectiva. El viernes 6 de febrero, de 17 a 21 , el Recoleta abrirá su Sala de Dibujo para un encuentro lúdico con más de 60 juegos de mesa, organizado por Last Round.

Y la Casa de la Cultura ofrecerá el taller Pequeñas manos, grandes historias, una experiencia de creación de títeres destinada a niños de 5 a 12 años, que se realizará los sábados, del 24 de enero al 21 de febrero, de 11 a 12:30, en el patio del espacio.

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Chispa! taller de poesía, intensivo y compacto: leer, escribir, decir

Dos encuentros de tres horas, dos tardes de verano, para descubrir cómo se enciende el poema. Dirigido a personas jóvenes y adultas con o sin experiencia. Coordinan Florencia Fragasso y Verónica Pérez Arango.

Consultas a chispapoesia@gmail.com

Martes 10 y miércoles 11 de febrero de 17 a 20.

* Casapuente, Parque Chas, C. A. B. A.

INSCRIPCIÓN A TALLERES DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA 2026 DE VICTORIA ROLAND

Seminarios intensivos de verano:

FEBRERO y MARZO 2026: HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos).

2 opciones:

FEBRERO: LUNES 23, MARTES 24, MIÉRCOLES 25 y JUEVES 26 de febrero, de 19 a 22.

MARZO: MIÉRCOLES 4, 11, 18 y 25 de MARZO, de 19 a 22.

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Taller anual

(1° cuatrimestre abril-julio 2026 / 2° cuatrimestre agosto-diciembre)

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

Grupo 1: MARTES de 19 a 22

Grupo 2: MIÉRCOLES de 19 a 22

Arancel: $80.000.

En Sala de Máquinas, Lavalle 1145. Timbre Subsuelo, C. A. B. A.

Más INFO sobre los talleres e inscripciones, escribir a vicoroland@gmail.com.

Cursos de verano en el MALBA

Durante enero y febrero. Lugar: Biblioteca y Auditorio. Como cada año, durante los meses de enero y febrero, Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Las fuerzas de la naturaleza en la literatura japonesa clásica, moderna y contemporánea. Por Anna Kazumi Stahl. Miércoles 14, 21 y 28 de enero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). Desde sus cimientos, la cultura japonesa otorga un valor singular a las fuerzas naturales. Este curso breve propone introducir esa característica distintiva y observar cómo, tanto en el plano espiritual como en el estético, surgieron códigos culturales y prácticas que cultivan y expresan el estrecho vínculo entre los seres humanos y su entorno. A lo largo de tres encuentros, se explorará esta sensibilidad en su expresión en la poesía y la prosa de la época antigua, en tiempos modernos, y en la actualidad. Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Travesías: la canción, de la poesía a la cultura pop brasileña. Por Gonzalo Aguilar. Lunes 26 de enero de 18:00 a 20:30 . (Auditorio). El pop de los años sesenta significó, entre otras cosas, una redistribución de los lugares de la cultura de élite, la popular y la masiva. Poetas que hasta entonces habían circulado en el ámbito literario comenzaron a circular en el mundo de la música popular o vieron cómo sus poemas eran adaptados en canciones que llegaban a audiencias masivas, sobre todo en los Festivales de Música que fueron fundamentales en la cultura brasileña de los años sesenta. Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Borges entre el tiempo y la eternidad . Por Carlos Gamerro. Miércoles 4, 11 y 18 de febrero 18:00 a 19:30 . (Auditorio). “El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica,” afirma Borges en “Historia de la eternidad”. A lo largo de su obra, sus reflexiones y perplejidades sobre la naturaleza del tiempo sucesivo, nuestra manera de percibirlo y sufrirlo, la relación entre el tiempo de los hombres y el conjetural tiempo (o atemporalidad) de Dios, accesible a nosotros –tal vez– a partir del éxtasis místico, han atravesado sus poemas, sus ensayos y sus cuentos. En este curso leeremos algunos de los textos más significativos relativos a este “tembloroso y exigente problema». Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Tentativa de pensar procedimientos de escritura y desclasificación . Por Mario Ortiz. Lunes 9 de febrero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). El encuentro se plantea como una clase participativa cuyo eje central gira en torno a un abanico de autores que considero relevantes no sólo en la historia de la literatura sino en mi propia producción poética. La antología abarca textos de épocas y estilos tan diversos como Ovidio, el Arcipreste de Hita, Maurice Maeterlinck, Arturo Carrera, W. G. Sebald, Francis Ponge, Jorge L. Borges, Georges Perec y Raymond Queneau entre algunos posibles. Inscripción y costos: Seminario: AR$30.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizada la clase.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 20, 27 de febrero, 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Talleres de verano (enero y febrero) en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal

ENCUENTROS CROCANTES , por Juan Pablo Cantini . Jueves de enero y febrero a las 18:00 . Taller de lectura que propone un recorrido literario por algunos escritores que han explorado la cocina para crear textos maravillosos. A lo largo de cuatro encuentros, se leerá y conversará sobre algunos de los platos literarios más memorables de la historia, así como sobre los personajes construidos a partir del gusto de sus paladares. Informes e inscripción: pablocantini@gmail.com. Actividad arancelada.

FÁBRICA DE LIBROS, TALLER LÚDICO DE EDICIÓN , dictado por Alelí Manrique . Lunes de enero y febrero de 18:00 a 20:00 . Un taller para niños de 7 a 11 años, donde aprenderemos todo sobre la creación de un libro, desde la idea hasta la tapa. ¡Cada participante se llevará su propia obra! Vamos a analizar diferentes tipos de libros, aprender términos editoriales, armar cuadernillos, elegir y escribir textos, dibujar y diseñar tapas. Informes e inscripción: fabricadelibrostalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

RELIQUIAS: LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR , dictado por Florencia Martín . Martes de enero de 18:00 a 20:00 . Encuentros de escritura creativa para volver al papel y a la lapicera. Un espacio para habitar la palabra mediante ejercicios que permitan explorar el tono propio y el estilo personal. Informes e inscripción: unmaildeflorencia@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER DE AUTOFICCIÓN , por Fernanda Nicolini . Lunes de febrero a las 18:00 . De la vida al papel: recuerdos, historias de familia y experiencias personales como insumos literarios. Un espacio para intercambiar lecturas y poner en práctica disparadores de escritura. Informes e inscripción: IG @fer.nicolini o por mail a fernicolinitalleres@gmail.com. Actividad arancelada.

TALLER NÓMADE , por Fabián Casas . Lunes y/o miércoles de febrero a las 18:00 . Un taller teórico-práctico que recorre los géneros poesía, ensayo, narrativa y cine. El curso no requiere de experiencia previa y tiene cupos limitados. Informes e inscripción: actividadesculturales@fce.com.ar o al teléfono 11 4429 3899. Actividad arancelada.

ASOMARSE AL ULISES DE JOYCE: ORIENTACIONES PARA SU LECTURA , por Rodrigo Moral . Martes de febrero a las 18:00 . Un espacio para despejar el camino hacia la lectura del libro más intrincado, aunque maravilloso, de la historia de la literatura, que abunda en aspectos filosóficos, psicológicos y culturales. Se brindarán encuadres, herramientas y consejos para adentrarse en su lectura y no fracasar en el intento. Informes e inscripción: info@rodrigomoral.com. Actividad arancelada.

Fantastic Taller: MAPA DE AVENTURAS , por Cam Rapetti . Martes de febrero de 17:30 a 19:00 . Taller de arte gráfico y dibujo creativo para infancias. Informes e inscripción: camilarapetti@gmail.com o por IG @fantastictaller. Actividad arancelada.

CÓMO SE ESCRIBE UNA VIDA, por Walter Romero. Miércoles de febrero de 18:00 a 20:00. Tres encuentros para leer a Annie Ernaux: por dónde empezar, por qué leerla y cómo su obra permite pensar la escritura de una vida. Estos encuentros proponen un panorama para entender su literatura y generar una entrada posible a esta obra única y actual como un modo de entender cómo se escribe una vida. Informes e inscripción: IG @wallyrom. Actividad arancelada.

* Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568, C. A. B. A.

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Inicia el 10 de enero. Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Club de lectura La Transformación . Una vez por mes se reunirán virtualmente (por Meet) a comentar la obra de una autora. El 18 de febrero se leerá Tengo miedo torero , de Pedro Lemebel . Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.