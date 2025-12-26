Guía de Arte y Cultura: semana del 26 de diciembre al 2 de enero

MUESTRAS

Como es arriba, es abajo

Tramo se complace en presentar Como es arriba, es abajo, una muestra colectiva en la que la trastienda de la galería sube a la sala principal. Obras que habitualmente permanecen “detrás” pasan a ocupar el espacio central, proponiendo un recorrido más abierto, directo y cercano.

Reúnen una selección de piezas de los artistas representados por la galería, disponibles con precios especiales por tiempo limitado. Una oportunidad para acercarse a sus prácticas, descubrir obras recientes y comenzar —o continuar— una colección con piezas significativas y accesibles.

Desde el jueves 4 de diciembre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

Arte en el Centro Cultural Borges

No puedo vivir así, de Brenda Erdei. Una instalación conformada por pinturas hechas entre el año 2021 y 2025. En el centro de la sala se disponen obras de gran formato, sostenidas por soportes que las mantienen perpendiculares al piso. Estas retratan escenas domésticas de interiores de una casa sin personajes. Por su tamaño e ilusión de escala real generan un recorrido para el espectador, que simula un efecto de “espacio dentro del espacio”. En las paredes de la sala encontramos algunas pinturas que retratan a la artista como personaje en situaciones de intimidad, incomodidad o cierta violencia, en espacios poco definidos. En ambas series lo doméstico y la imagen propia como formas de representación de lo íntimo están afectadas por una tensión, un peligro latente. Curadora: Valeria Pecoraro. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio circular del Centro Cultural Borges.

All Boys. Algunos proyectos insisten en permanecer. Pasan los años, cambian los nombres, los lugares, las certezas, pero algo persiste: la necesidad de volver a reunirse, de medir nuevamente las distancias y las afinidades. Esta tercera versión de All Boys, que ya tuvo su paso por Santa Fe y San Juan, llega al Centro Cultural Borges con nuevas obras, nuevas preguntas y una complicidad que sobrevive al paso del tiempo. El título nació como un guiño, casi una broma privada: una alusión al club de fútbol, un juego entre amigos. Con el tiempo, esa ironía inicial fue adquiriendo otros matices. Quizás allí resida parte de su sentido: un grupo de artistas que vuelve a encontrarse para revisar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que, a fuerza de transformarse, todavía los une. No todos quisieron continuar en el proyecto; quienes sí lo hicieron —Fabio Kacero, Pablo Siquier, Fabián Burgos y Andrés Sobrino— aceptaron volver sobre una intensa historia compartida, con sus entusiasmos y contradicciones. En esta nueva etapa se suman Max Gómez Canle, Guillermo Iuso y Ernesto Ballesteros, ampliando el mapa de sensibilidades y perspectivas. Mientras que la presencia de Lucio Dorr se mantiene a través de su obra, como una forma de permanencia que enlaza pasado y presente.Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

Peau #5. Série: Une tentative d'équilibre

Disección reúne un conjunto de proyectos que indagan en las imágenes científicas para el estudio del cuerpo humano y animal. Desde fines del siglo XIX, la fotografía junto al microscopio y el desarrollo posterior de distintas tecnologías de la imagen, permitieron observar lo que hasta entonces permanecía invisible para el ojo humano, convirtiéndose en un instrumento clave para las ciencias biológicas y médicas. En una tentativa de equilibrio Lucia Peluffo excava en la historia de la fotografía y su utilización científica en la representación del cuerpo humano. Esta serie de fotografías fue realizada a partir de imágenes médicas de su propio cuerpo y la observación en microscopio de muestras de su piel, sangre y huesos, que luego pintó con acuarelas, recuperando una antigua técnica utilizada en el Hospital Saint-Louis de París durante el siglo XIX. Paula Proaño Mesías, por su parte, presenta Affectus, un trabajo que parte del caso del tucán Grecia -primera ave en recibir una prótesis de pico- para explorar los cruces entre la biología, la medicina reconstructiva y los instrumentos de domesticación animal. Aurora Castillo indaga en los mundos subacuáticos para aproximarse a otros modos de existencia. Una serie de fotografías tomadas con cámaras subacuáticas y lentes microscópicas registran el ecosistema intermareal de la costa chilena, junto a la pieza audiovisual Picorocos que atiende a las formas de percepción de estos crustáceos cirrípedos y sus vínculos con todo el entramado marino que hace posible la vida. Inauguración: 27 de noviembre. Espacio de fotografía.

El Surumpio. Surumpio, palabra quechua que nombra la ceguera provocada por el reflejo del sol en los salares, se propone como una instalación audiovisual híbrida que pone en diálogo la imagen en movimiento y la luz proyectada sobre un cúmulo de cristales de sal. La sala se vuelve espacio practicado para reflexionar sobre la noción de paisaje y el acto de percepción corporal, temporal y geológica. Esta exposición resulta de un proyecto de investigación de tesis de posgrado que Alejandra Isler -artista visual, directora de arte, escenógrafa- realizó sobre la dramaturgia y la representación del paisaje vinculadas a nociones científicas de la química, en torno a la materialidad de la sal agenciada en la instalación como práctica contemporánea. El concepto de “surumpio” conlleva una lectura ancestral del contexto geográfico y a una invocación mística de la naturaleza que se reformula para una instalación que opera sus reflejos en el black out de un entorno que provoca la percepción del visitante para ceder a la ceguera blanca del salar. Inauguración: 27 de noviembre.. Curaduría: Jorge La Ferla y Mariel Szlifman. Espacio Beta.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2026. Inauguración para todas las familias: sábado 25 de octubre, a las 15:00.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecerán en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Dos muestras nuevas en Herlitzka & Co.

Se inauguraron dos exposiciones en simultáneo. Con estas dos exposiciones, Herlitzka & Co. reafirma su compromiso con el arte contemporáneo latinoamericano, ofreciendo un espacio de diálogo entre lenguajes, generaciones y contextos culturales diversos. Tanto Ojo de agua como Plumarios invitan a reflexionar sobre la memoria y la potencia simbólica de materiales inusuales en el campo del arte, convirtiendo a la galería en un punto de encuentro para la sensibilidad y el pensamiento crítico.

Ojo de agua, la primera exhibición individual en la galería del artista argentino Hernán Salamanco. En sus pinturas, Salamanco convierte al entorno y al espectador en parte activa de la obra: el brillo del esmalte refleja y multiplica lo que sucede alrededor, integrando espacio, materia y mirada en una misma experiencia. Su producción explora la complejidad de los vínculos afectivos y sociales, y busca generar un campo abierto de resonancias emocionales accesible a todos, más allá de teorías o referencias eruditas. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Plumarios, del artista peruano Mariano León, en la sala E. La serie reúne ensamblajes confeccionados con guantes mineros usados, que evocan mantos y estandartes prehispánicos de carácter ceremonial y bélico. Con este gesto, León entrelaza la tradición ancestral andina con el presente social y económico del Perú, donde la fuerza laboral minera (fundamental en la historia del país) atraviesa tensiones derivadas de los procesos globales de explotación y transformación de los territorios. Desde el 15 de octubre hasta fin de 2025.

Horario de visita: lunes a viernes, 11 a 19.

* Herlitzka & Co., Libertad 1630, C. A. B. A.

Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido del 8 de noviembre de 2025 al 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

Muestras en el MALBA

Pop Brasil: vanguardia y nueva figuración, 1960s-70s . Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026 . En el Nivel 2. Esta muestra presenta un conjunto representativo de más de 120 piezas de 50 artistas, entre las que se encuentran obras del acervo de la Pinacoteca de San Pablo, y de las colecciones Roger Wright –considerada una de las más importantes de arte en Brasil dedicada a la producción artística de las décadas de 1960 y 1970– Malba y Costantini. Incluye obras de Anna Bella Geiger, Antônio Dias, Claudio Tozzi, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Rubens Gerchman, Wanda Pimentel y Wesley Duke Lee, entre otros protagonistas fundamentales del período. Curadoría: Pollyana Quintella y Yuri Quevedo .

Valerie Brathwaite: Un propio andar fluyente. Del 7 de noviembre de 2025 al 2 de febrero de 2026. En el Nivel -1. Esta exposición reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Valerie Brathwaite (Trinidad y Tobago, 1938) desde los años 70 y destacan su producción reciente. Incluye una serie de obras sobre papel producidas entre 1972 y 2002 y un conjunto de esculturas blandas que la artista viene realizando desde 2004. A través de medios diversos y de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Curaduría: Alejandra Aguado.



Margarita Paksa:Ideas correspondientes 1964-1984. Del 12 de diciembre de 2025 al 16 de febrero de 2026. En el Nivel 1. Figura fundamental del arte de Argentina y América Latina, Margarita Paksa (Buenos Aires, 1932-2020) perteneció a la generación de artistas que encarnó el cambio que vivió el arte en los años 60, ante la perspectiva de un mundo globalizado. Ideas correspondientes, 1964-1984 revisa dos décadas de la producción de esta artista prolífica, reuniendo más de sesenta piezas gráficas y objetuales, instalaciones y documentación de proyectos.. Curaduría: Nancy Rojas.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre a las 18. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Punto de mira, de María Martha Pichel, inauguró el 30 de octubre a las 18. Esta exposición está integrada por una serie de obras en las que el círculo, figura recurrente en la producción de la artista, se convierte en objetivo, diana, contención. A partir de esa figura geométrica, la artista propone un cruce entre su obra y el universo del tiro con arco y flecha. Ambas disciplinas -el arte geométrico y la arquería- comparten una ética del gesto preciso: concentración, tensión, inmovilidad y deseo. Las obras exhibidas son Engranaje (acrílico sobre tela, 2025), Maquinaria (acrílico sobre tela, 2025), Serpiente azul (acrílico sobre tela, 2025). Con curaduría de Laura Isola. En la sala 13.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. Inaugurada el 13 de noviembre. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977).La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales. Inauguró el 17 de diciembre.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción. Inauguró el 17 de diciembre.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi. Inauguró el 17 de diciembre.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial. Inauguró el 17 de diciembre.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración. Inauguró el 17 de diciembre.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.



Dalila Puzzovio: Autorretrato, hasta febrero de 2026. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra la trayectoria artística de más de seis décadas de la gran artista argentina Dalila Puzzovio (Buenos Aires, 1942) y subraya su relevancia para el presente. La exposición presenta sus obras más emblemáticas, así como un vasto archivo documental con material inédito, fotografías y registros de obras clave del arte argentino. En esta exposición retrospectiva, presentamos a Dalila Puzzovio como una artista de gran actualidad, cuyo trabajo con el cuerpo, la moda y la identidad anticipó debates contemporáneos acerca del rol de la mujer en la sociedad y la consolidó como una figura clave en la historia del arte argentino. Curaduría: Pino Monkes y Patricio Orellana. (Salas A y B).



Víctor Florido: Interiores, hasta marzo de 2026. En esta selección de obras, que recorre más de una década de producción, Florido compone ambientes que introducen a los espectadores en una atmósfera sensible, donde todo lo que existe es parte de una realidad interior. Los evocativos espacios domésticos que retrata operan como metáforas del pensamiento: lugares donde lo visible convive con lo oculto. En su obra, presencias definidas con exactitud coexisten con figuras veladas o borradas, como un eco del modo en que la memoria conserva y también distorsiona aquello que intenta retener. Curaduría: Raúl Flores. (Primer piso, pasillo).



Nacha Guevara: Aquí estoy, hasta el 18 de enero de 2026. Nacha Guevara: Aquí estoy recorre los pasos de extrema osadía que marcaron su prolífica carrera. La trayectoria de la artista es presentada a partir de nueve discos fundamentales, que señalan hitos de su trabajo como cantante y dialogan con el contexto histórico, reconstruido en la sala a través de textos y documentos de su vasto archivo personal. El recorrido se completa con registros audiovisuales de sus espectáculos, documentación y una serie de retratos que revelan los múltiples rasgos de una figura capaz de abrazar el cambio como una necesidad imperiosa de encarnar y, a la vez, discutir el espíritu de cada época. Curador invitado y textos: Álvaro Rufiner. (Sala C).



Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta febrero de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).



Tramoya: Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa, hasta el 28 de febrero de 2026. En esta exposición se presenta a Ayelén Coccoz (Rosario, 1973), Verónica Gómez (Morón, 1978), Leila Tschopp (Morón, 1978) y Antonio Villa (Esquel, 1988), cuatro artistas que trabajan en el encuentro entre las artes visuales y las artes escénicas. Escenografías, telones, muñecos y vestuarios se traducen en pinturas, videos e instalaciones que revelan un detrás de escena imaginario. Tramoya celebra la experimentación, el juego, la invención poética y el truco sin disimulo. El título alude al artificio teatral de la ilusión y a los engranajes que sostienen las escenografías. Curaduría: Raúl Flores (Sala I).



Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta febrero de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).



Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta marzo de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial.Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión.Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

Los museos porteños y sus exposiciones

Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA.)

Entre Ríos. Hasta el 1 de marzo de 2026. Esta exposición invita a revisitar un episodio tan popular como las Invasiones Inglesas, a partir de los dibujos del argentino Ariel Cusnir. “Lejos de reproducir la gesta militar como epopeya, Cusnir aborda estas escenas desde una mirada crítica, sensible al absurdo, a la distorsión y al poder narrativo de lo marginal. En diálogo con el archivo del museo, este proyecto activa una arqueología poética y política que interpela la propia idea de documento e inscribe una cartografía obstinada por reimaginar las narraciones del pasado”, destaca la curadora Clarisa Appendino. En el marco de la participación de la red de MuseosBA en BIENALSUR. Con el aporte del programa Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad.

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, CABA)

XXI Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato. Hasta el 9 de marzo de 2026. Exhibición de las obras premiadas y seleccionadas en la última edición de este reconocido Salón, organizado junto con la Asociación de Amigos del museo. Los trabajos muestran la riqueza de técnicas utilizadas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos y sintéticos, y la expresión en diversas texturas, volúmenes y colores. Este Salón es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y renovación de artistas y propuestas.

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA.)

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña. Hasta fines de 2025. La primera muestra que se realiza dedicada exclusivamente a Ignacio Corsini repasa la trayectoria de uno de los cantores más populares de los años veinte, amigo y admirado por Carlos Gardel. Con el valioso aporte de coleccionistas y del archivo personal de la nieta del cantor, Victoria Corsini, se exhiben fotografías, partituras, prensa de época y objetos originales que reconstruyen su legado artístico.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

TEATRO

Laberinto, arriba a la izquierda

Dos compañeras de facultad preparan un final de filosofía mientras trabajan en una sala de escape muy poco convencional. Esta obra forma parte del Festival Emergente Sub-30 de Microteatro Bs. As.

Actúan: Berenice Guerrieri y Lucía Santovito Lavalle; diseño gráfico: Emanuel Heredia Vouillat y dramaturgia y dirección: Rocío Maruenda.

SESIÓN GOLFA MICROPLUS: martes y domingos de diciembre a las 22:45; 23:15; 23:45 y 00:15. Entradas: https://entradas.microteatro.com.ar.

* Microteatro Bs. As., Serrano 1139, C. A. B. A.

El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

Teatro, humor y música judía

Se realizará desde el 6 de enero hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

6 de enero (apertura), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

13 de enero , Incidente en Vichy , obra de Arthur Miller , con dirección de Pablo Gorlero .

20 de enero , Hanukkah , escrita por Diego Hodara y Sofía González Gil .

27 de enero , La bobe , con Diego Licht e Irene Almus y dirección de Gaby Goldberg .

3 de febrero , Golda Meir, cuestión de Estado , protagonizada por Marina Munilla , Alejandro Stordeau y Mario Riccio .

10 de febrero , La casa de atrás , una versión inspirada en el diario de Ana Frank , con dirección de Gastón Brian Gliksztein .

17 de febrero , Canciones sin botox , edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht .

24 de febrero , Gala ortodoxa , una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

3 de marzo , Cuando el sur canta en idish , una propuesta musical que enlaza la música judía y el folclore.

10 de marzo , Hermanas de sangre , escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi .

17 de marzo , El cazador y el buen nazi , de Mario Diament , protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio .

24 de marzo , New day will rise , una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza.

31 de marzo (cierre), show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Luego de agotar funciones durante cinco meses todos los jueves, se despide Incidente en Vichy, de Arthur Miller, adaptada y dirigida por Pablo Gorlero, con 15 actores en escena, un hito para el teatro independiente. Formará parte del ciclo de Teatro Judío del Paseo La Plaza con una función el 13 de enero. Volverá al Espacio Callejón para su segunda temporada el jueves 12 de marzo a las 20.

CINE

Quinografía



Con imágenes y testimonios inéditos, exploramos el lugar donde Quino forjó su creatividad. Junto a él descubrimos su trabajo, sus afectos y los espacios significativos de su vida. Luego de convertirse en una celebridad mundial, regresó viudo y casi ciego para despedirse de la luz de su infancia.

Horarios de proyección: 14:45; 16:00; 17:15; 18:30 y 19:45. Duración: 75′.

* Sala Artefacta, Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C. A. B. A.

————

Cine en el MALBA

En diciembre continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, y LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos. Se estrenan Weser, de Fernando Spiner –En un pequeño pueblo costero, un grupo de personas aisladas durante la cuarentena por COVID busca consuelo y sentido en la poesía frente a la presencia de la muerte. La película entrelaza lo real y lo onírico, explorando al cine como refugio y reflexionando sobre la naturaleza humana y el poder del arte para trascender la desesperación.–, y Un cabo suelto, de Daniel Hendler –Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando–, ambos estrenos con proyección los sábados. Además, se estrenan los ciclos Cine y periodismo –alrededor de la proyección especial del documental Tiempos circulares, organizada y auspiciada por el Buenos Aires Herald, Malba Cine programa un ciclo retrospectivo para explorar la múltiples relaciones entre periodismo y cine– y Jean Gabin x 4 –un pequeño homenaje a la mayor estrella masculina del cine francés–, los días 19 y 26 de diciembre desde las 20.

Viernes 26 de diciembre

A las 18:00 , Los dos rivales , de Luis Bayón Herrera [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 20:00, La seductora, de Guido Brignone [Ciclo Jean Gabin x 4].



A las 22:00 , Cualquiera puede ganar , de Henri Verneuil [Ciclo Jean Gabin x 4 ].

A las 24:00, Página negra, de Phil Karlson [Ciclo Cine y periodismo].

Sábado 27 de diciembre

A las 18:00 , Weser , de Fernando Spiner [Estreno].

A las 20:00 , Un cabo suelto , de Daniel Hendler [Estreno].

A las 22:00 , La hora de la venganza , de Richard Brooks [Ciclo Cine y periodismo ].

A las 24:00, Tuyo es mi corazón, de Alfred Hitchcock.

Domingo 28 de diciembre

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart [Estreno].

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En diciembre se inauguran los ciclos ¡Blaxploitation!, los viernes a las 18; y los sábados y domingos, El barroco festivo de Terry Gilliam. Los jueves de diciembre a las 18 se proyectará Lo que escribimos juntos, de Nicolás Teté, que sigue la relación de Juan y Mariano, pareja desde hace años, y observa qué ocurre cuando una amiga de la pareja pasa un fin de semana con ellos. Continúan los ciclos mensuales Sábados de superacción, este mes con proyección el 13 de diciembre) y Película sorpresa, el 21 de diciembre.

Viernes 26 de diciembre



A las 18:00, Foxy Brown, de Jack Hill [Ciclo ¡Blaxploitation!]

Sábado 27 de diciembre

A las 18:00, Las aventuras del Barón Munchausen, de Terry Gilliam [Ciclo El barroco festivo de Terry Gilliam].

Domingo 28 de diciembre

A las 18:00, Pescador de ilusiones, de Terry Gilliam [Ciclo El barroco festivo de Terry Gilliam].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

ACTIVIDADES

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano



El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

A partir de enero, hay promoción 2x1 sobre la entrada general (en efectivo). Valor: $8000 para el público general y $6500 para docentes, estudiantes y jubilados.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

————

Un cuento por día, por Julia Coria

Si te cuesta leer, si no, si querés leer más y no sabés cómo o por dónde empezar, si te gustaría conocer autores y autoras, y si te copa el plan de eventualmente charlar sobre tus lecturas, este enero sale UN CUENTO POR DÍA.

¿Cómo funciona? Te anotás, Julia te suma a un grupo de WhatsApp, te manda un cuento (¡CUENTAZO!) seleccionado por ella de un autor o autora de Argentina, 6-7 páginas en promedio, acompañado por un audio de uno o dos minutos; y durante todo el resto del día cada participante puede mandar hasta dos mensajes de texto (y también puede no mandar nada) con lo que quiera decir sobre su lectura.

Cada día se conversa sobre el cuento del día. No llegaste, no pasa nada, no mirás los mensajes hasta que lo leas (para evitar el spoiler).

El club cuesta $ 25.000 y $ 20.000 para quienes participan de los talleres de Julia Coria.

Empezá bien arriba tu año lector.

Consultas e inscripciones por WhatsApp o mensaje directo de Instagram (https://www.instagram.com/unajuliacoria).

ART MASTERS: Museo del Prado en Realidad Virtual

UN VIAJE INSPIRADO EN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO

De martes a domingos en La Rural, Pabellón Frers. Entradas en venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Una exposición itinerante con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado, que a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), - también llamada metaverso- exalta la reinterpretación poética que brinda la dimensión de las obras que se presentan en el museo. Esta experiencia de realidad virtual aumentada combina historia e innovación, permitiendo a los visitantes poder adentrarse en algunas de las obras maestras más celebradas del arte europeo.

Una nueva forma de vivir el arte: Desarrollada por ACCIONA Cultura en colaboración con el prestigioso Museo del Prado, esta muestra itinerante propone un viaje sensorial único que combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco y Veronese.

Un guardia como guía, un museo que cobra vida: El recorrido es guiado por un personaje virtual. Un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional —como el taller de restauración o la sala de guardias— y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

Piezas que cobran vida:

Las Meninas – Diego Velázquez.

El Jardín de Las Delicias – El Bosco.

El Aquelarre – Francisco de Goya.

Venus y Adonis – Paolo Veronese.

El Sentido de La Vista – Rubens y Jan Brueghel.

DÍAS, HORARIOS E INGRESO:

Martes a Jueves: 12 a 20

Viernes: 12 a 21

Sábados: 10 a 21

Domingos: 10 a 20

* El ingreso es por Av. Santa Fe 4363 (Pabellón Frers, La Rural).

EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada que abrirá sus puertas el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Desde el 17 de diciembre. Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

INFANTILES

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.vidades

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Cursos de verano en el MALBA

Durante enero y febrero. Lugar: Biblioteca y Auditorio. Como cada año, durante los meses de enero y febrero, Malba Literatura presenta una nutrida oferta de cursos, dirigida tanto a público general como a profesionales del área.

Mundo Macedonio: una introducción a la lectura de Macedonio Fernández. Por Silvia Hopenhayn. Lunes 12 de enero de 18:00 a 20:30 . (Auditorio). Macedonio Fernández abre las puertas del siglo XX postulando una nueva ficción: “el hogar de las inexistencias”. Sus libros son creaciones artísticas (o instalaciones de ideas) que modifican el estatuto de la palabra, ya no en tanto anclaje del mundo sino más bien su relevo. Se trata de una “literatura objetual”, en palabras de la propia Margarita Paksa. En este seminario se presentará al autor, su metafísica, la relación con Borges, Xul Solar, la literatura gauchesca, Don Quijote, e incluirá la lectura y análisis de fragmentos de su libro cúlmine, Museo de la Novela de la Eterna . Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000.Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento.Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría.Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 18:30. Programación completa e inscripción online: malba.org.ar/literatura. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizado el seminario.

Las fuerzas de la naturaleza en la literatura japonesa clásica, moderna y contemporánea. Por Anna Kazumi Stahl. Miércoles 14, 21 y 28 de enero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). Desde sus cimientos, la cultura japonesa otorga un valor singular a las fuerzas naturales. Este curso breve propone introducir esa característica distintiva y observar cómo, tanto en el plano espiritual como en el estético, surgieron códigos culturales y prácticas que cultivan y expresan el estrecho vínculo entre los seres humanos y su entorno. A lo largo de tres encuentros, se explorará esta sensibilidad en su expresión en la poesía y la prosa de la época antigua, en tiempos modernos, y en la actualidad. Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

La pasión de las posibilidades: viaje al fin de la escucha. Por Iosi Havilio. Musicaliza: Josefina Tai. Jueves 22 de enero de 18:00 a 20:00 . (Biblioteca). Una aventura de escucha/visualización/escritura al interior/exterior de un universo habido/por venir. Propone sondear el vínculo intrínseco entre música y escritura, entre la experiencia sonora y la potencia y límites de la palabra, y llevar la experiencia más allá sumando el sonido del guzheng, instrumento tradicional chino, interpretado por Josefina Tai, que guiará en vivo parte de la práctica. Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000.Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento.Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría.Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Travesías: la canción, de la poesía a la cultura pop brasileña. Por Gonzalo Aguilar. Lunes 26 de enero de 18:00 a 20:30 . (Auditorio). El pop de los años sesenta significó, entre otras cosas, una redistribución de los lugares de la cultura de élite, la popular y la masiva. Poetas que hasta entonces habían circulado en el ámbito literario comenzaron a circular en el mundo de la música popular o vieron cómo sus poemas eran adaptados en canciones que llegaban a audiencias masivas, sobre todo en los Festivales de Música que fueron fundamentales en la cultura brasileña de los años sesenta. Inscripción y costos: Seminario: AR$35.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Borges entre el tiempo y la eternidad . Por Carlos Gamerro. Miércoles 4, 11 y 18 de febrero 18:00 a 19:30 . (Auditorio). “El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica,” afirma Borges en “Historia de la eternidad”. A lo largo de su obra, sus reflexiones y perplejidades sobre la naturaleza del tiempo sucesivo, nuestra manera de percibirlo y sufrirlo, la relación entre el tiempo de los hombres y el conjetural tiempo (o atemporalidad) de Dios, accesible a nosotros –tal vez– a partir del éxtasis místico, han atravesado sus poemas, sus ensayos y sus cuentos. En este curso leeremos algunos de los textos más significativos relativos a este “tembloroso y exigente problema». Inscripción y costos: Curso completo: AR$95.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

Tentativa de pensar procedimientos de escritura y desclasificación . Por Mario Ortiz. Lunes 9 de febrero de 18:00 a 20:00 . (Auditorio). El encuentro se plantea como una clase participativa cuyo eje central gira en torno a un abanico de autores que considero relevantes no sólo en la historia de la literatura sino en mi propia producción poética. La antología abarca textos de épocas y estilos tan diversos como Ovidio, el Arcipreste de Hita, Maurice Maeterlinck, Arturo Carrera, W. G. Sebald, Francis Ponge, Jorge L. Borges, Georges Perec y Raymond Queneau entre algunos posibles. Inscripción y costos: Seminario: AR$30.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Seminario presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después en www.malbaplus.org.ar. El video estará disponible hasta 30 días después de finalizada la clase.

Novelas del siglo XX. El límite de lo humano: V. Woolf, S. Lem, H. Murakami y W.G. Sebald. Por Miguel Vitagliano. Viernes 20, 27 de febrero, 6 y 13 de marzo de 18:00 a 20:00. (Biblioteca). ¿Cómo estar a salvo? ¿Cómo vivir con los otros? La pregunta por el límite es una constante del XX que insiste de distintas maneras. ¿Hasta dónde es posible soportar el horror? ¿Cuál es el límite de lo humano? La protagonista de Mrs. Dalloway impone un límite ante el menor desorden que pueda alterar su vida, el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo quiere descubrir de qué cosas extrañas está hecha la realidad. Y lo que encuentra no son los horrores que Provocación indaga con genial ironía, aunque unos y otros se tejen en las relaciones del profesor de Los anillos de Saturno. Inscripción y costos: Curso completo: AR$120.000. Jubilados, estudiantes y docentes: 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar. Consultas: literatura@malba.org.ar. Inscripción presencial en la recepción del museo de lunes a domingos (excepto martes) de 12:00 a 19:00. Curso presencial, con opción de acceso virtual por video 48 hs. después de cada clase en www.malbaplus.org.ar. Los videos estarán disponibles hasta 30 días después de finalizado el curso.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

Memoria Madre

Es un espacio de exploración gráfica que surge del interés de indagar e investigar lo inspirador y creativo que se manifiesta con la maternidad. Se vuelve urgente revisar el linaje y la propia historia para expresar lo que desborda y emerge explosivo e incontrolado. En ese andar caótico, el encuentro con los libros y con el impulso de escribir se vuelven motor y salvavidas.

Este laboratorio es una invitación a leer, escribir y conversar sobre literatura, poesía y maternidad. Lo maternal como pregunta y enigma universal. Sobre ser hijo, ser madre y sobre la memoria de esas experiencias vitales, sobre la afectación de la maternidad porque todos somos hijos.

¿Por qué la memoria? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué hace que un hecho se transforme en un recuerdo? ¿Cuántas veces tiene que ocurrir? ¿Cuál es el primer recuerdo? aquel que aparece antes de antes. ¿Con quién estabas, dónde, cómo? ¿Es un olor? ¿Qué recuerda una madre? ¿Qué olvida una madre?

Memoria Madre tiene la intención de generar un espacio de cruces con lo que conmueve y moviliza. Sin verdades absolutas ni juicios. Armado cada encuentro, con los libros que están en la biblioteca y van circulando de mano en mano. Con lo que hay, con lo que somos.

Encuentros virtuales semanales, martes y viernes, de 9:30 a 11:30 (virtual). Está destinado a todas las personas que quieran leer y escribir. No se necesitan conocimientos previos. No se necesita ser madre. Cualquier duda o consulta: memoriamadre@gmail.com o @memoriamadre (instagram).

Guía: Lau Mangialavori.

Talleres La Transformación

Taller de lectura y escritura Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Nuevo grupo verano 2026 los sábados de 10:30 a 12:30. Inicia el 10 de enero . Se leerán autoras contemporáneas, se reflexionará sobre los textos con perspectiva de género y se escribirá a partir de consignas creadas por la coordinadora. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Club de lectura La Transformación . Una vez por mes se reunirán virtualmente (por Meet) a comentar la obra de una autora. El 14 de enero se leerá Ritos Privados , de Julia Armfield . El 18 de febrero se leerá Tengo miedo torero , de Pedro Lemebel . Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar, www.latransformacion.ar

CONVOCATORIAS

Residencia de Escritores Malba

Se seleccionarán cinco autores extranjeros que durante cinco semanas trabajarán en Buenos Aires en un proyecto propio dentro de la escena cultural local. La convocatoria para todas las estadías está abierta a través de la web de la REM del 8 hasta el 31 de diciembre en la página de la REM: https://rem.malba.org.ar.

La aplicación se realiza a través de la página web de la Residencia: https://rem.malba.org.ar/aplicar/

Requisitos para aplicar

Tener al menos tres libros publicados de cualquier género: novela, cuento, poesía, literatura infantojuvenil, no-ficción literaria. No serán considerados los papers académicos ni las obras autopublicadas.

No tener la ciudadanía argentina ni ser residentes en el país.

En caso de no ser hispanohablante, es deseable (pero no es una condición excluyente) que alguna de las obras del autor esté traducida al español.

Beneficios para los participantes

Pasajes ida y vuelta, correspondientes al traslado del escritor seleccionado desde su ciudad de origen hasta Buenos Aires y de regreso.

Un departamento amueblado para su alojamiento y el desarrollo de sus actividades durante la estadía.

Un estipendio de US$ 500 destinado a colaborar con gastos diversos durante la duración del programa.

Seguro internacional de viajero durante su estadía.

Tarjeta Malba que permite el acceso irrestricto a las actividades programadas por el museo: salas de exposición, programación de cine, literatura y descuentos en la tienda y el restaurante.

Tres actividades públicas organizadas por la Residencia en el museo y/o instituciones y actividades afines destinadas a difundir la obra del autor invitado, como parte de su agenda en la ciudad.

Tickets para diversas manifestaciones culturales y un calendario sugerido de actividades en instituciones locales de referencia, a través del cual los participantes podrán conocer la agenda cultural de la Ciudad.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

****************

