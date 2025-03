Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de marzo

MUESTRAS

El CCEBA inaugura el 2025 con tres exhibiciones nuevas

El viernes 14 de marzo a las 18:30 el Centro Cultural de España en Buenos Aires inaugura su programación 2025 con tres exhibiciones nuevas: Luz propia, en la sala I, La ligera sorpresa de la acción, en la sala II, y Trance Hudson, en la sala III. Seleccionadas entre más de 120 proyectos de distintos países presentados dentro de la convocatoria pública que el CCEBA impulsa -por segundo año consecutivo- para el desarrollo, la producción y concreción de proyectos expositivos emergentes que contó con Eva Grinstein como jurado invitada.

En Luz propia, curada por Claudia Kozak, la arquitecta Claudia Rofman, la artista visual Gioti y el artista sonoro Joaquín Laks proponen una superposición entre el lenguaje gráfico y el audiovisual para destacar la luz nocturna que ilumina desde las fachadas y se convierte en protagonista de la identidad urbana. Un aire acondicionado, una ventana abierta, una persiana baja pueden funcionar como indicios o conectores entre el adentro y el afuera siendo parte de una estructura que muta según quién la habite. Cada ventana es un universo, cada puerta una invitación a explorar esos mundos.

La ligera sorpresa de la acción, curada por Tania Puente (México) está integrada por obras de Jesu Antuña (España), Faktor (Argentina), Paula Proaño Mesías (Ecuador), Candela Sotos (España) y Rodolfo Sousa Ortega (México). Entre ruinas e imaginaciones sin tiempo fijo, los paisajes de Faktor se ubican en el umbral de un mundo que colapsa y otro que está por venir. Candela Sotos presenta una serie de imágenes y un amuleto parte del proyecto Yrupé. En la serie escultórica Misil suave, Rodolfo Sousa se adentra en las tramas del grafito y desentraña las historias alrededor de su invención, ligada a propósitos bélicos. Por su parte, Jesu Antuña recupera los renders que tapian las construcciones de desarrollos inmobiliarios e identifica un denominador común: los pájaros. En Pulverizar el mundo, Paula Proaño Mesías cuestiona la escisión entre la naturaleza y lo “humano” desde la ecología espiritual.

Trance Hudson nace del interés de los artistas Ana Audivert, Manuel Barcia, Santiago Comin y Federico Grillo en torno a la figura de Guillermo Hudson, escritor y naturalista que nació en Argentina en 1841, donde vivió hasta sus 33 años. A través de fotografías, pinturas y un universo sonoro, el grupo artístico convoca a los visitantes –guiados por la narrativa de Hudson– a reflexionar sobre el territorio y los cambios que el paisaje soporta.

Las tres exhibiciones se podrán visitar desde el 14 de marzo y hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes de 10 a 19, y los sábados de 12 a 18, con entrada libre y gratuita. Las muestras han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak.

Programación completa: https://www.cceba.org.ar/

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, en Paraná 1159, C. A. B. A.

————

Desde lo profundo

La exposición, desarrollada en dos espacios contiguos, reúne un conjunto de pinturas y una gran instalación pictórica de Gaby Grobo sobre un fondo negro que invitan al público a sumergirse en un espacio que habla de la tierra y el campo.

En sus pinturas confluyen sentimientos, historias y recuerdos a través de capas superpuestas que son realizadas con una materia espesa en las que condensa sus vivencias. Grobo no trata de representar -aunque en ocasiones deje ver sutiles arboledas u horizontes- ni de poner en evidencia cuestiones simbólicas, sino de buscar las maneras de hablar de lo más íntimo.

Se puede visitar desde el 6 de marzo en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

En la Casa del Bicentenario

Buenos Aires, otra mirada

La Casa Nacional del Bicentenario inauguró el 13 de febrero esta exposición, con fotografías de Philippe Enquin, artista argentino afincado en París. Se trata de una serie de 80 imágenes, registro fotográfico de los proyectos FUNO (Colectivo del fin de un mundo), Circuito cultural Barracas (teatro comunitario), Proyecto Bote al agua y Escuela Integral-Asociación Civil “Isauro Arancibia”. También se exhibe el video documental sobre Enquin, Imágenes cruzadas, de Ignacio Masllorens. La muestra, curada por María Teresa Constantin y Gabriela Vicente Irrazábal, se podrá visitar hasta el domingo 23 de marzo en el cuarto piso de la Casa.

Mercado de Artesanías Argentinas

El jueves 23 de enero inauguró Casa artesana: Mercado de Artesanías Argentinas, un espacio con obras que fueron realizadas por artesanos de Jasimaná, Salta; Tafí del Valle, Tucumán; Albardón, San Juan; Bialet Massé, Córdoba; Tandil, Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe. Casa artesana está habitada por una selección de piezas de diferentes materiales que representan una visión del arte conectada a los oficios antiguos y a la sabiduría de las manos. La exposición se puede visitar hasta el 30 de marzo, en la planta baja de la Casa. Exhiben:Pablo Añeli, José Araolaza, Lucía Benicio, Marcelo Berron, Matías Conci, Joan Ezequiel Donalisio, Hugo Leonardo Fernández, Mario Paredes, Julio Ponce, José Luis Sarmiento y Marcela Tallone. El catálogo de productos y las biografías de los autores se encuentran alojados en la plataforma www.mica.gob.ar.

Ida y vuelta

El viernes 7 de marzo a las 18:30 inaugura Ida y vuelta, con pinturas de Adriana Fiterman. Desarrollada con la colaboración y la mirada de Silvia Gurfein, esta exposición será el primer homenaje realizado a la artista luego de su fallecimiento en el año 2020.La exposición se podrá visitar hasta el 27 de abril en la vidriera y el tercer piso de la Casa.

Contacto de las Casa del Bicentenario: (+54) +11 4813.0301/0679. casa@casadelbicentenario.gob.ar. Horario de atención: miércoles de 15:00 a 20:00; jueves de 15:00 a 20:00; viernes de 15:00 a 20:00; sábado de 15:00 a 20:00 y domingo de 15:00 a 20:00.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Complot evocativo: Capítulo I, en Miranda Bosch Galería

La primera edición de Complot evocativo se complace en presentar una selección de 30 artistas que componen piezas de arte contemporáneo desde distintas materialidades y lenguajes, pero que tienen en común la cita a otro artista. Se trata de giros estilísticos o referencias explícitas, procedimientos técnico-poéticos que navegan junto a otros en el magma del campo del arte. Esta exhibición se nutre de los gestos artísticos del presente que respiraron el aire del pasado y que se desplazan hacia el deseo del futuro. Artistas participantes: Diego Javier Alberti, Emilia Álvarez, Mateo Amaral, Sofia Arbol, Luis Daniel Bernardi, Victoria Castellú, Juan Ignacio Cabruja, Malcon D ́Stefano, Leandro García Pimente,Sandra Guascone, Francisco Heredia, Renata Juncadella, Bárbara de Lellis, Luciano León Liguori, Bernardo Lizarralde, Julieta Marasas, Daiana Martinello, Carelyn Daniela Mejías, Manuel Molina, Alejandra Montiel, Andrea Nosetti, Gaspar Nuñez, Julia Padilla, Pablo Pérez Torres, María Santi, Juana Simona, Nika Seniora, Azul Van Peborgh y Laura Viñas.

Este Premio Estímulo que la galería Miranda Bosch impulsa pretende poner en danza la trama afectiva del sistema del arte argentino y, así, este proyecto clausuró un 2024 de intenso trabajo, dándole la bienvenida al 2025. Curaduría: Natalia Albanese Gisbert.

Se puede visitar de lunes a viernes de 13 a 19. Hasta 2025.

* Miranda Bosch galería, en Montevideo 1723, C. A. B. A.

————

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 28 de marzo de 2025. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Se puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta el 30 de marzo de 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

En el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta presenta Postrópico, del artista Nicolás Gullotta (en la sala 10), y Vestuario en escena: Graciela Galán, en la flamante sala 14.

Postrópico es la primera instalación a gran escala de Gullotta comisionada específicamente por el Centro Cultural, y está atravesada por una fuerte impronta narrativa proveniente de la ciencia ficción. El espectador se relaciona sensorialmente con un futuro lejano, postdistópico, que emerge entre los restos de la civilización. El artista inventa un lugar posible, que avanza y se mueve como una criatura animada. La tierra muerta y arrasada y los pozos químicos son el nuevo mundo natural, impulsado por un modo de vida que aún no se conoce.

Por su parte, en la nueva sala 14 se puede visitar Vestuario en escena: Graciela Galán, centrada en la figura de la destacada vestuarista y escenógrafa argentina de trayectoria nacional e internacional. Con la curaduría de Silvina Vicente, la muestra está enfocada en el dibujo, elemento fundamental dentro del proceso creativo de la artista, cuya obra se nutre tanto de la historia del arte como de la sabiduría popular y de las tradiciones rurales. La exhibición celebra el diseño de vestuario como disciplina fundamental del teatro, la danza y las artes escénicas, imprescindible en la definición de los personajes, las épocas y las atmósferas, enriqueciendo la narrativa escénica en su conjunto. La muestra presenta algunos de sus trabajos más sobresalientes, conservados en el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires y desarrollados en colaboración con directores como Jorge Lavelli, Laura Yusem, el coreógrafo Mauricio Wainrot y la cineasta María Luisa Bemberg.

* Ambas exposiciones pueden visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y sin costo para residentes argentinos en el Centro Cultural Recoleta.

*

Contorno biográfico, de Roxana Ramos

El 13 de noviembre se inauguró Contorno biográfico, la nueva muestra de la artista Roxana Ramos, en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Carla Barbero.

Roxana Ramos (1978, Cafayate, Salta) es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. A través de su práctica artística, la docencia y la gestión cultural, ha contribuido durante más de dos décadas a la consolidación de un panorama artístico en la región.

Contorno biográfico, primera exposición individual de Ramos en Buenos Aires, está integrada por una selección de piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de videoperformances, dibujos y esculturas, la exposición propone un recorrido poético que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones tanto en un registro biográfico como social.

Roxana ha recibido destacados reconocimientos, como las becas del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022), las Becas a la Creación y Formación del FNA (2019 y 2017), la Beca Montessori de la Universidad de Salamanca, España (2019), la Fundación Antorchas (2003), Trama (2004-2005) y Riej Academie (2001).

* Contorno biográfico puede visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

Comienzo del juego

Pinturas, esculturas, fotografías, videos, instalaciones sonoras, objetos personales y un imponente túnel de 93 metros para celebrar a Julio Cortázar. Comienzo del juego se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios J y C, en honor al escritor. A lo largo de las tres grandes salas, la exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y al mismo tiempo riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas. Estos dos espacios están conectados por un túnel o pasaje (una idea esencial de la literatura cortazariana) de más de 90 metros creado por el curador Rodrigo Alonso para la sala Cronopios como un recorrido que el visitante puede transitar a su gusto, y a través del cual desembocará en situaciones inspiradas por los títulos de sus libros. Una vez allí tendrá la posibilidad de sorprenderse con las propuestas visuales de artistas argentinos como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Fermín Eguía, Graciela Taquini, Pablo Suárez, León Ferrari y Mildred Burton, entre muchos otros.

* La exposición podrá visitarse hasta el 24 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:13 a 22, sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

* Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos. Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

————

Arte en el Palacio Libertad

Más allá del espacio . Graciela Hasper, Marcela Sinclair y Luciana Lamothe llevan adelante una exhibición que propone la intervención artística del sexto piso de La Gran Lámpara. En Más allá del espacio , se potencia el accionar de cada una de las artistas a partir del cruce entre los lineamientos de sus producciones. viesa su recorrido, es el modo en el que nos vinculamos con el espacio. Ya sea delimitando, replicando o destruyendo la arquitectura, las artistas producen un señalamiento. La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 , en el sexto piso, La Gran Lámpara.

La fábula de la razón y otras realidades posibles . Como parte de la programación de Artes Visuales, se lleva a cabo La fábula de la razón y otras realidades posibles , una exhibición de obras de grandes referentes de la escena del arte contemporáneo argentino curada por Andrea Wain que busca superar los binomios antagónicos que construyen y sustentan el pensamiento moderno occidental. Explorando los límites entre conceptos como naturaleza y cultura, hombre y máquina, realidad y ficción, las obras exhibidas desnaturalizan los modos de percibir, sentir y aprender que, a partir de imaginarios dominantes y categorías excluyentes, limitan nuestra forma de habitar el mundo. Se puede visitar hasta el 31 de agosto de 2025, de 14 a 20 , en el cuarto piso.

En el principio fue la magia es una exhibición que propone un retorno a los conceptos elementales de la fotografía, a través de un conjunto de artistas que investigan las posibilidades de la luz, la cámara oscura y los materiales fotosensibles. Con curaduría de Francisco Medail, la exposición presenta un nuevo acercamiento a los orígenes de la fotografía desde una perspectiva contemporánea que, lejos de toda nostalgia, invita a pensar críticamente el presente caracterizado por la hipermediatización visual y la saturación de imágenes. Abierta hasta el 27 de abril de 2025, de 14 a 20, en las salas 502 al 505.* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

————

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Alberto Passolini: Soñar a borbotones , hasta marzo de 2025 . Mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968). Este mural cumple una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva Dibujar es crear mundos , en la que participa el artista. En los espacios comunes de planta baja y segundo subsuelo.

Celina Eceiza: Ofrenda , hasta el 30 de marzo de 2025 . La primera exposición individual en un museo de la Argentina de la joven artista Celina Eceiza (Tandil, 1988) es un ambicioso proyecto inmersivo que fue producido por el Moderno en su totalidad. Ofrenda propone una manera de habitar el espacio como si la arquitectura fuera un cuerpo que respira espasmódicamente, se agita y cambia de estado en el pasaje de un ambiente a otro. La rigidez edilicia se desarma en la experiencia de vestir las paredes, materializada en miles de metros cuadrados de lienzo unidos a través de la acción colectiva y atemporal de coser, hasta conformar una única superficie suave y sensible a cualquier variación.

Elian Chali: Plano inesperado , hasta febrero de 2050 . Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

Onome Ekeh: Especulaciones, hasta el 6 de abril de 2025. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se enorgullece de presentar la primera exposición de Onome Ekeh en Argentina. Ekeh nació y se crio a ambos lados del Atlántico. Comenzó su carrera como pintora, viró al diseño, se enamoró del cine y, en algún momento de ese trayecto, se volvió digital y se apropió de la inteligencia artificial. Su obra abarca cine, video, teatro, literatura y radio. La exposición presenta las dos últimas películas de la artista, así como imágenes de sus series African Jetset [Jetset africano] (2022), Afropunk, Lagos, 1982 (2022) y Glittering Witness [Testigo Brillante] (2024). Las obras en esta exposición alteran la temporalidad de la mano de la ficción especulativa, reimaginando el pasado según una cronología que lo corrige y proyectando futuros posibles desde una concepción africana.

Sofía Bohtlingk: El ritmo es el mejor orden, hasta el 6 de abril de 2025. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2024 adquirió la obra Escribir (2016), de Sofía Bohtlingk (Buenos Aires, 1976), expuesta actualmente en la exposición de patrimonio Moderno y MetaModerno. Esta obra guarda una íntima relación con los dibujos aquí reunidos, y ambos —pintura y dibujos— responden al título que la artista eligió para esta exposición de obras sobre papel: El ritmo es el mejor orden. Esta frase, pronunciada por la coreógrafa y compositora peruana Victoria Santa Cruz, inspiró profundamente a la artista y podría sintetizar la actitud de entrega de Sofía cuando se dispone a crear. Desde hace más de una década, el arte de Sofía Bohtlingk responde a su accionar corporal. Sus pinturas y dibujos dan cuenta del ritmo corporal que rigurosamente se torna pincelada, trazo y gesto visual.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Muestras de los museos de la Ciudad para disfrutar un verano bien porteño

En una de las sedes del Museo Isaac Fernández Blanco , el Palacio Noel (Suipacha 1422), se pueden recorrer la muestra de fotografías Guido Boggiani y el Chaco: Una aventura del siglo XIX (hasta marzo de 2025) .y Arte y ambiente natural: circuito escultórico accesible en los jardines del Palacio Noel , realizada junto con el Museo Perlotti (hasta el 17 de marzo de 2025) . Donación Martínez Avellanet - Passanisi Vasquez , muestra dedicada al conjunto de piezas de plata donadas recientemente por Rubén M. Martínez Avellanet y José Salvador Passanisi Vasquez. La colección incluye también imaginería, porcelana, mobiliario y pergaminos miniados, suma un total de 240 obras de arte. Continúa en 2025 .

De blanco te esperé… Curaduría: Patricio López Méndez. Junto a una selección de trajes de boda, producidos entre 1870 y 1926, se presenta la donación del Ing. Carlos Vertanessian, consistente en cientos de retratos fotográficos de bodas del mismo período. Esta muestra congela el instante memorable de la unión de dos personas, pero también recuerda que hubo una sociedad que en su conjunto creyó que el único lugar posible para una mujer era esperar. Hasta el 31 de marzo de 2025 . En la Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420), la otra sede del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco .

Más hacia el norte de la ciudad, en el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) continúan la exposición Tesoros del Gran Chaco ( hasta abril de 2025 ). También se destaca la exposición de Tomás Ditaranto , reconocido como el pintor del Martín Fierro.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) las propuestas incluyen la exhibición Intermitencias, destellos y continuidades: Un encuentro inesperado entre Silvia Gurfein y Agustín Riganelli , y la intervención Nomad , de Aaron Nachtailer , en el jardín.

Mientras tanto, el Museo de la Ciudad (Defensa 223) invita a conectarse con los recuerdos en la muestra Parque de la Ciudad: una vuelta por su historia , y el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735) homenajea al tango con Troilo, el otro Gardel del Abasto .

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.), Obras Escultóricas Revalorizadas, Testimonios Recuperados (Sala César A. Fioravanti / 1er piso.) En esta ocasión, se han seleccionado un conjunto de obras escultóricas que dan cuenta de la heterogeneidad técnica, temática y estilística que caracteriza la colección del museo y por consiguiente, lo complejo de la conservación de estas evidencian la diversidad que convive en sus materialidades. Artistas: Luis Perlotti, Libero Badii, Horacio Juárez, María Michailovsky, Juan Carlos Ferraro, Lidia Battisti, Santiago José Chierico, Héctor Nieto, Troiano Troani, José Villalobos y Francisco Cabestany Piñol. Para quienes no tuvieron la oportunidad de apreciar la primera exposición, Cabestany Piñol , del ciclo Revelando el Patrimonio , esta continúa, también, hasta marzo 2025 . (Pasarela / 2do piso.)

Pensado para los más pequeños, el Museo de la Imaginación y el Juego ( MIJU ) (Av. de los Italianos 851), ofrece actividades lúdicas y educativas de miércoles a domingo, convirtiéndose en un plan ideal para las familias en verano.

Asimismo, la Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315), que tuvo gran concurrencia desde su reapertura en 2024, continúa abierta todo el verano de lunes a viernes, de 10 a 17, y sábados, domingos y feriados de 10 a 18.

Todos los museos porteños, exceptuando el MIJU y El Moderno, están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los fines de semana y feriados de 11 a 20 horas. Los martes se encuentran cerrados.

————

El Museo Sívori reabre sus puertas con la 68ª edición del Salón Manuel Belgrano

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori reabrió las puertas de su sede de Av. Infanta Isabel 555 y recibe al público para celebrar la 68ª edición del Salón Manuel Belgrano, uno de los certámenes más icónicos de la escena artística argentina.

El finalizado proyecto de puesta en valor reafirma el compromiso del museo con la preservación de su patrimonio y su rol como referente cultural en Buenos Aires.

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entradas: público general $1000. Extranjeros no residentes $5000. Miércoles sin costo. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

* Museo Eduardo Sívori, en Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::

TEATRO

El jinete helado, de Andrés Binetti

Reestreno, viernes 7 de marzo.

El jinete helado es una obra que intenta una hipótesis poética acerca de la última noche del Gaucho Rivero, Brasido y Luna en las islas Malvinas. Estos personajes históricos están atravesados por cierta mitología desmesurada que podríamos pensar como “La Argentinidad”. Estos gauchos son tomados por un folclore extraño, una especie de enfermedad que los hace rimar en verso, folclore que produce una fiebre patria.

Funciones: viernes a las 22. Entrada general $ 15.000 / Est. y jub $12.000 / Consultar otros descuentos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

————

Las reinas, en el Astros

Las reinas

Paula Grinszpan y Lucía Maciel vuelven en tres únicas funciones, el viernes 14 de marzo a las 21 horas y los sábados 12 de abril y 10 de mayo a las 17 horas.

Diana y Daiana, dos monarcas de un remoto reino, tienen dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. A pesar de sus desesperados intentos por mantener el orden, la pérdida de un “ticket” terminará de desestabilizarlas por completo, y será el detonante del surgimiento de un nuevo sistema económico.

* Teatro Astros, Av. Corrientes 746, C. A. B. A.

————

UNA OBRA MÁS REAL QUE LA DEL MUNDO (sexta temporada)

De la Compañía La mujer mutante. Funciones en marzo: viernes 14 y 21, y sábados 15 y 22, a las 14:30. IMPORTANTE: Las entradas se habilitan los miércoles previos a las funciones de esa semana en el siguiente link:https://www.alternativateatral.com/obra68105-una-obra-mas-real-que-la-del-mundo.

Una obra más real que la del mundo es una invitación a transitar una caminata a la deriva por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Seremos una comunidad circunstancial en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías erráticos entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón de la República de Chacarita. Arquitectura brutalista, infiltraciones de la naturaleza, fantasmas de la historia, aserrín con gasoil, filosofía urbana, tierras en litigio, rituales funerarios, existencialismo municipal. Una obra más real que la del mundo será una experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos. Una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira, o simplemente aceptar lo que a todxs nos espera.

* Portón de entrada Cementerio de Chacarita - Av. Guzman 680, C. A. B. A.

————

3er cordón del Conurbano: Una tragedia marrón

Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Situada en el conurbano bonaerense durante la crisis del 2001. Dirigida por Paula Sánchez.

Durante el mes de marzo, se presentará en el Espacio Pompas de Parque Patricios. Y a partir de mayo, vuelve al Beckett Teatro, en el barrio de Almagro. Reestreno para público y prensa: viernes 7 de marzo a las 21. Funciones: viernes de marzo a las 21.

Sinopsis: Cuando el odio y la discriminación se hacen carne en una sociedad se abre paso a la tragedia. “El conurbano” territorio de injusticias, hacinamiento, contaminación, y violencia, dejan al descubierto la sociedad que somos. En plena crisis del 2001, mientras la tragedia sucede, en los barrios del conurbano la gente trata de vivir, enamorarse, cuidar a sus hijos y huir por amor. Entrada gral: $10.000/ Dto a estud y jubil. Reservas: www.alternativateatral.com

* Espacio Pompas, en Av. Brasil 2640, C. A. B. A.

————

Piramidal

El martes 4 de marzo comenzó su tercera temporada esta sátira musical con dirección general de Marcos Krivocapich y Milva Leonardi, y con dirección musical de Teo López Puccio y Dino Pérez.

Sinopsis: Bajo el liderazgo del coach ontológico Ludovico Sitorrazo, un grupo de incautos es tentado por un modelo de negocios colectivo y novedoso que les brinda una ganancia exponencial. Beta, creadora de contenido, intentará mostrarle a su audiencia que las personas caen en estafas obvias porque no quieren pensar racionalmente. Pero una experiencia trascendental la acercará al secreto de las finanzas: ¿Hay una línea muy fina entre una secta y una sociedad? Piramidal explora el falso emprendedurismo, las víctimas devenidas en victimarios y el esnobismo de quienes nos creemos mejores que eso. Cuenta con las actuaciones de: Lula Fenomenoide, Vero Gerez, Andrés Granier, Javier Marra, Carolina Saade, Donna Tefa, y Tomás Wicz.

Se presenta los martes de marzo y abril a las 21. Entrada general: $15.000, por Alternativa (Descuentos por pre-venta, estudiantes y jubilados).

* El Galpón de Guevara, en Guevara 326, C. A. B. A.

————

El David marrón

Luego de una exitosa temporada 2024 en CABA y gira por Salta y Jujuy, El David marrón, comenzó su 3ª temporada en 2025. La obra, dirigida por Laura Fernández (Petróleo, Pacífico), es interpretada por David Gudiño, quien obtuvo por este trabajo el Premio Trinidad Guevara 2023 como Revelación Masculina, y la nominación a los Premios María Guerrero por mejor Actuación en Unipersonal.

La obra cuenta las vicisitudes y el trágico desenlace de un extraño triángulo amoroso interracial –el de Juan, el rubio; David, el marrón y David, el de mármol–, mientras cuestiona las nociones de belleza, bondad y pureza históricamente otorgadas a la blanquitud.

Funciones: jueves a las 22, con entrada general a $18000 por Alternativa.

* Dumont 4040, en Santos Dumont 4040.

————

La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana

Concepción, dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone. Reestreno para público y prensa: sábado 1 de marzo a las 20. Funciones: sábados de marzo a las 20. Desde abril, funciones: sábados 22:15.

Un teatro dentro del propio teatro. Una narración que sabe ser ficción y que se aleja de cualquier intento de verdad. La interpretación como un ejercicio de la historia, que desde Nietzsche hasta nuestros días ha dado cuenta de que ya no hay hecho solo interpretaciones.

Entradas: $12.000. Informes: 4373-3465. Reservas por: www.alternativateatral.com. Duración: 75 minutos.

* Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

————

El último, diatriba de amor por mensaje de audio, de Marcelo Allasino

Dos personas se vinculan afectivamente movilizadas por carencias opuestas: una tiene dinero, la otra lo necesita; una clama libertad, la otra reclama contención. El afecto como mercancía configura un campo fangoso en el que nada bueno podrá crecer y la fatalidad no tardará en instalarse. La obra intenta diseccionar algunas formas de entender el amor. Balbucea sobre la violencia en un territorio que reclama visibilidad, y expone la mercantilización del deseo en un contexto de capitalismo salvaje, aplicaciones de encuentros, urgencias sexuales y mucha soledad.

La escritura de la pieza surge a partir de un crimen de odio ocurrido en Argentina en 2020, cuando un joven litoraleño devenido trabajador sexual fue asesinado en la habitación de un hotel céntrico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de su presentación en Rafaela, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, Marcelo Allasino reestrena una nueva versión de El último, con nuevo elenco.

La obra puede verse los sábados de febrero y marzo siempre a las 20.

* El Extranjero teatro, en Valentín Gómez 3378, C. A. B. A.

————

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Desde el sábado 15 de febrero, todos los sábados de febrero y marzo a las 20 horas.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

Los habitantes, de Joselo Bella y Pedro Sedlinsky

Los habitantes es una miniserie de cuatro episodios contada por un actor. La acción transcurre en Madrid, España, en 1936. Tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas. Los habitantes es la historia de estos jóvenes madrileños y un judío ruso asesinados. La muerte violenta que han atravesado les ha quitado la vida tal cual la han conocido. En ese pasaje, sin saberlo, han sido dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

Un grupo de jóvenes asesinados de manera violenta, sin saberlo, son dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

Los primeros dos episodios de Los habitantes se podrán ver el sábado 15 de marzo a las 16:30. En tanto que, los sábados 22 y 29 de marzo a las 16:30 se podrán ver el capítulo 3 y 4.

Primeros dos capítulos, funciones: sábado 15 de marzo a las 16:30. Capítulos 3 y 4, sábado 22 y 29 de marzo a las 16:30. En abril, Capítulos 1 y 2, sábados 5 y 12 de abril a las 16:30; Capítulos 3 y 4, sábados 19 y 26 de abril a las 16:30.

En abril se podrán ver todos los capítulos. Todas las funciones serán en el Espacio Callejón.

* Espacio Callejón, en Humahuaca 3759, C. A B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados y domingos a las 20:30. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

El gran deschave, de Sergio de Cecco y Armando Chulak

La rutina y el acostumbramiento se instalaron en la vida de una pareja, un detonante nos muestra la verdad; vidas que necesitan amor, comprensión, ternura… Seres que necesitan mirarse a los ojos.

De Sergio de Cecco y Armando Chulak, con Claudia Carabajales, Walter Muni, Adriana Gasalla, Juan Lucero y Pedro Pelliza. Dirección general, Federico Jimenez. Entradas por PLATEANET Y ATRAPALO o en la boletería del teatro. Funciones: domingos de marzo, a las 18 hs.

* Teatro Buenos Aires, en Rodriguez Peña 411, C. A. B. A.

————

EL DEBATE (Un documento teatral)

Luego de su estreno en octubre pasado en el Auditorio Augusto Timoteo Vandor, de la Unión Obrera Metalúrgica, donde realizó un ciclo de tres meses de funciones a sala llena, El Debate llega a calle Corrientes. Este mítico debate televisivo, ocurrido en febrero de 1973 en los estudios del viejo canal 11, entre los líderes sindicales Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y José Ignacio Rucci de la UOM, cincuenta y dos años después, sigue mostrando dos miradas relevantes, actuales y más vigentes que nunca.

Dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Pepe Monje y Gabriel Rovito, este documento teatral revive uno de los momentos más icónicos de la reciente historia argentina.

El miércoles 12 de marzo en el teatro MULTITABARIS, la obra comienza una nueva temporada.

Estreno para público y prensa: miércoles 12 de marzo a las 20. Funciones: miércoles, jueves y viernes a las 20. Sábados 19:30 y 21.30 y domingos a las 19:30. Entradas en boletería o por Plateanet. Entradas: $30.000

* Multitabaris, en Av. Corrientes 831, C. A. B. A.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

MÚSICA

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Ciclo: Cantar juntas

Ciclo de recitales en marzo por el Mes de la Mujer en la terraza del Recoleta. Cada viernes, dúos o tríos de mujeres tocarán sus canciones para generar un espacio de encuentro donde las voces se fusionan, las canciones se comparten y la música se convierte en puente.

Viernes 14 de marzo a las 19:30. Humana / Lau González. Lau González llega a La terraza del Centro Cultural Recoleta para presentar sus canciones en formato electroacústico, acompañada por la talentosa productora y cantautora Jime Roig, con quien compartirá escenario por primera vez. La noche será aún más especial con la participación de Humana, el dúo de Elis García y Malvina Borges, que en su primer show del año nos adelantará algunos de los nuevos temas de su esperado disco debut. Una velada única, llena de música fresca, emoción y mucha conexión en un ambiente íntimo y único.

Viernes 21 de marzo a las 19:30. Dándara/ Mora Robirosa. Mora Robirosa y Dandára se unen en un show acústico único, donde dos guitarras y sus voces serán las protagonistas. Con un estilo que va desde el R&B y el jazz de Mora hasta el toque urbano y latino de Dandára, este concierto promete una noche llena de frescura y emoción. Juntas, traerán sus canciones más personales y conmovedoras, creando una atmósfera íntima y especial que no te podés perder. Un encuentro de dos voces argentinas que prometen hacerte sentir cada acorde y letra.

Ciclo: Antidomingos en el Recoleta

Vuelven los Antidomingos a la terraza del Recoleta. Todos los domingos al atardecer habrá música para todos los gustos. Rock, pop, folk, jazz y clásica, en un ciclo permanente y con sorpresas.

Domingo 16 de marzo a las 18. Hipnótica. En formato dúo, Nahuel Barbero y Hernán Ortiz se presentan en una noche única, en la que recorrerán toda su discografía de una manera especial y diferente. Con una propuesta acústica, cálida y minimalista, los músicos ofrecen una experiencia íntima, donde las canciones más queridas de su repertorio toman nuevos matices, reversionadas con un toque personal y cargado de emoción. Este es un espacio para disfrutar de la cercanía y la magia que solo un show en vivo puede ofrecer, donde cada acorde y cada letra se transforman en un momento memorable.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

Marzo en Café Vinilo

Viernes 14 de marzo a las 21, JAZZ Y FOLKLORE DE PROYECCIÓN (Lucas Nikotian trío) . Lucas Nikotian, piano; Santiago Lamisovki, contrabajo y Marce Vicente, cello. Este trío es el nuevo proyecto de Lucas Nikotian, integrante del emblemático grupo Puente Celeste. Las composiciones exploran una paleta sonora rica y diversa, que va desde lo meditativo y minimalista hasta lo expansivo y cargado de energía, siempre manteniendo un equilibrio entre lo acústico y lo experimental. Entradas: $10000.

Sábado 15 de marzo a las 21, FOLKLORE Y TANGO: Guitarra & voz (Sari Tellas y Sebastián Espósito.Invitado especial: Seva Castro) . Algunos tangos quizás, algunos boleros y seguramente otras cosas, siempre con la impronta personal y los arreglos originales de los artistas. Entradas: $10000.

Domingo 16 de marzo a las 21, JAZZ: Liz Hogg & Miyagi-Lammardo . De New York a Buenos Aires, canciones eléctricas y música para viajar indie-experimental-ambient-clásica-psicodelia-poesía. Entradas: $10000.

Jueves 20 de marzo a las 21, JAZZ: Pléyades (Ana Archetti, Gabi La Malfa y Ale Franov) . Pléyades es la conjunción de la Música de Ana Archetti, Gabi La Malfa y Ale Franov . Se trata de un universo propio de canciones y texturas bailables y reflexivas. Entradas: $10000.

Viernes 21 de marzo a las 21, JAZZ: Juan “Pollo” Raffo - La falacia del espantapájaros (Juan “Pollo” Raffo, teclados y composición; Tomás Pagano, bajo y Rodrigo Genni, batería y loops). La música compuesta por Raffo combina los ritmos, el carácter y la estética de las músicas criollas con el espíritu de improvisación del jazz. Estos elementos fluyen dentro de formas y desarrollos asociados a la música de tradición escrita, dando como resultado una mezcla inestable de erudición y atorrantismo. Entradas: $10000.

Sábado 22 de marzo a las 21, TANGO Y FOLKLORE: Mirta Álvarez - Estrella del Sur . Guitarrista, cantante y compositora argentina, presentará temas de su último álbum: Estrella del Sur en colaboración con el sello Prima Classic, donde reúne composiciones propias, además compartirá clásicos del folklore y del tango a través de su voz y su guitarra. Entradas: $8000.

Domingo 23 de marzo a las 21, TANGO: Rudi Club (bandoneón, Matías Rubino; bajo, Lautaro Guida; guitarra, Fernando Díaz; batería, Franco Zilocchi, y voz, Jerónimo Izarrualde). Rudi Gucchi Club es un proyecto cuya música es el resultado de la fusión entre el tango, el hip hop y el soul, entre otros géneros. El club fue creado en el año 2023 en Buenos Aires. Entradas: $8000.

Jueves 27 de marzo a las 21, FOLKLORE Y JAZZ: Lautaro Moreno y Augusto Sinesi (Lautaro Moreno, piano, voz y composiciones, y Augusto Sinesi, guitarras, voz y composiciones). Los dos jóvenes artistas se reencuentran después de tres años en el emblemático Café Vinilo. Un concierto que promete una atmósfera íntima e intensa, abarcando la influencia de la música rioplatense y brasileña, así como el jazz contemporáneo, en un repertorio de composiciones originales e interpretaciones de obras de compositores actuales y referentes de su generación. Entradas: $10000.

Viernes 28 de marzo a las 21, TANGO: Trío Ledesma-Gainche-Muñoz (Nicolás Ledesma, bandoneon; Xavier Gainche, piano; Lautaro Muñoz, contrabajo; invitada: María Viviana Pisoni, en voz). Concierto de tango en el que el trío estará presentando su nuevo disco, Barrunto de Ayer, el cual incluye nuevos arreglos de tangos clásicos, composiciones nuevas y algunas sorpresas. Entradas: $8000.

* Café Vinilo, Estados Unidos 2483, C. A. B. A.

————

Shows en Bebop Club

Hernán Jacinto & Daniel Maza presentan nuevas músicas. Viernes 14 de marzo a las 20 y 22:30 . Entradas desde $13.000 a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería de lunes a domingos de 17 a 20, o en puerta. Daniel Maza y Hernán Jacinto interpretarán en formato de dúo repertorio de su formación original y de su trío con Pipi Piazzolla, así como temas nuevos. Música rioplatense fusionada con jazz, boleros, canciones y todo el arte de estos dos grandes referentes de la música.

Bebop Big Band. Desde el lunes 10, todos los lunes del año a las 20 hs. Dirigida por el trompetista Mariano Loiácono y cuenta además con grandes solistas como Gustavo Musso, Sebastián Loiácono, Pablo Raposo, Ramiro Penovi, entre otros.

Funky Torinos - Crook instrumental. Desde el lunes 10, todos los lunes a las 22.30 hs. La histórica banda que acompañó al mayor referente del funk argentino, Willy Crook, hace un repaso de la obra instrumental que aparece en sus discos. La banda está compuesta por Nacho Porqueres, Timoty Cid, Miguel Tallarita, Patán Vidal, Juan Valentino, Hubert Reyes y un desfile de invitados.

Los shows son puntuales. Para los primeros, se da puerta una hora antes; para los segundos, media hora antes. Las entradas pueden adquirirse a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería de martes a domingos de 17 a 20, o en la puerta.

* Bebop Club, en Uriarte 1658, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

CINE

Cine en el MALBA

Malba Cine inaugura varios ciclos en marzo. Keaton esencial, ya que este año se cumplen 130 años del nacimiento de Buster Keaton, Malba Cine le dedica a su mejor obra todo el mes de marzo, con acompañamiento de música en vivo por la National Film Chamber Orchestra, que coordina y dirige Fernando Kabusacki. Lautaro Murúa, cuatro de los films más importantes que dirigió se verán este mes en Malba Cine. Ciclo Sadao Yamanaka, el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de marzo y Proyecciones Cineclub Nocturna, los sábados de marzo a la medianoche. El estreno de marzo es Caigan las rosas blancas, de Albertina Carri.

Viernes 14 de marzo

A las 18:00 , La vasija de un millón de ryo , de Sadao Yamanaka [Ciclo Sadao Yamanaka ].

A las 20:00 , Construcción de un mundo , de Guillermo Costanzo .

A las 22:00, Caigan las rosas blancas, de Albertina Carri. (Estreno)

Sábado 15 de marzo

A las 19:00 , Nezumikozō Jirokichi: un manga dedicado a Sadao Yamanaka , de Rintarô [Ciclo Sadao Yamanaka ]. Funcion gratuita.

A las 20:00 , Algo viejo, algo nuevo, algo prestado , de Hernán Rosselli .

A las 22:00 , Sacerdote de la oscuridad , de Sadao Yamanaka [Ciclo Sadao Yamanaka ].

A las 24:00, El hombre increíble, de Jack Arnold [Ciclo Proyecciones Cineclub Nocturna]

Domingo 16 de marzo

A las 18:00 , Popular tradición de esta tierra , de Mariano Llinás

A las 20:00 , Alias Gardelito , de Lautaro Murúa [Ciclo Lautaro Murúa ]

A las 22:00, Humanidad y globos de papel, de Sadao Yamanaka [Ciclo Sadao Yamanaka].

Jueves 20 de marzo

A las 19:00 , Las tres edades , de Buster Keaton y Eddie Cline . Con música en vivo. [Ciclo Keaton esencial ].

A las 21:00 , La ley de la hospitalidad , de Buster Keaton y John G. Blystone . Con música en vivo. [Ciclo Keaton esencial ].

A las 23:00, Sherlock Jr., de Buster Keaton. Con música en vivo. [Ciclo Keaton esencial].

Viernes 21 de marzo

A las 18:00 , El navegante , de Buster Keaton y Donald Crisp . Con música en vivo. [Ciclo Keaton esencial ].

A las 20:00 , Construcción de un mundo , de Guillermo Costanzo .

A las 22:00, Caigan las rosas blancas, de Albertina Carri. (Estreno).

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Cine en el Centro Cultural Recoleta

Con la colaboración de las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Chile, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, y del Goethe-Institut Buenos Aires, se presenta un ciclo de películas -muchas de ellas inéditas en el país- que narran historias protagonizadas por mujeres, Pioneras en la pantalla. Desde este viernes se proyecta el ciclo Chicas de Hollywood, los viernes de marzo. Una industria históricamente dominada por hombres, como la de Hollywood, comenzó —aunque de manera lenta al principio y con un auge mucho más pronunciado en las últimas dos décadas— a abrir espacio para las directoras. Finalmente, los jueves de marzo, llega Matar a la bestia, de Agustina San Martín, ópera prima trabajada a través de una combinación de clima onírico y realismo. Actividad no arancelada para residentes argentinos. Reservas en Entradas BA. Sujeto a la capacidad de la sala.

Viernes 14 de marzo

A las 18:00, The Babadook, de Jennifer Kent [Ciclo Chicas de Hollywood]

Sábado 15 de marzo

A las 18:00, The Hitch-hiker, de Ida Lupino [Ciclo Sábados de superacción]

Domingo 16 de marzo

A las 16:00 , Malqueridas , de Tana Gilbert [Ciclo Pioneras en la pantalla ]

A las 18:00, Mrs. Robinson, de Aoife Kelleher [Ciclo Pioneras en la pantalla]

Jueves 20 de marzo

A las 18:00, Matar a la bestia, de Agustina San Martín.

Viernes 21 de marzo

A las 18:00, Girlfight, de Karyn Kusama [Ciclo Chicas de Hollywood]

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

————

KINO CNB/ François Truffaut en la Casa del Bicentenario

Recordando al maestro a 40 años de su partida

Los domingos 2, 9, 16 y 23 de marzo a las 20, se presenta François Truffaut: Recordando al maestro a 40 años de su partida, un ciclo llevado adelante por Kino CNB en colaboración con el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia en Argentina, dedicado a la última etapa de la filmografía del irrepetible cineasta francés.

PROGRAMACIÓN

Domingo 9 de marzo a las 20. La piel dura ( L’argent de poche ), (1976). Francia 105 minutos. En Thiers, en el Puy de Dôme, un grupo de niños viven las últimas semanas del año escolar esperando con impaciencia las vacaciones: Bruno, Patrick, Laurent, Mathieu o Franck, sin olvidar a Martine... Todos viven a su propio ritmo y le dan alma a este pueblo donde los dos maestros, la señorita Petit y el señor Richet, tratan de captar su atención lo mejor que pueden mientras se aproxima el campamento de verano.

Domingo 16 de marzo a las 20. El último subte ( Le dernier métro ), (1980). Francia. 131 minutosAño 1942. Durante la ocupación de París por las tropas alemanas, un grupo de actores trata de sacar adelante una obra de teatro. Nadie sospecha que, en el sótano del edificio, se oculta el director del grupo, que desde su escondite dirige la obra a través de las indicaciones que da a su esposa, que es la protagonista.

Domingo 23 de marzo a las 20. ¡Confidencialmente tuya! (Vivement dimanche!) (1983) Francia 106 minutos. Julien Vercel, director de una agencia inmobiliaria, es sospechoso de un doble asesinato: el de su esposa, Marie-Christine, y su amante, Claude Massoulier. Ante las circunstancias en su contra, Julien Vercel se lanza al mar abierto para evadir a la policía. Su secretaria, Barbara Becker, liderará la investigación e intentará descubrir la verdad. Su “objetividad” le impide excluir a Julien de la lista de culpables. En el curso de su investigación, Barbara se encuentra con una cajera de cine enfadada, un cliente que quiere alquilar “un castillo en la montaña con los pies en el agua”, un abogado celoso, un fotógrafo demasiado curioso que también es su exmarido, un swinger eslavo, una mecanógrafa rubia que podría ser una rival y, sobre todo, un comisario de policía tenaz. Durante todo este tiempo, los cadáveres continúan apareciendo...

Hasta el 23 marzo de 2025, domingo 20:00 a 21:00. Feriados 20:00 a 21:00. Entrada: Gratis.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Cine en el Jardín Japonés

Organizado por el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón en Argentina y la Fundación Cultural Argentino Japonesa, el sábado 15 de marzo a las 16:00, en el Sum Kyoto (carpa verde), se proyectará Tsumugu (2016, 109′), de Katsuyoshi Inudo. Tsumugu mono, tal el título original, es un drama que se centra en Takeo, que trabaja como artesano de papel tradicional japonés. Con el fallecimiento de su esposa, Takeo se siente alejado de otras personas debido a su mal carácter. Su salud se ve comprometida por un tumor cerebral y la mitad de su cuerpo se debilita, por lo que necesitará de la asistencia de alguien. Yona llega desde Corea del Sur a la prefectura de Fukui en Japón y comienza a trabajar como su ayudante. Inicialmente, Takeo y Yona no se llevan bien debido a sus fuertes personalidades y diferentes orígenes, pero su relación cambia.

Actividad con inscripción en ciclodecine@jardinjapones.org.ar. Entrada general, $4500 para residentes argentinos; no residentes, $13500, menores de 12 y mayores de 65 años entran gratis, al igual que las personas con certificado de discapacidad, que pueden hacerlo con acompañante.

* Jardín Japonés, en Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta, C. A. B. A.

————

Cine Cosmos UBA

Programación del 13 al 19 de marzo. Los martes no se proyectan funciones.

Sala 1, a las 18:50 . La quimera (Italia, 2023, 130’, SAM 13), de Alice Rohrwacher . Para los “tombaroli”, ladrones de tumbas antiguas y yacimientos arqueológicos, la quimera es hacerse ricos sin esfuerzo. Para Arthur, es Benjamina, la mujer a la que perdió. Para encontrarla, buscará la puerta que lleva al Más Allá de que hablan los mitos.

Sala 1, a las 16:45 y 21:05 . Mr. Blake a sus órdenes (Francia, 2023 , 102’, ATP), de Gilles Legardinier . Andrew Blake, hombre de negocios británico, toma un trabajo de mayordomo en Francia para recordar a su fallecida esposa. Nadie sospecha quién es realmente. Pero una serie de encuentros y situaciones imprevistas lo irán llevando en una dirección que no había previsto.

Sala 2, a las 16:40 y 18:40 . Acaba con ellos (Irlanda, 2024 , 105’, SAM 16), de Christopher Andrews . Una familia de pastores irlandeses se enfrenta a varios frentes: luchas internas, hostilidad dentro de la familia y rivalidad con otro granjero. El paternalismo, la herencia y el trauma generacional se suceden a través del prisma cultural de Irlanda.

Sala 1, a las 15:10 y Sala 2, 20:40 . El segundo acto (Francia, 2024 , 80’, SAM 13), de Quentin Dupieux . Florence quiere presentar a David, el hombre del que está enamorada, a su padre. Pero David no se siente atraído por Florence y quiere arrojarla a los brazos de su amigo Willy. Los cuatro se reúnen en un restaurante en medio de la nada.

Sala 2, 14:55. El desertor (Israel, 2023 , 96’, SAM 13), de Dani Rosenberg. Un joven soldado israelí huye de su tropa en el Ejército y regresa a Tel Aviv para ver a su novia y pasar unas horas libre del ambiente de la guerra. Pronto descubre que la élite militar está convencida de que ha sido secuestrado...

Entrada con descuento para estudiantes, jubilados y comunidad UBA (docentes y no docentes).

* Cine Cosmos, Av. Corrientes 2046, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Pintar con palabras: Mujeres artistas que escriben/ Museo MACBA: Conversaciones entre líneas

Este encuentro invita a mirar, pensar y crear a partir de la obra de mujeres artistas que han escrito o explorado el cruce entre el lenguaje visual y la escritura.

En esta propuesta, a cargo de la artista visual y escritora Milagros Pochat, se revisarán diarios y escritos de artistas argentinas e internacionales, así como su obra visual, para dialogar sobre la confluencia de ambos lenguajes en sus vidas y producciones.

Sábado 15 de marzo a las 16:30. Actividad arancelada: $8000, con inscripción previa: https://forms.gle/eDAsDrWb2yR7z1fMA.

* MACBA, Av Juan 328, C. A. B. A.

————

Charla abierta con Elena Vinelli sobre Hildegard

El Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA invita a participar de esta charla con la autora del texto de la ópera Hildegard de Marta Lambertini, obra que será puesta en escena por el Ensamble Américas, con dirección de Andrés Gerszenzon.

Viernes 14 de marzo de 2025 a las 14, en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA. Actividad no arancelada, con inscripción online en: https: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY5tBPPPHNphC5wD64YniaRJdnR7BA8wvN-aQnOHWQEvYoxw/viewform?pli=1.

* Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA, en Av. Córdoba 2445, 1er piso, C. A. B. A.

————

Presentación del libro Tramas, lugares y (des) amores

El sábado 15 de marzo a las 17 horas, el escritor y docente Esteban Carbonaro dará a conocer un volumen de veinticinco relatos con un tema en común: el deseo de unos hombres con otros. Habrá lecturas del autor y estará acompañado por invitados

Este encuentro es con entrada gratuita.

* Je suis Lacan, Balcarce 749, C. A. B. A.

————

Actividades en el Museo Ana Frank

Museo Ana Frank verano 2025: visitas guiadas por jóvenes los jueves, viernes, sábados y domingos de 14 a 19 h. Los días jueves y viernes, 2x1 sobre el valor de la entrada general. Salas renovadas por el 15.° aniversario del Museo, nuevos objetos originales y la única reproducción del anexo secreto donde se escondió la familia Frank. Valor de las entradas: $5000 público general, $4000 para docentes, estudiantes y jubilados, menores de 10 años inclusive sin cargo. Información: https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo.

* Centro Museo Ana Frank Argentina (CAFA), Superí 2647, C. A. B. A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

INFANTILES

24 toneladas

Temporada 2025. Reestreno para público y prensa: domingo 9 de marzo a las 17. Funciones: domingos de marzo a las 17.

Sinopsis: La historia transcurre en un depósito abandonado repleto de libros declarados “prohibidos”. Una noche, Fermín y Boris entran sigilosamente a buscar un libro muy especial, un libro que tiempo atrás había desaparecido. Tienen que ser muy cautelosos. No deben ser descubiertos. De pronto, haciendo un gran estruendo, llega Amanda, la cuidadora de los libros, y los descubre in fraganti. Trata de advertirles lo peligroso que es estar allí, pero es tarde, cuando menos lo esperan, entra en escena la imponente comitiva militar encargada de contar, clasificar y pesar los libros, para luego realizar el acto más importante, burocrático y salvaje de la noche: prender fuego 24 Toneladas de ejemplares. ¿Podrán Boris, Amanda y Fermín evitarlo? Hay una sola manera de lograr que esos libros no sean quemados, y es únicamente con la ayuda de los niños y niñas del público que hoy serán protagonistas.

Entrada gral: $10.000 / Dto a estud y jubil. Reservas: www.alternativateatral.com.

* Espacio Pompas, en Av. Brasil 2640, C. A. B.A.

————

Taller de escritura Inventorxs de historias, para niñes de 8 a 11 años

Un espacio para que se sientan habilitados a crear, escribir y jugar a partir de disparadores literarios. Cuento, novela, poesía, historietas, teatro y literatura digital son algunas de las formas para leer, pensar y acercarse a la escritura. Con la palabra como herramienta, *Inventorxs de historias* les invita a jugar e imaginar pero sobre todo: les habilita a crear.

Martes de 16:45 a 18:15 hs. Inicio: martes 11 de marzo, pero pueden sumarse a lo largo de los próximos encuentros. En la librería Salvaje Federal, Humahuaca 4007. Costo $28000. Coordina: Clara Anich. Consultas al mail: clara.anich@gmail.com

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Talleres seleccionados en la librería Verne

Todos suceden en formato presencial.

Taller de Lenguajes Literarios , martes de 18 a 20 . Por Constanza Sanz y Darío Roussilian . Sobre el taller: Se trabajará con inquietudes, necesidades y textos de los interesados. La propuesta contempla herramientas, lecturas, disparadores, acompañamiento de obra y ejercicios para escribir, recorriendo distintos géneros, si es que existen. Más info e inscripciones: tallerdelenguajesliterarios@gmail.com/ IG: tallerdelenguajesliterarios.

Taller de Lectura y Escritura de Cuentos , miércoles de 18 a 20 . Por Leticia Rivas . Sobre el taller: Hablamos con historias, con anécdotas, con cuentos. Pero, ¿dónde empieza un texto? ¿Sobre qué escribo? ¿Qué tengo para contar? ¿Qué es la voz propia? En definitiva: ¿qué es un buen cuento? Más info e inscripciones: Letu.rivas@gmail.com /IG: @letonia_.

Taller de Escritura Creativa, jueves de 14 a 15:30. Por Ana Sivak. Sobre el taller: Ejercicios prácticos guiados y lecturas compartidas para conocer los fundamentos esenciales de la escritura creativa. Más info e inscripciones: anasivak@hotmail.com / IG: @analia.sivak.

*Verne libros, Juan Ramírez de Velasco 1427, C. A. B. A.

————

Seminarios de verano y talleres de actuación y creación escénica 2025, a cargo de Victoria Roland

Seminarios intensivos en febrero y marzo: Hacer cosas con palabras (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos). Marzo: miércoles 19 y 26, de 19 a 22.

El objetivo del seminario intensivo es propiciar una investigación de los textos desde procedimientos técnicos concretos que permitan desplegar y expandir la potencialidad material de las palabras: su dimensión sonora-musical, física, sensorial, sensible, expresiva, asociativa, imaginaria y poética. + INFO e INSCRIPCIONES solo por mail: vicoroland@gmail.com.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

*

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno noche, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Grupo 1: martes de 19 a 22. Grupo 2: miércoles de 19 a 22.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno mañana, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Jueves, de 10:30 a 13:30.

El TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA propone un espacio de entrenamiento en la práctica de la actuación entendida como una actividad creadora de lo escénico y como un campo de investigación expandido y en infinito movimiento. La actuación que invocamos está siempre atenta a las diversas preguntas que la interpelan como práctica artística contemporánea, y estas preguntas van mutando a lo largo del tiempo.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

+ INFO sobre los talleres e inscripciones: vicoroland@gmail.com.

————

Taller Leer la dictadura, por Julia Coria

A contramarcha de la idea de que no se puede escribir el horror, la literatura argentina acerca de la última dictadura cívico militar compone un corpus vasto y alucinante, de la pluma de reconocidísimos autores y autoras. En este taller se van a leer algunos de los cuentos y las novelas que lo componen. El taller se organiza en cuatro encuentros y en cada uno se conversará en torno a algún tema puntual, aunque por supuesto habrá superposiciones y diálogos entre los textos.

Programa:

Clase # 1: Total anormalidad: La vida en Estado de excepción.

Clase # 2: Ojos que no ven: Colaboracionismo, desinterés y entusiasmo de la sociedad civil.

Clase # 3: De tal palo: Los hijos van detrás de la historia de sus padres.

Clase # 4: Escribir el pasado: diálogo con autores y autoras que escribieron sobre el tema.

Cronograma: viernes 14, 21 y 28 de marzo, de 18:30 a 20:00. Formato virtual.Arancel: $ 27.000 para residentes en Argentina y 30 usd para quienes viven en el exterior (incluye materiales de lectura no obligatoria pero sí enfáticamente sugerida). Las vacantes se reservan con una seña del 50%. Las y los participantes de todos los talleres de Julia tienen 15% de descuento en el arancel. Más infomación, consultar en unajuliacoria@gmail.com.

————

Talleres de Escritura La Transformación, por Rocío Cortina

Club de lectura La Transformación , un miércoles por mes a las 19 , con modalidad virtual. Un grupo de mujeres que se reúne a leer literatura contemporánea escrita por autoras. El 19 de marzo se conversa sobre Luciérnagas , una novela de Natalia Litvinova . El 23 de abril el libro seleccionado es La ficción del ahorro , una novela de Cármen Cáceres . Info: contacto@latransformacion.ar.

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas . Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar.

Taller Mujeres que escriben/ temporada 9. Un grupo quincenal de lectura y escritura en clave de género. Grupo presencial: lunes de 18:30 a 20:30. Grupo virtual: jueves, de 18:30 a 20:30. Duración: anual. Info: contacto@latransformacion.ar.

————

Seminarios y talleres organizados por La Balandra

Otras propuestas literarias: actividades y lecturas recomendadas:

Dana Babic . De marzo a mayo . Lunes, de 19 a 20:30 hs. Taller de lectura profesional. Dictado por. Lunes, de 19 a 20:30 hs. Más información, acá

Registro de Escritores: Un espacio para difundir y visibilizar a escritoras y escritores con el fin de difundir sus obras.

Más información de todas las actividades, consultar en el correo info@fundacionlabalandra.org.ar.

————

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Nuevas ediciones históricas de la Heritage Live Collection del Teatro Colón

El Teatro Colón continúa rescatando y celebrando su legado sonoro con la incorporación de títulos emblemáticos a su Heritage Live Collection, una iniciativa dedicada a la restauración de grabaciones históricas en vivo. Este proyecto, coordinado por Diego Fischerman, se distingue por su compromiso con la máxima calidad sonora, preservando los armónicos originales y la autenticidad del sonido de la sala.

Entre los nuevos lanzamientos destacan dos hitos inolvidables: Carmen, de Georges Bizet (13 de julio de 1967), protagonizada por Grace Bumbry y Jon Vickers, bajo la dirección de Georges Prêtre, un referente indiscutido en este repertorio. E Il Trovatore, de Giuseppe Verdi (5 de junio de 1969), con un elenco de lujo encabezado por Carlo Bergonzi y Leontyne Price, acompañados por Fiorenza Cossotto y Piero Cappuccilli, con la batuta de Romano Gandolfi.

Además, se suman: una interpretación histórica de Rhapsody in Blue, de George Gershwin, a cargo del pianista Enrique “Mono” Villegas junto con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón (1971) y el icónico concierto del Sexteto Tango en el Teatro Colón, de 1972.

Se publicó, también, el Concierto de Piazzolla de 1983, con el estreno en el Teatro Colón del Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Pedro Ignacio Calderón. Por primera vez, se incluirá el concierto completo y un ensayo inédito, restaurados a partir de las cintas originales del archivo del teatro. Estos títulos se integran a una colección que incluye registros de figuras legendarias como Martha Argerich, Maria Callas, Birgit Nilsson, Horacio Salgán, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, entre otros.

Disponible en todas las plataformas de streaming, esta colección celebra el patrimonio sonoro del Teatro Colón, llevando su historia y excelencia artística a públicos de todo el mundo.

————

La imaginación compartida: Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación

Ibermuseos se complace en presentar La imaginación compartida. Trayectoria del Premio Ibermuseos de Educación, una memoria interactiva que reúne catorce años de trabajo colectivo, visiones compartidas y experiencias educativas impulsadas por museos iberoamericanos. Esta publicación celebra el papel fundamental de los museos en la democracia cultural y la garantía de derechos, destacando su función educativa y social a través de 284 proyectos que han beneficiado a más de 50 mil personas en 17 países.

El micrositio de la memoria interactiva ofrece: Información completa sobre las 12 ediciones del Premio Ibermuseos de Educación, con recursos que permiten explorar desde distintas perspectivas esta inspiradora trayectoria. Reflexiones en la sección ‘Perspectivas Regionales’, donde destacadas mujeres iberoamericanas del ámbito de los museos, la educación, el patrimonio y la cooperación abordan temas clave como género, niñez, decolonialidad, ciudadanía, democracia cultural y políticas públicas. Datos y logros principales obtenidos a lo largo de las convocatorias, destacando las temáticas trabajadas: capacitación, accesibilidad e inclusión, género y diversidad, sostenibilidad, memoria y derechos humanos, y puesta en valor del patrimonio. Reconocimiento a las personas e instituciones que han participado activamente en las comisiones nacionales y especiales de evaluación, cuyo aporte ha sido clave para el éxito del Premio.

https://premio.ibermuseos.org/

:::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

La Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes convocan al Premio Composición ANBA-FNA 2025 para obras sinfónicas

El concurso está destinado a compositores argentinos o naturalizados nacidos a partir del 1 de enero de 1985. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo de 2025.

El concurso otorgará un único premio de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos argentinos), Diploma de Honor y el estreno de la obra por la Orquesta Sinfónica del Neuquén, bajo la dirección de Andrés Tolcachir, en la segunda mitad de 2025. El jurado, conformado por miembros de la Comisión de Música de la ANBA, podrá otorgar, además, hasta dos menciones honoríficas no remuneradas. Las obras deben ser inéditas, no estrenadas ni premiadas y estar registradas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Las composiciones deben ser de autoría individual (no se admitirán coautorías, arreglos ni transcripciones), durar entre 10 y 15 minutos, y ajustarse al orgánico orquestal especificado en el reglamento.

Las obras se deben entregar según las indicaciones del reglamento en la ANBA, Sánchez de Bustamante 2663, 2.º piso, CABA (C1425DVA), excepto entre el 20 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025. Los resultados se darán a conocer antes del 31 de agosto de 2025 y serán publicados en los sitios web de la ANBA y del FNA.

* Consultas vía mail a: cultura@anba.org.ar. Más información, reglamento y preguntas frecuentes en el sitio del FNA: fnartes.gob.ar.

————

El II Premio Rapallo de Poesía 2025 abre su convocatoria para autores en lengua castellana

La Revista Rapallo ha anunciado la apertura de la convocatoria para el II Premio Rapallo de Poesía 2025, un certamen que busca destacar obras inéditas de poetas en lengua castellana. Según informó la publicación, los interesados tendrán hasta el 31 de marzo de 2025 para presentar sus trabajos, los cuales deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en las bases del concurso. De acuerdo con la información publicada por la Revista Rapallo, el premio está dirigido a autores mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad. Las obras deberán estar escritas en español, ser completamente inéditas y tener una extensión mínima de 50 páginas y máxima de 100. Además, cada participante podrá presentar únicamente una obra, que deberá ser de temática y forma libres. Uno de los aspectos destacados de las bases es que, en caso de que una obra inscrita en este concurso resulte premiada en otro certamen, el autor deberá notificarlo de inmediato a la organización del Premio Rapallo para proceder a retirar su participación. Este requisito busca garantizar la exclusividad de las obras presentadas, según detalló la revista. El plazo para la recepción de trabajos comenzó el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Más información en: https://revistarapallo.com/index.php/2025/01/01/ii-premio-rapallo-de-poesia-2025.

_______________

Concursos y convocatorias del Centro Ana Frank

17.° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”

Se convoca a jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Los ganadores podrán participar de la segunda instancia, el 16° Concurso de Proyectos Educativos. Este brinda la oportunidad de participar en un seminario de formación. Además, ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de cierre: 16 de junio 2025.

12.º Concurso Literario inclusivo

¡Una oportunidad única para expresarse a través de textos y producciones audiovisuales! Destinado a jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Todas las propuestas del Centro Ana Frank son posibles de hacer por Escuelas de Educación Especial. Fecha de cierre: 1° de septiembre 2025.

14.° Concurso de Ensayos para América Latina

Destinado a jóvenes de 13 a 25 años de todos los países de América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que los interpelen. Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otros autoros y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Fecha de cierre: 1° de julio de 2025.

*

El Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) lanzó la segunda edición del Premio Ana Frank de jóvenes para jóvenes

Este certamen distingue proyectos liderados por grupos de jóvenes con el objetivo de reconocer el compromiso social y el aporte a sus comunidades en el territorio de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay. Se buscan organizaciones y agrupaciones de jóvenes que lideren proyectos con el foco en la promoción de convivencia e inclusión. Se entregarán 12 menciones a los proyectos destacados durante la entrega de Premios Ana Frank 2025, que se realizará el 9 de junio próximo en el Teatro San Martín. La celebración será en el marco del Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación, el 12 de junio en conmemoración al natalicio de Ana Frank. Además, los ganadores tendrán la posibilidad de exponer en el 2° Congreso Internacional de jóvenes para jóvenes durante noviembre 2025.

El primer puesto del Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes recibirá dos becas completas para que miembros del equipo o participantes del proyecto participen del 3° Programa de intercambio para jóvenes latinoamericanos en Ámsterdam y La Haya en agosto de 2025. El segundo puesto recibirá una beca completa. Cierre de la preinscripción: 30 de abril 2025.

Pedir las bases de aplicación al mail: premiojoven.anafrank@gmail.com.

————

CONCURSO DE NARRATIVA “ABELARDO CASTILLO”

DESDE EL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO

Nuevo Concurso de Narrativa “Abelardo Castillo” para socias y socios de Fundación La Balandra y/o miembros del Registro de Escritores, en la categoría “Cuento”, que contará con un jurado conformado por: Sylvia Iparraguirre, Luis Mey y Natalia Zito.

La convocatoria estará habilitada a partir del sábado 1 de marzo de 2025 hasta el domingo 30 de junio de 2025.

Para el ganador/a habrá un premio de $2.500.000 (ARG) y para cada antologado que sea socio/a de la Fundación la suma de $125.000 (ARG).

¿Cómo podes participar? Debes formar parte de la comunidad de socias y socios de Fundación La Balandra y/o ser miembro del Registro de Escritores. Conocé los beneficios de formar parte de Fundación La Balandra haciendo clic a continuación:

Más información en https://concurso.fundacionlabalandra.org.ar/bases-condiciones-concurso-abelardo-castillo/?mc_cid=850f160fe6&mc_eid=cfeaea4951.

****************.

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.