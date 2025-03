Guía de Arte y Cultura: semana del 7 al 14 de marzo

Sábado 8 de marzo a las 21, Fernanda Lanza Jazz 4tet - The Best Of Jazz Singers (Nahuel Bailo, piano; Nicanor Suarez, contrabajo; Athos Garcia, batería) The best of jazz singers es un viaje musical que rinde homenaje a las grandes voces femeninas del jazz, como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington. Interpretado por la cantante Fernanda Lanza, acompañada por su grupo de jazz. Entradas: $8000.