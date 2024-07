Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de julio

MUESTRAS

Muestras en el MACBA

El espejo y el desorden, de Natalia Cacchiarelli y Deriva utópica de Gilda Picabea, y David Petroni en MACBA Kabinet

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires-Fundación Aldo Rubino presenta las exhibiciones El espejo y el desorden, de Natalia Cacchiarelli y Deriva utópica, de Gilda Picabea, ambas con curaduría de Belén Coluccio. La programación se extiende por cuatro pisos del Museo y cuenta con más de ochenta obras.

Se trata de dos muestras dedicadas en profundidad a la pintura de las artistas Natalia Cacchiarelli (Bahía Blanca, 1971) y Gilda Picabea (Buenos Aires, 1974) quienes, además, integran la colección permanente del MACBA. La curadora Belén Coluccio ha trabajado en una propuesta en el espacio de las salas que privilegia el protagonismo de las obras, muchas de las cuales son de producción reciente. Invitadas por la Dirección de MACBA a desarrollar un recorrido antológico por su obra, Cacchiarelli y Picabea demuestran ser artistas con trayectorias consolidadas en el oficio de la pintura. Las carreras de ambas se iniciaron a fines de los años 90 y en la actualidad se encuentran en plena expansión, con una identidad fuerte anclada en la abstracción geométrica.

En el sexto piso del museo se puede ver MACBA Kabinet, una propuesta única en su formato, en la que se presenta obra del artista David Petroni. Con esta propuesta, el MACBA sigue con su misión fundacional de promover artistas argentinos mediante la exhibición y adquisición de sus obras.

* Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)-Fundación Aldo Rubino, en Avenida San Juan 328, C. A. B. A.

LA MEMORIA ES UN CUERPO, por Ariela Naftal

En el marco de la exposición La memoria es un cuerpo, se invita a participar de una activación que llevará adelante la artista Ariela Naftal.

PROGRAMACIÓN

Sábado 13 de julio a las 17. Actividad gratuita. Conversación en ronda

Un encuentro con Laura Casanovas y Ariela Naftal en torno a la exhibición.

SOBRE LA MUESTRA

Obras de Ariela Naftal: una instalación compuesta de tres videoperformances y un manto textil.

⁣En esta muestra la artista invita a contemplar el espacio familiar que resulta inquietante. Envuelve con manteles, platos, copas, cucharas, contenedores. Cose la propia historia. Una labor que se convierte en un ritual, en diálogo con otras mujeres que bordaron esas telas y dieron uso a esos utensilios. La memoria, como los cuerpos, ocupa un espacio, tiene peso y se convierte en marca de un territorio. Cargar su peso, abrazar y seguir andando.⁣

Laura Casanovas: Es curadora independiente, crítica de arte y docente. Licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor) y periodista egresada de la Escuela Superior de Periodismo. Realizó exposiciones individuales y colectivas de artistas contemporáneos en museos, centros culturales y galerías de arte de la Argentina. Escribió ensayos y textos de investigación para exposiciones, catálogos y seminarios. Desde hace más de una década es crítica de arte en Revista de Cultura Ñ del diario Clarín. Entre 1996 y 2010 fue periodista del diario La Nación con especialización en cultura. Trabajó en investigación y como Responsable de Prensa del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Se desempeñó como jurado en diversos concursos de artes visuales, entre otros, Premio Konex 2022 a las Artes Visuales y 65° Salón Manuel Belgrano Creó y dicta cursos que relacionan las artes visuales y la escritura. Es actualmente miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Vive y trabaja en la ciudad de Buenos Aires.

Ariela Naftal (Buenos Aires, 1966): Es una artista visual multidisciplinaria y docente. Estudió en el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, E.N.E.T. N°6 Fernando Fader, Escuela de Proyectos en Arte x Arte entre otras. Recibió diversas distinciones como la mención por XLIX Salón MUMBAT por su obra “Con lo Puesto”, ganó la convocatoria “Son tus Museos” Museos BA (2022) y el Segundo Premio ITAÚ de Artes Visuales (2021). Desde 1993 lleva adelante numerosas presentaciones de manera individual, destacándose de las últimas: UnaObraUnArtista (2021), Espacio de Arte Fundación OSDE (2019- 2018) y colectiva como: La Tomada (2023), Espacio Cultural Palacio Pereda, El Obrador Centro Creativo y Centro Cultural de la Cooperación (2022), Salón Manuel Belgrano y Salón Fondo Nacional de las Artes (2018) entre otras.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Sala 302 y PB.

Entrada libre y gratuita.Podría haber sido diferente | Rodríguez-Ungar-Díaz-Wisniacki-De Rocco

"Podría haber sido diferente", muestra que reúne fotografíoas de Rodríguez, Ungar, Díaz, Wisniacki y De Rocco.

Con entrada gratuita, el Rojas presenta Podría haber sido diferente, muestra que reúne fotografíoas de Rodríguez, Ungar, Díaz, Wisniacki y De Rocco.

En el fluir del azar y el encuentro, cinco fotógrafos convergen en una exhibición marcada por la contingencia y la casualidad. Podría haber sido diferente es una reflexión sobre cómo la vida y la fotografía se tejen en un juego de posibilidades infinitas, donde cada instante es un encuentro irrepetible.

Cada uno de estos fotógrafos trae su propia visión y proceso, unidos por la idea de que todo podría haber sido diferente. Sus encuentros y descubrimientos, tanto fortuitos como deliberados, dan forma a una muestra que es un testimonio del poder del azar y de la fuerza de la conexión humana a través del arte. En cada clic de la cámara, en cada luz capturada, se esconde la posibilidad infinita de lo que podría haber sido y, sin embargo, es.

Hasta el 25 de julio de 2024: lunes a sábados de 10 a 20 hs. Espacio de Arte y Fotogalería del Rojas UBA: Av Corrientes 2038/40

Materia Efímera

Nora Lezano x Cecilia Salas Cuadrada

En su segunda entrega anual, la Fundación Cazadores abre las puertas a una experiencia única en el ámbito de las artes escénicas con Materia Efímera. Este ciclo, cuidadosamente curado por el director y dramaturgo Emilio García Wehbi, promete llevar al público por un viaje fascinante a través de la música, la danza, la performance y el teatro, explorando los límites de estas disciplinas y creando materiales escénicos verdaderamente polifacéticos.

Para esta edición, se ha convocado a reconocidas artistas y colectivos que han dejado su huella en el panorama cultural contemporáneo. Entre ellos se destacan Nora Lezano, Carla Crespo, y los colectivos liderados por Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland, Julieta Ascar, Laura Kalauz, Mariana Eva Perez, Nicolás Licera Vidal y Sofia Kauer, quienes han sido seleccionados por su brillantez artística dentro del programa Impulso Cazadores 2023.

Materia Efímera se propone sumergir al espectador en los universos efímeros de la escena, donde la materia tangible de los cuerpos humanos se convierte en el catalizador de transformaciones, movimientos, imágenes y sensaciones que, aunque fugaces, dejan una huella indeleble en quienes las presencian.

Del 19 de junio al 14 de julio, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar obras tan diversas como desINVENTARIO, el unipersonal performático de Lezano e instalación de objetos; Antivisita. Formas de entrar y salir de la ESMA, una audaz performance de Mariana Eva Perez y Laura Kalauz que entrelaza historia y representación escénica de manera innovadora; Todos los comienzos son falsos, una propuesta transdisciplinaria de Bergallo, Di Cienzo, Roland y Ascar que fusiona arte sonoro, dramaturgia y archivo personal; Concierto sobre Cadáveres, la evocadora performance sonora de Carla Crespo que reinterpreta un poema de 1981; y Desierto, la impactante obra de Nicolás Licera y Sofia Kauer, ganadores del Premio Impulso Cazadores 2023, que desafía las percepciones del peso y la presencia en escena.

Materia Efímera tendrá lugar en Fundación Cazadores (Villarroel 1440, CABA) del 19 de junio al 14 de julio, y habrá funciones de miércoles a domingos, a las 20 hs.

Experiencias contemporáneas de arte argentino

"Sonido memorial, trama humana" de la serie "Sonidos mentales" (2015) de Carolina Antoniadis

Experiencias contemporáneas de arte argentino se inaugura el próximo 3 de julio a las 18 h en el Centro Cultural Borges. Las piezas, de diversas épocas y disciplinas, dialogan a partir de la fuerza del conjunto en el espacio. La exhibición está organizada por el Palais de Glace, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli y depende del Ministerio de Capital Humano.

La exhibición se enfoca en la centenaria colección del Palais de Glace y está integrada en su mayoría por premios adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales. Reúne 75 obras de arte moderno y contemporáneo realizadas por artistas argentinos en su mayoría premiados por el certamen artístico más antiguo del país.

Durante esta exhibición, se ofrecerá una agenda de actividades públicas que incluye visitas guiadas, actividades para infancias, activaciones articuladas con Fundación Julio Bocca y Fundación Leer y talleres para todos los públicos.

Hasta septiembre de 2024, la exposición podrá visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20 hs con entrada libre y gratuita en el Espacio Bon Marché del 3er piso del Centro Cultural Borges, Viamonte 525 CABA.

Inauguraciones en el Centro Cultural Borges

"Impulso constructivo" de Mariela Vita

El Centro Cultural Borges inaugura nuevas exposiciones el miércoles 3 de julio a las 18 horas:

Mariela Vita. Impulso constructivo

La artista visual desarrolla gran parte de su trabajo en la tridimensión. Explora y conjuga distintas disciplinas mientras que su foco está en el animismo, la arquitectura y los materiales. Estas construcciones las concibe como escenarios de convivencia, donde diversas criaturas se vinculan.

Miguel Gandolfo. Ardiente geometría

Los objetos escultóricos de Miguel Gandolfo se inscriben en una tradición geométrica que establece relaciones dialécticas entre el escultor y sus coordenadas creativas. La filiación afectiva con la madera existió desde temprano, a través de la carpintería de su padre, y continuó durante y después de su formación artística profesional.

Bokeh (ぼけ)

Fiel a su propuesta inicial, la segunda muestra del nuevo espacio de fotografía del Centro Cultural Borges, intenta desplegar el concepto de Bokeh hacia otro de los límites del lenguaje fotográfico. Participan Analía Lorenzo, Ailen Vieytes Desimone, Gustavo Silvetti. Curaduría: Gabriel Valansi.

Elian Chali. Algo se desarma ante mis ojos

El muralista Elian Chali presentará su obra terminada con un texto de Mercedes Halfón. Los visitantes podrán ver la conversión del espacio Berni como soporte de una instalación. Su mural pretende tomar todo el espacio para jugar con distintas perspectivas. Su obra desafía a pensar cómo afectan los entornos en las circunstancias sociales y al comportamiento humano.

Diego Martínez

Grandes masas y estructuras de papeles reciclables que están cargados de sensibilidad y artesanía. El artista introduce lo fantástico instalándose como protagonista en las vidrieras del Borges -sobre las calles Viamonte y San Martín- dejando expuesto estos mundos para la imaginación de los visitantes y de los transeúntes.

De miércoles a domingo, de 14 a 20 hs, con entrada gratuita en el Centro Cultural Borges ( Viamonte 525, CABA)

Belgrano: Arquetipo de la Revolución

"Belgrano: Arquetipo de la Revolución"

En conmemoración del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación presenta la muestra Belgrano: Arquetipo de la Revolución; en el Atrio del Palacio del Congreso Nacional. Esta exposición incluye una rica colección de documentos y objetos históricos que destaca la trascendencia de Belgrano en la Revolución y en las Guerras de Independencia, en su camino de intelectual, economista y teólogo a hombre de armas.

Entre las piezas exhibidas, se encuentran estudios de economía de Manuel Belgrano, trabajos de teología, el acta del 25 de mayo de 1810, así como correspondencia oficial del prócer. El público tendrá la oportunidad de admirar ejemplares históricos de gran valor, como el bando de creación de la bandera, objetos religiosos de época, armas. La muestra ofrece una perspectiva única sobre la revolución de independencia argentina, poniendo en contexto la contribución de Manuel Belgrano y sus contemporáneos.

Los visitantes podrán explorar, además, la reproducción del cuadro de Guillermo Da Re “Juramento de la Junta Gubernativa 25 de Mayo de 1810″, una recreación pictórica basada en los testimonios de testigos de la época.

La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de agosto, con entrada libre y gratuita.

Senado de la Nación - Salón Güemes (Atrio) - Hipólito Yrigoyen 1849, CABA

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Desde el jueves 27 de junio se pueden recorrer las exposiciones Dibujar es crear mundos y Alberto Passolini: Soñar a borbotones.

A través de materiales muy simples, como un papel y un lápiz, el dibujo nos invita a hablar del mundo y de la existencia humana. En la exposición Dibujar es crear mundos participan los artistas Josefina Alen, Nicanor Aráoz, Viviana Blanco, Valeria Conte Mac Donell, Alfredo Dufour, Cervio Martini, Julia Padilla y Alberto Passolini, y la curaduría es de Raúl Flores, con colaboración de Victoria Noorthoorn. El mismo día inaugura Alberto Passolini: Soñar a borbotones, la nueva intervención del artista en los espacios comunes del museo.

Av. San Juan 350, CABA.

MUSEO Y BIBLIOTECA CASA NATAL DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Aberastain, el mejor amigo de Sarmiento

Exposición temporaria en la que se exhibirán documentos históricos que pertenecieron al sanjuanino Antonino Aberastain (1810-1861). La investigadora Inés Rueda brindará una charla sobre Aberastain desde la perspectiva de Domingo Faustino Sarmiento.

Inauguración viernes 14 de junio a las 17. Permanecerá abierta hasta el 21 de agosto. En el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

* Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento 21 Sur, ciudad y provincia de San Juan).

El aprendizaje infinito: Arte y educación en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

La exposición colectiva otorga reconocimiento a tantos artistas maestros de Argentina. Indaga sobre la posibilidad de mejorar las formas tradicionales del sistema educativo desde las prácticas artísticas, y sobre el rol de las instituciones cuando el arte es tanto el medio como el fin. De esta manera, pone en diálogo la tradición histórica de la enseñanza de las artes y los proyectos experimentales que han tenido lugar en las últimas décadas, con el propósito de poner en el centro el aprendizaje y su capacidad infinita de generar saber.

Con curaduría de Jimena Ferreiro, en colaboración con Alfredo Aracil y la participación de artistas como Andrés Aizicovich, Diana Aisenberg, Aída Carballo, Olga y Leticia Cossettini, Marina De Caro, Mirtha Dermisache y las Jornadas del Color y la Forma, Lucas Di Pascuale, Tomás Espina, Leonel Fernández Pinola, Graciela Gutiérrez Marx, Federio Klemm, Nicolás Martella & Manuel A. Fernández, Frente de Artistas del Borda, Diego Melero, Emilio Pettoruti, Amalia Pica, Emilio Renart, Eduardo Stupía, Marta Traba y Edgardo Antonio Vigo, entre otros.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

ARTES VISUALES en el CENTRO CULTURAL RECOLETA

Antología Flotante, nueva muestra integrada por 80 obras del artista visual Carlos Bissolino

Inaugura el 13 de junio en las salas 7, 8 y 9. Óleos, acrílicos, técnica mixta sobre tela, tinta sobre papel -entre otros formatos- son algunas de las piezas que reflejan el universo del artista en el que coexisten paisajes oníricos y atmosféricos de una intensa exploración técnica.

Oradaia, muestra individual de Jazmín Berakha (sala 6) con curaduría de Javier Villa

Hasta el 27 de octubre. Artista pionera de su generación en la reelaboración contemporánea de disciplinas como el bordado, el tapiz y/o el patchwork. Sus composiciones entremezclan la abstracción geométrica, la antropología y la moda para reimaginar al cuerpo y la femineidad.

* Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), CABA.

Los museos porteños celebran la diversidad artística de Buenos Aires

-Buenos Aires Museo (Defensa 223): “Del carro al cuadro. La historia del fileteado porteño”

El Museo presenta esta muestra que homenajea al fileteado porteño y propone una revisión de su historia y realidad contemporánea. Habrá material inédito perteneciente a la colección del Museo, junto a una investigación profunda que aborda la perspectiva de género dentro de este campo. La muestra destaca la presencia de las mujeres en la práctica del fileteado contemporáneo, quienes aportan una aproximación renovadora a esta práctica artística local. Se exhibirán obras de trece artistas mujeres fileteadoras, entre las que se encuentran Cecilia Calvet, Silvia Dotta y Cynthia Laura Bravo. Además, en la sala se expondrán tablas fileteadas que fueron realizadas por artistas referentes de este género original de arte local, como León Untroib, Carlos Carboni, Andrés Vogliotti, Enrique y Alfredo Brunetti, Luis Zorz, Enrique y Martiniano Arce, entre otros. Hasta noviembre.

-Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): “Explorando lo invisible”

Curada por Florencia Gallo, esta muestra será un recorrido por el universo sensible de la artista argentina Alejandra Stier. Para Stier, el arte es un territorio de invención y vida, donde encuentra la libertad para expresarse de manera total y auténtica. A través de sus colores y formas, saca a la luz situaciones dolorosas y de amor, invitando al público a contemplar la belleza y la complejidad de la existencia humana.

-Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373): “Hermandad”

Las hermanas Dolores y Mercedes Claver plantean una intervención conjunta en la que elaborarán un site-specific para el jardín del Museo de Arte Popular. El arte y la naturaleza se fusionan cuando las formas de las obras se contraponen a los colores de la tierra y rodeadas de árboles toman diferentes significados. El texto curatorial es realizado por Laura Batkis.

-Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291): “Adolf Methfessel. El pintor científico”

A lo largo de su vida, Adolf Methfessel desempeñó un papel crucial como ilustrador científico. Recorrió la Argentina y, particularmente, la provincia de Misiones, donde retrató la vida de las poblaciones cainguá y los paisajes de la selva misionera. Esta exposición evidenciará la destacada labor que el artista suizo realizó en el continente sudamericano, con una selección de obras que denotan el imprescindible preciosismo y la rigurosidad en su estudio. Curada por Leontina Etchelecu, la muestra contará con acuarelas y óleos que funcionan como verdaderas “radiografías” de la selva misionera y la vida cotidiana de sus ocupantes.

- “Intervenciones Mínimas II”

El Museo Larreta realizará la segunda edición de este programa que exhibe obras de artistas contemporáneos en diálogo con la colección permanente del museo. El visitante podrá hallar piezas que le remitan a temas, técnicas, materialidades y planteos visuales en relación a una colección histórica, sin interferir con el recorrido habitual de las salas. Se presentarán obras de las artistas Alita Olivari (cerámica), Luciana Rondolini (dibujo) y Andrea Alkalay (fotografía intervenida).

“Patrimonio consentido”

A la luz de una mirada actual, se presentarán más de 40 piezas de la colección del Museo, para advertir diferentes discursos, problemáticas y debates contemporáneos. La colección, integrada por artesanías tradicionales y contemporáneas, se vincula en esta muestra con construcciones simbólicas, sentidos y emociones. Evocaciones de la memoria, historias de vida, aromas, sonidos, texturas, colores, constituirán una experiencia sensorial para los visitantes. La propuesta es percibir estas piezas con todos los sentidos. Las obras patrimoniales mostrarán diversos niveles de lectura: el del contenido y el de la materialidad.

En la Sala Anexo.

* Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373)

“XX Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato”

El Salón es una convocatoria anual de la que participan artistas nacionales y extranjeros, organizada por la Asociación de Amigos y el Museo. Instalado en el panorama cultural argentino, crece año a año con una alta participación de artistas y propuestas que renuevan y amplían el campo artístico y textil. El visitante encontrará en las obras seleccionadas y premiadas un universo diverso de técnicas que combinan lo tradicional con lo experimental y materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos y que son, en su conjunto, un muestrario de texturas, volumen y color. El jurado estuvo conformado por Stella Carone, Berta Teglio y Ana Zlatkes.

* Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373)

“Señales de América. El legado contemporáneo de nuestros ancestros”

Inaugura: jueves 27 de junio a las 18.

La exposición surge de una extensa investigación del artista argentino Pablo Madrid, quien ha realizado un estudio sobre el arte latinoamericano, profundizando en Argentina, Chile,

Bolivia y Perú. Y se materializa en un proceso creativo con obras que combinan materiales y técnicas tradicionales, recuperadas como novedosas, síntesis de la cosmovisión de los pueblos americanos. En este repertorio artístico contemporáneo prevalece el valor de la transmisión oral de saberes ancestrales, ritos y ceremonias presentes en el mundo andino. En esta línea reflexionan también, y con un lenguaje propio, las artistas invitadas Elsa Mareque y M. Viviana Paz, en pintura y técnica mixta. Sus obras se amalgaman en el itinerario visual y sensorial que propone Pablo Madrid. Además, la muestra homenajea a Alfredo Yacussi (1941-1996), gran referente plástico comprometido con el legado ancestral, cuya colección forma parte del patrimonio del Museo Perlotti.

* Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644)

Miseria planificada, una muestra colectiva para pensar en clave histórica un presente marcado por la desigualdad

Detalle de la instalación "Vidas de litio", de Azul Blaseotto

En su Museo de Arte y Memoria, la Comisión Provincial por la Memoria inaugura la muestra “Miseria planificada. Relieves de la desigualdad”, integrada por obras de 12 artistas que, desde distintos lenguajes y disciplinas, componen un relato visual para pensar el presente y las consecuencias de un modelo económico profundamente desigual.

A través de dibujos, objetos, instalaciones, escultura, grabados, xilopintura y video, las y los artistas de esta muestra representan y denuncian el hambre, la deuda externa, el saqueo de recursos naturales y la violencia estatal como consecuencias de un modelo liberal de acumulación del poder y la riqueza.

El colectivo de artistas está integrado por Luis Scafati, Martín Di Girolamo, Azul Blaseotto, Pablo Páez Riva, Alfredo Benavidez Bedoya, Eduardo Iglesias Brickles, Javier Del Olmo, Agustín Sirai, Diego Fontanet y los colectivos de artistas Cromoactivismo y Grupo Escombros.

Las obras que se presentan fueron producidas en distintas épocas; sin embargo, en su conjunto dialogan e interpelan el presente que vivimos. La historicidad de esta muestra está puesta desde el nombre, que retoma la denuncia del plan económico de la dictadura militar que firmó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar.

La muestra quedará abierta al público hasta agosto para visitarla de lunes a viernes de 10 a 18 horas, además organizaciones e instituciones educativas pueden hacer las recorridas participativas solicitando una reserva al teléfono (0221) 426-2983 o al correo museo@comisionporlamemoria.org

*Museo de la CPM, calle 9 N° 984, La Plata.

Premio Trabucco 2024

La Fundación Alberto J. Trabucco, dependiente de la Academia Nacional de Bellas Artes, organiza este Premio anual, y alterna entre las disciplinas Pintura, Grabado, Escultura, Dibujo y Otros Soportes. En cada edición se invita a diez artistas de todo el país. El jurado, compuesto por Académicos, otorga un único premio adquisición, y la obra premiada es donada a un museo nacional, provincial o municipal de nuestro país.

Este año la disciplina es Dibujo, y la sede es el Espacio de Arte de la Fundación OSDE. Además de poner a disposición la sala de Arroyo y Esmeralda, del trabajo conjunto entre ambas instituciones, se despren derá una agenda de actividades complementarias con presencia de algunos de los artistas invitados.

Los artistas seleccionados para esta edición son: Amadeo Azar, Lucas Bragagnini, Cristina Coll, Alicia Esquivel, Ana Gallardo, Cynthia Kampelmacher, Martín Kovensky, Heunú Peña, Daniel Santoro y Sandra Sarraúa . En palabras de Matilde Marín, Presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes, “los artistas elegidos dan cuenta del desarrollo y la diversidad del dibujo como forma de expresión artística, tanto de artistas emergentes como establecidos.”

El día de la inauguración se dará a conocer la obra ganadora.

La exposición se podrá visitar hasta el 16 de agosto, de lunes a sábados de 12 a 20h, en el Espacio de la Fundación OSDE, Arroyo 807, CABA.

ESTE ES MI LUGAR. VIDEOARTE CONTEMPORÁNEO ARGENTINO

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino es un recorrido por las diversas manifestaciones e investigaciones de la escena actual del videoarte, en las que se problematiza el territorio, el origen, y el lugar.

Con curaduría de Rodrigo Alonso, la exposición reúne artistas que indagan en los incomparables paisajes de la vasta geografía argentina con el fin de activar poéticamente aquello que los hace lugares significativos. En sus trabajos palpitan las bellezas y tensiones, actualidades y potencialidades de terrenos cargados de elocuencia y sensibilidad.

Las obras se proponen como una puerta abierta a la exploración de algunas de las infinitas facetas de lo que es un lugar, reconociendo en la construcción de la identidad el cruce entre la tradición y las nuevas tecnologías, la materia, el tiempo y el espacio, el afuera y el adentro, la historia, las distancias, los ámbitos desconocidos o cotidianos y las experiencias de vida.

Desde el cuerpo como hábitat hasta el territorio como metáfora, la exhibición profundiza en las formas de existencia y resistencia que se sitúan en cada geografía, atravesadas por las consecuencias de la tecnología en nuestros modos de habitar el territorio, tanto en los vertiginosos paisajes de la ciudad como en la inmensidad de los escenarios desérticos.

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino invita al público a detenerse, observar, recordar. A vislumbrar no sólo los futuros que imaginamos, sino también los orígenes desde los cuales proyectamos nuestro presente y nuestra realidad.

Curador: Rodrigo Alonso

Inaugura: Viernes 31 de mayo - 18 h. Salas 203, 204, 205 y 206 - 2do piso. Sarmiento 151

Guido Boggiani y el Chaco: Una aventura del siglo XIX

Inaugura: viernes 28 de junio a las 12.

Guido Boggiani fue un reconocido artista plástico, etnógrafo, comerciante y fotógrafo, destacado dentro del grupo de viajeros estadounidenses y europeos que recorrieron Sudamérica a finales del siglo XIX. Mientras muchos de ellos se interesaron por representar una mirada exótica del interior del continente, la obra fotográfica del artista italiano, centrada en el Gran Chaco y el Mato Grosso —principalmente en las tribus caduveo y chamacoco— , se diferencia de esa visión. La particularidad de Boggiani es que conjuga el interés científico-etnográfico con la sensibilidad, la intuición estética y el compromiso con aquellos “otros”, y resulta así un verdadero encuentro de identidades y culturas. La exposición busca entonces hacer honor al legado de este trascendente patrimonio visual y documental que, en aquel cambio de siglo, da cuenta de una región aún inexplorada.

* Museo Fernández Blanco – Sede Palacio Noel, Suipacha 1422, C. A. B. A.

Planeta Gasalla

Por primera vez, un espacio expositivo rinde homenaje a Antonio Gasalla para explorar los trazos más visuales de su humor tan gracioso como oscuro. La muestra recorre los grandes éxitos de sus entrañables y, recupera momentos poco conocidos de un Gasalla que transitó por el off, el pop art y el Di Tella. El desafío fue perderse en la parábola del artista de sótano que alcanzó el mayor éxito en el Maipo y luego en la televisión, recogiendo su lenguaje repleto de texturas, de maquillaje y de estereotipos propios y extravagantes de nuestra cultura argentina.

El resultado es una muestra nada lineal ni biográfica con Gasalla como epicentro. A través de un variado repertorio de obras de artistas contemporáneos como Flavia Da Rin, Zoe di Rienzo, Edgardo Giménez y Sofía Torres Kosiba, y con archivos, fotografías inéditas, videos y escenografías de sus programas más recordados, daremos cuenta del legado que Antonio Gasalla dejó en las nuevas generaciones de artistas.

Esta exhibición es posible gracias a la colaboración con instituciones públicas como El Museo del Cine, El Museo de Arte Moderno y la TV Pública, así como también por la generosidad de archivos privados.

Hasta el 22 de diciembre en el sexto piso.

De miércoles a domingos de 14 a 20.

*Palacio Libertad. Sarmiento 151

Muestra homenaje a Cortázar en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso inaugura una muestra homenaje a Julio Cortázar, a 40 años de su fallecimiento.

La exposición tiene lugar en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires, presenta una selección de ilustraciones y cuenta con la participación de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA) e invitados especiales como Istvansch, Juan Lima, Isol, María Verónica Ramírez y la editorial Libros del Zorro Rojo.

También se pueden ver y recorrer instalaciones lúdicas y participativas en base a relatos del autor, como Historias de Cronopios y de Famas y Manual de Instrucciones, desde una impronta surrealista y poética.

La propuesta integral incluye las ilustraciones, exposición de objetos y una instalación sonora donde se pueden escuchar letras de Cortázar musicalizadas por el Cuarteto Cedrón. Además, la BCN propone durante los martes de abril el ciclo “Cortázar. Películas para un cuento” y el taller de lectura “Cortázar. Aspectos íntimos de un cronopio”, a cargo de la profesora Ariana Santa.

El autor siempre parte de la literatura, pero con la literatura hace montajes. Siguiendo las recetas del surrealismo y a través de su experiencia personal del mundo, mezcla, corta, pega, sueña, suelta y abre mundos nuevos.

La muestra puede visitarse hasta el 2 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 20 h, en el Espacio Cultural BCN (Alsina 1835, CABA). También se proyectan visitas guiadas especialmente dirigidas a escolares.

Más información en www.bcn.gob.ar.

Giacoya. Pintor del pueblo

La Secretaria de Cultura de la Nación, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, en conjunto con la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional y la Embajada de la República Oriental del Uruguay, inauguró en la Casa Nacional del Bicentenario, Giacoya. Pintor del Pueblo, primera muestra individual del artista uruguayo Mario Giacoya en Argentina.

Se trata de treinta y dos pinturas de mediano y gran formato que Giacoya realizó entre 2007 y el presente año, con énfasis en su última producción. Una serie de paisajes rurales, bodegones, naturalezas muertas, marinas y pinturas constructivas en las que el autor despliega su estilo marcado por los colores vibrantes y un especial interés en la composición.

Giacoya ha sido definido como “un pintor auténticamente ingenuo, que tiene el don de seguir viendo el mundo con los ojos puros e incontaminados de la infancia, recreando la pérdida de gracia preternatural en cuadros de frescura y candor edénico”. Los temas de su obra son la nostalgia y los recuerdos. La base de su temática la constituyen la iconografía y la mitología, donde la vida y las labores campestres tienen especial relevancia.

La muestra, curada por Enrique Aguerre, Director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, se podrá visitar hasta el 12 de agosto en Riobamba 985, de 15 a 20, con entrada gratuita. De miércoles a domingos de 15 a 20hs.

Parque de la Memoria

El Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado presenta: Lotty Rosenfeld. Entrecruces de la Memoria 1979-2020, con curaduría de Nelly Richard e investigación de Mariaris Flores (Chile) y Lo que puede un cuerpo, de Tamara Grinberg y con curaduría de Cecilia Nisembaum.

___________________

Fundación Cazadores presenta la segunda edición del ciclo Materia Efímera

Fundación Cazadores presenta, por segundo año consecutivo, Materia Efímera, el ciclo de artes vivas que presenta piezas escénicas que trabajan con la música, la danza, la performance y el teatro para explorar los límites entre las disciplinas y entrelazarlas en materiales escénicos polifacéticos.

El director y dramaturgo Emilio García Wehbi, curador de esta edición, convocó a las artistas Nora Lezano, Carla Crespo y los colectivos integrados por Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland y Julieta Ascar; Laura Kalauz y Mariana Eva Perez; y Nicolás Licera Vidal y Sofia Kauer -quienes produjeron su trabajo dentro del programa Impulso Cazadores 2023- a ser parte de esta segunda edición del ciclo.

Materia Efímera es una invitación a adentrarse en los universos efímeros de la escena, donde la materia concreta de los cuerpos provoca y experimenta transformaciones, movimientos, imágenes, sensaciones que, poderosas y transitorias, se desvanecen, mientras su impacto perdura.

Entre el 19 de junio y el 14 de julio se presentarán las obras desINVENTARIO, unipersonal performático de Nora Lezano e instalación de objetos; Antivisita. Formas de entrar y salir de la ESMA, de Mariana Eva Perez y Laura Kalauz, una performance que cruza el relato histórico con la representación escénica, y propone una visita guiada experimental fuera del espacio al que remite; Todos los comienzos son falsos, de Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland y Julieta Ascar, una propuesta transdisciplinaria que integra arte sonoro, dramaturgia y archivo personal de tres amigas y actrices; Concierto sobre Cadáveres, de Carla Crespo, una performance sonora que revisita un poema de 1981; y Desierto, de Nicolas Licera y Sofia Kauer, proyecto ganador del Premio Impulso Cazadores 2023, que reúne en escena a un performer y una materia con un peso exactamente igual al suyo: 70 kilos.

Materia Efímera tendrá lugar en Fundación Cazadores (Villarroel 1440, CABA) del 19 de junio al 14 de julio, y habrá funciones de miércoles a domingos, a las 20 hs. Además, al finalizar algunas de las funciones, las y los artistas conversarán con el público y, el domingo 14 de julio, a las 21:15 hs., será el cierre del ciclo con una mesa de conversación con integrantes de los elencos de todas las obras.

Las entradas se obtienen por Alternativa Teatral, tienen un valor de $10.000 (incluyen una consumición), y hay descuentos para estudiantes, jubilados o comprando en combo para varias funciones.

Bobe: fragmentos familiares que se unen a través del arte

La artista argentina-estadounidense Marcela Hoffer se presenta con la muestra Bobe en el Museo Judío de Buenos Aires. La expo recupera elementos vitales de Rushke, su abuela paterna, para reflexionar sobre las heridas del pasado que abren la posibilidad de reconfigurar el presente.

La artista Marcela Hoffer es la autora de sutiles collages e instalaciones que integran la expo curada por Laura Szames. En esta puesta en escena, recupera fragmentos del viaje que trajo a su abuela de Polonia a Buenos Aires.

A través del collage Hoffer se dedica a hilvanar historias de mujeres; con esta técnica también expuso Libertas, junto a Martina Charaf, en el Museo de la Legislatura, visibilizando a aquellas mujeres que hicieron historia en la lucha por el sufragio femenino.

Retazos y recortes que a pura memoria emotiva condensan historias de vida como la de Rushke, que escapó de la Europa de entreguerras o de sus Libertas, quienes jugaron roles clave en la ampliación de los derechos de la mujer.

Encajes, documentos y pasaportes, vajilla, manteles bordados y algunos otros objetos conforman el GPS de este homenaje a su abuela Rushke, y a través de ella a todas las mujeres migrantes que llegaron con sus saberes, que fueron “pegando” para componer --y reparar-- una nueva vida.

*Museo Judío. Libertad 769. De lunes a viernes, de 10 a 18 hs. (Se requiere DNI para el ingreso).

¿Cuánto pesa el amor?

La muestra colectiva “¿Cuánto pesa el amor?”, con la curaduría de Daniel Fischer, podrá visitarse en la sala Cronopios, J y C del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Luego de “Breve historia de la eternidad”, realizada en estas mismas salas en 2023, Fischer presenta “¿Cuánto pesa el amor?”, una exhibición que ocupa 1500 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales, de todos los tiempos y en todos los formatos: fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, videos y fragmentos textuales provenientes de la ciencia ficción o que surgen de conceptos filosóficos y comparten tópicos, mitos y relatos sobre el amor.

Podrá visitarse de martes a viernes de 13.30 a 22 h y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita. http:/www.centroculturalrecoleta.org. Hasta el 1 de septiembre.

SuaveMente, de Juliana Iriart

Estamos felices de anunciar la apertura de nuestra nueva locación en San Telmo (Buenos Aires). La nueva sede de Moria Galería alberga también el depósito de coleccióndm, en alianza constante y trabajo colaboravo.

Inauguramos el espacio con “SuaveMente”, exhibición individual de Juliana Iriart. La exhibición estará en la sala A, la sala B y en la Sala DM, espacio pensando en conjunto entre Moria y Coleccióndm, como un apoyo curatorial a las exhibiciones de la galería, estableciendo vínculos entre obras de la colección y lxs arstas exhibidxs.

Inauguración: Sábado 8 de junio, 14-20hs

Junio/Julio 2024

Jueves a Sábados de 16 a 20hs

Otros horarios con cita previa a: holamoria@gmail.com

-

Moria Galería

Bolívar 430, 2do piso, CABA

+ 54911 35591530

hps://maximurad.ar/

Visiones de Sudamérica por dos artistas viajeros del siglo XIX en los museos Larreta y Fernández Blanco

El Museo Larreta inaugurará “Adolf Methfessel: El pintor científico”, el jueves 30 de mayo a las 18 h en su sede de Av. Juramento 2291, y el Museo Fernández Blanco abrirá el viernes 28 de junio a las 12 h “Guido Boggiani y el Chaco. Una aventura del siglo XIX”, en su sede del Palacio Noel, en Suipacha 1422.

“Adolf Methfessel: El pintor científico”

En las primeras décadas del siglo XIX, la producción artística en Argentina experimentó un impulso significativo con la llegada de artistas viajeros, vinculados a expediciones científicas de otras naciones. A partir de la segunda mitad de dicho siglo, estos artistas eligieron representar el paisaje argentino; el suizo Adolf Methfessel (1836-1909) fue uno de ellos. Al comienzo de su estancia en Buenos Aires, en 1864 se asoció con científicos europeos convocados por Sarmiento, para luego abocarse a la tarea de ilustrador científico. Contribuyó con el naturista Hermann Burmeister en el Atlas de la Description Physique de la République Argentine, y en otros trabajos como mapas, croquis, dibujos y acuarelas, contratado por el Perito Francisco Moreno. También acompañó al ejército argentino durante la guerra con Paraguay (1865-1870), registrando en dibujos y bocetos los lugares por donde avanzaban los aliados. Estos bosquejos se materializaron más tarde en una serie de acuarelas que documentan momentos claves de la guerra.

Inauguración: jueves 30 de mayo a las 18 h. en las salas temporarias del Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291).

“Guido Boggiani y el Chaco. Una aventura del siglo XIX”

Guido Boggiani (1861-1902) fue un reconocido artista plástico, etnógrafo, comerciante y fotógrafo, destacado dentro del grupo de viajeros estadounidenses y europeos que recorrieron Sudamérica a finales del siglo XIX. Mientras muchos de ellos se interesaron por representar una mirada del interior del continente desde el exotismo, la obra fotográfica del artista italiano, centrada en el Gran Chaco y el Mato Grosso, principalmente en las tribus caduveo y chamacoco, se diferencia de esa visión. La particularidad que caracteriza a Boggiani es conjugar el interés científico-etnográfico con la sensibilidad, la intuición estética y el compromiso con aquellos “otros”, resultando en un verdadero encuentro de identidades y culturas. La exhibición busca entonces hacer honor al legado de este trascendente patrimonio visual y documental que, en aquel cambio de siglo, da cuenta de una región aún inexplorada.

Inauguración: viernes 28 de junio a las 12 h en el Palacio Noel (Suipacha 1422).

Horarios de las dos muestras: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: público general $500. Extranjeros no residentes $3000. Miércoles gratis. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

Quién soy después del miedo

De Antonella Agesta, en Ungallery, la gran galería de La Boca que ocupa un antiguo depósito naval. En esta ocasión, la muestra es un proyecto colaborativo con la galería Grasa: ambas se unieron para exhibir las imperdibles obras de Agesta, quien reside en París.

Con sus óleos, la artista representa aspectos de nuestra Argentina desde un mundo fabuloso, onírico y ligado a su propia vida de migrante. Con sutileza, toma elementos del realismo mágico latinoamericano y alude a temas sociales ríspidos y a otros más personales.

Desde el punto de vista formal, se inscribe en la tradición pictórica latinoamericana y retoma el realismo mágico proveniente de la literatura. A primera vista, en sus lienzos es posible encontrar cierta aparente inocencia. Sin embargo, al acercarse es posible descubrir diferentes capas simbólicas que ponen en cuestión esa premisa. Detrás de esa ternura, hay un mundo inquietante, poblado de elementos sobrenaturales: espejos que reflejan dobles personalidades, zooms de distintas partes del cuerpo, imágenes de nuestro río de la Plata color león, el propio cuerpo que deviene pura extrañeza.

Además, en la Sala 2 se presenta el pop up La espuma y la nata del ciudadano, de Damián Santa Cruz. Se trata de una instalación lumínica y sonora con una bandera argentina tejida en un telar hecho con materiales encontrados. La bandera –un elemento sobre el que el artista reflexiona— integró la muestra por los 40 años de democracia “Ecos de persistencia”, en la estancia Jesuítica de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

__________________

Llega “Humanidad” el certamen mundial de arte que busca imaginar un mundo mejor

El jueves 16 de mayo en el Espacio Cultural Bitcoin (Marcelo Torcuato de Alvear 405, CABA) se inaugura “Humanidad”, una muestra de arte contemporáneo físico digital donde artistas del mundo entero imaginan un mundo mejor a través del arte.

Con un jurado mundial de primer nivel, se seleccionaron 80 de las 765 obras recibidas provenientes de todo el mundo: Letonia, Italia, Indonesia, India, Hungría, Francia, Egipto, Chipre, Croacia, Camerún y Brasil, España, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Argentina, Bolivia, Cuba, Nigeria, Bélgica, Perú, Panamá, México, Ecuador, Sudáfrica, Ucrania, Suiza, Rusia, Rumania entre otros países.

Se invita a la comunidad a un diálogo global reflexionando, por medio del arte, sobre las perspectivas de un mundo mejor.

En el marco de la exposición se entregarán los premios, habrá una disertación con presentación de diversos artistas y elaboración de obras de arte en vivo.

Más información: en https://espacioculturalbitcoin.com.

The Buenos Aires Affair: 50 años

El Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555) presenta la muestra The Buenos Aires Affair: 50 años, que celebra a Manuel Puig cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro The Buenos Aires Affair.

En abril de 1973, Manuel Puig publicó The Buenos Aires Affair, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. Escrita a lo largo de cuatro años, probó ser uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de su carrera, especialmente luego del enorme éxito de crítica y comercial obtenido por Boquitas pintadas (1969). En sus páginas, Puig narra la antesala del Cordobazo a través de la historia de sus dos protagonistas, una artista plástica y un crítico de arte reprimidos sexual y políticamente.

A pesar de agotar 15 mil ejemplares en sus primeras tres semanas a la venta, el libro recibió mayormente reseñas negativas. La cruda representación de la sexualidad y la crítica a la represión del primer peronismo a sus opositores provocaron antipatía en el gobierno recientemente electo. La inestabilidad política, el creciente clima de censura y persecución que siguieron a la Masacre de Ezeiza y el regreso de Perón a la Argentina hicieron que Puig saliera del país. En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía y en diciembre del mismo año, mientras Puig permanecía en México, su familia recibió una amenaza telefónica de la Triple A dirigida a él que selló su destino de exilio definitivo.

En la exposición, se podrán encontrar exhibidas todas las ediciones del libro The Buenos Aires Affair, hojas mecanografiadas que muestran el trabajo de Puig sobre la novela, las ediciones de la publicación traducidas a otros idiomas, libros pertenecientes a la biblioteca del escritor, fotos del autor, afiches de sus películas llevadas al cine, noticias y recortes periodísticos mostrando la recepción de la crítica. Además, habrá una representación espacial de la novela.

Hasta el 31 de julio de 2024 de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

Mujeres que inspiran: Deportistas argentinas en acción, por Martín Waichman

Exposición fotográfica que destaca a deportistas argentinas de élite en momentos cruciales de sus carreras profesionales, abarcando disciplinas desde la natación sincronizada hasta el hockey. El autor de estas instantáneas ha configurado un itinerario que resalta la dedicación y excelencia del deporte femenino en Argentina. Algunos de los nombres destacados: Celeste D’Arcángelo, Paula Pareto, Valentina Raposo, Brenda Rojas, Julia Sebastián, Luciana Moyano, María Belén Succi, Agustina Cavalli, entre otras. Algunas de las deportistas protagonistas asistirán a la inauguración.

Entrada: Gratuita

* Delegació del Govern de la Generalitat en el Cono Sur, Zabala 2034, C.A.B.A.

Los pliegues del pasado. Crónica fotográfica de un adolescente en los 70

Fotografías de José Broide. Curador: Eduardo Gil.

Hasta el 28 de julio de 2024.

“Estas fotos fueron tomadas entre 1973 y 1978 por mí , siendo un adolescente que llevaba la cámara casi como una parte indivisa de su ser. Un adolescente fotografiando a otros adolescentes, cuando la selfie solo era un recuerdo de un futuro invisible. Una adolescencia compartida, enamorada, politizada, dolorida. Una adolescencia En ese momento solo se trataba de compartir y llevar un registro no metódico, desprolijo, descontracturado de las vivencias adolescentes.

Hoy es una memoria recreada, trastocada por un registro fotográfico. Registros que a algunos familiares les permitieron recuperar aunque sea fotos de sus seres queridos, ya que los cuerpos muchas veces no aparecieron. Registros que a muchos nos permitieron conectarnos con historias que habían sido olvidadas. Un adolescente fotografiando a los mismos adolescentes que luego la realidad política , la represión llevaría a una adultez adelantada”.

* El Conti. Av. Libertador 8151, C. A. B. A.

___________________

Patricio y Julieta (No es Romeo y Julieta), de Toto Castiñeiras

Patricio y Julieta es una obra de teatro, como un ensayo, como también es una creación performática en diálogo con Romeo y Julieta de William Shakespeare. La obra observa al clásico, se reaviva en él, lo cuestiona, lo descompone, lo olvida y lo vuelve un instante. Un instante más cómico, por lo brillante. Más deportivo por la cantidad de cuerpo que acumula en su desarrollo. Más circense porque se apoya en el virtuosismo y la sorpresa, por sobre la literatura. Más lisérgico por su atemporalidad, quiebre lingüístico y disociación entre imagen y sentido.

Patricio y Julieta se trata, entonces, de una cartografía tridimensional y accional, automática, en presente, donde los cuerpos viajan a partir de partituras de movimiento prefijadas. En este trabajo, un dúo de intérpretes se vincula corporalmente con un objeto silla. El resultado visual es el de un paisaje escénico. La obra es coreográfica de texto poético.

Viernes 28 de junio | 20.30 h

*Sala Cancha . Centro Cultural Rojas. Av. Corrientes 2038

Las localidades se adquieren online o el mismo día de la función, en la boletería de Planta Baja, desde dos horas antes del inicio y únicamente en efectivo.

Nosotrxs con otrxs

Se exhibe en la vidriera de la Casa Nacional del Bicentenario Nosotrxs con otrxs, una instalación audiovisual que reúne trabajos de los participantes del taller CNB en el territorio. Esta acción se lleva adelante en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida y en diálogo con el ciclo de exposiciones 1983-1989. Imágenes de una democracia en construcción, muestra de obras de Marcos López, Adriana Miranda, Res, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg, con imágenes de los primeros años de la recuperación democrática, que se exhibieron entre septiembre y diciembre de este año en la Casa.

La pieza audiovisual reproducirá fotografías que retratan diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, tomadas por integrantes de la organización comunitaria, social y política Vientos de Libertad, que brinda un acompañamiento integral a jóvenes del barrio con problemáticas de consumo. El taller está a cargo de Diana Hoffmann, Malena Garrido y Bárbara Eguidin.

* Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

Desafío al silencio. MUJERES, TRABAJO Y MEMORIA

Fotografías de Graciela Calabrese Curadora: Verónica Mastrosimone

Hasta el 24 de julio de 2024.

La aparente pulsión de olvido se contrapone con la fuerza de la memoria. Es necesario abrir los archivos y que nos lleven a recuperar la huella hacia lo urgente. La fotógrafa Graciela Calabrese expone aquí parte de lo que vio durante cinco años, cuando los devastadores acontecimientos políticos, sociales y económicos asolaron al país durante la década de los 90 y de donde surgen las luchas de las trabajadoras y los trabajadores de las fábricas recuperadas. La muestra se completa con cada elemento gráfico, objeto y palabras de las protagonistas que la autora ha resguardado como gesto que garantiza lo que fue, para reflexionar sobre la relación entre pasado y presente.

* El Conti. Av. Libertador 8151, C. A. B. A.

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

Exposición colectiva “De aquí y de allá”, de la galería de arte Casa Equis

Casa Equis es una fusión entre espacio independiente y galería tradicional, con sedes desde 2018 en la Ciudad de México y desde 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja principalmente con artistas jóvenes y con un lenguaje visual cálido y descontracturado, busca acercar a nuevos públicos y compradores, así como a coleccionistas que quieran apostar por artistas emergentes.

* Embajada de México: Arcos 1650, C. A. B. A.

DANZA

La Tempestad

"La Tempestad"

El martes 2 de julio a las 20 horas el Ballet Contemporáneo presentará, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, La tempestad, obra con coreografía y dirección de Mauricio Wainrot, versión libre del clásico de William Shakespeare con música de Philip Glass.

La escenografía, el vestuario y la dirección de arte de video son de Carlos Gallardo, la iluminación y la reposición de escenografía son de Alberto Lemme, la reposición coreográfica es de Andrea Chinetti, Diego Poblete, Elizabeth Rodríguez y Melisa Buchelli, la reposición de vestuario de Analía Morales, la compaginación musical de Gustavo Dvoskin, la dirección multimedia de Ramiro Fernández, Javier Mrad y Diego Primero, y la puesta de video de Nicolás Lihuel Kalman y Manuel Rodrigo Díaz.

Los integrantes del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín –dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete– son Constanza Agüero, Brenda Arana, Camila Arechavaleta, Adriel Ballatore, Lucía Bargados, Juan Camargo, Carolina Capriati, Matías Coria, Francisco De Assis, Matías De Cruz, Flavia Dilorenzo, Lautaro Dolz, Rodrigo Etelechea, Fiorella Federico, Gastón Gómez, Jonás Grassi, Alejo Herrera, Benjamín Lameiro, Daniela López, Vicente Manzoni, David Millán, Boris Pereyra, Silvina Pérez, Eliana Picallo, Andrea Pollini, Eva Prediger, Lara Rodríguez, Rubén Rodríguez, Damián Saban, Ivana Santaella, Manuela Suárez Poch, Federica Wankiewicz y Antonella Zanutto.

Las asistentes coreográficas son Elizabeth Rodríguez y Melisa Buchelli.

Las funciones se ofrecerán los martes y miércoles a las 20 horas

Duración: 110 minutos

Última función: 7 de agosto

Sala Martín Coronado

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

TEATRO

A la fábrica (o los trabajos y los días)

El 7 de julio se estrena ¡A la fábrica! (o los trabajos y los días), la pieza de gran despliegue visual que pone el foco en el mundo del trabajo, con 28 intérpretes en escena y dirección de Sergio Sabater. Las funciones son los domingos a las 19:30.

Obreros y obreras industriales, actrices y actores proponen un ida y vuelta de identidades que evidencian la violencia del sistema que los envuelve. Detrás de la figura del operario industrial aparece otra identidad, la del actor y la actriz que lo encarna, en un juego de roles en el que se desnudan las historias personales de los mismos artistas.

A través del movimiento y del uso de la potencia física, el lenguaje corporal -acompañado por la fuerza vocal- refleja el cansancio experimentado durante la jornada laboral. El agotamiento funciona, en la obra, como fuente de creación y eje organizador de las distintas escenas.

Localidades $8000. 2 x 12.000 (estudiantes y jubilados $6000) disponibles en Alternativa.

* Beckett teatro, Guardia Vieja 3556, C. A. B. A.

Estoy acá sin fin

Estoy acá sin fin, la nueva creación escénica escrita y dirigida por Leticia Coronel continúa presentándose con éxito.

La obra resultó ganadora del segundo premio Germán Rozenmacher XV a la nueva dramaturgia y el texto fue publicado en 2023 por la Editorial Eudeba. Estoy acá sin fin es un homenaje a su hija Amanda, el gesto de dejarle en papel y obra su amor como madre para el resto de su vida.

Actrices y creadoras escénicas: Nazarena Amarilla, Maira Annoni, Blanca Anzoategui, Damiana Gamarra, Jennifer Romina Hernández, Leticia Coronel. Dramaturgia y dirección general: Leticia Coronel.

Funciones: domingo a las 19.

* Estudio Los Vidrios: Donado 2348, C. A. B. A.

SE DESPIDE EL CAMPEÓN

SE DESPIDE EL CAMPEÓN

Un triángulo amoroso, un encendido drama pasional. Una máscara enfrascada en la raíz de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime fácilmente lo que se sale de la norma. Thriller pasional e unipersonal inspirado en hechos reales y protagonizado por Cristian Thorsen. El texto es de Fernando Zabala y la dirección de Mariano Dossena.

Todos los martes a las 20.45 hs. en Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027 CABA.

PELOMUERTA

Pelomuerta es la historia de dos mujeres, Cloto y Laque, y de su lucha feroz contra la decadencia, la muerte y la soledad. Todo sucede en una peluquería, santuario de belleza y confesionario femenino. Peinados, pelucas y tinturas serán las armas en una pelea contra el tiempo en la que solo cabe perder. Madres, padres, amantes, momias y hasta la virgen Maria desfilarán en esta comedia musical delirante con mucho humor. La obra musical cuenta con dramaturgia y dirección de Paula Ransenberg, música original y dirección musical de Facundo Borgia y con un elenco de artistas muy talentosos: Dolores Ocampo, Iride Mockert, Laura Silva, Andrés Passeri y Federico Llambí.

Martes de junio y julio a las 20. Entrada general: $10.000, a la venta a través de Alternativa Teatral.

* Galpón de Guevara, Guevara 326, C. A. B. A.

TODOS LOS COMIENZOS SON FALSOS, de Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland y Julieta Ascar

Veinte años después decidimos revisar el archivo de esa obra, con la intuición de que lo que se inscribía en aquellos cuerpos ya estaba invocando un cuerpo futuro: ¿el comienzo de un viaje artístico? ¿la invención de un mito de origen? ¿Por qué retornar a la caverna de las imágenes? Sacrificar un archivo: desarmarlo, reordenarlo, descuartizarlo, someterlo al presente, a una interpelación con otras miradas y nuevas intertextualidades. Crear un dispositivo sonoro, audiovisual y performático que le aporte nuevos sentidos a aquello que fue un vector de intuición y convicción.

TODOS LOS COMIENZOS SON FALSOS quiere ser un artefacto vivo de la memoria, una conversación telepática sobre la amistad y la escena, la posibilidad de una existencia coral, una certeza provisoria de que los comienzos no existen, o quizás, nunca dejan de suceder.

Esta obra cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural para la financiación parcial de su desarrollo e investigación.

$10.000 Entrada general con consumición. $8.000 Estudiantes y jubilados. Combo 3 obras: $25.000. Combo 5 obras: $35.000. Creación y performance: Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland. Diseño de sonido y músico en escena: Ezequiel Abregú. Asistencia en montaje de archivo y performer invitada: Nina Ascar. Colaboración coreográfica: Celia Arguello Rena. Dibujos: Tomás Espina. Concepto de puesta en escena: Julieta Ascar. Dirección: Julieta Ascar, Florencia Bergallo, Natalia Di Cienzo, Victoria Roland. Duración: 50 minutos. 4 ÚNICAS FUNCIONES: JUEVES 20 y 27 de JUNIO y SÁBADOS 6 y 13 de JULIO, a las 20. Entradas en venta por Alternativa Teatral.

* Fundación Cazadores. Sala _imán. Villaroel 1440, C. A. B. A.

VIGILIAS

Con idea, dirección general e interpretación de German Cabanas. Dirección técnica de Santiago Castello.

Luego de su estreno en México en la apertura del Festival Internacional de Teatro de Nuevo León, en Monterrey, de una primera temporada porteña en el Galpón de Guevara en 2014 y 2015 y tras haberse presentado en el Teatro del Bicentenario de San Juan y de haber participado como espectáculo de apertura del Festival Internacional de Teatro del Mercosur, de Córdoba, en 2017; vuelve a Buenos Aires, en una nueva versión, Vigilias de Germán Cabanas.

Vigilias es un viaje en un tiempo y espacio incapturables, donde se ponen en diálogo interrogantes sobre la existencia, los sueños y la soledad. La obra propone un dispositivo escénico que invita a romper los límites del cuerpo y del pensamiento, en un mundo onírico que desafía los bordes entre la realidad y la ficción.

Una propuesta multidisciplinar para públicos de 10 a 100 años. Vigilias se presenta en 8 únicas funciones, a partir del domingo 9 de junio a las 20, en El Galpón de Guevara del barrio porteño de Chacarita.

Una reflexión lúdica sobre el insomnio, el sueño y el aislamiento. Un personaje no puede salir de su hábitat. Su percepción muta. El tiempo cronológico se vuelve difuso. Sueño y realidad se confunden.

Funciones: domingos de junio y julio a las 20.

* Galpón de Guevara, Guevara 326, C.A.B.A.

TE VES MÁS LIBRE ASÍ

Los sábados a las 20, dentro del ciclo de obras breves se presenta Te ves máslibre así, de Meli Figueiras. La obra es interpretada por Meli Figueiras, y dirigida por Vanesa Ryk. Las funciones se llevarán a cabo los sábados 8, 15, 22 y 29 de junio y sábados 6, 13, 20 y 27 de julio.

SOBRE LA OBRA: Daniela no tiene muchos recuerdos (o eso cree), después del 28 de octubre de 1976. Viajaremos con ella en la lucha por reencontrar sus memorias y recuerdos de su historia, familia, pero, sobre todo, de sus compañeros, su compañero y la militancia.

El espectáculo es a la gorra. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral.

* TEATRO EL ESPIÓN, en Sarandí 766, C. A. B. A.

¿QUERES SER FELIZ O TENER PODER?, DE CECILIA PROPATO

Un espectáculo inmersivo con momentos performáticos en dónde se recrea un panoptico tomando la noción e interpretación del dispositivo de Michel Foulcault a partir de la teoría de Jeremy Betham sobre la omnisciencia invisible: ser vigilad@os sin saber que se lo es, en dónde hay veinte micromundos (boxes), con 20 personajes que tienen profesiones peculiares y construyen micromonólogos.

Cecilia Propato, autora y directora y especialista en Real Self, en lo cual investiga y profundiza en algunas de sus obras.

Función: Viernes a las 22:30.

* Espacio Aguirre, Aguirre 1270, Villa Crespo, CABA.

VANZETTI…HISTORIA DE INMIGRANTES

Un inmigrante italiano devenido con los años en un viejo zapatero de barrio, conocerá siendo apenas un muchacho, a Bartolomeo Vanzetti; esto ocurrirá al momento que en Massachusetts se celebraba el juicio al famoso anarquista. “VANZETTI…HISTORIA…” busca generar una reflexión sobre el tema de la “dignidad” de las personas a la hora de sufrir el avasallasamiento de sus derechos, y el cercenamiento de sus libertades. La historia da cuenta de la enorme influencia que tuvieron, para el protagonista de esta historia, el ácrata italiano y la vida de aquellos inmigrantes.

Escrita, dirigida e interpretada por Jorge González

Funciones: desde el domingo 2 de junio a las 17h

Sala: La Máscara (Piedras 736)

Entradas: por Alternativa Teatral

Lo que dura la lluvia

Una historia de amor desencontrado escrita por Laura Otermin, dirigida por Patricio Azor y con un elenco integrado por Emanuel Moreno Defalco, la misma Otermin, David Paez y Luli Zunino. La obra se pregunta sobre el amor en tiempos de tragedia, con cuatro personajes atravesados por la urgencia de atender aquello que siguen sintiendo.

Estreno: viernes 7 de junio a las 20:30 h.

Funciones: viernes a las 20:30 h.

Itaca Complejo Teatral: Humahuaca 4027

Teléfono: 4863-2848

Entradas por Alternativa Teatral

Museo beresford

de MARTÍN ORTIZ

Una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siempre siguen hablando.

Daniela Catz, Luciana Dulitzky, Maria Forni, Mario Petrosini y Cristian Sabaz interpretan a un puñado de personajes estilizados y caricaturescos, que cuentan su (¿nuestra?) historia desde una perspectiva repleta de humor y cinismo.

Estreno: sábado 15 de Junio 22.30h

Funciones: sábados a las 22.30h

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN -Sala Tuñon- Av Corrientes 1543

Valor de la Entrada $8.000 / venta por Alternativa Teatral

Qué hermoso era todo antes

Lisandro Fiks se inspiró en “La Gaviota” para darle vida a seis personajes situados en nuestra geografía. Con humor y perspicacia reflexiona sobre el arte y la vida cotidiana. La obra retoma el tono del famoso dramaturgo, para poder dar cuenta de la complejidad de sus criaturas (interpretadas por Romina Fernandes, Francisco Lumerman, Catherine Biquard, Guillermo Aragonés, Martina Zalazar y el mismo Lisandro Fiks) desde una perspectiva propia de la comedia.

Funciones: domingos, a las 17h

Moscu Teatro: Ramirez de Velazco 535

Entradas: por Alternativa/ Teléfonos: 2074-3718

ADORNO. Un experimento sobre la indignación

La obra de Sergio Lobo tiene como protagonistas a Ariana Caruso y Emiliano Mazzeo. Busca evidenciar que, hoy, la escucha y la reflexión son una proeza de la que muy pocos pueden jactarse.

Funciones: Domingos a las 20h.

Teatro del Pueblo: Lavalle 3636

Valor de la entrada: $ 7000/ Se consiguen en Alternativa Teatral

El mundo en mis zapatos 2

Después del éxito de la primera puesta, llega la nueva comedia unipersonal.

Brenda cumple cuarentipico y evoca a los distintos personajes de su vida que la han marcado. Rebobina y vuelve como en un loop temporal: “¿cuántos de los deseos que pedí para mis cumpleaños se hicieron realidad?” Las preguntas la atraviesan mientras vive los amores por Tinder, el mandato de la responsabilidad afectiva, “el ghosteo” y las charlas con su tía paraguaya Hermelinda Encarnación de Tereré. Brenda camina con sus zapatos gastados, tropieza y vuelve a levantarse. El sonido del “tic-tac”, ese inevitable paso del tiempo, la acompaña con sus fantasmas a cuestas.

Funciones: sábados a las 21h

Centro Cultural de la Cooperación: Av. Corrientes 1543. CABA.

Entradas: por Alternativa Teatral

EVITA, La más amada, La más odiada

Una función teatral privada estilo tertulia, en el marco de un espacio singular: el Taller Museo Juan Carlos Pallarols, guardián de un histórico legado familiar y cultural.

De la mano de Esther Goris, destacada actriz argentina, protagonista de la película Eva Perón, quien presentará a este personaje icónico, de reconocimiento internacional. Su infancia, sus sueños, su pasión y su dolor, aquellos aspectos que la convirtieron en una personaje inolvidable.

Este espectáculo teatral se distingue por el talento de la actriz para entrelazar su relato como protagonista de la película, acompañado con material de archivo de Eva Perón y destacados fragmentos cinematográficos.

La obra se representará todos los lunes a las 19:00 horas, con disponibilidad de audio en español e inglés. Disfruta de la representación mientras compartes una copa de vinos selectos y una típica picada argentina.

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia teatral única en este espacio increíble!

Para reservas y más información al: museopallarols@gmail.com - 1156511002 / IG

Cupos limitados en el Museo Atelier Juan Carlos Pallarols en Defensa 1094, San Telmo – C. A. B. A

Proyecto Garland

(Diego Murciego)

Una obra de teatro musical off inspirada en la vida de Judy Garland.

Protagonizada por Marina Munilla (ganadora Premio ACE Revelación Femenina 2017 / nominada Premio ACE Mejor Actriz de Teatro Alternativo 2019/21) y dirigida por Gerardo Grillea reestrena Proyecto Garland, una pieza teatral y musical que indaga en las infancias y la violencia de género con la vida de Judy Garland como oscuro trasfondo.

Funciones: domingos a las 20. Las entradas se adquieren por ALTERNATIVA TEATRAL.

* No Avestruz, Humboldt 1857, C.A.B.A.

Los ojos de Alejandro

BASADO EN EL LIBRO “VAGONES TRANSPORTAN HUMO” DE ALEJANDRO URDAPILLETA

Dir.: Gabriel Wolf

Sábados 22 y 29 de junio; sábados de julio y sábados 3, 10, 24 y 31 de agosto | 15.30 h

Entradas $7500. Las localidades se adquieren online o el mismo día de la función, en la boletería de Planta Baja, desde dos horas antes del inicio y únicamente en efectivo.

Importante: el espectáculo está dirigido a mayores de 13 años.

*Sala Batato Barea. CC Rojas

Suavecita

Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja el rumor corre a sus espaldas. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en su relato mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

“Algunas escenas tienen un efecto estroboscópico que puede causar incomodidad para los espectadores fotosensibles.”

CARAS Y CARETAS 2037

Sarmiento 2037 (mapa)

Capital Federal - Buenos Aires - Argentina

Entrada: $ 11.000,00 - Jueves - 20:00 hs - Del 27/06/2024 al 04/07/2024

Hermanas de sangre

Una conmovedora comedia dramática escrita por Jessica Schultz y dirigida por Carlo Argento, integrantes del proyecto Berlín en Buenos Aires, espectáculo que realizó cuatro temporadas con un éxito rotundo de crítica y espectadores.

El estreno internacional será el 19 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires en la sala Hasta Trilce, y se presentarán los domingos a las 19, hasta el 14 de julio.

Sobre la obra:

Hermanas de sangre es una comedia dramática ambientada en los emblemáticos años 60. Dos hermanas se encuentran en medio del duelo por la reciente muerte de su madre. Mientras intentan repartir la herencia familiar, surgen interpretaciones diametralmente opuestas de la historia familiar y de las decisiones tomadas por sus padres. Secretos largamente guardados salen a la luz, y desencadenan reproches y conflictos que buscan sanar. En un contexto de vientos de libertad y cambio social, las hermanas se enfrentan ya sea para abrirse a nuevas experiencias o tal vez solo para reconocerse en una misma historia familiar como hermanas de sangre.

* Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

La Madonnita

LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun.

Dirección de Malena Miramontes Boim.

Funciones los domingos a las 19:30.

* Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, C. A. B. A.

Un beso en el vidrio dejó marcado el rouge

Fernando, un muchacho de barrio, consiguió ¡finalmente! un trabajo en el centro porteño como chofer de un diplomático. Todas las mañanas sale de su casa en el conurbano vestido de impecable traje y conduciendo el poderoso auto de alta gama de su jefe. Desde el más allá, su madre se enorgullece pensando en las vecinas que, chismosas, admiran la pinta de su hijo. Pero alguien se cruza en el camino de “Ferchu”, recordándole que existe algo más que las apariencias, el mandato social y un porvenir asegurado.

De Sonia Novello. Dirección: Claudia Mac Auliffe.

Jueves a las 20.

* Teatro Área 623, en Pasco 623, C. A. B. A.

Janequeo

Tomasino es un conquistador que ha viajado sirviendo al Rey de España para ampliar las fronteras del reino y llevar la palabra evangelizadora en las Indias Occidentales. Él es aventurero, ducho en las artes de la guerra, lector empedernido, escritor, y poeta. Lleva un diario de su camino en las nuevas tierras y redacta cartas en donde narra sus aventuras a la Corona. Lo acompaña Federico un Abad de Castilla, su gran consejero y confidente. Junto con él diagraman y organizan los pasos a seguir.

Tomasino un hombre de su época, desbocado por conocer a los aborígenes, no solo los empuja de su territorio por la fuerza, sino que insiste en cruzarse con la indiada. Pero cae profundamente enamorado cuando Janequeo le salva la vida. Cuando el Abad conoce los sentimientos que unen a Janequeo y Tomasino comienza a pergeñar el plan para someter a la Janequeo ante los ojos de su señor, darle muerte y salir ileso del complot.

De Juan Isola.

Funciones: Viernes a las 23.

* Teatro El Grito, Costa Rica 5459, C. A. B. A.

Las mujeres de Lorca

Marisé Monteiro

Ana María Cores protagoniza esta obra de teatro musical en la que se suceden los más famosos versos de Federico García Lorca convertidos en canciones. Junto con cuatro talentosas músicas, la actriz personifica a Rosario, quien pone voz a los siempre fascinantes personajes del teatro lorquiano para finalmente descubrir al espectador que esa mujer es, en definitiva, todas las mujeres del poeta granadino.

Elenco

Ana María Cores, Carmen Mesa, Giuliana Sosa, Lucía Cuesta, Paula Carrizo

Músicos en escena

Giuliana Sosa, Lucía Cuesta, Paula Carrizo

Voz en off

Nahuel Cuadrelli

Desde el sábado 15

Sábados y domingos, 17 horas

Última función: domingo 1 de septiembre

Duración: 80 minutos

Platea $ 7.000 Pullman $ 5.000

Cine Teatro El Plata

(Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

Clase póstuma (Parodia amorosa)

Alejandro Robino

Una pieza que surge a partir de recuerdos de las clases que el autor tomó con Juan Carlos Gené, uno de los grandes maestros de la escena hispanoamericana. Clase póstuma sucede en un limbo onírico donde un maestro de teatro, recientemente fallecido, da una última lección a su alumnado, en tanto procura descifrar cuál es el sentido de esa postrera oportunidad didáctica que le fue concedida. Así comprenderá junto con sus estudiantes el sentido que la profesión dramática les da a sus vidas.

Elenco

Claudio Gallardou, Mario Petrosini, Celeste Geréz, Enrique Dumont, Natalia Santiago, Manuel Vignau, Ana Balduini

Desde el jueves 13

Miércoles a domingos, 19.30 horas.

Última función: domingo 18 de agosto

Duración: 110 minutos

Platea $ 8.000 Miércoles $ 4.600

Sala Cunill Cabanellas

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

Benito de La Boca

Lizzie Waisse

Vuelve a la Ribera el musical sobre un artista emblemático de Buenos Aires: Benito Quinquela Martín. Un numeroso elenco de actores, músicos y bailarines se reúnen para homenajear al gran pintor de La Boca, un artista de origen humilde que conquistó los grandes salones del mundo, pero nunca olvidó su barrio y sus habitantes. Benito de La Boca se presenta en la sala que el inolvidable Quinquela donó a los vecinos y que resguarda algunas de sus mejores obras.

Elenco

Roberto Peloni, Nacho Perez Cortez, Belén Pascualini, Sol Bardi, Nicolás Repetto, Natalia Cociuffo, Gustavo Monje, Jimena Gomez, Evelyn Basile, Nicolás Tadioli, Mariano Magniano Magnífico y Matías Prieto Peccia

Músicos:

Cristina Chiappero (violonchelo), Eleonora Ferreyra (bandoneón), ARO (síntesis electrónica), Agustín Lumerman (percusión), Manuel Rodríguez (clarinete y saxo alto), Máximo Rodríguez (bajo), Santiago Torricelli (piano)

Desde el sábado 14

Viernes a las 14 horas. Sábados y domingos a las 15 horas

Última función: domingo 13 de octubre

Duración: 100 minutos

Platea $ 7.000 Pullman $ 5.000 Viernes $ 4.000

Teatro de la Ribera

(Av. Don Pedro de Mendoza 1821. La Boca)

El entenado

Versión libre de Irina Alonso de la novela de Juan José Saer

Esta versión escénica de la extraordinaria novela de Saer cuenta dos historias: la de una compañía teatral española de 1570 y la que ellos vienen a contar. Es un teatro de telones pintados, con una compañía renacentista y un hombre que, al contar la desmesurada historia de su vida, narra a su vez la de la conquista de América. Una historia de violencia y exterminio en la que palpita, sin dudas, algo de nuestro origen, de nuestra propia identidad.

Elenco

Claudio Martínez Bel, Iride Mockert, Pablo Finamore, Aníbal Gulluni

Jueves a domingos a las 20 horas

Última función: domingo 11 de agosto

Duración aproximada: 85 minutos

Platea $ 7.000 Jueves $ 4.000

Teatro Regio

(Avda. Córdoba 6056)

Personas, lugares & cosas Duncan Macmillan

Traducción: Nicolás Piccardo

Adaptación y dirección: Julio Panno

Emma es una actriz que estaba pasando el mejor momento de su vida, pero ahora está en rehabilitación. Su primer paso es admitir que tiene un problema. Pero el problema no está en Emma, sino en todo lo demás. Ella necesita decir la verdad. Pero es lo suficientemente inteligente como para saber que no es posible. Cuando la intoxicación aparece como la única forma de sobrevivir en el mundo moderno, ¿cómo es posible recuperarse? La presión por el éxito, la necesidad de encajar y la búsqueda de la propia identidad son temas que resuenan en la sociedad contemporánea.

Elenco

Florencia Otero, Beatriz Spelzini, Carlos Kaspar, Nelson Rueda, Coni Marino, Gabriel Rovito, Santiago Racca, María Latzina, Estefanía D´Anna, Roco Sáenz, Fiore Provenzano, Marina Artigas

Miércoles a sábados a las 20 horas. Domingos 19 horas.

Última función: domingo 25 de agosto

Duración: 120 minutos

Platea $ 7.000 jueves $ 4.000

Teatro Sarmiento

(Avda. Sarmiento 2715)

La última sesión de Freud

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud (Luis Machín) que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis (Javier Lorenzo) a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

7 NOMINACIONES PREMIOS ACE.

De Mark St. Germain. Dirección: Daniel Veronese. Con Luis Machín y Javier Lorenzo.

Febrero: Viernes y sábados 21:45.

*Teatro: Picadero - Pje Enrique S. Discépolo 1857.

Rojos Globos Rojos

De Eduardo “Tato” Pavlovsky. DOMINGOS A LAS 19:00 HORAS

Centro Cultural de la Cooperación – Sala Tuñon. Av. Corrientes 1543

________________

Mejor no decirlo, con Mercedes Morán e Imanol Arias

+ info en www.paseolaplaza.com.ar

Escorpio

“Escorpio” es una comedia que nos sumerge en un vínculo dramáticamente apasionado, donde perder el amor pareciera ser la única solución para encontrarse”

De Julieta Otero. Con Sofia González Gil y Miguel Ferrería

JUEVES 20:30H –

*Espacio Callejón

Macedonio

El viernes 12 de abril se estrena en el teatro Payró Macedonio, de Enrique Papatino, con dirección de Enrique Dacal. Lejos de toda intención biográfica, el espectáculo ha elegido recrear el aroma inaudito de ese posible Macedonio oral, del que hablaba Borges. “La búsqueda de ese gesto oral – cuenta Enrique Dacal- nos ha llevado a la pieza de una pensión, que a la vez puede ser un simple baúl o el mundo entero. Allí la acción nace y se desarrolla dentro y fuera de los límites espaciales, sin proponer literatura -dice el director- sino palabra en plena faena con la música que invade la escena sin previo aviso”.

De Enrique Papatino. Dirección y puesta en escena Enrique Dacal. Con Jorge Capussotti, Marcelo Sánchez, Beatriz Dos Santos

Funciones viernes a las 20 hs. Hasta el 10 de agosto.

* Teatro Payró. San Martín 766 CABA

Cita a ciegas

Una plaza, un banco y un famoso escritor ciego. Los caminos trazados o desdibujados por el tiempo y una cantidad infinita de ramificaciones que presentan otras posibilidades. Aquellos encuentros y desencuentros. Lo que sucedió y lo que podría haber sucedido. Hipótesis que ponen en jaque al destino de los personajes, historias que se enlazan con el amor. El amor que no siempre tiene la misma cara, el amor que sacude, el amor inevitable.

Mario Diament evoca, nada más y nada menos, que a Jorge Luis Borges y plantea la existencia de realidades paralelas. Cita a ciegas fue representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá. Y traducida a varios idiomas logrando ser un éxito en todas sus representaciones.

DOMINGOS A LAS 17 HORAS

*El Método Kairós - El Salvador 4530.

Simplemente, me acuerdo

Mientras la vida se le escapa entre suspiros, Rose revive los pasajes de su vida grabados en un pequeño cuaderno que llevó consigo siempre. Allí encontrará momentos inolvidables y otros que había encerrado en lo profundo de su ser. Simplemente, me acuerdo es una obra que intenta ahondar sobre la necesidad de encontrarse a uno mismo, y la dulce calma que sucede cuando se lucha hasta el final por lo que uno más ama y cree.

Simplemente, me acuerdo cuenta con la dirección de Roberto Cappella, y Emiliano Marino, y con las actuaciones de de Greta Guthauser y Alejandra Oteiza. La música original fue compuesta por la prestigiosa pianista y cantante Laura Vázquez.

Domingos a las 18hs

Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo-CABA)

Entrada general: $7000 Por Alternativa

Alcira Gijena: Todos estamos rotos

Alcira Gijena es un pueblo perdido en el dudoso límite entre Bs. As. y La Pampa. Esa tarde, el paso del Paris Dakar Latinoamérica, sacará a la luz los pactos invisibles que descargan su furia sobre una mujer, la mujer del intendente.

Dirigida por Paula Sánchez, y escrita y actuada por la compañía Muchitas Munay, la obra se presenta el primer sábado de cada mes, a las 21.30hs. en Café Artigas (Gral. José Gervasio Artigas 1850,CABA), con entrada a la gorra. Reservas por IG @alciragijenaobra y @cafe.artigas

Próximas funciones:

Sábado 06 de Julio - Sábado 03 de Agosto - Sábado 07 de Septiembre -Sábado 05 de Octubre - Sábado 02 de Noviembre - Sábado 07 de Diciembre

Consagrada

Gabi Parigi, actual actriz, acróbata y bailarina, encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? El podio – nuestro altar de sacrificio contemporáneo – será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

“Consagrada, el fracaso del éxito” es un biodrama que parte de la historia personal de Gabi Parigi como ex gimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección Nacional Argentina.

VIERNES A LAS 21 HORAS.

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

Palabras encadenadas

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos. La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario. Con personajes con una lógica de conductas que no reflejan aparentemente conductas lógicas, pero que en el devenir de la historia van cobrando sentido y nos obliga a cambiar de opinión. Con precisión quirúrgica, Galcerán estructura su obra milimétricamente, develando paso a paso, sin anticipar, los elementos que nos llevarán a tomar partido por uno o por otro.

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos.

La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario.

SÁBADOS A LAS 21 HORAS

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

LA VIS CÓMICA

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

Elenco: Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi

Sábados a las 19.30h

* Centro Cultural de la Cooperación. AV Corrientes 1543

La papa

Nuni y Luli son dos hermanas criadas en el seno de una familia judía en la década de los noventa. Comparten una profunda amistad y su mirada sobre el mundo. Pasarán los años y Luli eligirá hacerse ortodoxa. Este cambio se convierte en un desafío para la continuidad del vínculo entre ellas. ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

DOMINGOS A LAS 12 DEL MEDIODÍA

*Timbre 4 - Boedo 640

La vida animal

Un hombre es perseguido por lobos salvajes. Un grupo de duendes canta alrededor del fuego. Un Vikingo espera el tren, pajarracos bailan en un antro rockero. ¿Es la capacidad de amar lo que nos diferencia del resto de los animales? ¿O es la de sufrir? ¿Se puede escapar de la propia naturaleza? “La vida animal” es una fábula sin moraleja, una representación quebrada acerca de la amistad, el amor y la muerte.

Dramaturgia y dirección: Julián Rodriguez Rona

SÁBADOS A LAS 22 HORAS

*El Portón de Sánchez - Sánchez de Bustamante 1034

Cuando el chajá canta las horas

Tragedia rural que transcurre en la provincia de Buenos Aires, casi en el límite del llamado “nuevo sur”, antes de la llegada de Juan Manuel de Rosas a la gobernación.

Una puestera, sus dos hijos adolescentes de distinto padre, un patrón de estancia y un peón guacho son los protagonistas de esta historia de sobrevivientes, donde se manifiesta el poder, la marginalidad y el patriarcado, como así también se indaga en los vínculos filiales y el amor.

Dramaturgia y dirección: Merceditas Elordi.

Sábados a las 20.

*Teatro del Pueblo, Lavalle 3636.

Ballet Acuático

En un pueblo cercano a una ruta merodea La desgracia. Se acerca la XXIava Fiesta Nacional de la Rana, y el equipo de ballet acuático prepara su performance para el Acto inaugural a orillas de una laguna olvidada. Ballet Acuático es la confluencia ridícula de un escenario festivo y bello, y el horror acechando a pocos metros. Es el encuentro de diversos seres a orillas de una laguna, invitados a bailar el mismo baile.

Escrita y dirigida por María Emilia Ladogana

Todos los viernes a las 20hs

* El Grito Teatro (Costa Rica 5459 - CABA)

El Che y yo

En Bolivia, La Higuera, Lari Lari, criatura mitológica de la región andina, preocupada por su pérdida de popularidad, dice haber atrapado al Che con el propósito de robar su alma y así apropiarse de la fama del guerrillero. Ese encuentro, que se produce en la escuelita de la zona entre el 8 y 9 de octubre de 1967, nos revela un Che íntimo, atosigado por los embates de ese extraño ser dispuesto a todo para recuperar el prestigio y el respeto que supo tener en otros tiempos.

Dramaturgia y dirección general: Raúl Garavaglia

LUNES A LAS 20.30 HORAS

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.

Dirección: Gabriel Chamé Buendia

MIÉRCOLES A LAS 22.30 HORAS ¡11 años en cartel!

*Teatro Metropolitan - Av. Corrientes 1343. Entradas: PlateaNet

De profesión maternal

La obra presenta el reencuentro de una madre Matilde con su hija Leticia, luego de cuarenta años de abandono. Completa la escena otro personaje: la pareja de la madre, Eugenia. Entre las tres mujeres llevarán adelante una exploración de los sentimientos que va del ridículo al rencor agudo, de la empatía a la ironía.

Nos invita a revisar la idea de familia tradicional, sus mandatos y, en muchos casos, su irresponsabilidad afectiva. En esta obra entra en contradicción el llamado “instinto maternal” impuesto en el imaginario socio cultural como un deber ser que colisiona con la negación del deseo de maternar como elección. ¿Es posible tramitar la imposibilidad de vinculación amorosa entre una madre y una hija?

La obra de Griselda Gambaro vuelve a presentarse luego de la hermosa temporada que hizo el año pasado. Está dirigida por Alejandro Vizzotti y cuenta con la actuación de Sol Cintas, Cecilia Labourt y Elvira Onetto.

Funciones: domingos a las 17.30h

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 CABA

“Despeinada” El Musical

De los creadores de “Chicas de New York” llega el esperado estreno de “Despeinada” El Musical, el próximo jueves 2 de mayo a las 20.30 hs. en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA) y las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet o en la misma boleteria del teatro.

Viajamos a los años ´60 para despeinarnos de risa en una comedia musical desopilante. Dos jóvenes enamorados, una madre, muchas maletas y un asistente muy especial, serán los protagonistas de una alocada aventura, junto a las canciones de Palito Ortega, Violeta Rivas, Juan y Juan, Donald, Sandro y muchos más.

No vas a parar de bailar, cantar, reír y disfrutar de este alocado musical. Con un importante despliegue, 25 artistas en escena y las inolvidables canciones que quedaron en tu corazón, “Despeinada” El Musical te hará vivir una noche única.

Proyecto Patria

Mosqui atraviesa el exilio junto a su perro Lambetta. Juntos le escriben cartas a su querida maestra, donde le cuentan sus días en la Argentina, un país que se vuelve cada vez más extraño. Solo le piden una condición: Que saque del bolsillo su estilográfica y tache a medida que vaya leyendo todo lo que han de escribirle.

Obra musical (Seis canciones). Obra Queer. Teatro experimental. Teatro político.

SÁBADOS A LAS 22.30 HORAS. Hasta el 17 de julio.

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459

Estocolmos

Roberto Altamirano tenía un matrimonio que ya no era lo que era, en la redacción del diario le pedían que escribiera cosas que ya no estaba dispuesto a escribir. Por todo esto se queda sin mujer, sin trabajo y sin un peso.

Actuación: Cecilia Layus (Cintia), Esteban Piñeyro (Treno), Solana Pozzi (Elvira), Horacio Pucheta (Roberto). Dramaturgia y Dirección Marina Filoc

Funciones: Domingos 20 hs.

*Teatro Tadron - Niceto Vega 4802 –

Una muerte compartida

“Una muerte compartida” narra la historia de la familia Benavídez. Nora llora la muerte de su hija Laura, cuya supuesta causa fue una enfermedad. Sin embargo, la llegada de Marcos, su otro hijo desconocido para el pueblo, sacude la versión oficial de la muerte de Laura. Una serie de eventos inesperados obligan a Nora y a los habitantes del pueblo a cuestionar sus prejuicios sobre la identidad y la verdad. “Una muerte compartida” invita al público a reflexionar sobre la aceptación, la diversidad y los secretos familiares.

Dirección: Pablo Giuliano

En junio las funciones serán desde el sábado 8 de junio, todos los sábados a las 22.30 horas.

*EL TINGLADO (Mario Bravo 948)

Coto de caza, de dos cazadores

Dos amigos que se conocen hace años, unidos por la pasión de la caza, van a pasar un fin de semana a una mansión en el lago Traful.

Entre copas se cuentan la vida y, en el fondo, hay más de lo que creen. Un pasado compartido y años de mentiras. Una venganza que se sirve muy fría, como el invierno de la Patagonia.

Dramaturgia y dirección Víctor Chacón

El texto que ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgias 2020 (FeDras) en Buenos Aires y de Teatro Virtual (Te.Vi.) en Lima. Además de contar con la publicación en papel de la editorial Policarpo Q.

Funciones Domingos 20 :15hs

*Espacio Polonia: Fitz Roy 1477 - Palermo

Debería llamarse Rosa Furia

Edelma, una singular mujer de sesenta años, se va al Tigre para despedir los restos de su marido muerto. Intenta hacer un ritual de despedida, pero se distrae con unos vecinos jóvenes y fogosos. Mientras los espía por la ventana, comienza a revelar su intimidad, sus pensamientos, miedos y fantasías. Sola, y en el medio del río, algo se transformará para siempre.

¡ÚNICAS 4 FUNCIONES!

DESDE EL 9 DE JUNIO

DOMINGOS A LAS 16 HORAS

Teatro Polonia - Fitz Roy 1475

Entrada general $6.000

En venta por Alternativa Teatral

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat. Dirección de Norberto Gonzalo

Sábados a las 18h

*Teatro: La Máscara. Piedras 736 (San Telmo)

Pájaros que anidan en cualquier parte

Dorita e Inés, una anciana y una joven, se han quedado solas por distintas y desafortunadas razones. A raíz de un accidente, Inés salva la vida de Dorita, y esto genera un fuerte vínculo entre ellas. Ambas comparten sus tristes historias de vida. A partir de la poesía deciden participar juntas de un concurso, para torcer un destino adverso. Un día Dorita confiesa un secreto muy especial, que modifica su conducta extrañamente. Inés tendrá que aprender a convivir con algo que desconoce, si desea conservar la amistad.

Viernes 20h

*ITACA COMPLEJO TEATRAL – Humahuaca 4027 - CABA

__________________________

La pieza reflexiona sobre el engaño, la traición y el miedo. Lo hace a partir de una historia real. En medio de una plantación de naranjos, una cúpula negra asoma su aguja en el campo de la provincia de Corrientes: La Capilla del Diablo. Un pacto y el tiempo sin tiempo que abre sus puertas y desata el infierno en la tierra y lo infernal en nosotros.

La obra, escrita y dirigida por Guillermo Parodi cuenta con un maravilloso elenco integrado por Lorena Szekely, Marcelo Rodríguez, Lucía Palacios, Camilo Parodi, Julia Funari, Natalia Rey y Lucas Soriano. Los músicos: Juan Pablo Martini y Nahuel del Valle.

Sábados a las 22:30h. Descuentos para jubilados, estudiantes y vecinos.

*Sala Somigliana del Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

_____________________

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove.

DOMINGOS A LAS 17 HORAS

*Teatro Metropolitan - Av. Corrientes 1343

El regreso de Saturno

La historia de una familia a lo largo de 30 años. Conformada por Valentina, Sergio, y el hijo de ambos: Rafael. La obra inicia en la década de los 90, retratará los altibajos de la familia, mostrando todas sus luces y sombras. En esta trama habrá risas, mateadas, fiestas, emociones y secretos. ¿En qué momento se deja de amar y se empieza a padecer? ¿En qué momento se deja de construir un hogar para pasar a construir una cárcel?

Por la compañía Instinto Raiz, con dramaturgia y dirección de Guido Inaui Vega y 9 artistas en escena

Sábados a las 14:00 horas

* Inboccalupo Teatro (Virrey Arredondo 2495, CABA).

_____________

REVERSO ¿Qué es real y qué no?

Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?

REVERSO ¿Qué es real y qué no?, no solo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es una obra acerca de los duelos. Nos habla de cómo vivimos las pérdidas, y en este tiempo que nos toca vivir, cómo es el rol que juega la tecnología como plataforma donde exorcizamos nuestros dolores.

Escrita y dirigida por Matías Feldman

Funciones los viernes 21.30 hs, sábados 19.30 hs y domingos 21 hs

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660

_______________________

Exit

En su primer día de trabajo como directora de Recursos Humanos, Lidia (Nancy Dupláa) enfrenta un enorme desafío, del que depende su futuro profesional. Manu (Juan Pablo Geretto) y Maite (Fernanda Metilli) son dos empleados de la compañía que llegan dispuestos a ayudarla… o a complicarle las cosas. Bajo la dirección de Corina Fiorillo, Exit es una comedia disparatada para reír durante 80 minutos sin parar.

FUNCIONES: Miércoles a viernes 20.30 hs / Sábado 20 hs y 22 hs / Domingos 20 hs

*Multiteatro

_________________

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Autor: Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones sábados 20:30 hs. Entradas: $5000 – Jubilados y estudiantes $3000 – Pase vecino $2500

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

____________________

Babel cocina

Con su numeroso elenco, la obra presenta veinte personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Dirección: Rita Terranova. BABEL COCINA recibió el Premio Banco Ciudad 2021 -otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires-, fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, participó del ciclo Abasto Invierno, recibió dos nominaciones al Premio ACE y también el más unánime elogio de la crítica.

Sábados a las 22:30 h

* El Tinglado, Mario Bravo 948

______________________

Cantata para una rumia mental

El amor, la posibilidad de xaternar, la colimba, el fracaso de la adultez, la dictadura, los baños, el amor, las caídas de la infancia, la peste, los 80s, todo en su memoria que vuelve como espuma y queda flotando en forma de rumia.

Del 7 de julio al 14 de julio, domingos 13:30.

*El Excéntrico de la 18° - Lerma 420

_____________________

El amateur, segunda vuelta

Es la obra emblemática de Mauricio Dayub. El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur.

Desde el 11 de mayo, Teatro UNLaM. Más información en la web del teatro!

___________________

La intensidad de la luz

A través de los destellos de luz y las sombras de la oscuridad, la historia nos enfrenta con los vínculos humanos y sus consecuencias impredecibles. En un relato que oscila entre la melancolía y la esperanza, recordándonos que el amor, a veces, puede llevarnos por caminos inesperados.

Dramaturgia y dirección: Brenda Peluffo. Actúa: Claudio Veliz. Voz en Off: Graciela Tenenbaum

Sábados 21hs

*Teatro Varieté: Jorge Newbery 3549, CABA.

_________________

La omisión de la familia Coleman

Una familia viviendo al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible, transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido.

¡TEMPORADA 20!

Viernes - 22:00 hs - Del 05/07/2024 al 30/08/2024

Timbre 4 - México 3554

________________

Proyecto conejos

Proyecto Conejos es una performance multidisciplinaria de artes escénicas que explora desde la actuación, elementos del biodrama, ilusionismo, danza teatro, música y del arte audiovisual. Un proyecto interpretado por Francisco Cerbino, Sol Ricci y Jonas Volman que propone indagar ¿por qué los magos no quieren que se sepan los secretos?, ¿hay forma de inhabilitar una ilusión develando su mecanismo secreto?, ¿qué es lo que se mueve detrás del secreto?

FUNCIONES SÁBADOS 20HS – Segunda temporada.

Dirigida por Julieta De Simone y Andrés Molina.

* Teatro Ñaca (Julián Álvarez 924, Villa Crespo)

____________

Vincent, el loco rojo

Vincent, el loco rojo, plantea un Van Gogh que irrumpe en la escena teatral moderna. Aparece para sumar a su extensa y reconocida obra, al hombre que fue Vincent, descarnado, frágil, sensible, violento y lleno de ilusiónes, para contar sus desamores, su pasión por la pintura, sus traumas de infancia y la frustración por no haber podido vender en vida, viendo que hoy es uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Un unipersonal con Joaquin Berthold. Dramaturgia y dirección: Flor Berthold

SÁBADOS 20:30 HORAS

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

______________

En el Teatro del Pueblo

- TODXS SALTAN / ESTÁN BIEN / NADIE MEJORA

Funciones: sábados 20h

Autoría, dramaturgia y dirección: Andrés Binetti

- OLVIDATE DEL MATADERO -

Funciones: lunes 18h.

Autoría: Pablo Finamore, Claudio Martinez Bel

Dirección: Claudio Martinez Bel

- CUANDO EL CHAJÁ CANTA LAS HORAS

Funciones: sábados 20h

Autoría: Merceditas Elordi

Dirección: Merceditas Elordi

- MANDINGA (LA CAPILLA DEL DIABLO)

Funciones: sábados 22:30h

Dramaturgia y Dirección: Guillermo Parodi

- MARÍA, ES CALLAS -

Funciones: domingos 16:30h

Texto: Adriana Tursi

Dirección general: Tatiana Santana

- MONGO Y EL ÁNGEL

Funciones: viernes 20h

Dramaturgia: Héctor Oliboni

Dirección: Marcelo Velázquez

Actúan: Silvina Katz, Bautista Duarte, Martín Urbaneja

- 600 GRAMOS DE OLVIDO

Funciones: domingos 16:30h

Autoría: Daniel Dalmaroni

Dirección: Marcelo Moncarz

Actúan: Alexia Moyano, Nelson Rueda

- NO ME LLAMES

Funciones: viernes 22h

Dramaturgia y dirección: Mariela Asensio

Actúan: Vane Butera, Maria Figueras, Paola Luttini, Federica Presa, Pablo Toporosi

- LOS PÁJAROS

Funciones: domingos 20h

Dramaturgia: Juan Ignacio Gonzalez, Ignacio Torres

Dirección: Juan Ignacio Gonzalez

Actúan: Marcelo Subiotto

- ESAS QUE NO

Funciones: lunes 20:30h

Autoría y dramaturgia: Brenda Bonotto.

Dirección: Antonela Scattolini Rossi

Intérpretes: Sol Montero, Brenda Bonotto

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636

____________________

El sonido

Berta, una joven trastornada, está segura de oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Sus hermanos mayores no terminan de aceptar su estado mental. Su ex niñera, una diputada de extrema derecha, una vieja leyenda del rock nacional y su coequiper completan el entorno familiar. Olaf, un sueco sin escrúpulos, llega a la Argentina con un curioso aparato con el que dice poder recuperar los sonidos producidos a lo largo de la historia de la humanidad.

Los intereses creados, las pasiones cruzadas y las ideologías trastocadas harán que todos los personajes se vean envueltos en las redes del ambicioso sueco. Una comedia trepidante que plantea los límites entre lo real y lo imaginado, y la relación que establecemos con la verdad y sus detractores: la posverdad, la negación y la manipulación.

Escrita y dirigida por Javier Daulte

Martes a las 20 h

*ESPACIO CALLEJON – Humahuaca 3759 – CABA

____________

Segunda vuelta

Es un encuentro entre dos personas que parecieran no conocerse. Aparentemente. Son un profesor de filosofía y su alumna favorita. Aparentemente. Pero nada es nunca lo que parece y esta es también la historia de dos personas que no tienen nada que esconderse, hasta el momento en que ambos empiezan a desear una alternativa a la realidad. Philip y Sofía, los dos personajes de esta obra, tienen todo que perder; sobre todo, tienen problemas pendientes entre sí y otros con la ley.

Con la presencia en Argentina de su autor, el italiano Marco Calvani, se estrena el sábado 6 de abril en Nün Teatro Bar, su galardonada obra dirigida por Dana Basso con las actuaciones de Alexia Moyano y Bautista Duarte

Sábados a las 22.30

*Nün Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419 – CABA

_______________

Saverio el cruel

Los personajes de Saverio el Cruel se encuentran habitando dos mundos que parecieran diferentes y aislados. Sin embargo, la clase alta y los suburbios porteños de 1930 se verán entrelazados a partir de la crueldad que habita tanto en los personajes como en los ambientes.

Saverio, un sencillo vendedor de manteca, llegará a ofrecer sus productos a una casa burguesa cuyos habitantes lo envolverán en una farsa que organizan para divertirse a costa del trabajador. Saverio descubrirá en este camino tanto su propia crueldad como también la de quienes lo están usando para su propio beneficio.

Algunos personajes intentarán detener la farsa denunciándola como algo degradante y perverso. A la vez aparece un personaje fantasmagórico con una relación muy cercana a todos.

Con el correr de la obra, la farsa y su crueldad envolverá no sólo a Saverio sino a cada uno de los personajes.

De Roberto Arlt. Dirección y Puesta Gabriela Villalonga

Sábados a las 18.

*TEATRO PAYRÓ. San Martín 766 – CABA

____________________

Cyrano

Cyrano es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane pero, debido a su fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo aunque poco locuaz, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxana termina perdidamente enamorada de él. Gabriel Goity encabeza el numeroso elenco de esta nueva versión de la clásica pieza de Edmond Rostand que refleja a un amor que desafía las apariencias.

De Edmond Rostand. Traducción y adaptación: Willy Landin

Elenco:

Gabriel Goity, María Abadi, Mariano Mazzei, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry De Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso, María Rosa Frega, María Morteo, Hernán “Curly” Jiménez, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Franco D´Aspi, Pablo Palavecino, Agustín Suárez, Horacio Vay, Tito Arrieta, Lucía Raz, Jess Rolle y Paloma Zaremba.

Jueves a sábados a las 20 horas. Domingos a las 19 horas

Última función: domingo 28 de julio

Duración: 180 minutos (con intervalo)

Platea $ 6.800 Pullman $ 4.800 Jueves $ 3.900

Sala Martín Coronado

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

__________________

Solo brumas

Pepi, Pipi y Eusebio se ocupan de un trabajo tan peculiar como horroroso. Entre la esperanza, la ética y la moral, evocan recuerdos y esperan. Buscan encontrar una salida, mientras se refugian en sus propias brumas para soportar su absurda y terrible cotidianidad.

De Tato Pavlovsky. Dirección: Gonzalo Urtizberea

Viernes - 22:00 hs - Hasta el 26/07/2024

* Teatro Belisario, Corrientes 1624 – CABA. Entradas por Alternativa con descuentos para estudiantes y jubilados

_________________

FIEBRE ADOLESCENTE

“Fiebre Adolescente” es una comedia romántica que narra la historia de Pipe Ortíz (Sebastián Badilla), un hombre de treinta y tantos años con una vida monótona y sin éxito. Una tarde, por casualidad, se reencuentra con Amalia Braun (Juli Presutto), su amor platónico de la adolescencia. Durante una conversación sincera, Amalia le revela que acaba de divorciarse y confiesa que en la escuela estaba secretamente enamorada de él. Sorprendido y emocionado por esta revelación, Pipe celebra su solitario cumpleaños número 31 deseando poder viajar en el tiempo y volver a tener 17 años. Su objetivo es regresar a la época en la que Amalia estaba enamorada de él para cambiar su destino y conquistar a la chica de sus sueños. A lo largo de su travesía, Pipe se enfrentará a situaciones que pondrán a prueba su dignidad, todo por la oportunidad de reescribir su historia de amor.

Comedia teatral creada y escrita por Sebastián Badilla, dirigida por Felipe Montoya.

Las funciones serán los sábados 19hs hasta el sábado 6 de julio inclusive.

*Teatro Multiescena: Av. Corrientes 1764 – CABA.

____________

SHAMROCK. Comedia en verso

Despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos.

Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses abandonan sus tierras en busca de nuevos destinos.

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña con una argentina y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su amada Irlanda y en un país desconocido, Mary se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres: casarse y tener hijos. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: “quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo?

De Brenda Howlin. Elenco: Gaby Paez, Caro Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff

Dirección: Nano Zyssholtz

*Teatro Beckett. Viernes 20h – Entradas por Alternativa teatral

__________________

The raven - El cuervo

Un hombre sufre porque ha perdido para siempre a su amada Leonor y, una noche sombría, recibe en su cuarto la visita de un cuervo.

“The raven - El cuervo” es una obra de teatro unipersonal. Su texto es el poema El cuervo, de Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1845 y que constituye su composición poética más famosa. Se escuchará en su idioma original, inglés, y luego en español, traducción de Ingrid Pelicori.

Poema de Edgar Allan Poe - Dirección Iván Moschner - Actuación Ariel Aguirre

Funciones: Domingos 15 h en el Cementerio Británico - Av. Elcano 4568 - Duración del espectáculo: 30 minutos

________________

Las criadas

Claire y Solange, dos hermanas unidas por el espanto, juegan incansablemente a representar a su ama cuando ella está fuera de casa. La imitan, la idolatran, la aman, ¿la odian?... Un juego macabro y redentor que las conducirá a la locura.

Actuación: Ariel Arroyo (Claire), Albert Carlino (Madame), Daniel Di Rubba (Solange)

Dramaturgia Jean Genet - Dirección Alberto Madín

Funciones: Domingos 17 hs. Teatro Paraje Artesón - Palestina 919 - Compra online / Reserva: www.alternativateatral.com

_______________

Robertson, El Rey del Drama

Renzo es un intento de comediante de stand up. Su hermana Leticia atraviesa un mal momento con su pareja y vuelve a vivir con él y con su padre. Durante los días en los que estos tres conviven, sale a la luz que su padre tiene un grave problema de salud.

Dramaturgia y Dirección Franco Cassano

Reestreno Domingo 9 de Junio. Funciones: Domingos 19:30 hs. Teatro Páramo Cultural - Carlos Calvo 3974 - www.alternativateatral.com

__________________

Nena gorda

“Nena gorda” es un biodrama que surge de una herida personal sobre lo más íntimo y a la vez universal: el cuerpo propio y la mirada de los otros sobre él. Regresar al cuarto de la infancia a través de sus objetos, aquel sitio que alberga aún el recuerdo, las memorias, los deseos de otros proyectados sobre nosotros.

Una foto. Una pequeña bailarina clásica llamativamente gorda ,es el disparador para preguntarnos:¿qué se pretende del cuerpo de una niña que quiere bailar?¿Una niña gorda que quiere ser bailarina clásica debe dejar de lado su deseo y dedicarse a otra cosa?¿Qué tiene que cambiar para que el cuerpo de una niña sea suficiente?¿Se puede reparar el no haber tenido el cuerpo que se necesitaba para lo que deseaba? De adultos,¿Podemos elegir acaso quiénes queremos ser o estamos limitados por frustraciones del pasado?

Dramaturgia: Bárbara Bonfil, Laura Fernández. Actúa: Bárbara Bonfil

Sábados 20.00hs

*Teatro El Crisol, Malabia 611.

___________________

Inestable

SUTOTTOS regresa a los escenarios de Bs As para festejar juntos a su público la 10ª temporada de INESTABLE en el Teatro Picadero (Pje Enrique S. Discépolo 1857 CABA). Las funciones serán los sábados a las 18hs con entradas a la venta en boletería del teatro o por plateanet.com

INESTABLE de SUTOTTOS es una comedia sobre los miedos. Es sábado por la noche y hay que pasarla bien, pero Cesar y León no se animan a salir a la calle. Inestable toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites de lo real.

La obra, que estrenó en la Bienal Arte Joven 2015, está protagonizada por el dúo integrado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que durante casi veinte años de trabajo y con ocho espectáculos estrenados delineó una impronta personal en su modo de hacer humor.

Sutottos festeja los 10 años en cartel de INESTABLE, la obra que es suceso en España y que recorrió toda la Argentina, Uruguay, Bolivia y México

__________________

Café Central

Sucede a lo largo de un día en 1913 y otro similar en 1933. Las historias se entrecruzan y las conversaciones se enlazan, empujadas por los inevitables sucesos que se avecinan. El Café Central de Viena era el lugar de encuentro clave de esta extraordinaria elite. Entre sus habitués se contaban los escritores Stefan Zweig, Franz Werfel y Karl Kraus.

En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Viena fue el centro del mundo intelectual y político europeo. La capital austríaca cobijaba simultáneamente a prominentes figuras locales y a un extraordinario grupo de refugiados de toda Europa.

El Café Central de Viena era el lugar de encuentro clave de esta extraordinaria elite. Entre sus habitués se contaban los escritores Stefan Zweig, Franz Werfel y Karl Kraus; los psicoanalistas Sigmund Freud y Alfred Adler, el filósofo Ludwig Wittgenstein, el pintor Oskar Kokoschka; Alma Mahler, la viuda del compositor y exiliados políticos como Trotsky, Stalin y el futuro mariscal Tito. También acudía ocasionalmente a vender sus acuarelas un extraño personaje llamado Adolf Hitler.

CAFÉ CENTRAL sucede a lo largo de un día en 1913 y otro similar en 1933. Las historias se entrecruzan y las conversaciones se enlazan, empujadas por los inevitables sucesos que se avecinan. Las referencias son históricas pero lo que trasuntan son presagios de asombrosa actualidad, tan válidos para la Argentina de hoy como para el mundo.

FUNCIONES: Sábados 20hs y Domingos 18hs.

El Tinglado - Mario Bravo 948

Entradas desde $10.000

En venta por Alternativa Teatral

__________________

EL RAYO, la elogiada obra protagonizada por María Ucedo reestrena el viernes 26 de abril a las 20.30h en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).

La actriz y bailarina, referente del mítico grupo El Descueve, conmueve la escena porteña con un biodrama íntimo y sensible que celebra una gran historia de amor.

El Rayo es un poema, dinámico y potente lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de Ucedo, su manejo del lenguaje corporal acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky (Premio Trinidad Guevara 2023 en la categoría partitura y/o banda de sonido por El Rayo). Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (grupo Piel de Lava) y asistencia de dirección de Andrea Fernández.

_________________

Una puerta, un hombre y otro hombre

El miércoles 8 de mayo volvió a escena Una puerta, un hombre y otro hombre de Darío Bonheur y dirección de Adriana Garibaldi. Un reestreno que llegó acompañado con la alegría de inaugurar un nuevo espacio teatral, la sala Felisberto en Yatay 112, CABA.

Darío Bonheur compone en esta obra, una fábula sencilla en apariencia, pero con resonancias existenciales. Fran se ha comprado una casa y, pese a lo modesto y defectuoso que se ve el lugar, cree estar habitando el paraíso, y eso es gracias a una puerta. Sin embargo, lo extraordinario no está en la puerta en sí misma sino en lo que hay detrás; siempre que respete la condición de que permanezca cerrada. Así se lo ha dicho el vendedor y Fran está dispuesto a cumplir. Pero llega Gálvez, su amigo de toda la vida, quien le plantea la duda de que podría haber sido estafado. Abrir o no abrir será la cuestión. La puerta cerrada condensa todas las promesas que los enfrenta y nos enfrenta a un interesante dilema.

Dirección: Adriana Garibaldi

Funciones miércoles a las 20.30

Localidades por www.alternativateatral.com y en la boletería del teatro.

Teatro Felisberto Yatay 112. CABA

_________________

Modelo vivo muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

VIERNES Y SÁBADOS A LAS 22.30

Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

_______________-

Todo lo que nombro desaparece

Es un unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz, quien comparte dirección con Jesi González Ajón. Cuenta la historia de La Deseo: transformista que narra su propia invención.

Es la segunda temporada en Buenos Aires de esta obra que viene de realizar funciones a sala llena en España -Teatro L’estranger (Barcelona) y La Íntegra (Madrid)- y su reestreno se realizará el domingo 14 de abril a las 18:00 horas en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

SINOPSIS

La Deseo es transformista. Ni hombre ni mujer: voz que narra su propia invención. La promesa de un admirador que escribiría su biografía la mantiene en pie, pero el pasado se vuelve presente y el presente está infectado por los recuerdos. En una relación casi erótica con el lenguaje, la realidad se ficcionaliza, se maquilla para bordear algo que no se puede nombrar: una verdad que duele.

Realizado con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, PROTEATRO y el Fondo Nacional de las Artes.

___________________

ALFA

De Felicitas Kamien. ALFA es una distopía retro futurista con perspectiva de género que reflexiona sobre el rol de la mujer en consonancia con el panorama actual en nuestra sociedad.

Funciones: sábados, 20.15 h.

Entradas: $7000 general.

Dónde: Camarín de las Musas

Dirección: Mario Bravo 960

Duración: 1.15hs.

___________________

PAMPA ESCARLATA

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión.

Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert

Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

VIERNES 20 H EN EL EXTRANJERO (VALENTÍN GÓMEZ 3378).

_________________

Gómez-Brothers. Vodevil en tiempos de guerra

Corren los ¨alarmantes¨ años 40´, en el momento en que Norteamérica confirma su participación en la segunda guerra mundial. José quiere sostener su legado familiar en el vaudeville ya acabado, realizando actuaciones en lugares decadentes como su propia vida... Juan, el menor, ya consciente de la situación desea un cambio drástico que logra con las tropas aliadas.

Celos, envidia, manipulación, aceptación, perdón y amor son puntos claves en esta relación.

Protagonizado por Nicolás Armengol y Diego Bros, el espectáculo dirigido por Emiliano Samar cuenta con músicos en vivo. Describe la incertidumbre vivida por dos artistas frente en un momento bisagra del mundo y del esplendor de los medios de comunicación.

Sábados, 22:30 h

*TEATRO EL EXTRANJERO Valentín Gómez 3378

_______________

DORA. Un ingrediente especial

Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina comedor, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados: su horno y su mesa; el altar ideal para recibir y dar amor a cualquiera que llegue a esa casa. Todos entran y salen de su hogar, cuál puerta giratoria y Dora está allí para recibir todos los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión propia de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross.

De: Martin Goldber

Funciones: Lunes a las 20:30hs.

Espacio Callejón. Humahuaca 3759. CABA

___________________

HUMBERTO. Detrás de los Espejos

DESDE EL 20 DE ABRIL, TODOS LOS SÁBADOS 21.30 HS

MUSEO BARBERÍA LA ÉPOCA

Neuquén 761 - CABA

Tickets $5500.-

Entradas por Alternativa Teatral

La obra nos invita a recorrer una barbería porteña desde 1930, donde los personajes desafían al tiempo que parece no darles tregua.

En el pequeño mundo de la infancia se han escondido los anhelos de Humberto.

Como en el juego de las escondidas, ¿podrá reencontrarse con ese Niño, que espera ansioso ser descubierto tras los espejos de la barbería?

Los invitamos a ver una obra de teatro dentro de un museo. Viví una experiencia diferente

¿Estás preparado para reflejarte en los espejos?

Dramaturgia: Creación Colectiva

Actúan:

Walter Bau, Constanza Magali, Lucas Mercuri, Nora Piriz, Ale Pissoni, Ángel Silvero, Diego Caruso, Natali Araneda

Dirección: Agustina Liebehenz

Duración: 50 minutos

______________

Los pájaros

La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de Los Pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

Unipersonal dirigido por Juan Ignacio González y protagonizado por Marcelo Subiotto, con dramaturgia de Juan Ignacio González e Ignacio Torres.

Domingos a las 20 hs

* Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

______________________

Oh Dios mío!

Oh Dios mío! cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, y es nada más ni nada menos que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites, de los afectos y las necesidades de la existencia humana. Un apasionado debate entre dos modos de pensar y entender la vida. Un encuentro entre dos lógicas: la racional – científica y la teológica espiritual. Una invitación a descubrir ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?

Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Con puesta y dirección de Carlos Kaspar. Y las actuaciones de Lili Popovich y Juan Pagliere.

Domingos a las 18 h

*Nün Teatro. Ramírez de Velasco 419

_____________________

Juramos no morir de amor

Tres mujeres, una artista conceptual, una feminista bolchevique y una mujer salida de una novela de Marguerite Duras, se despiertan en un lugar inclasificable y se ponen a conversar. Ana Mendieta, Inessa Armand y Lola V. Stein, salen una y otra vez del sueño para intercambiar palabras, para seguir pensando la condición femenina, la necesidad de amar libremente y de pisar fuerte las calles del mundo.

A partir de lo vivido buscan alumbrar nuevos modos de articular el deseo y así entran en diálogo con el presente que socava los estereotipos de género y de orientación sexual. Los relatos y las discusiones van desplegando amores, encuentros y desencuentros, rupturas y violencias y van destilando un compromiso repetido desde el título, el jurar no morir de amor.

De Ana Rodríguez de Arana. Dirección general: Laura Yusem, Ana Alvarado

Domingos 18 h

* Teatro ITACA. Humahuaca 4027

__________________

Tácito imperfecto

La paradoja nos atraviesa, convivimos con ella. Somos paradoja. Desde el título mismo, “Tácito imperfecto” contiene ya las contradicciones mecánicas de lo paradójico, lo tácito, algo que por sobreentendido ya sucedió y lo imperfecto, un tiempo verbal que señala condición de futuro.

En un ámbito paradójico, una conferencia sobre el tiempo, plagada de historias, citas apócrifas y combinado con la “clownidad”.

De Enrique Federman. Supervisión de dramaturgia de Mauricio Kartun

Sábados a las 21.

*Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Almagro

_________________

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)–

Viernes a las 20:30 h desde el 1 de marzo. Última Función: Viernes 8 de diciembre

* Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

______________

“Secretos a la luz” es una comedia dramática, un policial paranormal con una orquesta que acompaña la pieza a cada momento, creado por Nilda Bona con dirección de Francisco Civit; se presenta todos los sábados a las 19:30 horas en Andamio 90 (Paraná 662, CABA). Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

La dramaturgia de Gilda Bona es abordada nuevamente por Francisco Civit. Esta dupla vuelve a darse varios años después de su último trabajo que fue la galardonada “24 horas viraje”, que cosechó premios y nominaciones como los Trinidad Guevara, Premio Municipal, Premios Ace, Teatro Del Mundo y otros tantos.

SINOPSIS

Esteban irrumpe en plena noche en el departamento de luz y Mariano pidiendo ayuda. Tiene rastros de sangre y está golpeado. Junto a sus dos amigos desentrañarán los hechos que lo llevaron ahí. Se adentrarán en un universo de traiciones, celos, mentiras, amenazas, venganzas, armas y mucha, pero mucha pizza.

_________________

Escape Room

Escape Room es una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Benja Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Sofi Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Funciones de miércoles a domingos. Entradas disponibles únicamente por PLATEANET o en BOLETERÍA DEL TEATRO

* Multitabaris Comafi, Av. Corrientes 831, C.A.B.A.

::::::::::::::::::::

CINE

Leyenda Feroz

Gentileza prensa "Leyenda Feroz"

Un documental de Denise Urfeig y Mariano Frigerio sobre la película que marcó a una generación entera. Nuevas funciones durante julio en el Cultural San Martín, jueves 4 y 11 a las 17; viernes 5 y 12 a las 17; sábados 6, 13, 20 y 27 a las 20. Entrada general: $1000, jubilados y pensionados, menores de 12 años y estudiantes secundarios: 50% de descuento.

Sinopsis: En los 90, la película Tango Feroz cautivó a toda una generación al acercarla por primera vez al cine y al rock nacional. Entre polémicas apasionadas y detractores furibundos, la ficción logró romper todos los récords. A 30 años de su estreno, Leyenda Feroz va tras las razones de aquel fenómeno inesperado.

Con los testimonios de Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Marcelo Piñeyro, Leo Sbaraglia, Imanol Arias, David Lebon, Federico D´Elía, David Masajnik y Mirna Suárez.

* El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

————

MIXTAPE LA PAMPA, una película de Andrés Di Tella

Este documental coproducido por Argentina y Chile se presenta en el Cultural San Martín los viernes a las 19 y los domingos a las 20.

SINOPSIS

Este es el diario de un viaje por la Pampa, tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson. Se trata de una figura enigmática, llena de paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés. Combatió en el ejército contra los “salvajes” pero también los defendió.

Escribió obsesivamente sobre su tierra natal, pero nunca volvió. En las idas y vueltas del camino, se mezclan la especulación documental, la historia de Argentina, la memoria personal… y los sueños.

Funciones: viernes 5, 12, 19 y 26 a las 19 de julio y domingos 7, 14, 21 y 28 a las 20.

* El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

————

Reas, de Lola Arias (2024)

Desde la ex cárcel de Caseros, ahora abandonada y en ruinas, mujeres y personas trans que estuvieron privadas de la libertad durante años reconstruyen escenas de su vida pasada, pero también imaginan una vida futura bajo la forma de un musical donde ellas mismas cantan, bailan y actúan.

Funciones: miércoles 3, 10, 17 y 24 de julio a las 19 / sábados 6, 13, 20 y 27 de julio a las 18 / domingos 7, 14, 21 y 28 a las 18.

* El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

————

Sola en el paraíso, de Justina Bustos y Victoria Comune (2024)

La actriz Justina Bustos viaja en medio de la pandemia a filmar una película a una isla de África. Cuando llega, su test de covid da positivo y es confinada en una base militar. La experiencia se extiende más de lo pensado y las certezas comienzan a desarmarse.

Funciones: miércoles 3, 10, 17 y 24 de julio a las 21.

* El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, C. A. B. A.

————

Cinemateca Argentina: 75 años, 75 películas (primera parte)

En el marco de su 75° aniversario, se exhibirán en esta temporada 75 films que celebran la veterana existencia y vitalidad de esta institución. Esta primera parte del ciclo incluye 25 largometrajes, de todos los orígenes, estilos y épocas, que formaron parte de la vida de la Cinemateca a lo largo de más de siete décadas.

Siete únicas funciones, a partir del jueves 6 Syncro Film Fest

Segunda edición del festival internacional de cortometrajes

Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 Foco Arturo Ripstein

Un recorrido por la obra del gran realizador mexicano a partir de diez títulos insoslayables de su filmografía.

Desde el martes 18 Pacifiction

Cuatro únicas funciones del último largometraje del cineasta español Albert Serra, estrenado en la competencia oficial del Festival de Cannes.

Sábados 22 y 29 y domingos 23 y 30 a las 20 horas

Entrada general $ 3.000

Estudiantes y jubilados $ 1.500

Sala Leopoldo Lugones

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Una Brecha publica nuevos audiocuentos

Ya está disponible la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que se incorporan 10 relatos nuevos. La plataforma, lanzada en 2016, contiene 115 cuentos que pueden ser leídos, escuchados y mirados gratis.

audiocuento.com.ar está dirigido a personas no videntes, a docentes y alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de manera libre y gratuita.

Esta edición incluye textos de Daniela Alcívar Bellolio (Ecuador), Fernanda Ampuero (Ecuador), Juan Cárdenas (Colombia) y Eduardo Halfon (Guatemala). Además, hay cuentos de Matías Alinovi, Jorge Carballo (Costa Rica), Alisa Lein, Milagros Porta, Luis Federico Traverso y Mariana Viñas, que fueron seleccionados por Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), luego de haber participado en una convocatoria a la que se presentaron 2375 autores.

Las lecturas están a cargo de Natalia Arenas, Cecilia Bona, Pablo Cecchini, Rosana Famularo, Nicolás Hochman, Laura Leibiker, Ana Negri (México), Luis Antonio Rincón García (México), Samantha Rojchman y Yamila Sar.

Las ilustraciones son de Manuel Boyero, Candela Córdova, Nicolás Lepka, Matías Moretta, María José Pita (Uruguay), Florencia Ramírez, Marcela Ribadeneira (Ecuador), Gustavo Rodríguez (Estados Unidos), Mariana Viegas Charneca y Pablo Zapata.

____________________________

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

___________________

El malestar, en Cine.AR Play

La pesadilla del fin del mundo parece realidad cuando la derecha reaccionaria llega al poder democráticamente. Apoyado por las fuerzas de seguridad el gobierno avanza uno a uno sobre los derechos y garantías constitucionales. El Estado es ahora el garante de la precariedad que agobia al pueblo.

Gratis, por Cine.Ar

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Chango Spasiuk presenta ENRAMADA

El viernes 12 de julio a las 21 en el Auditorio del Multiespacio Cultural. La Fundación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (FUNAS) presenta ENRAMADA – Libros y Música, del Chango Spasiuk. Las entradas están a la venta.

Tras tres años al aire por Radio Nacional, Enramada llega al teatro para compartir este formato en vivo y con público. Lecturas, música en vivo y canciones. Invitada especial: Luna Monti.

* Auditorio del Multiespacio Cultural UNGS (José León Suárez 1751, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.

————

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

De la fotografía al dibujo, los años setenta en Colombia y la mirada de la calle

Fundación Larivière invita a participar de la charla De la fotografía al dibujo, los años setenta en Colombia y la mirada de la calle, que dará Juan Ricardo Rey Márquez el sábado 13 de julio a las 15.

En este encuentro, el especialista hará un recorrido por la década del setenta en Colombia, época en la que las nuevas generaciones de artistas colombianos mostraron un especial interés por las artes gráficas, creando un vínculo entre el dibujo y la fotografía.

Juan Ricardo Rey Márquez (Bogotá, 1975) es becario doctoral (CONICET, Argentina) y doctor en historia y teoría del arte (Universidad de Buenos Aires). Es autor de múltiples publicaciones en revistas científicas, así como ponencias para eventos nacionales e internacionales.

La actividad requiere inscripción previa.

————

Taller de dibujo para pedir deseos, por Yhomara Muñoz

En el marco de la exposición Ch’ixifuturismo: Arquitectura de Freddy Mamani, fotografías de Florencia Blanco el sábado 20 de julio, de 16 a 18, se llevará a cabo el Taller de dibujo para pedir deseos, dictado por la artista visual y arquitecta Yhomara Muñoz.

En diálogo con el registro que hizo Florencia Blanco de la festividad boliviana de la Alasita, Yhomara propone explorar el método del sigilo como proceso creativo, estructura para diseñar y manifestar deseos. Este taller está diseñado para entusiastas del dibujo, tanto participantes como aquellos con experiencia, que deseen explorar el fascinante mundo de los sigilos y la teoría del color aplicados al arte. El objetivo principal de este taller es proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para comprender y aplicar de manera efectiva los sigilos y la teoría del color en tus obras de arte. A lo largo del taller se verá cómo estos elementos pueden potenciar el significado y la emotividad de tus dibujos, permitiéndote transmitir mensajes y emociones de manera visualmente impactante.

La duración de la actividad es de dos horas. No es necesario traer materiales y la edad mínima de participación es de 8 años).

Yhomara Muñoz es artista visual y arquitecta situada en Buenos Aires. Realiza paisajes y composiciones futuristas en las que incorpora elementos de las culturas prehispánicas y de la arquitectura neoandina.

La actividad requiere inscripción previa.

————

El sábado 27 de julio a las 16 en la Fundación Larivière se realizará en la sala 2 una charla con los artistas Florencia Blanco y Gabriel Valansi, en el marco de Ch’ixifuturismo: Arquitectura de Freddy Mamani, fotografías de Florencia Blanco. Juntos, los fotógrafos ofrecerán un recorrido por las piezas sobre la obra de Freddy Mamani, la ciudad de El Alto y su cultura.

En Ch’ixifuturismo: Arquitectura de Freddy Mamani, fotografías de Florencia Blanco, con curaduría de Santiago García Navarro, las fotografías de Florencia Blanco sobre la arquitectura de Freddy Mamani Silvestri dialogan con obras de Narda Alvarado, Tin Ayala, Iván Cáceres, Cristina Collazos, Miguel Hilari y Claudia Joskowicz. La muestra incluye 40 fotos, una serie de dibujos, tres videos y una película.

De Blanco, se exhiben fotografías de su serie de la festividad de Alasita (miniaturas artesanales cuya finalidad ritual es atraer la abundancia) y fotos de la obra de Freddy Mamani Silvestri, creador de los cholets (de “chola/o” y “chalet”), estilo arquitectónico desarrollado desde la ciudad de El Alto en toda Bolivia, durante los últimos 20 años.

* Fundación Larivière, Caboto 564, en La Boca, CABA.

————————

Entrega de los 22.° Premios Teatro del Mundo, Temporada 2019

El jueves 18 de julio a las 16, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, con entrada gratuita, se retomará la entrega de los 22° Premios Teatro del Mundo, correspondientes en este caso a la temporada 2019 (tras la interrupción generada por la pandemia). El Premio Teatro del Mundo es una distinción que otorga el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA desde 1998 (hace ya un cuarto de siglo), articulado desde el Área de Historia y Teoría Teatral.

Integraron el Jurado más de 60 investigadores y críticos de la UBA e invitados especiales de CABA y diversos puntos del país, bajo la coordinación de Jorge Dubatti. El Jurado trabajó durante todo 2019 en la selección de los trabajos pero, cuando iba a entregarse el Premio (abril 2020), la pandemia obligó a suspenderlo. El objetivo del Premio Teatro del Mundo es destacar la excelencia en diferentes áreas de la actividad teatral argentina e internacional, en todos los circuitos, en período anual. Próximamente se entregarán los Premios correspondientes a los períodos 2021-2022 y 2023.

Los Premios Teatro del Mundo entregan Diplomas de Trabajos Destacados (no nominaciones) y un Premio en cada rubro. Entre los rubros de la actividad teatral que se consideran sobresalen: Adaptación, Espectáculos Extranjeros, Traducción, Ensayística, Labor en Edición, Revistas, Fotografía Teatral, Diseño de Títeres, Objetos, Accesorios y Mecanismos Escénicos y Teatro para Niños. Algunos criterios del Jurado para destacar los espectáculos son: la excelencia en las poéticas, la innovación y/o experimentación en el campo teatral, la originalidad, la creatividad, la baja visibilidad en los medios masivos, la iniciación o primeros pasos de artistas emergentes.

* Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (UBA), en av. Corrientes 2038, C. A. B. A.

————————

Miradores porteños

A partir del mes de abril, el equipo de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad inicia la temporada 2024 del convocante ciclo de visitas guiadas gratuitas a los miradores porteños, lugares privilegiados donde se pueden apreciar aspectos desconocidos de la arquitectura y la vasta extensión que abarca la Ciudad.

El programa de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico ofrece al público una mayor comprensión del crecimiento urbano y magnitud de la Ciudad, observándola desde lugares privilegiados que en escasas ocasiones se abren al público.

Entre los tesoros porteños destacados a visitar se encuentra el Edificio Cassará (1902) que permite contemplar, desde su terraza, el proyecto arquitectónico de la Avenida de Mayo. Las fachadas de este elegante edificio son de estilo beaux-arts y constituyen el paisaje tradicional de la avenida histórica de Montserrat. Y en Retiro, en la puerta de entrada de la Ciudad, otra joya es la Torre Monumental, que acompaña desde lo alto los movimientos urbanos desde 1916.

________________

Vuelve la Feria de Mataderos con más de 300 puestos y espectáculos para toda la familia

A partir de este domingo 17 de marzo, vuelve la Feria de Mataderos con una propuesta que combina artesanías, productos gastronómicos y espectáculos artísticos. La iniciativa, que se desarrollará todos los domingos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales de 11 a 19 h, es organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

La programación de la Feria de Mataderos se actualiza con distintas actividades que buscan preservar y fomentar la cultura argentina y sudamericana. Quienes se acerquen a la Feria podrán recorrer el Paseo de Artesanías y Productos Regionales para adquirir piezas manufacturadas por productores artesanales de todo el país, degustar lo mejor de la gastronomía autóctona a través en su patio gastronómico, y ver en vivo a artistas folklóricos locales y regionales.

Desde las 13 h, la jornada de apertura de la edición 2024 contará con espectáculos de los artistas Paula Suárez y el Lucero, Los López Heredia, Noelia Miranda - Mariel Olguín Dúo, Xavier Paredes, Kimba Candombe y el Ballet Folklórico Retumbo Argentino.

Nacida en 1986 y declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Legislatura, la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas es el punto de reunión de artistas orgullosos de sus orígenes. Posee más de 300 puestos ubicados frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, donde se pueden encontrar artesanías de primera calidad, desde piezas de platería hasta mates, ponchos, mantas, facones y objetos de cuero.

Además, los espectáculos de canto y danza van rotando cada semana. Dentro de su programación, suele haber festivales en los que se realizan payadas, danzas típicas y conciertos folklóricos.

__________________

Recorridos

-VISITAS PARA PÚBLICO GENERAL

Jueves a domingos, 16 y 18 h /Punto de encuentro: Planta baja. Hall central

De jueves a domingos se realizan visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus funciones. Una invitación a descubrir la historia de este espacio que nació en el siglo XIX como un Palacio de Correos y se convirtió en 2015 en el Centro Cultural más grande de Latinoamérica.

Duración del recorrido: 60 minutos

-VISITAS NOCTURNAS

De miércoles a sábado, 20h / Punto de encuentro: Hall de los buzones

Domingos 19:30 y 20:30hs.

Duración del recorrido: 50 minutos

Una experiencia bajo las estrellas en su recorrido nocturno por el noveno piso. Durante la visita, el público tendrá la oportunidad de explorar dos imponentes espacios de nuestro Centro Cultural: los miradores y La Cúpula. Los miradores permiten contemplar la Ciudad de Buenos Aires desde nuevas perspectivas, y revelan detalles históricos y arquitectónicos que cuentan la historia del centro cultural y su antecedente como Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Desde las alturas, los edificios del centro de la ciudad se convierten en narradores silenciosos de una época pasada y ofrecen una visión única de la evolución de Buenos Aires. La Cúpula, por otra parte, se ha convertido en un espacio admirado por quienes visitan cada semana el centro cultural. A través de sus amplios ventanales se puede contemplar el río, el cielo y la ciudad mientras se disfruta de diferentes eventos culturales. Un lugar donde el arte y la arquitectura se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

*Cupos limitados por orden de llegada.

* Sarmiento 151, CABA

_______________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

_________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

________________

Visitas Guiadas en el Teatro San Martín

UNA APROXIMACIÓN A LA INTIMIDAD DEL GRAN TEATRO DE BUENOS AIRES

VISITA GUIADA AL “TEATRO FÁBRICA” Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires.

VISITA LÚDICA “BUSCANDO LA OBRA PERDIDA” Propone descubrir los secretos detrás de la escena del Teatro San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Se recorren los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del Teatro. En esta experiencia lúdica, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio teatro.

VISITAS GUIADAS CON LSA

En el marco del programa Teatros Accesibles, se realizan visitas guiadas con Lengua de Señas Argentina (LSA) para que todas las personas puedan disfrutar de las artes escénicas en igualdad de condiciones. El objetivo institucional del Complejo Teatral es seguir avanzando en la incorporación de herramientas de soporte para sus actividades, tanto para el público general como para las instituciones que requieran del servicio.

Lunes y viernes a las 12, 14 y 16 horas

Martes, miércoles y jueves a las 10, 12 y 14 horas

Horarios para la visita guiada lúdica y para la visita guiada teatro fábrica Únicamente para grupos

Sábados y domingos a las 10, 12, 14 y 16 horas

Visitas guiadas al teatro fábrica

Horarios para grupos y personas en forma individual.

Las entradas para personas particulares e instituciones se adquieren únicamente a través de reserva al correo electrónico: visitas@complejoteatral.gob.ar

Público general $ 2.000

Estudiantes y jubilados $ 1.500

Personas con discapacidad entradas sin cargo (presentando el CUD)

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

El Sitio Arqueológico La Cisterna

En Moreno 550, en el casco histórico porteño, permite comprender la complejidad urbana y la riqueza histórica de la ciudad a través de cuatro siglos. A la muestra permanente acompañan dos muestras temporales. En estos primeros meses, la misma rinde homenaje al Dr. Mario Jorge Silveira, pionero de la arqueología urbana y zooarqueología, y de larga trayectoria pública en la cultura y la educación. La segunda muestra temporal visibiliza el ambiente y la fauna que habitó la ciudad hace 10.000 años.

Horarios de apertura marzo: Miércoles, jueves y viernes de 13 a 18 h. Feriados cerrado.

Visitas guiadas para escuelas: Las visitas para instituciones educativas están destinadas a todos los niveles. Para reservar comunicarse al mail: actividadespatrimonio@gmail.com

Visitas guiadas: Miércoles, jueves y viernes 16 h, sin inscripción previa. Con capacidad limitada. El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos.

Todas las actividades son gratuitas.

________________

Experiencia creativa en vestuario / Teatro Verde a partir de “Cyrano” de Edmond Rostand

Una aproximación a la creación de vestuario en el teatro a partir del espectáculo Cyrano, de Edmond Rostand, actualmente en cartel en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Durante la actividad se analizarán los recursos del lenguaje visual (color, forma, texturas) como así también ciertos tópicos propios del oficio como la ambientación o el contexto histórico, social y cultural. También se examinarán los caracteres del vestuario según los personajes y en comparación con otras puestas de la misma obra. Esta actividad está dirigida a todos aquellos interesados en el proceso creativo del vestuario y se realizará mediante inscripción previa a nuevospublicos@complejoteatral.gob.ar

Viernes 5 y 12 de julio a las 9.30 horas

Duración: 90 minutos

Centro de Documentación de Teatro y Danza

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530 4° piso)

__________________

Visitas guiadas al Palacio Legislativo durante los fines de semana y días feriados

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación invita a conocer, de manera libre y gratuita, el Palacio del Congreso de la Nación.

Todos los días y de manera ininterrumpida se podrá visitar este Palacio, que es una verdadera joya de la arquitectura, del diseño, las artes decorativas de cada uno de sus salones y recintos. Durante los fines de semana y feriados se ofrecen 4 visitas guiadas (a las 12, 13, 14, 15 y 16 hs), en español y en inglés. Durante los días hábiles dos: a las 12 y a las 17.

La inscripción debe hacerse ingresando a https://www.senado.gob.ar/museo.

No obstante y siempre que no se haya agotado el cupo diario, el visitante se podrá acerca por las ventanillas de Seguridad del Palacio, ingresando por la calle Hipòlito Yrigoyen 1749, con documento de identidad o pasaporte, y quince minutos antes del inicio de la visita

A su vez, continúan las visitas de colegios e instituciones públicas o privadas: deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a museosenado@gmail.com Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

El Premio Bienal de Artes Visuales Áreatec 2024

El Premio Bienal de Artes Visuales Áreatec 2024 otorgará $ 2.500.000 como premios. Los ganadores en la categoría Pinturas recibirán, primer premio, 1.500.0000, y el segundo 1 millón. Habrán menciones.

La convocatoria está abierta hasta el viernes 2 de agosto 2024.

El Premio Bienal de Artes Visuales Áreatec 2024, nacido en el año 2000 como parte de las actividades del espacio de diálogo entre el arte contemporáneo, la innovación, los artistas y la ciudad, promovido por Áreatec, llega a su 7.ª edición, dedicado a difundir y estimular la producción de artistas locales y extranjeros residentes dentro de la República Argentina.

Disciplina: Pintura. Medidas: mínimas 100x100cm, máximas 200x200 cm. Tema libre. Podrán participar los artistas visuales mayores de 18 años de edad. La inscripción es gratuita.

El Jurado de Premiación está compuesto por los artistas plásticos, Marino Santa María y Jorge Pietra, el crítico de arte, Julio Sánchez, y la arquitecta, Ana María Carrio, directora de Áreatec.

Bases completas en www.areatec.com.ar

La inscripción para participar del certamen se realizará por mail bienalobras@areatec.com.ar hasta el viernes 2 de agosto de 2024.

El autor deberá completar el formulario de inscripción que está disponible en la página web www.areatec.com.ar y cumplir con todas las indicaciones.

El jurado de selección de obras se reunirá el día jueves 9 de agosto de 2024 para dar su veredicto.

La Publicación de obras seleccionadas se realizará el día lunes 12 de agosto de 2024.

La muestra con los artistas premiados podrá verse a partir de septiembre del 2024, en la galería de arte del histórico Edificio Cassará, sede de Áreatec, dirigido por la Arquitecta Ana Maria Carrio, en Avenida de Mayo 1190.

Más información bienalconsultas@areatec.com.ar.

————

Concursos literarios del Centro Ana Frank

12.° Concurso Literario Inclusivo

Para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas de escuelas de Educación Especial, se invita a la producción de textos y trabajos audiovisuales que expresen sus emociones y pensamientos sobre la temática elegida. Los trabajos seleccionados son premiados en un acto de reconocimiento, y luego publicados y difundidos masivamente.

Fecha de cierre: 2 de septiembre de 2024.

Para más información se puede consultar en: concursosliterarios.cafa@gmail.com.

_______________

Se abrió la convocatoria al Programa Nuevos Investigadores 2024. Destinado a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país

Con el objetivo de fomentar la investigación y los espacios de debate e intercambio, el Programa Nuevos Investigadores de la Biblioteca Nacional convoca a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país a participar de una experiencia de formación en la investigación.

Durante el ciclo de este año se prevé un recorrido anual de aprendizaje en metodologías de la investigación mediante la realización de un trabajo grupal, haciendo uso del acervo que la Biblioteca pone a disposición. Los estudiantes inscriptos podrán elegir una temática dentro de la propuesta que actúa como disparador para realizar el abordaje a través de una serie de fondos únicos en el país tales como mapas de trenes y ciudades, diarios de colectividades en diversidad de idiomas extranjeros, fotografías de lugares emblemáticos, historietas, bibliotecas de expresidentes, archivos de grandes editoriales argentinas, audiovisuales, material en braille, material inédito de noticiarios cinematográficos, vinilos, partituras, etcétera.

A partir de la temática de interés seleccionada por cada grupo, comienza el camino que va de la reconstrucción de los hechos, la recopilación y el análisis de fuentes para terminar con la producción del escrito final y su socialización.

El Programa Nuevos Investigadores acompañará las producciones de los grupos con talleres, seminarios, asesorías y otros encuentros. Según la temática elegida, se podrá participar de forma virtual o presencial.

La inscripción se encuentra abierta hasta fines de mayo o hasta agotar cupos. Para consultar sobre las temáticas disponibles y los calendarios según la modalidad de trabajo, escribir a ni@bn.gob.ar

Se puede acceder al formulario de inscripción aquí.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Taller Heterónimos

-TALLERES DE ESCRITURA

Se hacen todo el año, por Zoom (a veces, con algún asado o picada de por medio). No se escribe en el taller, sino antes. Luego, entre todos, se trabajan la estructura, el perfil de los personajes, los conflictos y la trama. Se comparten convocatorias y premios, y se estimula a los participantes a mandar sus textos a editoriales y revistas, y participar en ciclos y festivales.

Lunes, de 20:00 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Ana Negri. Costo: $15.000 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior.

Martes, miércoles o jueves, de 19:30 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Nicolás Hochman. Costo: $18.000 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior. El primer encuentro, de prueba, es gratis.

-CLUB DE LECTURA

Una especie de newsletter que funciona como una curaduría de cuatro lecturas actuales, breves y variadas por mes. Una oportunidad para que conozcas distintos autores contemporáneos con tus propios horarios, sin Zoom y de manera económica. Incluye sugerencias de materiales complementarios (otros libros, videos, entrevistas).

Las lecturas de marzo van a ser: Cuentos de Carlos Busqued, publicados en la revista Clarice. Un fragmento de Los anillos de Saturno, probablemente el más emblemático de los textos del alemán W. G. Sebald. Un fragmento de Cien botellas en una pared, de Ena Lucía Portela, una de las grandes autoras de la literatura cubana del siglo XXI. Un cuento de Tristeza de los cítricos, un libro perturbador de la mexicana Liliana Blum.

Costo: $6.000 por mes para residentes en Argentina, USD10 para residentes en otros países. Primera entrega, de prueba, gratis. Coordinan Ana Negri y Nicolás Hochman.

-LA NUEVA NARRATIVA DE AMÉRICA LATINA (CURSO ONLINE)

Clases grabadas que podés ver cuando quieras. Destinado a escritores, editores, libreros, docentes, investigadores, traductores, gestores culturales, estudiantes y lectores en general.

____________________________

¿Cómo aprender más sobre la vida de Ana Frank?

El curso “El Mundo de Ana Frank” es una excelente oportunidad para adentrarse en la historia de la joven escritora.

A través de tres clases escritas vas a poder aprender más sobre la familia Frank, el diario y el escondite.

____________________

Talleres Amigos del Bellas Artes

La Asociación Amigos del Bellas Artes abrió la inscripción para sus talleres. MÁS INFORMACIÓN

_____________

Talleres de actuación y creación escénica a cargo de Victoria Roland

>taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2024). Turno Noche.

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

MIÉRCOLES de 19 a 22. A partir de ABRIL

arancel: $20.000

en Sala de Máquinas. Lavalle 1145 (Centro).

>taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2024). Turno Mañana.

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

JUEVES de 10.30 a 13.30. A partir de ABRIL

arancel: $20.000

en Zelaya. Zelaya 3134 (Abasto).

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: vicoroland@gmail.com

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar

El martes 16 de julio a las 16, en la Sala Leopoldo Marechal se inaugura la muestra Julio Cortázar: Instrucciones para viajar, organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional. El escritor e ilustrador Istvan Schritter invita a construir un libro acordeón a partir de las historias del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar exhibe un conjunto de manuscritos originales del autor presentados en torno a un recorrido lúdico y fantástico compuesto por instrucciones de juego. Cortázar viaja en tiempo y espacio cuando traduce, cuando escribe cartas desde distintos puntos del globo, pero también con los diversos personajes y universos que construye. La muestra comienza con la sala Instrucciones para leer, de la mano del cuaderno de trabajo de Cortázar, donde fue apuntando Rayuela, junto con capítulos de la novela que nunca fueron publicados. Continúa con la sala Instrucciones para explorar, un repaso por su oficio de traductor y su don epistolar, sus cartas con amigos, colegas y editores. Por último, la sala Instrucciones para jugar, donde, además de una reconstrucción de la biblioteca de Cortázar, se exhiben las ilustraciones realizadas por Isol sobre algunos cuentos del escritor.

La muestra no plantea un orden cronológico y los diferentes espacios pueden recorrerse en un orden distinto, incluso inverso al que se propone. Las instrucciones son sólo una primera indicación de juego.

La exposición propone tanto un primer acercamiento a la obra de Cortázar para chicos y jóvenes como un recorrido por pequeños tesoros que convoca a los más conocedores de la obra del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar se puede visitar del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, CABA.

————————

La cabeza del dragón

(Fuente)

Sube a escena una versión para teatro de títeres del clásico de Valle-Inclán destinado a las infancias.

A partir del sábado 6 de julio se presentará La cabeza del dragón de Ramón del Valle-Inclán, con adaptación y dirección de Ariadna Bufano para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, dirigido por Adelaida Mangani.

La cabeza del dragón está interpretada por Lorena Azconovieta, Andrea Baamonde, Yanina Campanini, Mariano Del Pozzo, Bruno Gianatelli, Julia Ibarra, Ludmila Man, Morgana Marchesi, Lucila Mastrini, Fernando Morando, Estanislao Ortiz, Olavia Paz Campos, Esteban Quintana y Gabriela Zamboni.

Desde el sábado 6 de julio, sábados y domingos a las 16 horas.

En vacaciones de invierno (del 13 al 28 de julio): miércoles a domingos a las 16 horas.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A.

————

El Huemul de la Patagonia

Luego de 17 años de intenso trabajo en los Centros Culturales porteños, llega al Politeama, El Huemul de la Patagonia, de Silvio Falasconi. Un musical con más de 12 artistas en escena y una banda de rock en vivo.

El Huemul de la Patagonia cuenta las divertidas aventuras de un huemul que, habiéndose escapado del bosque de la montaña para visitar un pueblito de la Patagonia, sufre la persecución de un Cazador y de una Domadora de circo. Pero el Huemul cuenta con la ayuda de la naturaleza y sus fenómenos climáticos; además de las ocurrencias de una Cachorra, un Pimpollo y una Zanahoria. La obra combina humor, misterio, magia, y propone a las infancias conceptos que destacan la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, la flora, la fauna y, especialmente, la conservación de aquellas especies en peligro de extinción como es el caso del huemul. Un viaje lleno de aventuras, solidaridad y amistad ambientado en el sur argentino. Estreno: sábado 22 de junio en el Teatro Politeama. Recomendada a partir de 3 años.

El Huemul de la Patagonia fue declarada de Interés por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y de interés cultural y educativo por la Embajada de Chile en Argentina.

Autor y compositor: Silvio Falasconi/ Dirección: Ruben D´Audia – Silvio Falasconi

Funciones: 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 de julio

En agosto: sábado 3 y 10 a las 15.

Venta de localidades a través de por Plateanet. Valor de las entradas con y sin descuento: Platea Preferencial $16.000.-

Platea Media $14.000 y Pullman $ 12.000.Temporada 2024.

* Teatro Politeama, en Paraná 353, C. A. B .A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

CLUB DE LECTURA PARA BEBXS Y NIÑXS PEQUEÑXS

Narración a cargo de Flor Sartelli.

Junto a Filbita abren un Club de lectura para bebés y niñxs pequeñxs con canciones, juegos y libros. Un espacio de lectura en el suelo, deambulando, o en el regazo de mamá o papá, en el que los pequeños lectores podrán disfrutar de un espacio de lectura. Una hermosa propuesta para compartir y saborear juntxs la literatura para la primera infancia. Para niños de 9 meses a 4 años con un adulto acompañante.

Viernes de julio a las 14:30. Actividad gratuita, con inscripción previa.

* Estación Libro de San Fernando (Constitución 1187, San Fernando).

GRUPO DE JUEGO LIBRE

Experiencia a cargo de Graciela Kunsch.

¿Ir al museo con tu bebé? Siiii, esta propuesta invita a habitar el museo de una manera diferente, los bebés exploran, juegan, se mueven, descubren y los adultos observan. Esta original propuesta de la artista Graciela Kunsch, inspirada en la metodología de Emmi Pikler, se da en el marco de la muestra «Baile circular» permite que nada mas y nada menos los bebés se muevan libremente y toquen en un museo, ¡acá festejemos e invitamos a qué vayan! Para bebés de 4 a 15 meses.

Sábados de julio a las 15:00. Actividad gratuita. Por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF (Sede Museo de los Inmigrantes). Av. Antártida Argentina s/n entre Migraciones y Buquebus, CABA.

EL PRINCIPITO

Espectáculo musical a cargo de Pim Pau.

Si nunca más volviste a ver el dibujo de un sombrero sin pensar en serpientes que comen elefantes… ¡Esta recomendación es para vos! La versión teatral de este clásico de la mano de El Globo Rojo, con una puesta hermosa, en una sala increíble… ¡Es ideal para comenzar las vacas! A partir de los 5 años.

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio a las 17:00.

Actividad gratuita las entradas se retiran dos horas antes del comienzo de la función.

Sala Argentina, subsuelo, Sarmiento 151, CABA.

PIM PAU 10 AÑOS

El show de Pim Pau será la apertura del Movistar FRI Music Kids, el próximo martes 30 de julio en la CC Konex

Espectáculo musical

Hay tres grandes verdades: los bebés cantan antes de hablar, bailan antes de caminar y pueden hacer todo eso (y más) con un disco de Pim Pau.

Sábado 13, domingo 14 (a las 14:00 y a las 16:00), sábado 27 y domingo 28 (a las 16:00). Para chicos y chicas de 5 a 10 años.

Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343, CABA.

SALGO AL CAMINO Y TE DIGO

Narración oral por Andrea Martinoli. Sábado 13 y domingo 14 de julio de 14:30 y a las 16:00. Actividad gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Para chicas y chicos de 1 a 4 años.

* En el el marco de la 32.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, Sarmiento 151, C. A. B. A.

DISCOS ESENCIALES: PIOJOS Y PIOJITOS

Espectáculo musical por Laura Migliorisi.

Un concierto íntimo para vincularse desde la música . Laura Migliorisi trae canciones para cantar, acunar, hamacar, bailar y para compartir una tarde única con los más chiquitines. Sábado 13 y domingo 14 de julio a las 18:00. Actividad gratuita, las entradas se retiran dos horas antes del comienzo de la función. A partir de los 5 años.

Sala Argentina, subsuelo, Sarmiento 151, C. A. B. A.

TRES EN LA LUNA

Espectáculo musical a cargo de Ana Iniesta y la banda de la luna.

Ana, en formato de trío lunar, con el juego teatral como hilo conductor, abre sus queridas canciones pensadas especialmente para la primera infancia… para escuchar de pie, a upa o cocochito, pero de seguro en movimiento. Un espectáculo donde la poesía y la música viajan en las canciones. Domingo 14 de julio a las 15:00. Para chicos y chicas de 0 a 7 años.

* Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA.

FAMILIA NO TIPO Y LA LUNA MALIGNA

Teatro

¡Ay… la familia! ¿Cómo definirla? ¿nos une la configuración sanguínea? ¿dónde entra la familia elegida? Con una puesta de otro planeta, Familia No Tipo y la luna maligna narra la historia de Socorro, una niña, no puede dormirse y decide pedirle a su familia que le invente cuentos de terror. Pero en vez de atemorizarse cada vez se divierte más y consigue pasar una noche inolvidable. Una obra que invita a compartir con alegría nuestras configuraciones familiares diversas, ampliadas, pero también es una forma muy divertida de ir al teatro con infancias y de descubrir juntos de qué están hechos algunos miedos.

Martes 16 y martes 23 de julio a las 16:00. Para chicos y chicas de 5 a 12 años.

* Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA.

SUEÑO CON CANCIONES

Teatro a cargo de Meta Caramba.

Escuchar reír a carcajadas a tu hijx debe ser de las cosas más increíbles y contagiosas que existen, esta es una recomendación que contagia, un espectáculo teatral que combina humor, música y literatura de la mano de Meta Caramba. Fusa y Silencio sueñan y componen canciones. Los clientes llaman pidiendo músicas para diferentes ocasiones. Silencio habla sólo cuando lo considera necesario. Fusa, todo lo contrario. Suena el teléfono con un exigente pedido: crear una canción para cada letra del abecedario. Una para cada una, ¿usarán todo el diccionario? Y solo cuentan con un día, ¡qué desafío! Una obra basada en el Abecedario de pequeño editor, para cantar con todas las letras. Martes 16 a las 16:30. Para chicos y chicas de 5 a 10 años.

* La Minga Club Cultural, Maza 1165, CABA.

FÁBRICA DE PERSONAJES

Taller de ilustración con Mey!

Miércoles 17, jueves 12, miércoles 25 y jueves 26 de julio a las 14:00. Actividad gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Para chicos y chicas de 6 a 12 años.

* Centro Cultural San Martín, Paraná 310, CABA.

LA GRAN FIESTA DEL POP

Espectáculo musical de Koufequin.

Para bailarse todo con los hitazos de Koufequin en un show único. Miércoles 17 de julio a las 16:00. Para chicos y chicas de 5 a 12 años.

Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA.

FILIBERTO PARA LAS INFANCIAS

Música por la Orquesta Nacional de Música Argentina.

Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrece en estas vacaciones de invierno un concierto imperdible. Miércoles 17 a las 18:00. Actividad gratuita las entradas se podrán gestionar de manera virtual desde aquí dos días antes del día de la función. Para toda la familia.

Auditorio Nacional, mejor conocido como ballena, Sarmiento 151, CABA.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

———————

GESTUAL | LENGUA DE SEÑAS

INFANCIAS CODA Y CREATIVIDAD

¡Empezamos! Nos juntamos con la premisa de JUGAR todo el año. Y, ¿sabés qué? ¡todavía podés sumarte!¿Por qué? Porque nos gusta encontrarnos, compartir y construir, con las ganas de cada unx, un espacio donde el juego y el arte nos habite. En simultáneo, madres, padres, tías, tíos, abuelxs comparten e intercambian experiencias y van descubriendo su propio espacio.

¿Qué nos une a todxs? La lengua de señas y nuestras muchas formas de comunicarnos. Mundo sordo y mundo oyente están en juego y movimiento.Actividad coordinada entre CODA Argentina y Viajeres del Aire Andariega, con la organización de GESTUAL y AReA623. Los materiales lúdicos son posibles gracias a la juegoteca Lekotek Argentina.

Edad sugerida de los niños: 4 a 11 años.

1° sábado de cada mes. 10:30 h Pasco 623, CABA - Inscripción obligatoria

Encuentro de familias oyentes que acompañen familiares sordes: inscripción aquí.

Encuentro de padres y madres sordes con hijes oyentes: inscripción aquí.

________________________

El Cascanueces. Ballet para chicos

La Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura presentan este clásico del ballet adaptado para niñas y niños. Esta versión, creada por Juan Lavanga, contará con la actuación de figuras de los cuerpos de danza del Teatro Colón y del Argentino de La Plata, integrantes además del Buenos Aires Ballet Juvenil.

La coreografía, diseñada por Emanuel Abruzzo, propone una fusión de clásico, danzas regionales, bailes diversos y efectos foley. La puesta en escena combina una escenografía creada con mapping, proyecciones y animaciones que interactúan en escena con los bailarines.

Domingos 7, 14, 21 y 28 de julio

Jueves 18, viernes 19 y 26, y sábados 20 y 27 de julio.

Todas las funciones a las 11 hs.

Localidades: desde $8000 en venta en www.cckonex.org

Ciudad Cultural Konex. Sarmiento 3131, C.A.B.A. / TEL: 4864-3200

_________________

GRUPO DE TITIRITEROS DEL TEATRO SAN MARTÍN

Dirección artística: Adelaida Mangani

Pulgarcita

Pablo Del Valle, inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen

Un día, tal vez por un misterio, o por un capricho de la Madre Naturaleza, nace, en el seno de una flor del irupé, un pequeño y mágico ser. Es una niña muy pequeñita a la que llamaron Pulgarcita. La niña, que es muy curiosa e inteligente, vivirá todo tipo de aventuras y peripecias. Debido a su extraño origen y a su tamaño diminuto, el mundo de la naturaleza le será muchas veces hostil y peligroso, y otras veces fascinante y atractivo. Atravesará dificultades y desilusiones, pero también conocerá la amistad y la solidaridad. Aprenderá que la compasión y el amor pueden iluminar el camino y guiarnos a la salida desde los lugares más oscuros. Y finalmente, ya segura de sí misma, podrá volar hacia la libertad.

Sábados y domingos a las 15 horas

Duración: 50 minutos

Localidades: $ 3.000 menores de 12 años $ 1.500

Cultural San Martín. Sala A

(Avda. Sarmiento 1551)

__________________

PLIM PLIM VUELVE CON UN SHOW TOTALMENTE RENOVADO

“ENERGÍA MUSICAL”

GRAN ESTRENO

SÁBADO 15 JUNIO

PLIM PLIM Y SUS AMIGOS

EN EL AUDITORIO DE BELGRANO

Desde el sábado 15 de junio y hasta finalizar las vacaciones de invierno, se podrá disfrutar de “Energía Musical” a las 14:00 horas en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348), los fines de semana, y en vacaciones de invierno todos los días.

______________

HABÍA OTRA VEZ. Un espectáculo de Cuentos en Pijamas

Cuando Helena era chiquita, su mamá le inventaba historias antes de ir a dormir. Años después, mientras la joven revisa su cuarto de la infancia, esos cuentos se vuelven reales: frente a sus ojos desfilan un perro que se cree gato, una vela de cumpleaños que encuentra objetos perdidos y hasta un hermoso monstruo que se cree invisible. Helena se desliza por relatos llenos de música, magia, humor y amor, para invitarnos al extraordinario viaje que es crecer.

La exitosa saga de libros infantiles de Flor Suarez “Cuentos en Pijamas” cobra vida en este sorprendente espectáculo teatral adaptado y dirigido por Emiliano Dionisi. Los amados personajes de los cuentos llenarán el escenario del teatro Astros, con la música original que la banda “Pequeño pez” compuso especialmente para esta obra. Una experiencia para disfrutar en familia y recuperar el valor de la imaginación.

“Había otra vez” será también una oportunidad para conocer a nuevos personajes que estarán presentes en el tercer libro de la saga, Cuentos en Pijamas 3, editado por Orsai, que ya está en imprenta.

De Flor Suarez . Con Maida Andrenacci, Fede Fedele y Caro Setton. VERSIÓN TEATRAL Y DIRECCIÓN: Emiliano Dionisi. Música original: Pequeño pez

ESTRENO DOMINGO 16 de JUNIO – 11h

Domingos 11h – TEATRO ASTROS - DIRECCIÓN: Av. Corrientes 746

____________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

