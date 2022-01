Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de enero al 4 de febrero

ARTE

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con una exposición que busca dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. En el primer subsuelo se podrá visitar hasta el 6 de marzo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 26 de junio, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

Artes visuales en el Complejo Teatral Buenos Aires

TODO EN NEGRO. LOS OJOS CERRADOS POR EL EXCESO DEL DESASTRE

Sumergidos en las posibilidades de la catástrofe, Alejandro Cesarco presenta una exposición sin fotografías en sala. El artista desglosa en partes El Diablo probablemente (Robert Bresson, 1977), la película en la cual casi veinticinco años antes de que el científico Paul Crutzen anunciara que nos encontrábamos en una nueva era geológica, hoy conocida como Antropoceno. Se exponen imágenes de cada uno de los desastres que hoy nos llevan a experimentar el cambio climático: imágenes sobre lluvia ácida, campos regados con agroquímicos, ríos y océanos contaminados con desechos industriales, la destrucción de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad. Desde mediados de 2019, el mundo cambió y la exposición pasó por diversas formas.

Martes a domingos de 14 a 20 horas. Hasta el domingo 27 de febrero. Entrada libre.

*Fotogalería. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

MAGIA DELAY

Una intervención a partir de las columnas de comunicación urbana conocidas como “columnas de Morris”, que aparecieron en Europa a mediados del siglo XIX. La instalación de Damián Linossi propone una reflexión acerca del papel de la comunicación en la esfera pública, de la actitud del artista y su capacidad de renunciar a la obra.

Martes a domingos, 12 a 20 horas. Hasta el jueves 10 de febrero

*Hall Alfredo Alcón. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

CICLO DE INTERVENCIONES SITE SPECIFIC

La obra creada por la artista argentina Elisa Strada está compuesta por chapas de cartelería callejera pintadas por ella en su taller. Amuradas sobre la fachada del Teatro Sarmiento, la pintura fue traspasando los límites del soporte y multitudes de colores avanzaron sobre los muros. Un lugar que es interior y exterior al mismo tiempo, que nos recibe e invita al encuentro. Luego de un tiempo de intermitencias y un futuro con más incertidumbres que certezas, la obra de Strada es una invitación a vivenciar la potencia de los espacios de encuentro. El ciclo de intervenciones site specific forma parte del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires, un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y escénicas.

Hasta el viernes 30 de septiembre. Entrada libre

*Teatro Sarmiento. Avda. Sarmiento 2715

Exposición 50° Aniversario del Teatro de la Ribera

La muestra en ocasión del 50º aniversario del Teatro de la Ribera incluye fotografías y afiches de los espectáculos que se realizaron en este teatro a partir de su reapertura en 2016. Las fotografías de Carlos Furman y los afiches diseñados por la sección de Arte del Complejo Teatral de Buenos Aires, invitan a un recorrido que no busca ser exhaustivo sino evocar, de una manera poética, las obras que se presentaron en estos últimos años.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 26 de junio. Entrada libre

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821

Gorriarena, color y materia, en Vicente López

El 30 de octubre se inauguró la muestra “Gorriarena, color y materia” de Carlos Gorriarena en Quinta Trabucco. Se podrá visitar de martes a sábados de 10 a 18 hs, hasta el 29 de enero de 2022.

El municipio de Vicente López invita a visitar esta exposición que incluye obras de distintos períodos que dan cuenta de la trayectoria del artista. La muestra se compone de pinturas sobre tela y papel, y están acompañadas por textos de Gorriarena sobre las artes plásticas. La curaduría y el diseño de exposición estuvieron a cargo de Sylvia Vesco, su compañera de vida. Más información

*QUINTA TRABUCCO, Melo 3050, Florida.

Verano en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrecerá en enero y febrero una variada programación de actividades educativas gratuitas, ideadas para que toda la familia pueda conocer y disfrutar las obras de la colección permanente y las exhibiciones temporarias “Dante x Alonso” y “Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/2021″.

La muestra “Dante x Alonso” ‒que hasta el 27 de febrero reúne en la sala 33 más de 40 trabajos en papel del maestro argentino Carlos Alonso inspirados en la obra Dante Alighieri‒ será el punto de partida para las propuestas participativas que se realizarán los viernes y sábados, entre las 15 y las 17.

En el mismo espacio, habrá un taller de dibujo en sala, “Bocetos dantescos”, dedicado a jóvenes (desde los 15 años) y adultos, que propone un acercamiento activo a las obras de Alonso en exhibición. Esta actividad será los viernes 28 de enero, y 4, 11, 18 y 25 de febrero; los sábados 29 de enero, y 12, 19 y 26 de febrero; y los domingos 23 de enero y 6 de febrero, siempre de 17.30 a 18.45.

La obra de Dante también será objeto de análisis durante la visita guiada para personas ciegas o con baja visión, que invitará a percibir las esculturas de Auguste Rodin inspiradas en la Divina Comedia a través del tacto y del relato (sábado 19 de febrero, a las 11).

Otra de las actividades accesibles será la visita en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinada a la comunidad sorda, que hará foco en las obras de arte argentino de las primeras décadas del siglo XX (domingo 20 de febrero, a las 17.30).

Además, para acercar a los más chicos al Bellas Artes, se realizará el ciclo “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de las obras de la colección (miércoles 26 de enero, y 9 y 23 de febrero; y domingos 30 de enero, y 13 y 27 de febrero, a las 17).

“Misión espacial”, otra de las propuestas para toda la familia, promete un recorrido con actividades participativas para descubrir estrellas, satélites y meteoritos en las salas de arte del siglo XX (miércoles 2 y 16 de febrero; sábados 22 y 29 de enero, y 5, 12, 19 y 26 de febrero, a las 17).

También habrá visitas guiadas dedicadas a conocer la exhibición permanente del Museo, como la que ofrece, a partir del 27 de enero, un acercamiento a tres mujeres protagonistas: Juana Romani, Jeanne Copin y Rosa Bonheur (jueves a las 16).

El Museo puede visitarse de miércoles a domingo, de 11 a 19, con entrada gratuita. Para reservar turnos y conocer el protocolo sanitario vigente, hay que ingresar en www.bellasartes.gob.ar. Agenda completa del verano.

¡Importante! Las visitas y talleres pueden sufrir cambios o cancelaciones conforme se desarrolle la situación sanitaria, que serán anunciados con la mayor anticipación posible.

Para participar de las actividades, es necesario reservar un turno de visita al Museo desde la web, excepto en las propuestas que requieran inscripción previa.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires)

En el Cultural San Martín

El Cultural San Martín invita al estreno de cuatro nuevas muestras en el marco de Noches de verano. Además, continúa la muestra odorífica de Cecilia Catalin. Podrán visitarse de jueves a domingos de 15 a 21h a partir del 20 de enero.

-En Corea del Norte, de Florencia Grieco. Fotografía. Hall Muiño, 4° piso

Corea del Norte es uno de los países más pobres, represivos y herméticos del mundo. Gobernado durante 73 años por tres generaciones de la familia Kim, sin acceso a Internet, con controles que impiden que sus ciudadanos salgan del país y un sistema de vigilancia las 24 horas para los pocos extranjeros que llegan cada año, es difícil saber cómo es y qué ocurre dentro del “reino ermitaño”.

La periodista argentina Florencia Grieco viajó a Corea del Norte dos veces, en 2015 y 2017. Estuvo allí durante un mes registrando con su teléfono celular todo tipo de escenas cotidianas, sin poder detenerse más que unos segundos cada vez. Esta limitación técnica del material transmite la intimidad de ese viaje personal por un país aislado, desconectado y desconfiado, donde la monotonía de los paisajes y la repetición de los hábitos, bajo la mirada vigilante de los Kim, aportan un carácter de irrealidad tan onírico como opresivo.

-Insomnes, organizada por Cátedra Bissolino de la UNA. Pintura, site specific y videoperformance. Sala vertical

Insomne refiere a un estado entre la vigilia y el sueño, un estado alterado de conciencia, de latencia en el que se empantana el salto entre dos universos. Podría pensarse como un tiempo liminal en el que no se está ni en un sitio físico o mental ni en otro. Con sus particulares operaciones, las obras de cada uno de los siete artistas crean un tiempo insomne que, atrapado en su materialidad, no avala traducciones. Esa imposibilidad de escape propicia habitar un espacio de pasaje que oscila en el borde de lo cotidiano y lo extraordinario. La muestra está integrada por Lía Acevedo, Andrés Romero von Zeschaus, Magdalena de la Torre, Bernardita Moralejo, Ivanna Landucci, Melina Ferrero y Eugenia Jalif.

-Cromatología vegetal, solsticio de verano, de Lucila Gradín. Instalación. Entrepiso

La artista explora las posibilidades tintóreas de las plantas mediante una serie de pasos: maceración, fermentación, inmersión y exposición al sol. Para la presente obra produjo un despliegue en la sala con el objeto de visibilizar al último paso: aprovechando la cercanía al sol y a las plantas de estación, Gradín construye pequeños paisajes. Dentro de cada recorte de papel secante, el pigmento obtenido asciende por el soporte, generando una línea de horizonte que todas juntas conforman una extensión cromática de la estación de verano.

-Cintura del conurbano, de Fernando Di Francesco. Fotografía. Hall AB

La muestra, compuesta por 24 fotografías, aborda el territorio del conurbano bonaerense a través de su paisaje urbano, haciendo foco en su iconografía popular y sus simbolismos. Entre potreros que no ceden a la construcción de edificios y estructuras de antaño que hoy son pertenencia, esta muestra se compone de imágenes que hasta rozan el surrealismo.

-¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana. Entresuelo

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales.

*El Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA

Verano en los Museos de la Ciudad

Los Museos BA abrirán sus puertas de miércoles a domingo con actividades para todas las edades, con especial foco en jóvenes e infancia. Habrá programación en Museo Casa Carlos Gardel, Museo Eduardo Sívori, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Buenos Aires Museo, Museo de Arte Popular José Hernandez, Torre Monumental, Museo Fernandez Blanco, Museo Luis Perlotti y Museo del Cine.

Museos guía reunirá actividades participativas y de co-creación, instalaciones interactivas y encuentros junto a artistas contemporáneos: Rituales, sesiones de co-creación junto a duplas de artistas contemporáneos KtrlV yRNDR, Consuelo Vidal y Tester Mariano, Belen Lopez de Carlo y Josefina Porro y Paul Sende en los museos Sívori y Larreta; After Ilustrados, encuentros participativos de gastronomía e ilustraciones en el Museo Isaac Fernandez Blanco, guiados por las ilustradoras Lucila Domínguez (Lucilismo), Eugenia Hernández, Camila Berrondo, Agustina Lemoine; Muestras en acción, talleres, visitas guiadas nocturnas, proyecciones y performances alrededor de las muestras de los Museos BA; Doble clic: recorridos especiales con distintos referentes en los temas que aborda el Buenos Aires Museo.

Disfrute Nocturno propondrá shows musicales, obras y actividades en los jardines de los museos Eduardo Sívori y Enrique Larreta. En Museos Anfitriones, los Museos BA y Festivales BA se unen, generando ciclos de música y artes escénicas. Los miércoles el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentará proyectos de artes escénicas locales en los jardines del Museo Larreta. Cada fecha tendrá una presentación de “Lecturas sofocantes”, el ciclo que contará con referentes de la escena leyendo textos inspirados en el verano, el calor y lo ardiente. Luego de las lecturas habrá un show musical y/o teatral distinto como parte de #FIBA Bajo las estrellas. Los jueves en el mismo museo, el Festival Internacional de Jazz hará veladas bajo la luz de la luna, con conciertos de cuartetos a sextetos del género. La apertura del ciclo será el 13 de enero con el concierto de Sebastián Loiácono Cuarteto.

Sábados y domingos el Museo Sívori será el escenario en el que Festival Ciudad Emergente tendrá un ciclo de bandas y artistas emergentes de rock, electrónica, indie, pop y música urbana. El primer fin de semana estarán: Klauss el día sábado abriendo el ciclo Atardeceres electrónicos y Malena Villa el domingo, abriendo el ciclo Música en el jardín.

Viernes, sábados y domingos de 18 a 22 hs en el Buenos Aires Museo estará Terraza a todo ritmo. Un ciclo de fiestas en la terraza del museo, con artistas referentes de música electrónica, sonidos urbanos y clásicos de todos los tiempos. El primer fin de semana presentará a Rik4perry y Bianca Lif el viernes, y Emiliata y diyaneiro el sábado, abriendo el ciclo de fiestas silent con auriculares. Estas fiestas silent se repetirán todos los sábados a la noche, con diferentes artistas en este formato donde quienes asistan podrán decidir qué experiencia musical vivir. Además, un domingo al mes en el Museo Casa Carlos Gardel habrá actividades especiales del Festival y Mundial Tango BA. También habrá visitas nocturnas para conocer y disfrutar los museos de noche.

En Minimuseos, los más chicos encontrarán en la cultura un puente para expresarse, crear y divertirse, con actividades especialmente diseñadas para ellos. Talleres, espectáculos de teatro, shows de música y actividades lúdicas. Este año se suma Minimuseos Abuelos, un espacio para que nietos y abuelos juntos compartan y sean protagonistas.

Para niños de entre 4 y 7 años, los jueves en el Museo Enrique Larreta y los sábados en el Museo Sívori, habrá shows musicales para niños. Participarán Agua de sol,Coté te canta. Adriana y Julieta, Pequeño Pez, Mundo Arlequin, Mecache Rock y Raviolis. Además, los jueves en el Museo Ferndanez Blanco, estará la obra de teatro participativa “¿Dónde está Alicia?”.

Para niños de 8 a 12 años, habrá talleres especiales en los diferentes museos y en Casa Carlos Gardel los miércoles estará Escape en 20′, un juego en el que los participantes tendrán 20 minutos para descubrir y decodificar entre todos las partituras musicales escondidas en las salas del Museo y así poder salir. MÁS INFORMACIÓN

La casa invita

Smart Gallery cierra el año y comienza el calendario de muestras 2022 con una propuesta colectiva que busca condensar el espíritu de un año en donde primó la colaboración y la colectividad. “La Casa Invita”, es un proyecto expositivo en el cual cada artista de Smart, fue convocado a invitar a un colega con quien tenga intereses o estéticas afines. La consigna fue que cada uno tuviera la libertad de intervenir o producir una obra en conjunto o seleccionar dos obras en diálogo.

Inauguración: lunes 27 de diciembre 18 hs. Hasta el 15 de marzo. Lunes a viernes | 13 a 19Hs.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 – PB, CABA

____________

El signo que habito

MM Gallery, una nueva galería argentina con sede en Berlín, inaugura en la sede Villa Crespo El signo que habito, exposición de Pablo Sinaí que reúne un site specific y dos series de pinturas en las que el artista pone en cuestión la idea de progreso vinculada a la hiperconectividad.

El artista Pablo Sinaí pertenece al staff de la galería. A partir de mapas de líneas de subtes de grandes ciudades como Viena, París, Barcelona, Tokio y Nueva York, y de la señalética urbana de diferentes sitios, crea abstracciones geométricas que integran la serie Vestigios. La serie Múltiple, surgida a partir de la imagen de una mariposa bajada de Internet que Sinaí usa como patrón para crear diferentes diseños, alude a la infinidad de efectos que escapan al control y al entendimiento del ser humano. Intervalo límbico, una inquietante presencia humanoide en la sala, es una obra que el artista hizo inspirado en la tensión entre la vida social y el mundo íntimo. Hasta el 25 de febrero.

*MM Gallery Buenos Aires. Rocamora 4550 piso 2 B, CABA

___________

Muestra de Fotógrafas en el Mundo, en Mar del Plata

La Galería de Arte de la Dirección de Políticas de Género inaugura “Nuestra propia sustancia”, la primera muestra colectiva de Fotógrafas en el Mundo (Feem).

En esta oportunidad serán fotógrafas marplatenses las que presenten su mirada personal, muchas de ellas fueron quienes con su participación le dieron contexto al proyecto de Fotógrafas en el Mundo en abril del 2020, al inicio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

A partir del jueves 13 de enero y hasta el martes 8 de febrero

*Alberti 1518 – Mar del Plata - Argentina.

Premio Argentino a las Artes Visuales 2021- Fundación OSDE

Luego de un año de programación de muestras A través del cristal con el ciclo de intervenciones en la vidriera que podían verse desde la vereda, el próximo 19 de noviembre el Espacio de Arte reabre sus puertas con la exposición de artistas seleccionados del Premio Argentino a las Artes Visuales 2021 - 4ta. edición. La exposición podrá visitarse a partir del 19 de noviembre, de lunes a sábados de 12 a 20 horas, hasta el 22 de enero del 2022.

*Espacio de arte Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

__________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

- “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

- “Amor de verano” es la nueva intervención creada por Igor Bastidas, artista y animador venezolano radicado en Nueva York, que refleja de manera simple el amor entre dos personajes diversos.

- “Videntes y espumantes, un ritmo alucinante” muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

-”Las oportunidades” se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

-La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

-La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

- “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

-El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

- CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

Sonidos y secretos

¿Hemos desaprendido a escuchar y a darle lugar a la alteridad? ¿Vivimos en un esquema que no convive con el misterio de la Vida? ¿Será nuestra arrogancia? ¿Qué nos está diciendo la vida? Intentamos contestar por medio de estas obras. La pandemia nos dio un tejido conectivo y una gran responsabilidad: al estar todos aislados pensamos en el otro y quizás nos vimos como él, siendo parte ambos del mismo universo.

La muestra de Isabel de Laborde Larminat (artista visual franco-mexicana) e Isabel Uboldi (artista visual ítalo-argentina) inaugura el 6 de enero a las 20 hs. Podrá visitarse durante todo enero de lunes a viernes de 10 a 12 hs y de 17 a 21 hs, y los sábados de 17 a 21 hs. Entrada libre y gratuita.

*Sala Municipal de Exposiciones, Cap. Drury 665, San Martín de los Andes (Neuquén)

Imaginar la Colonia. Buenos Aires 1810-1960

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires recupera una muestra con objetos, obras de arte y documentos que fueron expuestos en los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo. Esas piezas, consideradas reliquias de un pasado glorioso y del origen de la nación, fueron incorporadas al patrimonio del Museo, cristalizando un imaginario oficial en torno a la identidad nacional afín a las políticas desarrollistas.

La muestra se podrá visitar desde el 16 de diciembre, durante seis meses, de miércoles a domingos de 10.30 a 18 h.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65, CABA

__________

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

Reabre el Cabildo con dos nuevas exhibiciones

Fragmentos bajo Tierra, con la curaduría del arqueólogo Néstor Zubeldía y del equipo de diseño de exhibiciones de la Dirección Nacional de Museos, a cargo de Valeria Keller, tiene como objetivo visibilizar las distintas etapas del trabajo de excavación realizado en el Patio Sur del Cabildo. Se expondrán algunos de los 2000 objetos culturales hallados hasta el momento, entre los que se encuentran los cimientos del antiguo Cabildo de 1725.

Rara Felicidad de los Tiempos, del artista Ariel Cusnir, con la curaduría de Bárbara Golubicki, toma como punto de partida el rol de la prensa gráfica en las invasiones inglesas y las luchas por la independencia y es, a la vez, una invitación a reflexionar sobre la construcción de los discursos y las imágenes del pasado. La exhibición propone diálogos amistosos entre los dibujos y las acuarelas de Cusnir y una selección de objetos de la colección del Museo. Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 del programa de becas Activar Patrimonio de la Secretaría de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación).

El Museo del Cabildo podrá visitarse los días miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 16.30 h y los sábados y domingos de 10.30 a 17.30 h. Hasta el 31 de enero.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65 CABA.

Magia Delay

El martes 16 de noviembre se inauguraró en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín la intervención Magia Delay del artista argentino Damián Linossi.

Esta obra, que podrá visitarse hasta el 27 de febrero de 2022 de martes a domingos de 12.30 a 20 horas con entrada libre, se realiza en conjunto con BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

______

BIENALSUR presenta el proyecto “Homenajes Urbanos” en la Universidad Nacional de Los Comechingones

Bajo la curaduría de Florencia Battiti, “Homenajes Urbanos” es un proyecto del artista Ale Giorgga y la curadora Melisa Boratyn que se puede ver en la ciudad de Merlo, San Luis, desde el 9 de diciembre, organizada por BIENALSUR y la Universidad Nacional de Los Comechingones.

Apunta a difundir entre el público no especializado el legado de una serie de artistas argentinos fallecidos de suma relevancia para entender la historia cultural de nuestro país. En esta ocasión se volverán a presentar en la calle afiches tipográficos y xilográficos que se centran en Alicia Penalba, María Martorell, Edgardo Antonio Vigo y Mirtha Dermisache, además de un homenaje pensado especialmente para la ocasión que celebra la figura del poeta Antonio Esteban Agüero (San Luis, 1917-1970).

La nueva exposición que se presenta en el KM 664 de BIENALSUR no tiene días ni horarios de visita, así como tampoco fecha de cierre, ya que son intervenciones en el espacio público que se dejarán hasta que se vayan solas con el paso del tiempo.

* Espacio Urbano Merlo, San Luis.

Desde la herida, en el CCK como parte de BIENALSUR

Una muestra curada por la española Virginia Roy con producciones de artistas mujeres que investigan las múltiples fisuras presentes en nuestras sociedades. Participan de esta exposición la española Lúa Coderch, la chilena Cecilia Vicuña, la peruana Claudia Coca, la portuguesa Grada Kilomba, la argentina Graciela Sacco y la mexicana Tania Candiani, entre otras.

Se podrá visitar gratuitamente hasta el 17 de febrero.

*CCK, KM 1,3 de BIENALSUR. Sarmiento 151, CABA

Temporada Fulgor. Foto Estudio Luisita

Temporada fulgor. Foto Estudio Luisita recupera el legado de uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y la cultura popular porteña.

Centrada en la producción de las décadas del 60 y 70 de las hermanas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), la exposición da cuenta de un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero también nos permite asomarnos hacia la construcción personalísima de estas imágenes.

El archivo conjuga fotografías acabadas y listas para ser consumidas en marquesinas de teatros, programas de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje y retoque operados por las hermanas y negativos completos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

CURADURÍA SOFÍA DOURRON CON COLABORACIÓN DE SOL MIRAGLIA Cierre 14 de marzo, 2022.

*MALBA - SALA 1, NIVEL -1. Figueroa Alcorta 3415, CABA

Martín Sichetti. Paraísos artificiales

Cada obra que integra esta exposición trae al centro el pensamiento sobre la belleza para establecer relaciones con las herencias coloniales y legados familiares, estados de ánimo que se impregnan en los espacios domésticos, escenas salidas de un sueño o de películas que los emulan, máscaras que adoptamos para representarnos ante el mundo.

Visitas: martes a domingos y días feriados de 10 a 19 h, con reserva previa en autoentrada.com. Cierre 13 de febrero, 2022 CURADURÍA FLORENCIA QUALINA

* MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA, CÓRDOBA

___________

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

CURADURÍA FRANCISCO MEDAIL. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

*CCK, Sarmiento 151, CABA

Muestra Itinerante “Tierra que anda”, homenaje a Atahualpa Yupanqui

Con motivo del 30° aniversario de la desaparición física del máximo referente de la cultura popular argentina, Atahualpa Yupanqui, juglar reconocido en el mundo y con fuerte arraigo con el Festival Mayor de Folklore de Cosquín (el escenario lleva su nombre), la muestra “Tierra que anda” se podrá disfrutar casi 20 días en Cosquín (Córdoba), en el marco del Festival Nacional de Folclore de 2022.

La muestra, de alto alcance visual y emotivo, está inspirada en los tres misterios con los que Yupanqui enmarcaba a la música de raíz folclórica: la selva, la pampa y la montaña. “Tierra que anda” da a conocer la vida y obra de Atahualpa Yupanqui, dirigida a amantes de su legado, como a jóvenes que recién se inician en el universo yupanquiano.

La muestra está creada a partir de pautas museológicas actuales, sumado a un diseño despojado, ágil y actual, y con un guion desarrollado por cultores de su obra: netamente tradicional, pero también universal; como el camino de Yupanqui por el mundo. Una selección de objetos personales que nos permite ubicar en tiempo y lugares al protagonista. Ya que Yupanqui fue y es el gran embajador de un mapa pluricultural que nos identifica como latinoamericanos.

Inauguración Oficial: 21 de enero, con la presencia de Roberto “Kolla” Chavero (Hijo de “Don Ata”). Hasta el 30 de enero. Entrada Libre y Gratuita.

*Escuela Pte. Roca. San Martín esquina Sarmiento (frente a la Plaza de los Artesanos), Cosquín.

Fremd / Forastero

Es un personaje Queer que sale del suburbio de la ciudad, reflejándose en sus pares, las escenografías y paisajes conurbanos, en reductos underground del punk rock y música electrónica. Encontrando refugio en la subcultura retrata la búsqueda de otras formas de deseo.

En la inauguración se presentará el libro digital que da nombre a la muestra, de la colección Tandem de Flambe Ediciones. Inauguración: 16/12 de 18 a 22 hs. La muestra estará abierta del 16/12 hasta el 14 de marzo. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 con cita previa.

*Wunsch Gallery. Godoy Cruz 1648, PB, CABA

_________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. A partir del 18 de diciembre, de miércoles a domingos de 11 a 19 h en Defensa 1600 (CABA).

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

Muestra de Nicola Constantino y Gabriel Valansi

Espacio Foto Arte, la galería fundada por la arquitecta Carolina Pedroni y el fotógrafo Roberto Riverti dedicada a la fotografía contemporánea latinoamericana, presenta durante enero la obra de dos artistas argentinos: Gabriel Valansi y Nicola Constantino. Ambas muestras reúnen obras nunca expuestas en Punta del Este. La muestra de Nicola Constantino que inagurará el 18 de enero a las 19 hs, incluirá una diversidad de objetos, fotografías y platos de cerámica realizados con la técnica neriage nerikomi. En Japón, las palabras neriage (pronunciado nair-ee-ah-gee), nerikomi y zougan se refieren a diferentes formas en que se usan las arcillas coloreadas. La artista exhibe por primera vez en Punta del Este obras de las series Chambi, El Jardín de las Delicias y los retratos Colodión, realizados con una técnica antigua y compleja de fotografía en la que las placas de vidrio deben permanecer húmedas durante todo el procedimiento de toma y revelado de imágenes. La muestra podrá visitarse con cita previa.

*ESPACIO FOTO ARTE GALERÍA. Calle 6 y Ruta 10 Altos Punta Piedras, Punta del Este, Uruguay

_______________

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

Coherente oxímoron, de Yuyo Noé

La instalación realizada por Luis Felipe Noé en 2014 es la primera obra de volumen que expande la pintura a las tres dimensiones del espacio. Este trabajo, en el cual Noé plasmó su idea de caos como dinámica en una obra estática, se exhibe en el marco del homenaje a Pino Solanas, y permanecerá disponible para el público.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h hasta el 27 de febrero — Foyer de Sala Argentina

*CCK. Sarmiento 151, CABA

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

Escuela Platense

Este viernes el MACBA inaugura una nueva muestra con tres jóvenes y talentosos artistas platenses: Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante. Boer, D’Lala y Morgante, a su modo, son continuadores del legado de grandes maestros nacidos en La Plata, como Alejandro Puente, César Paternosto y Luis Tomasello, que se inscriben en una tradición que se inicia en los años cuarenta y abarca los movimientos que marcaron posteriormente el pulso de la abstracción y la geometría en Argentina. Inaugura el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, se puede visitar hasta el 20 de febrero.

*MACBA, Av San Juan 328, San Telmo, CABA

_________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público dos nuevas muestras temporarias para visitar con entrada libre y gratuita: Dante x Alonso, que reúne 47 obras del maestro argentino Carlos Alonso inspiradas en la Divina Comedia y en la figura del gran poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), a 700 años de su fallecimiento; y Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/21, con obras de los ocho ganadores del certamen: Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Ambas muestras pueden visitarse, con entrada gratuita, hasta el 27 de febrero de 2022. El Museo abre las puertas de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para visitarlo, es necesario reservar turno.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

Muestra de la artista Juana Butler en el ciclo Mujeres Olvidadas

La muestra, curada por Paola Vega y Rosario Villani, reúne 16 pinturas de los años 60 y 70 de tres momentos importantes de su carrera. El de sus inicios, su serie metafísica y por último las obras que participaron de la primera y única Bienal de Arte Latinoamericana de São Paulo. Juana Butler fue una artista destacada de su época con una fuerte presencia en el circuito local, sin embargo hoy en día como tantas otras mujeres artistas no tuvo el reconocimiento que se merece. Este proyecto forma parte de la línea con la que viene trabajando la galería en la cual incluye grandes artistas mujeres de la historia de nuestro país que han sido valorizadas en una época y quizás hoy no tengan el lugar que les corresponde, como es el caso de Germaine Derbecq, Dignora Pastorello y Mildred Burton.

Hasta el 25 de febrero de 2022. De martes a viernes de 12 a 18 hs.

*Galería Calvaresi. Defensa 1136, San Telmo, CABA.

Dibujillos, de Diego Alexandre

El artista presenta tintas y acuarelas sobre papel. “Estos dibujillos, concebidos de noche, muestran retratos cuyo tema en común es el maquillaje, el adorno, cómo máscara, cómo juego…”. Alexandre vive y trabaja en Bs.As., si bien ha expuesto en el exterior en reiteradas oportunidades: inauguró una instalación en la Biennale du design de Saint Etienne/France, expuso en la Galería Gismondi-Pastor en Montecarlo, en la Sisley Gallery de New York. También fue el artista elegido por Hermes/Francia para realizar una instalación en la Argentina. Apertura: 6 de diciembre.

*Menéndez Libros. Paraguay 431, CABA

_______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18 h.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, Ciudad de Buenos Aires)

_____

Las oferentes

Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

Hasta el 7 de marzo de 2022.

*MUSEO DE ARTE MODERNO. Av. San Juan 350, CABA. Tel: +54 011 4361-6919

Capas de vivencias de Andy Ammassari

Hilton Buenos Aires inaugura su agenda de actividades, presentando la muestra de arte individual de “Capas de vivencias” de Andy Ammassari, que se caracteriza con obras contemporáneas expresadas en horizontes, por el detalle de los trazos suaves y calmos logrados en acrílico, que se combinan con texturas. Esta combinación invita a fluir en un escenario de riqueza visual que sale de plano. La galería Imaginario, a través de su directora Laura Garimberti, es la curadora de la muestra.

Del 14 de enero al 10 de febrero de 2022 con entrada libre y gratuita.

*Hilton Buenos Aires. Macacha Güemes 351, CABA

Programa Mirada Federal

Programa Mirada Federal en la provincia de Córdoba

El Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos, presentan el programa Mirada Federal, que en esta primera edición se desarrollará en diferentes lugares de la provincia de Córdoba hasta el 12 de febrero de 2022.

Las obras expuestas pertenecen a la colección de arte del Palais de Glace y recorrerán diez localidades de la provincia, en dos circuitos, a lo largo de cinco meses. En el circuito sur transitará la exposición Allí donde estuve todo era nuevo, curada por la artista y doctora en Ciencias Sociales Agustina Triquell. La muestra, que se inauguró el sábado 18 de septiembre, podrá verse en Villa María, Bell Ville, Pampayasta Sud, Río Cuarto y Las Varillas. En el circuito norte viajará la exposición Lo visible y lo invisible: una mirada itinerante, curada por la comunicadora audiovisual Indira Montoya y el filósofo e investigador del CONICET Luis García. Podrá visitarse en Unquillo, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso y La Falda.

Para más información, consultar en la página del museo.

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 6 de marzo).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

Actividades en el Museo Amalita

El búlgaro, muestra de Luis Freisztav con la curaduría de Guadalupe Fernández. La entrada es gratuita con reserva previa en este enlace. Desde el 14 de octubre hasta febrero de 2022.

*Museo Amalita. Olga Cossettini 141, CABA

_____

Llega Walden Naturae a Garzón

La nueva galería de arte busca revalorizar la zona con iniciativas culturales y compromiso con su entorno natural. Walden Naturae es el nuevo espacio de exhibición de Pueblo Garzón en Maldonado, Uruguay. La galería cuenta con un programa anual que combina exhibiciones históricas y contemporáneas en todas las disciplinas y medios, en un espacio propio de 500 metros cuadrados.

Rodeado de colinas, olivos, vides y cercana al océano, activa y cultiva su entorno único con iniciativas agrícolas, ecológicas y artísticas, creando un contexto idílico. En su compromiso con el ecosistema del lugar, contará también con un espacio destinado a la permacultura y trabajará en la recuperación del bosque nativo, combinándolo con un parque de esculturas.

A su vez, fomenta el intercambio permanente entre artistas de distintas generaciones, además de un nutrido calendario anual de exposiciones. El próximo año se integrará un programa de residencia para coleccionistas y artistas.

Exhibiciones:

01- Programa / Marcia Schvartz 28 dic - 13 enero

02- Programa / Nicolás Guagnini 15 enero - 01 de febrero

03- Programa / Cristina Schiavi 04 de febrero - 28 de febrero

04- Programa / Oscar Bony 12 de marzo - 16 de abril

info@waldennaturae.com / T 091221977

*Walden Naturae. Calle De los Cerrillos y Pasaje del Faro. Pueblo Garzón. Maldonado / Uruguay

Entramar la nación. Trajes típicos de las minorías étnicas de China

El Museo de la Historia del Traje en coordinación con la Embajada de la República Popular China y el apoyo del Centro de Estudios de Argentina-China (CEACh) realiza esta exhibición temporaria curada por Ignacio Villagrán, en formato virtual y presencial.

Se trata de un recorrido por los trajes de algunas de las 56 minorías étnicas que forman parte de la República Popular China. La muestra explora los vínculos entre indumentaria, identidad cultural y conformación histórica de un estado plural mediante sus vestimentas y a través de sus materialidades, tecnologías y representaciones.

Los diversos ejes no solo se enfocan en la indumentaria y el textil, sino que además dan cuenta de los contextos geográficos, demográficos y políticos de las etnias mencionadas. La exhibición comienza con una introducción a la historia de China y su vestimenta típica, para luego adentrarse en los caminos de la seda por medio del comercio, recorre los pueblos de la estepa y del sudoeste y ahonda en la diversidad religiosa a través del budismo y el Islam.

Los trajes típicos de cada etnia expresan la identidad de las minorías e invitan a reflexionar sobre las formas de constituir naciones plurales e inclusivas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural como política de estado.

Se puede visitar de manera virtual –cuyo recorrido cuenta con variedad de recursos en español y su correspondiente versión en chino–, con acceso abierto y federal, o de manera presencial, con turno previo, con entrada libre y gratuita.

Visitas: viernes a domingo de 13 a 19, hasta el 31 de enero de 2022., con entrada libre y gratuita.

* Museo de la Historia del Traje, Chile 832, C.A.B.A.

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición, de Alberto Greco

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Alberto Greco: ¡Qué grande sos! se presenta lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes cerrado. Hasta el 1 de febrero de 2022. Entrada: $50. Click aquí para reservas y protocolos.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

Hombre flecha en el MALBA

Hombre flecha, del artista uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional, se presenta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La muestra reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), que abarcan uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, años en los cuales presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo.

A su vez, la exposición cuenta con una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. Estará abierta al público en general a partir del martes 21 de septiembre hasta el 14 de febrero de 2022.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

TEATRO

PROGRAMACIÓN DEL COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

Autores: Betty Gambartes, Diego Vila. Dirección: Betty Gambartes. Intérpretes: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano), Víctor Torres (barítono) o Hernán Iturralde.

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 29 de mayo. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

*Sala Cunill Cabanellas. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

Cae la noche tropical

Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Según Puig, el tema fundamental de su novela es el afecto. Y comenta: “En la vejez crece el ansia de afecto. Cuando no se puede más planear el futuro, se eleva la necesidad de afecto, de entregar afecto. La actividad última, casi única, es afectiva.” La vejez vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Autor: Manuel Puig. Versión escénica: Santiago Loza, Pablo Messiez. Dirección: Pablo Messiez. Dirección de reposición: Leonor Manso. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Carolina Tejeda

Desde el miércoles 16 de febrero hasta el domingo 17 de abril. Miércoles a domingos, 19 horas. Duración: 105 minutos. Platea $ 1.000 miércoles $ 500

*Sala Casacuberta. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

___

Las cautivas

La Compañía Teatro Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires con su proyecto “La Saga Europea”, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través del tamiz de la literatura. La serie está formada por las obras Las Cautivas, Las Ciencias Naturales, Las Invasiones Inglesas y Las Traducciones, que se estrenarán en las diferentes salas del Complejo en los próximos cuatro años. Las Cautivas, que se estrena ahora en el Teatro de la Ribera, se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

Las cautivas es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega. Músico en escena: Ian Shifres

Desde el viernes 18 de febrero hasta el sábado 30 de abril. Jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas. Duración: 70 minutos. Platea $ 1.000 Pullman $ 750 Jueves $ 500

*Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821

Ella en mi cabeza

Adrián llegó a un punto en el que ya no puede vivir más con Laura, su mujer, pero tampoco sin ella. Adrián es un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias, celos y más celos; expuestos por un inconsciente que no para de hablarle y atormentarlo. Se trata de un caso exquisito para el análisis agudo de Klimovsky, su mordaz terapeuta, quien ahonda donde más cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi protagonizarán una nueva producción de ELLA EN MI CABEZA, el éxito teatral escrito por Oscar Martínez, con dirección de Javier Daulte. ESTRENO 20 DE ENERO DE 2022. FUNCIONES: JUEVES 20h / VIERNES 20:15h / SÁBADO 20 y 22h / DOMINGO 20:30h. Localidades desde: $2300.- VENTA ONLINE POR SISTEMA PLATEANET

* Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343, CABA.

_____________

Casa Duarte

El público será espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio donde se llora, ¡pero de risa! No verá una obra de teatro. Vivirá la #ExperienciaCasaDuarte, ¡el velorio más disparatado! En la temporada 2021 agotó las localidades para todas las funciones, y después de unas brevísimas –y merecidas– vacaciones, esta original propuesta vuelve a repetir el éxito.

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

Funciones: Viernes y Sábados a las 22.00 horas. Comprar entradas

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764, CABA

Precoz

Foto: Sebastián Freire

Luego de su exitosa primera temporada; vuelve a escena Precoz, una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une. Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad. Juntos son dinamita: separados, no son nada.

JUEVES-VIERNES-SÁBADOS 20:30H. Duración: 80 minutos. Localidades: $1300 ENTRADAS EN VENTA POR ALTERNATIVA TEATRAL

*Dumont 4040. Santos Dumont 4040, CABA

_________

Un balcón con vistas

El 23 de enero llega al teatro Multiescena “Un balcón con vistas”, una delirante comedia en tiempo real sobre el ADN marital. Con más de 50.000 espectadores en España, el éxito europeo se estrenará en calle Corrientes. Las relaciones de pareja y las difusas fronteras entre el amor y el desamor, donde la verdad está oculta en todo momento y, sin embargo, siempre permanece visible. Desde el domingo 23 de enero, todos los domingos a las 20.30 horas. Entrada general $1200. Puntos de Venta: Plateanet, Atrápalo y Boletería del Teatro.

* Teatro: Multiescena Cpm. Av. Corrientes 1764, CABA

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

FUNCIONES: Viernes, 22.30 h. del 14 de enero al 18 de febrero. Duración 60′. Entrada general $1500 a través de Plateanet.

*TEATRO METROPOLITAN SURA, Av. Corrientes 1343, CABA

Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida.

De Mariano Tenconi Blanco. Con Valeria Lois y Lorena Vega. Narración: Cecilia Roth. Música en vivo por: Ian Shifres y Elena Buchbinder.

Desde el 15 de enero al 14 de febrero. Sábados 21.30 h. Domingo 20.30 h. Lunes 20.30 h. Entradas $1500, en venta a través de Alternativa Entradas.

*TIMBRE 4. México 2554, CABA

Cuerpo de baile

Una obra que, desde el humor, viene a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través de éste, el deseo. En su segunda temporada Carolina Guevara vuelve a La Carpintería Teatro el 5 de febrero con Cuerpo de baile, espectáculo unipersonal que entrelaza dos lenguajes: la comicidad y la narración oral.

Después de la exitosa Los golpes de Clara, la dupla conformada por Carolina Guevara y Leandro Rosati pone en escena esta vez la historia de una mujer de apellido Corral que, oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde transcurre su niñez y adolescencia, huye a la gran ciudad en búsqueda de su deseo: bailar. A partir de esa premisa la protagonista narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida por tener un deseo y un cuerpo diferente a lo considerado “normal” en un contexto que no la acompaña.

Funciones: los sábados de febrero y marzo a las 20hs. Entradas a $1000 en venta por Alternativa.

*La Carpintería Teatro. Jean Jaures 858, CABA

La casa oscura

Las multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas, súper power del off se unen para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se te pianta el coco?

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, trataran de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura.

Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación.

DESDE EL 4 DE FEBRERO FUNCIONES LOS VIERNES 21HS. Entradas desde $1000 en venta por ALTERNATIVA

*El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

Muchacho de luna

Una evocación del mundo lorquiano, a través de una selección de textos de su obra dramática, sus cartas y su música. Un recorrido emocional que profundiza tanto en sus logros artísticos como en sus frustraciones personales. Así puede reseñarse “Muchacho de Luna”, unipersonal creado por Oscar Barney Finn y protagonizado por Paulo Brunetti.

Nominada a dos premios Ace: Mejor director y Mejor actor en unipersonal. Únicas dos funciones domingos 30 de enero y 6 de febrero 20.30 hs. Localidades $1.500

*Noches de Teatro en el Palacio Noel. Suipacha 1422, CABA

Ana Frank: la casa de atrás

Escrita y dirigida por Gastón Brian Gliksztein, la pieza teatral tuvo su origen en 2019 para conmemorar el 90º aniversario del nacimiento de la joven judía alemana.

El espectáculo, una producción original de AMIA Cultura, tendrá lugar el jueves 24 de febrero, a las 20, y cuenta la historia de Ana Frank, la niña de 16 años que relató en su diario íntimo los años en los que estuvo escondida de los nazis en Holanda, junto a su familia en el anexo de una fábrica.

Más información y compra de entradas en este enlace.

*Auditorio de AMIA. Pasteur 633, CABA

__________

Ciclo Estival de Artes Escénicas en la Casa Nacional del Bicentenario

"Afuera"

Los sábados 29 de enero y 12 y 26 de febrero a las 19, la Casa Nacional del Bicentenario y el Instituto Nacional del Teatro presentan un ciclo de espectáculos para disfrutar este verano, en el patio de la Casa. Tres obras teatrales provenientes de Paraná, Entre Ríos; La Plata, provincia de Buenos Aires, y de CABA, que realizarán funciones al aire libre, a la hora de la caída del sol.

PROGRAMACIÓN

Sábado 29 de enero | 19HS ¡Afuera! Autores: Ignacio Koonstra - Gustavo Bendersky Director: Ignacio Koonstra. Paraná, Entre Ríos

Aquí en el teatro, un tipo de la ciudad cuenta una historia del campo. Pero lo que se ve en primer plano no es el campo. Aquí bajo techo, la gente sueña con la intemperie, ¿o no? ¡Afuera! relata algunos fragmentos de Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Güiraldes; pero la historia de Don Segundo Sombra no es su historia. Es la historia de un joven echado al olvido, arreglándoselas desarropada y afiebradamente para emprender un viaje. Un recorrido iniciático, un encuentro. Un salir afuera para volver a entrar: aprender de la intemperie, si es que algo se puede aprender. ¡Afuera! de nosotros mismos, dentro de una historia bien de campo, pero de acá.

Sábado 12 de febrero | 19 HS Juan Moreira, una leyenda popular Autor: Claudio Rodrigo Director: Claudio Rodrigo La Plata, provincia de Buenos Aires

Versión para teatro de marionetas. Narra la historia de un campesino criollo de la campaña bonaerense: la persecución de la que es objeto por parte de los hombres que representan la Justicia, su iniciación en el camino del crimen y la correlativa pérdida del sentimiento de integración social. Enfatiza la entereza del héroe, su coraje, su dignidad y su amor por la libertad.

Sábado 26 de febrero | 19 HS Para mí sos hermosa Autora: Paula Ransenberg Director: Marcelo Nacci. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En una feria de variedades de Europa, exactamente en la Hungría de 1940, el mago Harry Vansky, la estrella de la compañía, realiza su acostumbrado truco de escapismo pero esta vez, luego de diez minutos de permanecer bajo el agua, el baúl nunca se abre. Cada una de las mujeres que lo rodean, sus asistentes siamesas, su aprendiz, su esposa, su amante “La magnética” y una perfumista, se debaten entre llorar su muerte o su escape misterioso. ¿El baúl está vacío o Harry está muerto adentro? Las mujeres desesperan ante un artefacto que solo el mago puede abrir desde adentro para revelar su verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Escapó? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Se murió? ¿Me abandonó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hago sin él? Preguntas que tiñen de ausencia la hermosura y borran, como en un truco, el camino a seguir.

Sin reserva. Ingreso por orden de llegada hasta completar el cupo. Entrada gratuita.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Cuidado con los perros

Esta comedia de suspenso narra la historia de Damián y Charly, quienes vuelven a la casa donde nacieron, después de la muerte de su padre, con la intención de vender todo y seguir con sus vidas. Pero un “secreto” guardado en una cajita de música, transformará la noche en una pesadilla diabólica.

Con Mariano Bertolini, Juan Gil Navarro, Esteban Pérez. Dirección: Leo Azamor.

A partir del 10 de Febrero, jueves y viernes a las 21 hs. Entradas por Alternativa teatral

* NÜN TEATRO BAR. Ramírez de Velasco 419

Trepadores

En la sección “Relleno de Aceitunas” de una fábrica de embutidos, cuatro operarios están dispuestos a todo por conseguir un ascenso. El jefe, un tanto desequilibrado, los enfrenta con sus delirantes órdenes, conduciendo al grupo de hombres por un camino que va desde las situaciones más absurdas y cómicas hasta la revelación de los secretos personales más oscuros y vengativos. Al final de cuentas, ascender, se tratará de sobrevivir.

Autor: Gustavo Lista. Elenco: Barbie Vélez, Rodrigo Noya, Bautista Lena, Federico Barón. Dirección: Ariel Basaldúa. Producción: Nazarena Vélez.

Estreno viernes 14 de enero a las 23 Funciones: Viernes y sábados 23 hs. / Localidades: $ 1200.- Comprar entradas

*Teatro Buenos Aires. Corrientes 1699, CABA. Tel. 5263-8126

Circo del Aire

El viernes 7 de enero regresa el “CIRCO DEL AIRE” de María del Aire a la Costa Atlántica. Por 13° año consecutivo, se presenta con un nuevo espectáculo de circo contemporáneo de gran formato en un predio cerrado al aire libre cedido por la Municipalidad de Villa Gesell, detrás de la tradicional Feria Artesanal local.

Podrá verse durante enero y febrero, de martes a domingo a las 21:30 y 23 hs. en Av. 3 y 113, Villa Gesell. Habrá invitados especiales: todos los lunes, en ambas funciones, se presentarán el Payaso Chacovachi y la Payasa Macujarrak; el viernes 14 de enero regresará, luego de muchos años, Nacho Rey. Además, los jueves de 19 a 20 hs. se dictará un taller de circo para niñas y niños a cargo de Euge Mariposa.

Elenco: Nadia Verón, Osvaldo Ortiz, Martín Denda, Juan Cruz Ranieri, Luciana Denino, María del Aire

Entradas: $700 / Alternativateatral / Descuento jubilados, estudiantes y niños: $500. Duración: 40 min.

Mujeres en el baño

Cinco manifiestos desbocados acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y deseantes, fusionan el sueño y la realidad. El baño como refugio deviene en discoteca, en confesionario, en video clip; recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Un baño que siempre vuelve a ser lo que es: un espacio habitado por la fantasía y el deseo, la búsqueda y la fatalidad, la humanidad en todas sus formas.

Creada y dirigida por Mariela Asensio; esta nueva versión reúne a un elenco de talentosas y consagradas actrices: Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris. Con producción de Paola Luttini (Pronoia producciones) se podrá ver, a partir del 21 de enero, todos los viernes y sábados a las 22h. Duración: 80 minutos. Clasificación de edad: +15 años ENTRADAS EN VENTA POR PLATEANET $1800

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

Utopía

“En Utopía, todo lo necesario para vivir está al alcance de la mano como el aire, la tierra y el agua. Por eso la plata y el oro se esconden en lugares recónditos como la oreja de un niño”, comienza diciendo Marcelo Insúa, mientras les saca monedas de las orejas a los ex niños que asisten a su Bar Mágico Teatro.

Es un espectáculo para adultos el que presenta, pero los transforma en niños golosos de magia en el primer minuto de su show. Utopía, es una ecléctica mezcla de magia, humor y mentalismo, con experiencias interactivas y originales producciones audiovisuales que se proyectan en el fondo del escenario, proveyendo imágenes que se ensamblan con la magia en forma natural y fantástica.

El espectáculo está a cargo de Marcelo Insúa, personalidad destacada de la Cultura, uno de los mejores magos que tiene Argentina y dueño del único bar de magia del país. El show se realiza los sábados a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por www.barmagico.com.ar

*Teatro Bar Mágico. Carlos Calvo 1631, CABA

Las cuñadas

La comedia del off -escrita por Florencia Naftulewicz y co-dirigida junto a Pilar Boyle-, llega el próximo 26 de enero al teatro Metropolitan Sura. La pieza teatral, coproducida por NÜN, y aplaudida por el público y la crítica ofrecerá cuatro únicas funciones de verano, en la emblemática sala del circuito comercial, los días miércoles a las 20.30hs.

LAS CUÑADAS es una comedia desopilante y aguda, que cuenta con un poderoso tridente integrado por las actrices Julia Galeano, Mercedes Moltedo y la propia Florencia Naftulewicz. La pieza bucea en las profundidades de una familia de clase alta que intenta esconder, por todos los medios, ciertos secretos familiares que inexorablemente salen a la luz. ¿Cómo seguir siendo la familia perfecta del country cuando los secretos familiares acechan? ¿Hasta qué punto dos señoras “bien” están dispuestas a llegar para resguardar el buen nombre y la empresa familiar?

La obra, escrita en verso, desnuda a fuerza de risa y sarcasmo las más hondas hipocresías de una familia acomodada cuyas miserias encarnan en las cuñadas, quienes transformarán su ritual semanal de belleza en un plan conspirativo que involucrará a la manicura y llegará mucho más lejos de lo que esperaban.

REESTRENO 26 de ENERO, 20.30HS 4 únicas funciones, miércoles a las 20.30h Localidades $1800, en venta por PLATEANET.

*TEATRO METROPOLITAN SURA. Av. Corrientes 1343, CABA

Babel cocina

El 22 de enero, en El Tinglado y con la dirección de Rita Terranova, subirá a escena Babel cocina, espectáculo que recibió el Premio Banco Ciudad 2021, otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires.

Según su directora, la obra se propone como “una comedia, una fábula, fiesta, carnaval, feria… y también una épica, el relato de un instante que hizo historia dentro de la historia argentina”. Con su numeroso elenco, la obra presenta quince personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, Babel cocina superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Estreno: 22 de enero. Funciones: Sábados a las 20.30 / Teatro presencial bajo estricto protocolo sanitario. Localidades: $800 / Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado. Mario Bravo 948, CABA

Mi madre, mi novia y yo

Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que, en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco. Dirección: Diego Reinhold.

Las funciones se realizarán de jueves a domingo en la temporada de verano de 2022. Jueves 22hs / Viernes 19.30hs / Sábados 21.30hs / Domingos 19.30hs. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.

*Sala Picasso Paseo La Plaza. Corrientes 1660, CABA

Las chicas del zapping 2

El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión nos llevará a disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, color y nostalgia. De humor rápido y desenfrenado, nos harán reír de principio a fin mediante un refrescante cóctel de nuevos personajes y situaciones. Autoría: David Quintana. Actúan: Fernando Quintana, Martín Bontempo, Juan Speroni, Tadeo Pettinari, Horacio Vidaurre. Dirección: David Quintana.

Funciones: viernes 14, 21 y 28 de enero a las 22.30 hs. Adquirí tus entradas a través de Plateanet.

*Teatro CPM Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? “El recurso de Amparo” pone algunas sobre la mesa. Usted decide.

Autoría: Laura Oliva. Dirección: Javier Daulte. Elenco: Gloria Carra, Magela Zanotta, Marcos Montes, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich, Gerardo Serre, Marcelo Pozzi.

Funciones: Desde el 1 de febrero. Martes a las 20 horas. Localidades a través de Alternativateatral.

*CC25 de Mayo – Av. Triunvirato 4444 – Villa Urquiza - CABA

30 aniversario

Óscar y Toni tienen una relación muy particular. Se conocieron de forma imprevista en el restaurante de Óscar hace 30 años. Los sabores, los olores, el gusto de la salsa pumarola construyeron un gran afecto. Cindy, la hija de ambos, nunca sospechó que lo que estaba oculto estallaría en ese “30 Aniversario”. La vida sigue su curso pero la relación ya no es la misma. La ausencia de Cindy muestra la soledad del amor. Un Restaurante, dos hombres grandes, una hija, una ausencia, un amor, una mentira. “30 Aniversario”, una comedia dramática donde la decisión de una mujer valiente marca el rumbo de dos hombres diferentes.

Nominada a los Premios ACE como Mejor Obra en Teatro Alternativo y Mejor Actor Teatro Alternativo: Andrés Vicente. Autores: Andrés Vicente, Gaby Almirón, Pablo Peppino. Elenco: Gaby Almirón, Andrés Vicente, Rosario García Coni. Dirección: Marcelo Serre.

Funciones: Viernes de febrero a las 22.15 - Localidades por Alternativa o en boletería

*Teatro Border – Godoy Cruz 1838 – CABA

Quítame la respiración

Cuatro amigas deciden festejar la despedida de soltera de una de ellas, en la misma finca en la que días después se celebrará la boda, pero unas horas antes de la gran fiesta, la flamante novia aparece muerta en la piscina y todo indica que se suicidó. Angustiadas y sin entender mucho, deciden contactar a su amiga muerta para preguntarle porque tomó esa decisión. La obra transcurre durante la noche en la que se iba a celebrar la boda y en cambio, sucede el velorio.

Elenco: María Figueras, Florencia Limonoff, Denise Yañez. Dramaturgia y dirección: Carla Scatarelli.

Funciones: Sábados de febrero a las 22

*El camarín de las musas. Mario Bravo 960, CABA

Valeria radioactiva

Valeria es una famosa creadora de culebrones. Cuando está empezando a pergeñar su más ambicioso proyecto, El Inmortal (cuyos protagonistas son, justamente, inmortales), cae gravemente enferma. Los productores intentarán, mientras la salud de Valeria se los permita, sacarle las ideas que anidan en su cabeza y así seguir adelante con el plan de trabajo.

Dividida en tres partes, la segunda da lugar al culebrón en el que Valeria está trabajando. Los límites entre la ficción y la realidad, entre lo imaginado y lo concreto, entre lo soñado y lo vivido, entre la crueldad y la piedad, son algunas de las premisas que envuelven el desarrollo de Valeria radioactiva.

Escrita y dirigida por Javier Daulte. Elenco: María Onetto, Laura Oliva, Carlos Defeo, Florencia Berthold, Agustín Daulte, Jorge Gentile, Daniela Pantano

Funciones: martes de febrero a las 20:30 hs.

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

Othelo - Termina mal

William Shakespeare | Gabriel Chamé Buendia | Matías Bassi | Nicolás Gentile | Elvira Gómez | Agustín Soler

Viernes 20hs | Sábados 22.30hs. Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

Terrenal

Mauricio Kartun | Claudio Da Passano | Tony Lestingi | Claudio Martínez Bel

SÁBADOS Y DOMINGOS 20HS Del 4 de febrero al 4 de abril Comprar entradas

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, CABA

Luz testigo

LUZ TESTIGO es un espectáculo en el que conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de ellos intentando un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por los anhelos inconfesados, por las dudas, por los miedos. Una mujer que se refugia en sus ensoñaciones.

La investigación de un crimen. Un padre y su hija compartiendo una suerte de exilio del mundo. Un actor desesperado de amor. El encuentro fortuito de dos personas que empiezan a conocerse. Humor, intriga, drama, y hasta el disparate, son los condimentos a través de los cuales se despliegan estas historias de seres perplejos y desesperados. LUZ TESTIGO es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

Dramaturgia: Tomás Afán Muñoz, Marina Artigas, Rubén de la Torre, Julián Marcove y Agustín Meneses. Actúan: Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar. Dirección: Javier Daulte.

Miércoles de febrero a las 20.30 - Entradas por alternativateatral.com

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759, CABA

Lamé. Un cabaret sustentable

En alguna capital del Interior argentino se encuentra el mítico CABARET LAMÉ, donde los espectadores pueden enamorarse de nuestras hermosas vedettes, inspirarse con nuestro poeta apasionado, deleitar sus oídos con las voces de nuestros jóvenes cantantes y la vista con el talento de nuestros sensuales bailarines.

Once artistas en escena, canciones en vivo y coreografías de gran impacto visual te esperan para vivir una experiencia única a 360°. Utilizamos hermosos vestuarios con material reciclado. Hacemos teatro ecológico y ayudamos al planeta. Lamé es un cabaret joven. Te invitamos a conocer nuestra visión del erotismo. Tenemos amor, humor y un montón de brillos para compartir.

Escrita y dirigida por Joaquín Cerro, con coreografías de Sofia Mazza, dirección vocal de Brenda Gestoso. Estreno domingo 30 de enero a las 21:30 horas. Únicas 5 funciones. Las entradas se pueden conseguir en las boleterías del teatro o en la plataforma de Alternativa Teatral.

* Teatro Gargantúa. Av. J. Newbery 3563, CABA

Norberto Jansenson presenta Noches mágicas en vivo

Jansenson regresa al primer escenario en el que se presentó en su carrera, La Sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza, para presentar Noches Mágicas, una experiencia teatral inmersiva de 90 minutos de duración, con las mejores ilusiones de su repertorio y algunos estrenos exclusivos. Además presentará, entre otras experiencias, El Sueño de los Ases, la ilusión y la historia que se hicieron película en Hollywood (con su guión y su protagónico), y por la que acaba de ganar el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional Golden Gate de San Francisco.

El espectáculo está recomendado para todo público, y se sugiere que los menores de 18 años estén acompañados por personas mayores.

Martes 11 de enero y Martes 15 de febrero las 21:00 hs. Entradas desde: $2300.- a la venta en Plateanet o boletería del teatro.

*Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1660, CABA

Eternos Transeúntes

Esta obra cuenta la historia de seres encerrados en un mundo sin salida, colmados de odio, reproches y violencia. Cuatro hermanos marcados por la cruel y despiadada crianza de un padre golpeador. Sus vidas, llenas de rencores, los llevó a cada uno de ellos a seguir el mismo camino. La presencia de alguien que no se deja ver hace que cada uno de ellos con sus respectivas esposas lleguen al más cruel de los límites, la muerte. La obra cuenta, en tono de comedia dramática y suspenso, el lado más oscuro de los seres humanos.

Eternos Transeúntes es una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por 11 actores en escena que te impresionarán con esta impactante historia. El estreno será el sábado 5 de febrero a las 23:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

Casa de muñecas

Un Ibsen visionario nos invita 140 años después, en un mundo que lucha por la construcción de un modelo social más justo e igualitario, a repensarse a través de sus textos, reflexionando una vez más sobre la condición humana. Es una de la obras más transgresoras y revolucionarias en la historia del teatro.

Autor: Henrik Ibsen. Traducción: Clelia Rosa Chamatropulos. Elenco: Gabriela Puig – Nora, Santi Vicchi – Trovaldo Helmer, Agustina Sáenz – Cristina Linde, Alejandro Holm – Krogstad, Luciana Lamota – Elena, la criada, Richard Courbrant – Dr. Rank. Dirección: Lizardo Laphitz

Estreno jueves 20 de enero a las 20. Funciones: Jueves a las 20 horas / Localidades: $ 1.000.- Venta de entradas por Alternativa.

*Border Teatro. Godoy Cruz 1838, CABA

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer”

En este show, a través de monólogos, canciones y videoclips, Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

Con Dalia Gutmann. Textos originales: Dalia Gutmann. Dirección: Mariela Asensio. Es una producción de Lino Patalano para Teatriming S.R.L.

Estreno jueves 20 de enero. Funciones: Jueves a las 20.30 y sábados a las 22.30 Localidades: Desde $ 1.200.- / Venta por Plateanet

*Teatro Maipo. Esmeralda 443, CABA. Tel. 11-5352-8384

Chacovachi y Maku Fanchulini - Payasos en la Costa Argentina

El legendario payaso Chacovachi y Maku Fanchulini se presentarán durante enero y febrero de 2022 en Villa Gesell y Pinamar con sus espectáculos para toda la familia a la gorra.

-CUIDADO!! Un payaso malo puede arruinar tu vida.

En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía este payaso es un verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni ingenuo, ni fácil de digerir. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globología son la excusa, Dios, la política, la muerte, las drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los ideales y el conformismo son la razón para reír.

Del payaso Chacovachi, artista invitada Maku Fanchulini. Circo del Aire – Calles 113 y 3 Villa Gesell / Enero: Lunes 10, 17, 24 y 31 a las 21.30hs y 23hs. Febrero: Lunes 7, 14 y 21 a las 21.30hs y 23hs

-METRO Y MEDIO

Un espectáculo basado en la acción física y la comunicación cómica con el público de una manera activa fresca y desenfadada. Maku se comunica casi sin palabras, creando así un lenguaje universal. Los momentos técnicos y altamente delirantes se suceden dinámicamente durante el espectáculo y son parte de un universo lleno de equilibrios excéntricos, provocación y ternura que llevan a un final literalmente explosivo.

De la payasa Maku Fanchulini. GO! FESTIVAL PINAMAR NORTE: Av libertador y Humbold – Pinamar / Miércoles y viernes 21:00 hs.

La comedia es peligrosa llega a Mar del Plata

Obra escrita en verso por Gonzalo Demaría y dirigida por Ciro Zorzoli. Una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes, organismo del Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Gestión Cultural, Cultura de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Auditorium.

La obra narra una fundación ficticia del Teatro Cervantes, y fue presentada en el marco del festejo del centenario del teatro en 2021: Hace 100 años se inauguraba el Cervantes, llamado así, orgullosamente a secas. El coliseo fue construido por una célebre actriz española, María Guerrero, y pronto se convirtió en nuestro teatro nacional. Hace 238 años, en la época de los virreyes, nacía el teatro estable en Buenos Aires. Hoy los dos eventos se mezclan en una comedia en verso que evoca las compañías de carromato, las tensiones entre hispanos y criollos y la lucha por la libertad. Nada de solemnidad: la obra hace más bien gala de la irreverencia propia de un escenario tan ecléctico e inclusivo que, en los locos años 20, ofreció espectáculos de revista. Mezcla de historia y de fantasía, La comedia es peligrosa cuenta una trama de suspenso y vodevil que ocurre en la capital del Virreinato del Río de la Plata en 1783. Unos cómicos de la legua pretenden construir un teatro estable y para ello deben enfrentarse al poder de los cabildantes y del obispo. El jamón del sándwich es el virrey. ¿Quién se comerá a quién?

Escrita por Gonzalo Demaría. Basada en una trama de Gonzalo Demaría y Ciro Zorzoli. Dirigida por Ciro Zorzoli. Con Horacio Acosta, Facundo Aquinos, Paola Barrientos, Julián Cabrera, Julián Cardoso, Roberto Castro, Gaby Ferrero, Andrés Granier, Milva Leonardi, Javier Lorenzo, Tincho Lups, Sergio Mayorquin, Mariano Mazzei, Iván Moschner, Pablo Palavecino y Julián Rodríguez Rona.

De jueves a domingo a las 21, desde el 16 de enero hasta el 27 de febrero. Localidades disponibles a través de Plateanet o en la boletería del Teatro Auditorium, de martes a domingo de 10 a 21 h.

Febrero: Cupos para Grupos/ Comunidades:

El Teatro Nacional Cervantes y el Teatro Auditorium de Mar del Plata convocan a grupos/comunidades constituidos por un mínimo de 20 personas, para asistir a las funciones de febrero de La comedia es peligrosa. Se ofrecen cupos con descuento y/o gratuitos para grupos/comunidades de 20 personas, en las funciones presenciales de jueves a domingos, a las 21h durante febrero, en el Auditorium.

¿Qué tipos de grupos/ comunidades pueden participar?

Grupos/comunidades tales como: grupos de educación formal (escuelas) y no formal; centros de jubilados, ONG, colectivos y centros barriales, agrupaciones de pueblos originarios, comedores populares, hogares, grupos de teatro, grupos de estudio, comunidad LGBTTTIQ+, colectivos de mujeres, sindicatos, etc. Recomendado a partir de los 16 años.

¿Qué incluye?

Cupos para las funciones de jueves, viernes, sábados y domingos de febrero, a las 21h con los siguientes beneficios: 30% de descuento para instituciones educativas de todos los niveles y grupos privados. Gratuidad para grupos de instituciones de nivel medio, de gestión estatal. Acompañamiento con material pedagógico complementario.

¿Cómo participar?

Para participar es necesario inscribirse previamente aquí.

*Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Boulevard Marítimo 2280, Mar del Plata.

El gran cabaret argentino

Todo el ingenio y el humor en un musical desopilante. Una sociedad que margina, que desvaloriza, por eso, este grupo de artistas que regentea un cabaret venido a menos, intenta con su arte seguir manteniendo su show ante una sociedad que no los integra.

Una creación de Marcelo Silguero, quien dirige a un elenco compuesto por más de 20 artistas en escena que te deslumbrarán con una hermosa historia. El estreno será el viernes 7 de enero a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

Con un toque de rubor

Este espectáculo nos cuenta la historia de Daysi Blondell (personaje interpretado por Osvaldo Roth, actor y transformista) y sus sueño de triunfar en Hollywood, acompañado por su tía pepa, una suerte de confesora. En el trayecto de esta historia conoce a Charly (Esteban Nieva) un taxiboy lleno de vicios y abusos quien se hace pasar por productor solo para estafar y robar todos sus sueños.

Duración: 90 minutos. Clasificación de público: mayor de 12. Género obra: comedia musical con humor. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro, por Plateanet o reservas al 1169520004/1158829203. Domingos a las 21 hs hasta el 27 de febrero.

*Teatro Multiescena. Av. Corrientes 1764, CABA

LA REVUELTA. Festival internacional de teatro entre montañas. ZANCADAZO IV Edición

Del 24 de enero al 6 de febrero el grupo de Teatro La Zancada comienza el año a lo grande con una nueva edición de su festival ZANCADAZO. Habrá obras nacionales e internacionales, talleres y dos residencias artísticas a realizarse en la provincia de La Rioja, Argentina.

El ZANCADAZO es un emprendimiento de la compañía de teatro La Zancada que tiene como misión impulsar y acompañar los procesos de transformación social que vive el teatro en la actualidad. En esta cuarta edición, asumimos el reto de generar una fiesta retornando de manera colectiva a los orígenes rituales del teatro que se caracterizan por su espíritu festivo.

El festival cuenta con una amplia oferta cultural; variedad de obras nacionales e internacionales, charlas, residencias y talleres de formación que serán gratuitas, con convocatorias abiertas o con entrada a la gorra, permitiendo que la comunidad participe sin importar su condición económica. Estas actividades se financian gracias a la colaboración de entidades, particulares y el público participante. Todas las actividades son gratuitas, a la gorra o con convocatoria abierta.

Bienal de Performance

Continúa la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación.

Soy tu performer. 22 y 29 de enero. Teatro San Martín

Algunas notas para inventar otros mundos. Del 27 al 30 de enero por Ciudad de Buenos Aires.

Yegua. Yeta. Yuta. 4 y 5 de febrero en Museo de Arte Moderno

Arco reflejo (acupuntura/nuevos altares). Del 11, 12 y 13 de febrero en Parque de la Memoria

Micelias. 13 y 20 de febrero en PROA21

El ala interior. 24 y 25 de febrero en Museo Larreta

Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa a través de la web desde una semana antes del comienzo de la actividad: https://bienalbp.org/bp21/

Teatro en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

-El test

“¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años?” Éste es el disparador de una conversación que llevará a los personajes de la obra a exponer sus valores y sacar a la luz sus más oscuros secretos. La comedia, protagonizada por Jorge Suárez, Carlos Belloso, Viviana Saccone y María Zubiri, estará disponible en la web de AMIA Cultura a partir del lunes 17 de enero.

-Bergman y Liv: Correspondencia amorosa

Interpretado por los actores Osmar Nuñez e Ingrid Pelicori, la historia de amor relata el intercambio de cartas que tuvieron a lo largo de cuarenta años, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La obra podrá verse a partir del lunes 24 de enero.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

CINE

Ciclo de cine “Gabinete de curiosidades”

El arte y la ciencia tienen en común la constante búsqueda de respuestas y la creación como camino. Ambos son ámbitos humanos, bellos e imperfectos, permeables y complementarios entre sí. Con esta premisa, el Centro Cultural de la Ciencia y Amigos del Bellas Artes se unen para llevar adelante un ciclo de cine que haga foco en diversos imaginarios de la ciencia que han sido vehiculizados por la pantalla grande, el arte y la literatura. Las películas se proyectarán en ambos auditorios y responden a la búsqueda de una programación variada, original y atractiva que vaya más allá de propuestas estereotipadas que a veces se nuclean en lo que comúnmente se denomina cine científico.

Hasta el 18 de febrero. Las entradas son gratuitas y se adquieren sólo de modo online y a través de su reserva previa. PROGRAMA COMPLETO Y RESERVA DE ENTRADAS

*Museo de Bellas Artes. Av. Pte. Figueroa Alcorta 2280, CABA / Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

____________

Cine en el Complejo Teatral Buenos Aires

VIVA FELLINI

Tres clásicos del gran cineasta italiano en copias restauradas –La dolce vita, Fellini Ocho y medio y Los inútiles–, acompañados de dos documentales recientes sobre la vasta obra del director. Del sábado 12 al domingo 20 de febrero.

NO VA MÁS

Estreno del último largometraje del realizador Rafael Filippelli, que tuvo su premiere mundial como película de clausura en el último Bafici. 7 únicas funciones a partir del jueves 17 de febrero.

DESDE FINLANDIA CON AMOR

Tres títulos destacados del cine finlandés contemporáneo, una de las cinematografías más pujantes del cine nórdico, dedicadas a sendas figuras icónicas del modernismo de ese país. En colaboración con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, Finnish Film Foundation y la Embajada de Finlandia en Buenos Aires. A partir del martes 22 de febrero.

LÍMITE

Tres únicas funciones del clásico del cine brasileño dirigido por Mário Peixoto en 1931, en copia restaurada. En colaboración con la Embajada del Brasil en Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y El Centro Técnico do Audiovisual. Exclusivamente el domingo 27 de febrero

Localidades en venta desde cinco días antes del comienzo del ciclo. Entrada general $300. Estudiantes y jubilados $150.

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530

___

En el Cine Teatro El Plata: clásicos universales del cine con orquesta en vivo

EL CHICO (1921) de Charles Chaplin. Sábado 19 a las 20 horas.

CICLO DE CORTOMETRAJES de Buster Keaton. Sábado 26 a las 20 horas.

VIVA FELLINI. Dos clásicos del gran cineasta italiano en copias restauradas: La dolce vita (1960) Domingo 20 a las 19 horas / Ocho y medio (1963) Domingo 27 a las 19 horas

Entrada general $ 300. Estudiantes y jubilados $ 150.

*Cine Teatro El Plata. Avda. Juan Bautista Alberdi 5765.

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

________

Nuevas narrativas en el cine independiente argentino

La Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de tres películas contemporáneas donde los límites entre la ficción, en el sentido más clásico, y el registro documental van y vienen. Sin querer anclarse en un formato definido, estas producciones representan una nueva mirada sobre el cine actual.

Las funciones se llevarán adelante en el patio de la Casa, al aire libre. Con aforo limitado. El ingreso se realizará por orden de llegada hasta agotar la capacidad.

PROGRAMACIÓN

Domingo 13. 20:30HS Como el cielo después de llover (2020) Dir. Mercedes Gaviria

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el cineasta Víctor Gaviria. Un director que, entre rodaje y rodaje, también se encargó de registrar en imágenes a su familia a lo largo del tiempo. En el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su propio comienzo.

Domingo 20. 20:30HS Las poetas visitan a Juana Bignozzi (2019) Dir. Laura Citarella, Mercedes Halfon

Una poeta muere. Otra, más joven, recibe como herencia el mandato de hacer conocer su obra. A esa tarea se suma un equipo de mujeres de cine. Ese extraño triángulo pone en marcha este film que, curiosamente, no adopta la forma de una investigación sino de un entramado aún más complejo y sutil.

Domingo 27. 20.30HS Por el dinero (2019) Dir. Alejo Moguillansky

Un grupo miserable de actores, bailarines, músicos y cineastas argentinos se embarca en un tour teatral hacia algún país latinoamericano. Si el amor y el dinero son irreconciliables, ‘Por el dinero’ es la historia de esa tragedia.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Sueños, documental

Un retrato coral sobre el mundo onírico de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. A través de los sueños se va rasgando el velo de la realidad cotidiana hasta llegar a la intimidad de las personas que viven en un estado de invisibilidad para gran parte de la sociedad. Su difícil pasado y presente, también de algún modo su futuro, aparecen en los relatos de sus sueños. Un vivo reflejo de una ciudad con una histórica exclusión social.

Una película de Marcos Martínez. Estreno: 27 de enero en el Cine Gaumont.

____________

Karnawal

Proyección con la presencia del director, Juan Pablo Félix.

Se respira el carnaval en la frontera entre Argentina y Bolivia. El contrabando y la violencia son parte del escenario en el que “Cabra”, un joven bailarín de malambo, se prepara para la competencia más importante de su vida. En eso, su padre, un ex convicto todavía dedicado al mundo criminal, regresa a casa, tensionando la realidad familiar y el futuro de Cabra.

Sábado 29 de enero / 19 HS. Entrada gratuita con reserva previa a partir de las 10 hs del lunes previo al evento.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

_______________

Proyección y charla: Piqueteras + Tirar del carro. Feminismo popular a 20 años del 2001

En el marco de la muestra “19 y 20″ pondremos en diálogo dos documentales: “Piqueteras” (2002) y “Tirar del carro” (2021). Un cruce para pensar el lugar del movimiento feminista en los últimos 20 años y su relación con el estallido social de diciembre del 2001.

Desde entonces a esta parte, en la agenda política y social se ha instalado fuertemente el rol de distintas organizaciones que se fueron sumando al amplio espectro de la lucha feminista y transfeminista. El lugar dentro de los movimientos sociales que tuvieron, y tienen, las mujeres cis y el movimiento LGBTTIQ+ nos demostró no sólo la necesaria presencia de las disidencias en la conquista de derechos, sino también nuevas formas de hacer política, construir militancia y referencias dentro de las organizaciones y colectivos.

Estas películas son sólo una parte de todo lo construido, un pequeño recorte para seguir proyectando lo que falta, pensar nuestra memoria reciente para seguir abonando a nuestro futuro con todas, todos y todes.

Domingo 30 de enero / 19 HS. Entrada gratuita con reserva previa a partir de las 10 hs del lunes previo al evento.

PROYECCIÓN VIRTUAL: Piqueteras. Argentina 2002, 42´. Disponible del 23 al 31 de enero.

Un documental que recorre la lucha de los desocupados en tres puntos claves del interior del país: Cutral-Có (Neuquén), Ledesma (Jujuy) y General Mosconi (Salta). La película refleja el sentimiento y la razón de ser de los piquetes a través de los testimonios de las mujeres que habitan esas localidades olvidadas, donde se levantaron las primeras puebladas contra las políticas neoliberales implementadas por el menemismo.

PROYECCIÓN PRESENCIAL: Tirar del carro. Argentina 2021, 50´.

Tirar del carro cuenta la historia en primera persona de Jackie Flores, una mujer cartonera en la Ciudad de Buenos Aires que devino referente fundamental de la economía popular con perspectiva feminista. Fueron ellas, las jefas de hogar, quienes se pusieron la lucha al hombro. Jackie da cuenta de ésta historia, y con certeza nos confirma que si no son ellas quienes cuentan quiénes son... lo dice otro y lo interpreta otro.

MESA LUEGO DE LA PROYECCIÓN DE TIRAR DEL CARRO, con la participación de:

Constanza Niscovolos (Directora de Tirar del Carro)

Verónica Mastrosimone (Directora de Piqueteras)

Jackie Flores (Subsecretaria de Residuos y Economía Circular. Ministerio de Ambiente de Provincia de Buenos Aires)

Naty Molina (Referenta de la Corriente Villera Independiente 21-24 / Zavaleta. Sub coordinadora adjunta vecinal de Tierra Techo y Trabajo)

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

Festival Internacional Cinecannábico del Río de la Plata

El FICC surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la temática del cannabis, a través de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador y transformador. El audiovisual como herramienta poderosa de transformación social, generador de conciencia, reflexiones y comportamientos.

Sus casi 30 películas, provenientes de 15 países, conforman un amplio espectro de abordajes no sólo en términos cinematográficos, sino también socioculturales. Desde varios documentales latinoamericanos centrados en distintas experiencias comunitarias de cultivo y consumo hasta producciones europeas que registran en primera persona sus beneficios medicinales, pasando por ficciones cuya acción es disparada por su uso recreativo, la programación indaga, con partes iguales de pasión y rigurosidad, en los pliegues de un mundo que, lenta pero inexorablemente, empieza a emanar el inconfundible olor dulzón de una flor en su punto justo de maduración.

APERTURA: Jueves 3 de febrero a las 18h - CNB, Casa Nacional del Bicentenario

MESAS Y TALLERES: Mesas Redondas: Feminismo, cannabis y tareas de cuidado, Reprocann, leyes y derechos, Cannabis en las universidades, Cannabis uso veterinario. Talleres (con inscripción previa en talleresficcbaires@gmail.com ): Historia del cannabis en el cine, Cannabis para la salud.

CIERRE: Sábado 19 a las 18h - Manzana de las Luces. Entrega de Premios. RECITAL SORPRESA

SEDES

Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, CABA.

Lumiton Usina Audiovisual, Sgto. Cabral 2354, Munro, PBA.

Quinta Trabucco, Carlos F. Melo 3050, Florida, PBA.

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 222, CABA

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

Cineclub del Pase Cultural

BA Audiovisual presenta el Cineclub del Pase Cultural del 13/1 al 24/2. Ciclo de proyección de películas argentinas para público juvenil en barrios populares y polideportivos de la Ciudad. Se verán cuatro largometrajes argentinos. En la Comuna 8, del 13/1 al 24/2, de lunes a jueves: en el Anfiteatro de la Plaza Ramón Carrillo, los jueves 13/1, 27/1, 10/2 y 24/2 a partir de las 19h; en el Anfiteatro Piedrabuena el 20/1, a las 20 h; En NIDO del Barrio 20, 26/1 a las 18 h; en NIDO en Soldati, el 31/1 a las 16 h y en Barrio Mugica (Lugano), el 16/2, a las 18 h. Actividad destinada a jóvenes de 13 a 21 años.

Ciclo Cine en el Espacio Público

Todos los sábados a las 21 h en el Casco Histórico de la Ciudad, Balcarce entre Humberto I y San Juan. Un ciclo de cine al aire libre del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Se presentarán 7 films que formaron parte de distintas ediciones del festival. Además, el domingo 30/1 y los domingos 6 y 13/2 a las 18 h, habrá talleres de ilustración para niños y jóvenes en el Buenos Aires Museo, inspirados en el ecosistema cultural del Casco Histórico. Estarán dictados por las ilustradoras Lu Paul, Lu Perini y Mechi Ruggiero. PROGRAMACIÓN

Ciclo Verano Cine Móvil

Del 6/1 hasta el 17/2. El Programa que difunde el cine nacional por los distintos barrios de la Ciudad realizará un ciclo de verano al aire libre en el que se proyectarán películas de distintos directores y directoras argentinas. La programación se encuentra detallada en www.buenosaires.gob.ar/promocioncultural. Las proyecciones se realizan con aforo reducido, determinado por orden de llegada. Al ingresar al espacio delimitado para la función, el público deberá pasar por un stand de higienización.

En el Cine Gaumont

27/01/2022 al 02/02/2022 PIEDRA NOCHE 12:30 | 15:00 | 17:30 | 20:00 Iván Fund FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 LA ENCOMIENDA 14:30 Pablo Alfredo Giorgelli FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 TARANTO 17:00 Víctor Cruz DOCUMENTAL

27/01/2022 al 02/02/2022 SUEÑOS 19:30 Marcos Martínez DOCUMENTAL

27/01/2022 al 02/02/2022 BANDIDO 22:00 Luciano Juncos FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 UNA SOLA NOCHE 13:30 Luis Adrián Díaz FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 YO NENA, YO PRINCESA 16:00 Federico Palazzo FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 ALGO CON UNA MUJER 18:30 Mariano Turek, María Luján Loioco FICCIÓN

27/01/2022 al 02/02/2022 EL PERRO QUE NO CALLA 21:00 Ana Katz FICCIÓN

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

Noches de Verano en el Centro Cultural San Martín

En el marco de Noches de Verano, que también contempla artes escénicas, muestras visuales y presentaciones de libros, el 22/1 a las 20 h se proyectará gratuitamente el documental “El hombre alado”, dedicado al músico Gustavo Cerati. La película fue dirigida por Felipe Restrepo, quien brindará una charla sobre el proceso creativo y artístico del documental junto a la periodista y locutora Corina Gonzalez Tejedor. El 29/1 a las 21.30 h tendrá lugar, también de manera gratuita, “La cima del mundo”, dirigida por Jazmín Carballo. La relación de una madre y su hija queda plasmada cuando la cámara se inmiscuye en la intimidad entre ambas, logrando exponer un retrato cotidiano de dos personas que con el transcurrir del film devienen en personajes. Sebastián Muro, el productor, brindará una charla junto a la directora al finalizar la proyección.

Y el sábado 12/2 a las 21.30 h en la Plaza de las Américas, se proyectará el documental “Sueños”, de Marcos Martínez, también de forma gratuita. Para este film, el realizador Marcos Martínez se sumerge en los sueños de un grupo de personas que se encuentran en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Con aquel material onírico construye un relato que describe y reflexiona sobre la vida que transitan. Para estas proyecciones, el espacio estará preparado con puffs, sillas y reposeras, que proporcionarán la comodidad del público y harán del ambiente un lugar aún más agradable. MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA DE LUGARES

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

____________

Terrazas Lunáticas en el CC 25 de Mayo

De febrero a marzo vuelve la terraza más linda de Villa Urquiza para compartir las noches de verano con espectáculos a cielo abierto, bajo las estrellas. Cine, performance, teatro, danza y música para adultos jóvenes de 22 a 40. El jueves 17/2 a las 20 h: proyección de Miss Mary (Argentina - 1986) de María Luisa Bemberg. El jueves 24/2 a las 20 h: proyección de Baldío (Argentina - 2019) de Inés de Oliveira Cézar. Y el jueves 10/3 a las 20 h: proyección de El Apego (Argentina - 2021) de Valentín Javier Diment. Estas películas y muchas más formarán parte del ciclo Melodrama bajo las estrellas, que hará énfasis en un género que significó un espacio de liberación para muchas heroínas y grandes mujeres artistas de la historia. El ciclo contará con el apoyo del Programa Gafas Violetas del INCAA.

Estrenos en la plataforma Contar

"Río atrevido"

-Río atrevido

Se trata de una propuesta de ocho capítulos que relata la vida de Itatí, una madre que vive junto a su familia en un pueblo rodeado por el río. El orden doméstico y cotidiano de sus vidas cambia cuando ella comienza a sentir un impulso salvaje que la lleva a hacer escapadas nocturnas (ficción)

-Sirenas Rock

Serie documental que retrata el universo de voces femeninas de la cultura rock a través de sus cincuenta años de historia y de su panorama actual. Las protagonistas de la serie son las voces femeninas de todas las generaciones, de todo nuestro país y del amplio ámbito de la cultura rock. Cada capítulo estará protagonizado por cuatro artistas mujeres, con una narración de estructura coral (documental, 4 capítulos - 26 minutos).

Cineclub con Dalma Maradona en DeporTV

El deporte y el cine son una combinación ideal para contar grandes historias. Clásicos, biopics y cortometrajes nacionales. Los sábados a las 22 en la señal DeporTV.

Estreno internacional de Terminal Norte de Lucrecia Martel, en Contar

Terminal Norte, escrita y dirigida por Lucrecia Martel, fue seleccionada para participar en el 72 Festival de Berlín, que se llevará a cabo de forma presencial del 10 al 22 de Febrero del 2022.

El unitario documental protagonizado por Julieta Laso, que tuvo su presentación especial en el Marco del MICA el 14 de septiembre, permanece disponible para el público argentino en la plataforma Cont.ar, (www.cont.ar) y tendrá su estreno internacional en una sala de cine como parte de la sección Berlinale Specials.

Durante el año que asoló la peste, Julieta Laso, cantora del Río de la Plata, se refugió en el Norte del país para ensayar un show que fue cancelado. Allí conoció músicas extraordinarias, con quienes cantó y conversó en largas tertulias nocturnas.

Terminal Norte no sólo nos muestra a Julieta Laso ensayando canciones del repertorio ecléctico que la caracteriza, junto a su colaboradora habitual, Noelia Sinkunas, y el maestro salteño de guitarreros Bubu Ríos. También la vemos como anfitriona de un aquelarre de músicas diversas, hermanadas por la provincia de Salta.

____________

Unísono, en la TV Pública

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan sus obras desde sus hogares al tuyo. Con el apoyo de grandes referentes de nuestra música presentando a las agrupaciones. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas.

NUEVO HORARIO: SÁBADOS A LAS 18 HS.

_______________________

Regresa el ciclo No ficción a Canal Encuentro

Todos los sábados y domingos a las 23:00, Canal Encuentro pondrá al aire el ciclo No ficción. Se trata de un ciclo de cine documental argentino que incluye una nueva selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo. El ciclo reúne obras que han tenido un extenso recorrido internacional en los festivales de cine y las pantallas más importantes del mundo.

Los/las documentalistas de nuestro país narran y representan universos recreando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional. A su vez, el ciclo dialoga de manera territorial con la región latinoamericana y con el resto del mundo: No ficción pone de manifiesto el capital simbólico mediante la representación de nuestras experiencias, testimonios, historias, oficios, personalidades y diversidades.

Sábado 29 de enero a las 23:00: Foto Estudio Luisita, de Hugo Manso y Sol Miraglia. Documental. 2018. 1h 15m

En un departamento ubicado sobre Avenida Corrientes en Buenos Aires, Luisita armó un estudio fotográfico donde subían a retratarse todos los artistas importantes. De Tita Merello, Susana Giménez y Amelita Vargas a Olmedo, Porcel y Atahualpa Yupanqui, las celebridades que pasaron por el estudio fotográfico de Luisita son innumerables. Sol, una joven fotógrafa, descubre, en esta casa-estudio, más de 25.000 negativos inéditos que abren una ventana hacia un verdadero epicentro artístico de la cultura popular argentina.

Domingo 30 de enero a las 23.00: Las cinéphilas, de María Álvarez. Documental. 2017. 1 h 14m

Mujeres jubiladas de España, Argentina y Uruguay que van al cine todos los días. Como una gotera, la ficción se va colando en sus vidas y deja huella en la memoria.

Sábado 5 de febrero: Todo el año es Navidad, de Néstor Frenkel

Domingo 6 de febrero: Marta Show, de Malena Moffatt y Bruno López

Sábado 12 de febrero: Guido Models, de Julieta Sans

Domingo 13 de febrero: El laberinto de las lunas, de Lucrecia Mastrángelo

______________

La plataforma Contar estrena la serie infantil Foquito

La plataforma pública y gratuita Contar estrena la serie de cuentos infantiles Foquito, producida por la asociación de actores SAGAI. Se trata de un ciclo producido en 2021 que consta de trece episodios cortos (entre cuatro y cinco minutos) con cuentos infantiles de varios autores, leídos por actores y actrices como Eugenia Tobal, Tomás Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Violeta Urtizberea, Mey Scapola, Benjamín Rojas, entre otros/as.

Foquito muestra un mundo de ilusiones que tiene lugar cada vez que un/a niño/a lee un cuento. Descubrimos increíbles historias animadas e interpretadas por reconocidos actores y actrices. Cuando un niño abre un libro, su mundo de posibilidades se multiplica. Foquito es un ciclo que busca fomentar la lectura infantil y desarrollar la imaginación de niños y niñas a través de algo tan sencillo como importante: contar un cuento. Estos libros animados no solo proponen el acercamiento temprano a la literatura, sino que además promueven la escucha atenta de los relatos.

CAPÍTULOS

CU CANGURO

Gabriela Keselman y Nora Hilb. Por Julieta Otero y su hija Margarita Brener

A Cu Canguro le gusta saltar y jugar hasta ensuciarse. Pero un día, al intentar meterse nuevamente en la bolsa de su mamá, descubre que está ocupada por… ¡su nuevo hermanito!

EL INSÓLITO ASCENSO DE MADAME POL

Nicolás Arispe. Por Ana María Orozco

Cuando Madame Pol se ofrecioì como voluntaria para hacer magia ni ella ni el mago podiìan suponer que una corriente de viento inesperada y una ventana, inoportunamente abierta, causariìan tal desastre...

PETIT, EL MONSTRUO

Isol. Por Rafael Spregelburd y Blas Farina

Petit no sabe si es un niño malo o bueno. Y su mamá no sabe por qué un niño bueno hace cosas tan malas. Petit quiere un poco de tranquilidad y un manual que le aclare sus dudas.

RAMÓN EL OPTIMISTA

Lepe Rosental e Irene Sexer. Por Andrea Pietra y Álvaro

Ramón, el búho, quiere que todos/as los/as que lo rodean estén bien y felices. Junto con sus amigos/as, nos enseñará el valor de la amistad, la aceptación y a creer en nuestros sueños.

LA DECISIÓN DE TEODORO

Irene Singer. Por Tomás Fonzi y Rex Shuman

Todo era serenidad hasta que Teodoro se cepilló los dientes y el espejo reflejó miedos: “a las arañas, a la oscuridad, a que lo coma un monstruo”. Tanto sufre que decide ir por su mamá.

LOS MONSTRUOS YA NO ASUSTAN

Javier Peña. Por Eugenia Tobal y Abril Méndez Macchi

Parece que los/as niños/as ya no toman en serio a los monstruos, es por eso por lo que Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, entre otros, se reúnen para analizar la situación.

DOÑA POCHA VA DE COMPRAS

Pablo Zweig. Por Benjamín Rojas y Bernarda Abraldes Mazzeo

Doña Pocha va al supermercado a hacer las compras que sus amigos/as le encargaron. Todo es muy normal hasta que se cruza con un señor que le gusta mucho, se tropieza y todo se le desordena.

VIDA DE PERROS

Isol. Por Leonardo Sbaraglia y Benjamín Maciel

Esta es una historia de amistad verdadera entre un niño y su perro, Clovi. Ambos conocen lo lindo y divertido que es tener una “vida de perros”.

REGALO SORPRESA

Isol. Por Violeta Urtizberea y Facundo Ferrero

Faltaba un día para su cumpleaños y Nino, casualmente, descubrió un gran regalo. A la mañana siguiente, cuando abrió emocionado el paquete, descubrió sorpresas inesperadas.

EL PLAN

Ethel Batista y Eva Mastrogiulio. Por Laura Azcurra, Sol Simarro, Emilia Vallejos e Isabella Aguilar

A tres hermanas chanchitas les llegó el momento de partir de su casa, pero antes decidieron armar un plan para enfrentar al clásico Lobo Feroz, aunque lo que ocurre no tiene nada de clásico.

SECRETO DE FAMILIA

Isol. Por Mey Scapola y Julia Bucar

La niña de esta historia descubre un increíble secreto guardado por su mamá. ¡Es un puercoespín! Su cabeza se llenó de preguntas: ¿será que se hereda? Descubrí el inesperado final.

SU PRIMERA ZANAHORIA

Ana María Shua. Por Maite Lanata y Olivia Marino

Cuando El conejito cumplió un mes, tuvo que salir a buscar su primera zanahoria. Pero no es tan fácil encontrar una, y además hay muchos peligros fuera de la madriguera…

LA REMOLACHA GIGANTE

Cristina Macjus

Muriel Santa Ana y Aaron Trejo

La viejita planta una semilla de remolacha. Al día siguiente, la remolacha ha crecido de manera increíble. Cada día es más y más grande. La viejita intenta arrancarla; tira y tira hasta que…

_____________________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. El 26 de noviembre se estrena el episodio con Romina Paula Más información

_______

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

________

Serie documental “Historias de Conservatorio II”

Se podrá ver en Vivamos Cultura a partir del 23/12. Llega la segunda edición de esta serie documental en la cual los músicos, egresados y docentes de los Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y del “Ástor Piazzolla” cuentan su proceso de creación musical, sus proyectos y su paso por dichas instituciones.

________

Microserie teatral “Ficciones Verdaderas”

Se podrá ver en Vivamos Cultura. Cada episodio de esta microserie teatral cuenta con la participación de un actor o actriz de reconocida trayectoria y el elenco se completa con actores y actrices que ha pasado por la carrera de actuación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y/o de alguna de las propuestas del Centro de Capacitación Artística y Profesional de la DGEART.

_________

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

__________

Cápsulas ABC de la Red de Bibliotecas

Entregas audiovisuales para despertar nuestra curiosidad junto a pensadores y pensadoras. Una propuesta producida junto a ASE Nacional. ABC de las científicas, por Valeria Edelsztein. También podés ver: ABC del etiquetado de alimentos, por Claudia Degrossi, ABC de los microorganismos, por Luis Wall, ABC de la alimentación y el deporte, por Marcia Onzari y más a través de Vivamos Cultura

________

Podcast “Mapa de Lectura”

Un podcast iniciado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Área Editorial e Impulso Cultural, para recorrer la literatura del país a través de Spotify. Mapa de Lectura es un podcast que recorre la literatura del país a partir de la mirada de una editorial, una librería y un autor o autora. En cada episodio un autor, una editora y un librero/a cuentan acerca de su trabajo, llevan a conocer la literatura que se escribe en su provincia, recomiendan libros y autores y leen sus fragmentos preferidos. Se realiza como sección dentro del programa “Poesía 1110″ de Radio Ciudad, y se encuentra disponible en formato podcast a través de la cuenta de Spotify de Impulso Cultural.

_______

Harta del Éxito

Los mejores fracasos de la literatura argentina. En esta ocasión, la periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de Vivamos Cultura

__________

Bizarra - El Once, una secuela argentina de Rafael Spregelburd

Es el demorado capítulo 11 de una teatro-novela, capítulo que ya nadie esperaba y que sin embargo aquí está. Desde el 11 de diciembre con un episodio estreno por día. Se puede escuchar el nuevo podcast de Rafael Spregelburd producido por el Centro Cultural Kirchner.

BIZARRA fue una novela teatral en 10 entregas, un universo desquiciado de unas 24 horas de duración fraguado al calor de la crisis del 2001. Con un tono romántico y amanerado, en el cruce del gótico y el fantasy, BIZARRA, UNA SAGA ARGENTINA contaba la historia de dos hermanas mellizas separadas al nacer con vidas diametralmente opuestas: la una devenida pobre y con carencias; la otra, rica y con tristeza.

La telenovela en general ejecuta sus argumentos sobre la base de unas reglas formales muy estrictas: cuenta siempre la historia de la virtud, encarnada en una protagonista femenina, que atravesando un mundo de villanas sale adelante en su único objetivo posible: transformar al galán (que es un chambón) en un padre de familia.

En EL ONCE, veinte años después, se reencuentran algunos de los personajes que encarnaron BIZARRA EL ONCE: capítulo 11 de BIZARRA, dividido en 11 episodios radiofónicos de duración variable, ambientado en el Once LINK PARA ESCUCHAR EL PODCAST

_______

Cápsulas en red

En su nueva temporada, la propuesta de videotutoriales del Programa Cultural en Barrios “Cápsulas en Red”, invita a vecinos y vecinas de la Ciudad a seguir aprendiendo baile, música, pintura y artes visuales, entre otras disciplinas artísticas y culturales. Las entregas son semanales, de corta duración y realizadas por talleristas del Programa. Se pueden encontrar todos los lunes en Vivamos Cultura.

_______

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 h por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_________

MÚSICA

Conciertos en el CCK

Seda

-Seda

El dúo integrado por el pianista Daniel Godfrid y el guitarrista Sebastián Espósito interpreta un repertorio centrado en clásicos del folklore y el tango –como “Los mareados”, “Por una cabeza” y “Luna tucumana”, entre otros–, además de composiciones originales. 28 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Noelia Sinkunas

Eslabón fundamental entre el tango tradicional y las nuevas generaciones de creadoras de música argentina, la pianista presenta su tercer disco, en el que muestra otra de sus facetas musicales, como creadora de siete canciones de chamamé. 29 de enero a las 20 hs en Sala Argentina.

-Lucio Mantel

Con cinco álbumes en su haber, Mantel se posicionó como una de las voces más resonantes de la canción argentina actual. En sus composiciones, mezcla música popular y académica. 30 de enero a las 19 hs en Sala Argentina.

-Matías Martino

La música de Martino traza un mapa musical que recorre distintas regiones del país a través de ritmos y danzas tradicionales sobre los acordes de lxs compositorxs más emblemáticxs, para finalmente confluir en sus propias composiciones. Su repertorio abraza el folclore y se expande a nuevas sonoridades y conceptos. Conviven en él Yupanqui, Chazarreta, Leguizamón y Castilla, Ginastera, Ramírez e Hilda Herrera, Adolfo Ábalos y Horacio Salgán. 2 de febrero 20 hs en Sala Argentina

-Abi González

El folclorista y bailarín, ganador de un premio Carlos Gardel, hará un repaso por su discografía. 3 de febrero 20 hs en Sala Argentina

-Diego Schissi Quinteto

Integrado por Diego Schissi en piano y composición, Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo, se presenta en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo. 4 de febrero a las 20 hs en Sala Argentina

-Cecilia Pahl presenta “Estampas Argentinas”

La cantante Cecilia Pahl, junto con Matías Arriazu y Ernesto Snajer, presenta el disco Estampas argentinas junto a los guitarristas Ernesto Snajer y Matías Arriazu, interpretarán piezas de Ginastera, Lopez Buchardo, Guastavino, Gilardi y más compositores. 5 de febrero 20 hs en Sala Argentina

- SurdelSur Ensamble

Dirigido por el violinista Guillermo Rubino. SurdelSur es un ensamble de cuerdas dedicado a interpretar música popular argentina y latinoamericana de compositores de la actualidad. Su repertorio abarca el tango, el folklore y la música rioplatense, explorando los recursos musicales y técnicos.

El grupo está integrado por instrumentistas locales, muchxs de ellxs integrantes de destacadas orquestas del país, como la Orquesta Sinfónica Nacional, las Orquestas Filarmónica y Estable del Teatro Colón y la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. 6 de febrero a las 19 hs en Sala Argentina

La entrada para los conciertos es gratuita, solo con reserva previa a través de www.cck.gob.ar. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

______________________

Cuando anochece

Un ciclo de conciertos en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad por orden de llegada. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y de la Dirección General de Música (DGMus), presenta Cuando anochece, un ciclo de conciertos de jazz, rock, folklore, pop y música klezmer. Este se enmarca en el Centro de Capacitación Artística y Profesional (CeCAP), programa perteneciente a la DGEART, cuyo fin es el de promover y desarrollar propuestas de formación y perfeccionamiento artístico de excelencia. De esta manera, visibilizan en un ámbito de práctica profesional, bajo los protocolos vigentes para las actividades culturales, a los músicos y músicas que se han formado en sus Institutos y programas de Arte. El ciclo se extenderá hasta febrero con más propuestas.

FEBRERO

MIÉRCOLES 2/2 – ENSAMBLE FOLKLÓRICO PANAMBÍ

Panambí presenta su reciente trabajo discográfico Folklore Urbano donde a través de arreglos y composiciones desarrollan nuevas posibilidades en sonido, originalidad y estética de las danzas tradicionales. Con bailarines en vivo y nueve músicos en escena proponen un espectáculo íntegro que recorre nuestro folklore en un novedoso formato de orquesta de cámara.

DOMINGO 13/2 – MADIBA

Conectados con sonidos de la naturaleza, fusionados con jazz y diferentes ritmos del mundo, Madiba nos acerca a su música por y para animales.

MIÉRCOLES 16/2 – HUMA NOS

Huma nos es un power trío que con propuestas, creatividad e identidad, marca su rumbo y se abre camino en la escena del rock nacional.

MIÉRCOLES 23/2 – LAS RVINAS

Es un proyecto de folclore que parte de un quinteto andino, con quena, charango, guitarra, bajo y percusión. Se vinculan con el pasado tocando músicas tradicionales, con el futuro generando un repertorio propio y con el presente trabajando un cancionero en el que podamos expresar el cariño por la cultura andina.

MARZO

JUEVES 3/3 - KON DE TODO. cumbia

MIÉRCOLES 16/3 - ALLPA MUNAY. folclore

MIÉRCOLES 23/3 - BLAU. jazz fusión

___________

Disney y el Teatro Colón presentan Magia y Sinfonía

Un concierto que reúne música y momentos memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Con la interpretación en vivo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el espectáculo es un recorrido musical y visual por las historias de Disney de ayer y de hoy.

A partir del viernes 11 de febrero de 2022 a las 20:00, Disney y el Teatro Colón presentarán Magia y Sinfonía, un espectáculo visual y musical que reunirá por primera vez y en un mismo escenario, momentos y canciones memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Las funciones se repetirán los días 12, 15, 16 y 17 de febrero a las 20:00 y el domingo 13 de febrero a las 17:00.

Bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio al mando de la Orquesta Estable del Teatro Colón y con una acústica insuperable, las familias podrán disfrutar de un espectáculo único.

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, (4378-7109), de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. Además se pueden adquirir vía telefónica al 5254-9100 o por internet.

El espectáculo incluirá interpretaciones en vivo de canciones inolvidables como “Nuestro huésped sea usted” de LA BELLA Y LA BESTIA, “Libre soy” de FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA y “Ciclo sin fin” de EL REY LEÓN, así como el memorable tema principal de TOY STORY “Yo soy tu amigo fiel”, el excepcional tema principal de la saga de STAR WARS y composiciones más recientes de producciones de Marvel Studios como AVENGERS: ENDGAME. Además, contará con sinfonías acompañadas por imágenes de la naturaleza de National Geographic para celebrar la belleza del planeta.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

_________

Doble encuentro de “Cultura en Parques Nacionales”

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

El sábado 29 de enero, a partir de las 19 h, los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizan dos nuevos encuentros de “Cultura en Parques Nacionales” con los shows en vivo de Nahuel Pennisi y Mariana Baraj en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, localidad de Campana, PBA, y de Diego Frenkel y Charo Bogarin en el Parque Nacional El Palmar, en la localidad de Ubajay, provincia de Entre Ríos.

La entrada es gratuita y los cupos son limitados, previa inscripción en el sitio oficial de Parques Nacionales. El evento se puede suspender por motivos climáticos.

El objetivo de estos encuentros es combinar cultura y naturaleza dentro de los Parques Nacionales para generar conciencia sobre el cuidado y preservación de la biodiversidad.

*Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Sábado 29 de enero 19 h. Rómulo Otamendi 1127 - Campana, Provincia de Buenos Aires.

*Parque Nacional El Palmar. Sábado 29 de enero 19 h. Kilómetro 198, Ruta Nacional 14 - Ubajay, Entre Ríos.

_____________

Bienal en concierto en Recoleta

Bienal en Concierto es un ciclo de tres shows al aire libre de las bandas y solistas seleccionados en las convocatorias abiertas de julio de 2021 de Bienal Arte Joven Buenos Aires. Los encuentros formarán parte de la programación de “Amor de Verano” del Centro Cultural Recoleta. El rock, el soul, el folclore, el rap, el pop y el trap se combinan en una propuesta musical que da a conocer lo nuevo de la escena musical de artistas jóvenes de todo el país. Serán los jueves 3 de febrero en Plaza Francia a las 18 h en el marco del ciclo “Por amor al baile” y el 10 de febrero a las 19 h en la terraza del CCR con reserva previa. Para ingresar en los puntos de acceso se solicitará el certificado con el esquema de vacunación contra el Covid completo (aplicado al menos 14 días antes de la fecha). Éste se podrá acreditar desde el teléfono móvil a través de las aplicaciones “CuidAR” o “Mi Argentina”, o en formato papel o digital. El ciclo se reprograma por lluvia.

PROGRAMACIÓN

Jueves 3 de febrero - 18 h - Plaza Francia: Cyano - La Tana - Rafa Doorish - Gianna Sotera - Panchito Villa

Jueves 10 de febrero - 19 h - Terraza del CCR: Jimena Gonik - LIVIA - Hollywood Bungalows - Proyecto Jacobino - Aluhé Dumé

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

_______________

Casa del Puente Discos cumple 20 años

Uno de los sellos independientes más importantes de Latinoamérica celebra 20 años de vanguardia musical y las bandas más interesantes de la escena alternativa e independiente son parte de este festejo. Febrero 11 desde las 20hs en Gap Mar del Plata. Tickets a la venta.

Feria de discos y merchandising por Friki Discos con todo el catálogo del sello disponible.

LINE UP

Los Brujos / Atrás hay truenos / Altocamet / Fin del mundo / Mujer Cebra / El club audiovisual / Nenagenix / Buenos Vampiros / Queridas / DJ Romina Lee / DJ Ceci Amenabar / DJ Lisa Cerati / Juaan y Valentin

_____________

Trance Park City

El Anfiteatro de Parque Centenario se prepara para un set de música electrónica de 4 horas al aire libre. El domingo 30 de enero a las 19hs. el anfiteatro abre sus puertas para formar parte de una crew de música electrónica liderado por cuatro DJ.

Cuatro sets en los que compartirán bandeja Lucas Morici, Nicolás Culota, Psycodriver y Ezequiel Lovera. Defendiendo la cultura del underground electrónico las productoras Anonymous Party, Psydruck, Trance Room, Pami y Cultura under Electrónica se unen para brindar un espectáculo con los mejores exponentes de cada Crew.

*Anfiteatro Parque Centenario. Leopoldo Marechal 832, CABA

_____________

Dios salve a la reina

Tras 20 años de éxito consecutivo, Dios Salve a la Reina presenta su mayor show en la historia. La banda número 1 de Queen del mundo festeja sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda Bohemian Rhapsody con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen. El 4 de febrero a las 20 hs. en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta.

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857, CABA

________

Escalandrum en Café Berlín

El sexteto de jazz Escalandrum se presenta en vivo en Café Berlín, donde interpretará sus clásicos propios y ajenos, y donde también adelantará algunas de las composiciones originales que formarán parte de su nuevo álbum de estudio.

El grupo, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla y que ya lleva más de veinte años de trayectoria, acaba de presentar el unánimemente elogiado vinilo doble “100″ (Warner Music Argentina), versiones en clave de jazz en homenaje al centenario del nacimiento del gran Astor, y de recibir tres Premios Gardel por su anterior disco “Studio 2″.

Sábado 5 de febrero, 20:30hs. Entradas desde $1300 en boletería y por Live Pass:

*Café Berlín. Av. San Martín 6566, Villa Devoto, CABA

______________________

Josefina Silveyra y Sol Liebeskind en el Anfiteatro de Parque Centenario

Josefina Silveyra y Sol Liebeskind en un show a cielo abierto en el Anfiteatro del Parque Centenario este viernes 4 de febrero a las 20 hs. Las talentosas cantantes y músicas vuelven a cantar a su suelo natal después de varios años. El show contará con invitados de lujo como Stefano Marocco, Femigangsta, entre otros.

4 de febrero a las 20 hs. Las entradas están disponibles en PASSLINE.COM.

*Anfiteatro Parque Centenario. Leopoldo Marechal 832, CABA

_______________________

De boca en boca

Pioneras y referentes en el world music vocal regresaron con todo el impulso y la ovación.

De Boca en Boca está integrado por Soledad Escudero, Marcela Benedetti, Alejandra Tortosa y Viviana Pozzebón. Un cuarteto que teje con sus voces los 4 elementos que estallan en sus gargantas para brindarnos un viaje único e inolvidable, cargado de belleza y mixtura musical de los sonidos del mundo.

“La vuelta al mundo en canciones”, es el nombre del espectáculo con el que el grupo inaugura este regreso tan esperado a los escenarios para recorrer -a través de las canciones recopiladas en sus tres discos-, ritmos, versos, coplas y cantos de distintas partes del mundo que en su mayoría se han transmitido de manera oral desde tiempos ancestrales.

JUEVES 10 DE FEBRERO. 22HS. QUALITY TEATRO (Córdoba). Entradas Anticipadas desde $1500

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO. 20:30HS. CAFÉ BERLÍN (Buenos Aires) Av. San Martín 6656, C1417 CABA Entradas Anticipadas

__________________

Marcelo Moguilevsky presenta: Buey Solo y Amigos. Loops & poesía

Marcelo Moguilevsky, compositor y multinstrumentista, nos acerca una propuesta fuera de lo común: un concierto en el que se mezclan improvisaciones, músicas por él compuestas, textos literarios de corte profundo (Borges Tanizaki, entre otros) musicalizados como si fueran una película, y en el momento. Para ello se hace mano de una loopera, del piano, su voz, clarinetes, flautas de todo el mundo, su armónica, un silbido y lo que marque su inspiración.

Moguilevsky se acompaña de amigos para compartir noches de música, improvisación y poesía en Atlántica, una nueva librería-café en el barrio de Caballito.

8/01 - 21 h - Yaki Setton y Sebastián Espósito

15/01 - 21 h - Solo Loop

21/01 - 21 h - Quique Sinesi

29/01 - 21 h - Bruno Moguilevsky

* Atlántica. Av. Directorio 115, CABA

________________

César Lerner y Marcelo Moguilevsky

El dúo compartirá con el público su notable repertorio de música klezmer y sefard. Formado hace cuatro décadas, el dúo Lerner y Moguilevsky volverá a actuar en la sala de AMIA el jueves 17 de febrero, a las 20. A lo largo de 60 minutos, los artistas harán un recorrido por sus reconocidas melodías que combinan elementos musicales del folclore, jazz, tango y música contemporánea.

Más información y compra de entradas en este enlace.

*Auditorio de AMIA. Pasteur 633, CABA

__________

Atardeceres de bossa, boleros y folclore al lado del mar con Maru Debenetti

La compositora, cantante y guitarrista argentina presenta su show de boleros, bossa y folclore todos los sábados a las 19hs y los domingos a las 18hs en el Espacio de Tiempo Arredo del Torreón del Monje de Mar del Plata, con entrada gratuita.

Espacio de Tiempo es un amplio ambiente con cómodos sillones y almohadones, biblioteca con más de 200 libros de géneros variados, mesas para almorzar o tomar café, bandejas de vinilos para escuchar música a elección, y conciertos de música en vivo, todo de manera gratuita y enmarcado en las fabulosas vistas del mar del Torreón del Monje, edificio histórico de la Ciudad de Mar del Plata.

Maru Debenedetti es amante de la canción, el rock y el folclore latinoamericano. Compositora, cantante y guitarrista argentina que de pequeña vivió varios años en Brasil, su música claramente se ve influenciada por esta tierra compartida.

Espacio de Tiempo permanecerá abierto durante enero y febrero, todos los días entre las 7 y las 21hs.

*El Torreón del Monje- Paseo Jesús de Galindez S/N, Mar del Plata.

______________

Jorge Vázquez. Show de tango en vivo en Café La Humedad

Jorge Vázquez dará un show en vivo en CAFÉ LA HUMEDAD presentando las canciones de Cacho Castaña con sus músicos, en una noche inolvidable para los amantes del tango. Jorge Vázquez cantó en los Premios Martín Fierro Cable, fue una noche cargada de emociones ya que Jorge sorprendió a todos interpretando “Café la humedad” y “Garganta con arena” en un conmovedor homenaje a Cacho Castaña donde todo el Luna Park terminó coreando dichas canciones.

El 10 de diciembre de 2021, lanzó su nuevo disco Yo te donde combina un amplio repertorio de boleros y baladas de todos los tiempos con el inconfundible sello de su voz. El disco cuenta con doce canciones clásicas entre los que se destaca: “Para vivir un gran amor” donde Jorge tuvo el privilegio de cantar a dueto con el gran Cacho Castaña.

Viernes 28 y sábado 29 de enero a las 21hs. RESERVÁ TU ENTRADA: 11-6165-9130.

*CAFÉ LA HUMEDAD. Carlos Calvo 2540 - CABA

_______________

Ariel Pirotti presenta Pirottecnia

El proyecto parte de la dialéctica entre tradición, originalidad y producción de nuevas obras en la actualidad del tango. Dicha producción conlleva la dificultad de conciliar el espíritu de obras creadas en el siglo pasado con la sensibilidad de una Buenos Aires globalizada. Sin incurrir en estereotipos, la esencia de las obras compuestas e interpretadas por el grupo intenta preservar el aura que emana del tango. Invitados especiales del disco: Guillermo Bonetto (cantante de “Los Cafres”) y el violinista Pablo Agri.

Presentación en vivo del álbum PIROTTECNIA el domingo 13 de febrero 20hs en Pista Urbana. Entradas $600 - http://www.alternativateatral.com/

* Pista Urbana. Chacabuco 874, CABA

____________

YE

La banda de zona norte del Gran Buenos Aires, formada a fines de 2019, está integrada por Gury Migliore en teclados, Ari Moreira en guitarra, Bruno Migliore en bajo, Gustavo Peña en batería y Pato Migliore en voz y guitarra. YE se desprende de “Viaje a Venus”, grupo que formaron algunos de los integrantes junto a Daniel Sbarra, después de la primera separación de Virus en los 90.

El sábado 12 de febrero la banda realizará la primera presentación en vivo del año en Strummer. Será a las 21hs. (Puntual) donde estarán presentando “Curva”, su primer material, y contarán con grandes invitados a lo largo del show.

Curva es un EP de cuatro poderosas canciones, disponible en todas las plataformas digitales. Cuenta con Juan del Barrio (Los Abuelos de la Nada, Spinetta Jade, Suéter) como productor artístico, e invitado en teclados en todo el material.

* Strummer. Godoy Cruz 1631 – Palermo, CABA

__________

Cavetown por primera vez en Argentina

El artista, también conocido como Robin Skinner y que tiene más de 7,5 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, llega a la Argentina para cantar sus grandes éxitos junto a su banda completa. El espectáculo de apertura está a cargo del estadounidense spookyghostboy. Viernes 27 de mayo. Comprar entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

___________

ACTIVIDADES

La Noche de las Ideas 2022

En el marco del evento mundial La Noche de las Ideas, los días 27 y 28 de enero se realizarán en el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner diversas actividades abiertas al público, con la participación de destacadas personalidades de la cultura francesa y argentina: Baptiste Monsaingeon, Enrique Viale, Mónica Cappellini, Darío Sztajnszrajber, Cécile Dazord, Isabel Plante, Cédric Durand, Julián Varsavsky y Mariana Heredia. Además, el viernes 28 a las 18 h en la terraza del Auditorio Nacional se podrá ver Sistema 0, una creación coreográfica de Diana Szeinblum.

La Noche de las Ideas es un evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y l’Institut Français de París, organizado en Argentina por l’Institut Français d’Argentine – Embajada de Francia en Argentina, la coordinación general de las Alianzas Francesas de Argentina y Fundación Medifé. Se celebra cada año en el mes enero simultáneamente en más de un centenar de países y promueve el intercambio de ideas entre estados, culturas, disciplinas y generaciones. Se realizan conferencias, encuentros, foros, mesas de debate, proyecciones, espectáculos musicales, muestras de arte y talleres en torno a una temática.

En su sexta edición, el evento (con actividades en el AMBA, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, San Miguel de Tucumán, Santa Fe y Ushuaia) trae un propósito nuevo pensado para este tiempo: (re)construir lo común. Ante la tendencia centrífuga de la pandemia, ante el aislamiento y al encierro que supuso el confinamiento generalizado en el mundo, la iniciativa propone habilitar una reflexión constructiva y de diálogo, pensando en lo que reúne, sostiene y hace posible la vida: lo común.

Las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa: se ingresa por orden de llegada. Tanto en el ingreso al edificio como en la sala, el público asistente deberá seguir las indicaciones del personal y respetar las disposiciones y los protocolos sanitarios vigentes.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_________________

La Noche de las Ideas en el CC San Martín

-Charlas 28 de enero en la Sala A/ Plaza de las Américas presencial y con inscripción previa y por streaming

18.30 hs Taller La escritura como proceso de reconstrucción de la memoria , por Alicia Ovando y Teresa Téramo

La escritura ha sido y es el resultado de la necesidad del ser humano de dejar testimonio. Así también el refugio del recuerdo. A partir de la proyección del documental “El otro río. Rafael Alberti y su exilio argentino” (“Une autre rivière. Rafael Alberti et son exil argentin”) escrito y dirigido por Alicia Ovando, conversarán y abordarán el proceso de anclaje de reconstrucción de la memoria, la autora, Magíster en comunicación audiovisual (UCA) y Teresa Téramo, Dra Cs Comunicación (España), Profesora en Letras (UCA).

20 hs Descentrar el psicoanálisis para intervenir en lo común , por Livio Boni, Alejandro Dagfal, Jorge Reitter. Traduce: Agustina Blanco

Repensar el psicoanálisis desde los márgenes. Una lectura poscolonial y con perspectiva de género.

Videoinstalación / Sala E se podrá visitar desde el 27 desde las 14, hasta el 28 al cierre de las actividades

Mi Furosato. Instalación holográfica serie de monólogos, de Mélanie Pavy, (60′, 2018) curada por Cécile Dazord. Esta instalación video está compuesta por una serie de monólogos. No constituye un testimonio sobre la Gran catástrofe del Este de Japón ni un análisis de la situación a priori inconcebible de lo que significa vivir en un territorio irradiado. Lo que busqué trabajando con los habitantes del pueblo de Tôwa durante estos tres años, fue tratar de vislumbrar cómo siguen produciendo relatos a pesar de y con la catástrofe que modificó profunda y aleatoriamente su territorio. Furusato: «lugar (casa o pueblo) en donde uno vivió, que tuvo que abandonar y donde eventualmente puede volver. La palabra implica la separación y el dolor que causa pero contiene también en potencia el apaciguamiento del regreso.»

Cine 28 de enero en la Sala 2 presencial y con inscripción previa

14 hs Wardi de Mats Grorud. Una mirada de los conflictos en medio oriente desde la perspectiva de una niña palestina de 11 años. Su familia trata de reconstruir su esperanza perdida de volver a la tierra que su bisabuelo tuvo que abandonar en 1948.

16 hs Petite fille / Una niña de Sébastien Lifshitz. Es la historia de Sasha, en primera persona, una pequeña que desde niña sueña con ser mujer. Este film se inscribe en las discusiones más actuales sobre el proceso de transición en la infancia y lo LGTBQ.

18 hs Gloria Mundi de Robert Guédiguian. Es una historia de vida de un hombre que ha pasado el tiempo en la cárcel y al salir ve cómo transcurre la vida en libertad. Las dificultades personales se entrelazan con las de la vida social. Cómo reinventarse es un desafío para sobreponerse a los malos momentos.

20 hs Los nuevos modernos de Violeta Ramírez. Cada vez más gente se siente incómoda con el consumismo. Acá y allá, en los intersticios de la sociedad de consumo, individuos y comunidades inventan nuevas maneras de vivir. Al conjugar sobriedad voluntaria y experimentación ecológica, los Nuevos Modernos cuestionan directamente los preceptos de la modernidad.

21.30 hs Braguino de Clement Cogitore. En mitad de la taiga siberiana, a 450 millas del pueblo más cercano, viven dos familias: los Braguine y los Kiline.El único modo de llegar a Braguino es un largo viaje por el río Ienissei, primero en barco, después en helicóptero. Autosuficientes, ambas familias viven según sus propias normas y principios y se niegan a hablarse. En el río se asienta una isla en la que se está construyendo otra comunidad: la de los niños. Libres, impredecibles, salvajes.

*CC San Martín. Sarmiento 1551, CABA

______________

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

_____

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

__________________

Taller online gratuito sobre caligrafía japonesa

La Embajada del Japón en Argentina invita a disfrutar nuevas actividades culturales sin cargo y online en Enero y Febrero.

Se trata de una serie de conferencias online desde Japón con el Maestro Hamano Ryuho, sobre “La caligrafía japonesa: el arte que congrega a Latinoamérica” de 5 encuentros, que comienza el día viernes 28 de enero a las 20 horas, vía Zoom. Actividad con inscripción previa que será anunciada en las redes de la representación nipona.

Por primera vez se realizará una actividad online en conjunto con las Misiones Diplomáticas japonesas de 9 países: Argentina, Perú, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Santa Cruz (Bolivia) y León (México). Durante estos 5 encuentros el maestro Hamano nos irá develando “書のこころ” (SHO NO KOKORO) el corazón de la caligrafía japonesa en sus diferentes aspectos explicando sus utensilios básicos, los estilos, las formas de apreciación y nos permitirá ver el pincel en acción a través de diversas demostraciones en vivo.

Fechas: Viernes 28/01, Martes 01/02, Viernes 04/02, Martes 08/02 y Viernes 11/02 a las 20 horas de Argentina. Idioma: Japonés con intérprete en español de manera consecutiva. Links de inscripción: 1er encuentro Suzuri (tintero de piedra) y Kadomatsu / 2do encuentro Fude (pincel) / 3er encuentro Papel y Sumi (tinta) / 4to encuentro Shotai (Estilo caligráfico) / 5to encuentro Cómo apreciar la caligrafía.

______________

Verano en San Isidro

Una agenda de actividades con acceso gratuito y al aire libre, divertida y para todas las edades del sábado 22 de enero al domingo 20 de marzo. Mucha música en vivo, cine a metros del río y de la Panamericana, un Carnaval con una docena de murgas en escena, Parador Konex en San Isidro, baile al aire libre, entre tango, folclore y salsa, y mucho más.

Para todas las actividades, que se realizarán al aire libre, se pedirá el uso de barbijos.

Por los barrios, el telón se levantará el sábado 22 de enero, a las 20, con Bourbon Sweethearts, un trío femenino que va del swing y el calypso, al blues y el jazz con sello propio y referencias de músicas populares de la primera mitad del siglo XX ¿El escenario?, la Plaza Castiglia, en Don Bosco y Garibaldi, San Isidro. En caso de lluvia pasa al domingo siguiente.

El sábado 29 de enero, a las 20, la argentina The Shouts llegará a Juan B. Justo y Av. Centenario, en Beccar. Momento perfecto para sumergirse de lleno en la música de los cuatro fabulosos de Liverpool con la “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica 2005″. En caso de lluvia pasa al domingo siguiente.

Las mujeres volverán a escena el sábado 5 de febrero, a las 20, con La Colmena, un ensamble de 17 integrantes que entrelaza voces y percusión en un repertorio bien latinoamericano, del tradicional al actual. El show se realizará en el renovado Puerto de San Isidro, Primera Junta al 1000. Si llueve pasa al domingo siguiente.

El sábado 19 de febrero, a las 20, La Horqueta tendrá a Hot Shooters, un cuartero de voces e instrumentos que recorre temas de los años 30 y 40 en español y en inglés, provenientes de la vasta tradición de la música swing, entre clarinete, washboard, guitarra tenor y contrabajo. En Blanco Encalada al 2300, centro comercial del barrio. Si llueve, agendar para el día siguiente.

Clásico del verano, Bicicine es un imperdible para los amantes del séptimo arte puesto al aire libre y en pantalla grande. Una cita ideal para llegar en dos ruedas, seguir con manta en el césped o reposera y disfrutar de cosas ricas abastecidas por food trucks. A las 21 y en colaboración con la Fundación Cinemateca Argentina, el festival arranca en la playita de Pacheco y el río, Martínez, el miércoles 9 de febrero con Lassie vuelve a casa (doblada al español) y sigue el jueves 10 con Un lugar llamado Notting Hill (subtitulada). El viernes 11 y el sábado 12, la acción se trasladará al Golf de Villa Adelina, en José M. Moreno y Colombres. Primero con Las tortugas ninjas (2014/doblada al español) y luego con El cartero (subtitulada). En caso de mal tiempo en alguna función, habrá que preparase para el domingo 13 de febrero.

El domingo 27 de febrero, a las 19, el Carnaval convertirá a la Av. Avelino Rolón, en pleno centro comercial de Boulogne, en una gran pasarela por la que desfilarán una docena de comparsas de todo el municipio. Talleres de antifaces y maquillaje y diversión más que garantizada dentro y fuera del corsódromo. En caso de mal tiempo habrá que prepararse para el día siguiente.

El sábado 5 de marzo, a las 16, la cita joven por excelencia, Parador Konex en San Isidro, que desembarcará en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río, San Isidro) con una propuesta a puro arte, un pintoresco patio para comer rico, espacios pensados especialmente para niños y niñas, y música en vivo. Subirán al escenario La Real Academia (ganadora del Premio San Isidro Te Escucha 2021), y Silvestre y La Naranja, banda nacida en zona norte que se consolidó como una de las principales exponentes nacionales del funk-rock. Para el cierre, la cantante y compositora Zoe Gotusso, entre el pop y la bossa nova, que en pocos años trascendió fronteras y en 2021 fue nominada a los Latin Grammy en las categorías “Mejor nuevo artista” y “Mejor canción pop/rock”. Si el tiempo no lo permite, la movida se traslada el domingo siguiente.

Para los amantes del baile, la Plaza 9 de Julio, en Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez, es el lugar indicado. Todos los domingos, del 23 de enero al 20 de marzo, la pista se vestirá de tango. Como para ir entrando en tema, a las 19.30, las clases de El Morocho y Zulma Ríos, y media hora más tarde una milonga imperdible que el 6 de febrero y el 6 de marzo tendrá el plus de contar con orquesta en vivo. La primera cita con la Orquesta Misteriosa Buenos Aires y la segunda con la Orquesta La Juan D’Arienzo. En caso de lluvia, estas fechas pasan al domingo siguiente.

Siempre en el mismo paseo, con anfiteatro incluido, juegos infantiles y mucho espacio verde para un buen picnic, los pañuelos se moverán al viento en los encuentros de folclore de los sábados 29 de enero (si llueve pasa al sábado siguiente) y 26 febrero, a las 18.30 y con la animación de destacados intérpretes y ballets. Por último, los viernes 4, 11 y 18 de febrero, a las 19, las clases de salsa y bachata del Chévere Wilson Díaz, un cubano experto en la materia para un atardecer de ritmos caribeños y caderas bamboleantes.

____________________________

Poesía en la terraza #60. De peces dorados y de arenas grises

Por séptimo año consecutivo, Poesía en la Terraza busca seguir consolidando al Conti como un lugar de encuentro y transformación -en este caso- a través del cuerpo y la palabra.

La poesía es una forma de ser en el mundo, de transformar la experiencia en revelación, de encontrar nuevos sentidos y quebrar las continuidades del tiempo y el espacio: de vivir. Este ciclo reúne a artistas de diferentes disciplinas y generaciones, con la poesía y la experimentación estética como horizonte ilimitado.

Dolo Trenzadora, Nahuel Lardies, Santiago Venturini, Carla Chinski, Lucas Margarit

Viernes 28 de enero / 19 HS. Entrada gratuita con reserva previa a partir de las 10 hs del lunes previo al evento.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

_______________

Tecnópolis

Foto: Laura Szenkierman/Tecnópolis

Los Atardeceres 2022 invitan a disfrutar de los espacios al aire libre, del sol y también de la sombra, la noche y las áreas verdes. Una vez más, las y los visitantes podrán apreciar la singularidad de un parque único como Tecnópolis en sus horas mágicas, esos instantes en los que todo es cambio y transformación, belleza y misterio. El cielo del Parque, sus personajes y atracciones acompañarán estas tardes mágicas ofreciendo una experiencia inigualable.

Sábado 29: Escenario Juana Azurduy: 19 h: Los Puber / 21 h: La Franela

Domingo 30: Patio Federal: 19 h: Chango Ibarra / 20 h: Rumbo Tumba / 21 h: Poseidotica / Milo Moya a las 19 h / Guillermo Beresñak a las 20 h

Ciclo Visionarix en Escenario Juana Azurduy: Viernes 28 19 h: Waralu / 20 h: Joaco Vitola / 21 h: Clara Cava. Domingo 29 19 h: Calle Vapor / 20.30 h: Orkesta Popular San Bomba

El público podrá acceder a dos funciones de El hombre que perdió su sombra en el Microestadio de Tecnópolis, el viernes y domingo a las 19 h.

Viernes 28

Nave de la Ciencia: se llevará a cabo el panel Identidades sin límites. Reconocernos en el común origen de la humanidad y en las migraciones. Una experiencia desde la cooperación internacional con la presencia de Alejandra Korstanje, Leticia Cortés, Christophe Giudicelli, REP y Cédric Robion, a las 19 h con posterior proyección del film Kromdaai 90 a las 20 h.

Patio Federal: 19 h Cine: Dubicel, de Yashira Jordán; Viaje a Marte, de Juan Pablo Zaramella; Pasteurizado, de Nicolás Villareal. A las 20 h, La Linterna Mágica.

Sábado 29 El Laboratorio de Artes Electrónicas presenta a Tanghetto, un proyecto de tango electrónico.

Actividades vinculadas a la robótica el sábado y domingo: habrá demostraciones y conversaciones con visitantes para incentivarlos a unirse al mundo de la programación y construcción de robots a las 17 h, y otro taller especial sobre la temática a las 18 h.

Las propuestas para las infancias

La Nave de la Ciencia. Sábado 29 17 h No es magia, es ciencia

Domingo 30 18 h Koufekin Paleo El segundo día de Parque abierto estará El gran baile de Nina y Zamba a las 18:30 h en el Microestadio.

El Patio Federal ofrece el show de Chipá Chipá el viernes a las 18 h y de Mundo Arlequín el sábado a las 17:30 h.

La Casa del Coloso invita el viernes, sábado y domingo a un Taller Collage botánico, en el marco del Día de la Educación Ambiental a las 17 h.

También estarán disponibles Tierra de Dinos, Fábrica, Bichos y la muestra permanente de María Elena Walsh, El cielo en la vereda.

Polo Expresiones Urbanas tendrá propuestas deportivas adaptadas especialmente en el espacio de la Palestra, el Skatepark, el Galpón Mil Horas y mucho más.

Las entradas son gratuitas (click aquí). Los Atardeceres 2022 funcionarán con aforo reducido y en cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes. Para ingresar será obligatorio el Pase Sanitario de vacunación contra el COVID19, conforme a resolución conjunta N.º 496/2021 y de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación que puede consultarse en www.argentina.gob.ar/pasesanitario

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220

_____________

Amor de verano

Amor de verano es la campaña que El Recoleta lanzó el 2/12 hasta el 27/2. Tendrá una programación gratuita de martes a domingos con recitales en la terraza, obras de teatro en los patios, ferias, hip hop, beatbox, tardes Clave 13/17, y muestras en salas de artes visuales. La capacidad es limitada y el ingreso es con reserva previa en www.centroculturalrecoleta.org.

-Enero

Cantar al corazón : Los viernes la música toma la Terraza con un ciclo en el que las suaves melodías pop de Rosario Ortega se entrelazarán con el blues de garage de Las Sombras, la sensibilidad de un nuevo soul con An Espill, las sonoridades del indie y la música urbana con Florian, Santi Celli y Sofía Campos. Este ciclo tendrá lugar los viernes a las 21 h.

Amor desenchufado : Ciclo de recitales acústicos e íntimos en los que se presentarán grandes músicos de la escena actual. María Ezquiaga y Dennis Smith se presentarán el viernes 14/1 y Micaela Basadoni junto a Paz Carrara el viernes 21/1. Pitucardi y Mogue lo harán el viernes 28/1.

Aire de teatro : En este ciclo se podrá disfrutar de obras de teatro al aire libre que tematizan el amor desde diferentes concepciones. Durante enero se podrá ver “Mirarnos así hasta morirnos”, dirigida por Dalia Elnecavé, los miércoles 12, 19 y 26/1, a las 20.30 h en el patio del aljibe.

Amores de película : Ofrece dos películas argentinas independientes sobre encuentros y desencuentros amorosos que podrán disfrutarse en la terraza: “Las Vegas”, de Juan Villegas el miércoles 12/1 y “Cetáceos” de Florencia Percia el miércoles 19/1.

Talleres : Todos los martes desde el 11/1, habrá talleres relacionados con el dibujo, la historieta, los memes y otros vinculados al medio ambiente y su cuidado; como el taller de plantas nativas. Participarán Paula Boffo, Lucila Gradin, La Watson, Pedro Mancini, Paula Andrade, Lino Divas, y Sonia Basch.

Tardes de diamante : Nuevo ciclo de folklore digital y downtempo, donde el DJ Villa Diamante será anfitrión, y tendrá lugar los domingos de enero y febrero a las 19 h.

Cultura Rap Copa verano Recoleta : Continúa con dos fechas en enero, el domingo 9 y 23/1 y otra dos en febrero; el domingo 6 y 20/2. Quien se ubique en la primera posición al concluir el torneo de freestyle organizado por Juancín, obtendrá 10.000 puntos para el ascenso a FMS, la liga de alta competencia más importante del país.

Tardes clave : Desde el sábado 15/1 a las 17 h, se podrá disfrutar de la presentación especial de los seleccionados de Expedición Clave 2021 con música, danza, literatura, charlas, talleres y más actividades pensadas por y para adolescentes.

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

______________________

Revista BUENA

Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que invita a adentrarse, descubrir y conocer más sobre la cultura contemporánea local, para despedir el año con todos sus destacados. Se trata de una publicación gratuita y digital de tirada trimestral -para descargar a través de la plataforma Vivamos Cultura- que sale con la llegada de cada estación del año, junto a una versión impresa a fin de año que recopila todos los destacados. La publicación ofrece textos breves, creativos e inspiradores entre los que destacan entrevistas, editoriales, cuentos, sección de ilustración, moda, diseño industrial, arte, teatro, psicodelia y más, que hacen foco en creadores y artistas nacionales tanto emergentes como consagrados. BUENA reúne variedad de voces y discursos, y cuenta con una versión digital bilingüe para ampliar la conversación sobre la cultura contemporánea local en todo el mundo.

_________________

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

_____

Llega la 7ma. edición del Carnaval de Antaño en Roque Pérez

La edición de este año propone experimentar una propuesta que nos lleva a un viaje por el pasado, recreando los carnavales de 1930. Es por eso que no faltarán las milongas, los bailes populares, el papel picado, la serpentina durante esa noche.

Con la diversión como sello de identidad, el próximo 5 de febrero se llevará a cabo la séptima edición de este reconocido encuentro rural en el Paraje La Paz Chica de Roque Pérez, a tan solo 135 kilómetros de la Capital Federal.

Un año más, los roqueperenses trabajan para ofrecer a los visitantes una alternativa diferente en el Cine Club Colón, lugar que en el pasado fue además de cine, un espacio para vivir el tango, la milonga y los abrazos. También habrá juegos de época destinados a toda la familia. Durante el día los amantes del cine podrán ver las películas que se estarán proyectando. No faltarán los desfiles de carrozas, y los recorridos de los turistas visitando los diferentes almacenes de campo, con propuestas únicas.

El acceso es libre y gratuito y durante la noche se podrá disfrutar de “Los Pampas” haciendo folclore y “Los Cachi”, quienes cerrarán la noche con un baile.

____________

Ballroom en el Anfiteatro del Parque del Centenario

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de música presenta, el viernes 28 de enero a las 18.30 hs, la competencia de Ballroom más grande de la Ciudad invitando a todas las casas de Ball a competir y celebrar en comunidad, cumpliendo con las medidas de prevención sanitarias correspondientes. Entrada gratuita hasta completar la capacidad.

Fantasía Aquarriors

El evento que reúne a la comunidad LGBTTTIQ+ dentro de un ambiente de celebración, en el que se compite en categorías tales como vogue, pasarela y diseño, dando vida a una fantasía única e irrepetible. Se hace extensiva esta invitación no solo a todas las houses de Ballroom, sino también a todo el público que quiera vivir una experiencia única en un espacio seguro y libre para compartir en comunidad.

El jurado estará compuesto por representantes de las houses que actualmente caminan la escena ballroom y algunos 007 (personas que no están dentro de ninguna house pero que son activas dentro de la escena), tales como: Tian Aviardi 007, Joy Hoyos 007, Angel Bravía, Melimel 007 y Andy Bestia 007.

*Anfiteatro Parque Centenario. Leopoldo Marechal 832, CABA

_______________

Carnaval de Gualeguaychú

Enero y febrero continúan esperando la llegada de sus fanáticos para recobrar las ganas de vivir y disfrutar de una presencialidad cuidada. Al ingreso se continúa con el control sanitario. Toma de temperatura, pase sanitario y tapaboca son los tres ejes de este triángulo que busca priorizar la salud.

Para todos los ciudadanos del departamento Gualeguaychú, el descuento presentando DNI con domicilio en las localidades que lo integran, los beneficia con un 50%, promoción que estará presente todo el mes de enero.

Fechas: Sábados 22, y 29 de enero; y sábados 5, 12, 19, 26, y fin de semana de carnaval 27 y 28 de febrero.

Escenario: Corsódromo de Gualeguaychú, Pasarela: 507 metros de largo 10 metros de ancho

La entrada general asegura la ubicación sin cargo en tribunas populares y playones jóvenes. Las demás ubicaciones se deben adquirir por separado. Valor de la entrada: enero $1500. Menores de 0 a 4 años abonan seguro de $300 pesos, mayores de 5 años abonan entrada general.

Protocolo: PASE SANITARIO (dos dosis) obligatorio a mayores de 13 años por Decreto 4.078 Pcia. Entre Ríos.

Sitio oficial carnaval: www.carnavaldelpais.com.ar. Facebook: Carnaval del País (oficial) Twiter: @carnavaldelpais Youtube - canal: Carnaval del país

___________

Ciclo Verano Planeta

El Ciclo Verano Planeta cumplirá en esta temporada 25 años ininterrumpidos en la agenda cultural de la Costa Atlántica, lo cual será celebrado de manera especial con los lectores. En esta oportunidad el evento será dedicado al editor y escritor Juan Forn.

La primera de las charlas será en Mar del Plata el 10 de enero con la participación de Felipe Pigna, que es el autor que más veces ha participado en todos estos años. Lo seguirán durante el mes de enero Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Jorge Fernández Díaz.

En febrero se presentarán Viviana Rivero, Miguel Rep, Florencia Canale. El cierre del ciclo estará a cargo de Darío Sztajnsrajber el martes 1 de marzo en Pinamar.

Las charlas se desarrollarán los lunes, a las 21, en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata y los martes, a las 20, en el Teatro de la Torre en Pinamar.

Durante todos estos años el objetivo fue siempre acercar los escritores al lector.

Los ciclos cuentan con la producción general de Franganillo / Comunicación y las charlas serán moderadas por el periodista Nino Ramella.

***A pesar de haber anunciado un regreso a la presencialidad, el incremento de contagios durante estas últimas semanas llevó a la editorial a replantearse la decisión, y se resolvió desarrollar el evento enteramente de manera virtual***

Agenda

-Mar del Plata Hotel Costa Galana (Av. Patricio Peralta Ramos 5725)

ENERO

10: Felipe Pigna / 17: Daniel López Rosetti / 24: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada / 31: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real”

FEBRERO

07: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 14: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 21: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 28: Darío Sztajnszrajber.

-Pinamar Teatro de la Torre (Av. Constitución 687)

ENERO

11: Felipe Pigna / 18: Daniel López Rosetti / 25: Gabriel Rolón, libro: “Palabras Cruzadas”, edición corregida y aumentada.

FEBRERO / MARZO

01: Jorge Fernández Díaz, libro: “Una historia Argentina en tiempo real” / 08: Viviana Rivero, libro: “Una luz fuerte y brillante” / 15: REP, libro: “Diego. Nacido para molestar” / 22: Florencia Canale, libro: “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman” / 01 de marzo: Darío Sztajnszrajber

_______

Festivales de Ranchos, Loma Verde y Villanueva

Ranchos, donde nació el campeón del mundo José Luis “Tata” Brown, donde pasó su niñez Alfredo Ábalos y donde debutó artísticamente el Francisco Canaro, es, junto a Loma Verde y Villanueva, una de las localidades que forman parte del Municipio de General Paz. Estas localidades celebran cada año sus respectivos festivales, que de un tiempo a esta parte han ido creciendo y posicionándose en las agendas culturales de la región.

El de Ranchos se celebrará los 26 y 27 de febrero, el de Loma Verde y el de Villanueva se realizarán el 5 y 12 de febrero respectivamente. Los tres festivales, que contarán con artistas locales y regionales, se celebrarán a las 20 hs y la entrada es libre y gratuita.

Invita la Municipalidad de General Paz (provincia de Buenos Aires). PROGRAMACIÓN

______________

Primer festival de poesía del año en el Jardín Botánico Carlos Thays

En enero se hará el primer Festival de Poesía del año en el Jardín Botánico Carlos Thays organizado por el escritor Juan Botana. La cita tendrá lugar el 29 de enero, de 15 a 17.30 h, frente a la casona donde vivió Carlos Thays. Y continuarán durante todo el 2022 los últimos sábados de cada mes.

Los interesados en participar de los próximos encuentros deberán poner “asistiré” en el evento de Facebook siempre que pueden concurrir el 29 de enero y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del festival.

Leerán o actuarán poetas, poetisas, escritores/as, narradores/as, músicos/as, performers y todos y todas participarán de paseos literarios. En el lugar se enterarán de quiénes leen o actúan primero y quiénes después.

*Jardín Botánico. Av. Santa Fe 3951, CABA

____________

El Hipódromo de Palermo lanza “VENITE”

El Hipódromo es un espacio verde dentro de la Ciudad, de acceso libre y gratuito. “VENITE” incluye una amplia oferta de actividades, como recitales en vivo de reconocidos artistas y nuevas ediciones de festivales y ferias gastronómicas para todas las edades. Continúan las propuestas deportivas de la mano de Adidas Runners, los martes y jueves coaches profesionales brindan entrenamientos para todos los niveles basados en cuatro pilares claves de rendimiento: preparación mental, nutrición, movimiento y recuperación.

También hay clases de yoga y de baile en “Intención en Movimiento” dictadas por la instructora Dafne Schilling y jornadas de Zumba coordinadas por Jesica Cirio para bailar y divertirse al mismo tiempo. A su vez, todas las actividades de entretenimiento pueden ser acompañadas con las diversas opciones gastronómicas que hay dentro del predio. MÁS INFORMACIÓN

*Hipódromo de Palermo. Av. del Libertador 4101, CABA.

____________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Foto: Juanjo Bruzza

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

Hamlet, poemas, cuentos y canciones para no morir

En el marco de las 62° Edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Cba), con artistas, periodistas y gestores culturales invitados e invitadas, se verá un corto dirigido por dos de los hijos de Hamlet Lima Quintana: Felipe Lima y Juan Martín Lima.

Idea, selección de texto y producción general: Silvia Majul. 28 de enero, 18hs.

*Microcine Adalberto Nogues, Centro de Congreso y Convenciones, Cosquín.

———

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Convocatoria Sonidos y Lenguas - Subsidios para la preservación de archivos sonoros

El Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, otorgará subsidios de $200.000, en un único pago, a instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, artistas y profesionales para la realización de proyectos vinculados a la preservación y el acceso de archivos sonoros.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de febrero de 2022. Con esta iniciativa, la Secretaría de Patrimonio Cultural propone estimular una serie de acciones vinculadas a la identificación y/o creación de acervos sonoros; el tratamiento archivístico; el desarrollo de planes de conservación y restauración, la digitalización de soportes analógicos; el diseño y la implementación de softwares de gestión documental, y la aplicación de estrategias de acceso y difusión.

La duración de los proyectos será de hasta un año a partir del momento en que se notifique la adjudicación del subsidio a quienes resulten ganadoras y ganadores, quienes deberán presentar un informe final que incluya descripción del proceso de trabajo, resultados, impacto esperado y perspectivas a futuro.

Las interesadas y los interesados deberán presentar el proyecto junto con la documentación requerida en las bases y condiciones según el tipo de postulante, que se pueden descargar en la plataforma del Registro Federal de Cultura. Se debe crear una cuenta e inscribirse en la sección “Convocatorias Abiertas”, “Sonidos y Lenguas”.

Las consultas relacionadas con la convocatoria pueden formularse escribiendo a sonidosylenguasargentina@cultura.gob.ar y las que tengan que ver con el ingreso y carga en el Registro Federal de Cultura se efectúan escribiendo a consultas.rfc@cultura.gob.ar. Más información.

_________

Convocatoria para la programación de teatro en el Conti

El área de teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti convoca espectáculos para la programación del primer semestre 2022. Esto incluye obras de teatro, clown, performance, monólogos, títeres, y otras propuestas escénicas relacionadas con el lenguaje teatral. En esta ocasión trabajaremos en dos categorías: Adultos / Niñez y adolescencia.

No es necesario que la obra tenga como temática central la memoria o los derechos humanos, aunque esas temáticas nos interesan especialmente. Para más información leé detalladamente cada línea de trabajo específica. Es condición para la presentación contar con registro en video a cámara fija de la obra a presentar.

Cronograma

Recepción de obras: 3 de enero al 25 de febrero de 2022

Anuncio de seleccionados: 4 de abril de 2022

Consultas: conticonvocatoriasteatro@gmail.com

Líneas de trabajo

La selección de las obras estará a cargo del equipo curatorial del Área de Teatro del Conti y será publicada en el sitio web y las redes sociales del Centro Cultural.

-Adultos: Obras estrenadas o a estrenar. La convocatoria no se limita a temáticas relacionadas con derechos humanos, pero valoramos la investigación de lenguajes estéticos y poéticos que acompañen a renovar reflexiones y preguntas en los espectadores.

-Niñez y adolescencia (3 a 18 años): Nos interesa recibir obras que, a partir de una propuesta lúdica, incentiven la imaginación y la creatividad, aporten una mirada crítica que interpele los discursos estereotipados sobre la familia, la “normalidad” y la experiencia de ser niño y/o adolescente.

En ese sentido, deseamos ofrecer al público asistente un material que promueva la difusión de los derechos humanos, a la vez que promueva ideas en torno a la inclusión, la identidad y el juego, entre otros valores.

___________

Premio Internacional Peabody de Fotografía y Reels

Con un monto total de 5400 dólares en premios, Peabody lanza el Premio Internacional de Fotografía y Reels cuyo tema para esta primera edición es la comida. El certamen se divide en cuatro categorías: la comida en las calles de la ciudad, la comida en los hogares, infusiones y Reels. Se otorgarán 1000 dólares para el primer puesto y 350 dólares para el segundo, en cada una de las categorías.

La comida es esencial para la vida en nuestro planeta y determina la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí. Tanto en las fotografías como en los Reels de 30 segundos se podrá indagar en múltiples aspectos de los alimentos e infusiones, incluyendo la producción, preparación y consumos gastronómicos compartidos hasta el exotismo y la originalidad de las propuestas en las calles de ciudades y pueblos.

El Premio Peabody de Fotografía, que se realizará anualmente con diferentes temáticas de interés social, está abierto a fotógrafos de todo el mundo hasta el 11 de marzo. Las bases para participar se encuentran en la página de Picter.

El jurado de esta primera edición está integrado por Rodrigo Abd, fotógrafo argentino con trayectoria internacional que pertenece al staff de la agencia Associated Press; Domin Choi, profesor en la Universidad del Cine, escritor y crítico de cine, y Marina Oybin, periodista especializada en arte.

_______________

Convocatoria Premio 8 M

En el marco de la próxima conmemoración Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Ministerio de Cultura abre hasta el 5 de febrero una nueva convocatoria del Premio 8M, un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.

Se destinará en concepto de premios la suma de $ 4.800.000, distribuidos en 8 distinciones de $ 600.000 cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural Kirchner, de acuerdo a las condiciones sanitarias imperantes, para su posterior selección y premiación.

Esta convocatoria tiene por objetivo continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas. Está destinado a creadoras/es y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad, ni requerimientos de trayectoria, aceptándose solo una obra por participante.

Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros), no siendo necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización, ni de participación previa en exposiciones.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura. Para poder postularse, las/les interesadas/es deberán contar con una cuenta o crear una, para lo cual deberán completar la información básica solicitada por el Registro Federal de Cultura. Una vez habilitada la cuenta, podrán ingresar al Registro y realizar la inscripción a la convocatoria ingresando al enlace “Convocatorias Abiertas” y seleccionando allí la opción “Premio 8M”.

Para más información, escribir a premio8m@cultura.gob.ar.

___________

5° Festival internacional de animación SMOF

SMOF (stop motion our fest) es el único festival de cine de animación con foco en stop motion que se realiza actualmente en Sudamérica. De carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad.

SMOF brinda en el marco del festival competencias de cortos, talleres, exposiciones, clínicas, laboratorios, seminarios, conferencias, cursos y charlas dictadas por referentes de la animación de Argentina y de distintas partes del mundo, de manera gratuita, intentando así facilitar el acceso del público a propuestas educativas y formadoras de calidad internacional. Todas sus actividades son con entrada libre y gratuita para el público.

El festival se realizará del 22 al 27 de junio de 2022 en formato híbrido (online y presencial) en la ciudad de Bs. As, Argentina. Abiertas las inscripciones hasta el 15 de marzo.

Se premiarán las siguientes categorías en animación:

-Mejor corto latinoamericano de stop motion.

-Mejor corto internacional de stop motion.

-Mejor corto de animación documental (técnica libre)

-Mejor videoclip en stop motion

-Mejor videominuto argentino en stop motion.

Pueden participar obras realizadas desde el 2020 hasta el presente. Pueden participar cortos con técnicas mixtas donde más del 50% del mismo sea realizado en stop motion.

________

Convocatoria a la 13°edición del Premio Itaú Artes Visuales 2022

Fundación Itaú anuncia el lanzamiento a la 13º edición del Premio Itaú Artes Visuales, en una nueva convocatoria a artistas visuales de todo el país.

Los Premios Adquisición que se otorgan en esta edición constan de:

Categoría general:

1° premio adquisición: $ 400.000 pesos

2° premio adquisición: $ 300.000 pesos

3° Premio adquisición: $ 250.000 pesos

Categoría Arte y Tecnología: Bioarte (premio no adquisición): $ 100.000 pesos

Pueden participar artistas de nacionalidad argentina y extranjeros radicados en la Argentina, desde los 18 años de edad en adelante. El Premio también permite la participación de colectivos de artistas. Para aplicar cada artista deberá completar el formulario con los datos personales, adjuntar imágenes de 1 obra con fecha de realización igual o posterior al año 2019 y su curriculum vitae.

Quienes postulen sus obras, podrán ser finalistas por los premios adquisición y formar parte de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo perteneciente al Banco Itaú Argentina, participar de la exposición física y virtual, ser seleccionados para becas y otras instancias formativas del premio.

El cierre de convocatoria es el 9 de marzo de 2022. Inscripción en este enlace

Jurados de Premiación

Categoría general: Claudia del Río – artista y docente / Eva Grinstein – curadora y crítica de arte / Andrés Labaké – artista y curador

Categoría Arte y Tecnología: Bioarte: Joaquín Fargas – artista y divulgador de arte, ciencia y tecnología / Natalia Matewecki – historiadora del arte e investigadora / Lucía Stubrin - Investigadora, docente y curadora

Rondas de selección e instancias de formación: Los artistas que postulan sus obras tienen la posibilidad de pasar por 2 rondas de selección y una de balotaje, donde se les brinda una devolución personalizada por parte de los jurados de selección, que puede incluir desde aspectos técnicos o formales de la postulación a una reseña del trabajo presentado. El jurado de selección es un jurado federal conformado por agentes del arte de todas las provincias.

Exposición física y virtual: Las obras finalistas serán exhibidas en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata en el 2022, además de participar de la exposición virtual en la plataforma Google Arts & Culture. En este sitio ya se pueden apreciar las exhibiciones de las últimas dos ediciones.

_______________

Convocatoria abierta para elegir ciudad-sede para el 11º Filba Nacional

El Festival de literatura itinerante ya pasó por Bahía Blanca, Santa Fe, Azul, Bariloche, Mar del Plata, San Rafael, La Cumbre, Santiago del Estero, Rosario y Santa Rosa y ahora se encuentra abierta la convocatoria 2022 para elegir ciudad sede para el 11º Filba Nacional.

Si formás parte de una institución cultural estatal o de una empresa que quisiera apoyar nuestro festival y querés que el Filba Nacional llegue a tu ciudad para conocer escritores de todo el país y mostrar la producción local; podés completar este formulario antes del 10 de febrero de 2022.

——————

Dos convocatorias de la Fundación Arthaus

- Convocatoria para artes visuales en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes . Esta primera edición está destinada a las artes electrónicas. Se convoca a la presentación de proyectos en los cuales serán admitidas todas las expresiones de las artes electrónicas experimentales. Serán otorgados tres premios: Primer premio de 600.000 pesos y dos premios de 300.000 pesos cada uno, destinados a la producción de obras cuyo resultado será exhibido en el MNBA.

Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2022

- Convocatorias para laboratorio de prácticas escénicas contemporáneas bajo la coordinación de la directora Ana Alvarado . Destinado a artistas con experiencia previa en actuación teatral, interpretación en teatro de objetos, danza, performance y/o artes audiovisuales o multimediales con prácticas performáticas. El laboratorio será de carácter presencial.

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo del 2022

Para conocer los requerimientos de la convocatoria y toda otra información ingresar al sitio web de la Fundación o dirigirse al siguiente mail: info@arthaus.ar

___________________

Convocatoria Cuento Breve de Ediciones Arroyo

Tema: Por qué amamos a los animales. Abre: 13 de febrero de 2022. Cierra: 23 de febrero de 2022.

Los textos deben ser presentados en Word con nombre, apellido y lugar de residencia del autor. Tamaño de fuente 10 en hoja A4, interlineado simple. Hasta 3 carillas. No se aceptan textos con mayor extensión.

Todos los cuentos recibidos serán transformados en pequeños libros artesanales en el transcurso del año 2022. Los autores que deseen participar y lo hagan enviando sus textos, deberán colaborar en la difusión del proyecto. Además, deberán comenzar a recuperar en sus domicilios el material que usaremos para las tapas; cajas de lácteos y sachets de lácteos, perfectamente limpios.

Es condición absoluta, para que se publiquen los cuentos en esta nueva serie de narrativa de cuento breve, que se colabore con la compra de por lo menos dos (2) ejemplares de dicho libro.Los materiales para las tapas deberán ser enviados a nuestra dirección en Arroyo Leyes, Santa Fe, Argentina: Barrio Jardines de la Costa, Manzana 21, Lote 2. CP (3001). Correo de contacto: apipibosch@yahoo.com.ar

__________________________________

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

El Teatro Colón presenta sus clases de verano abiertas a toda la comunidad

Las clases de extensión y capacitación comenzarán el lunes 7 de febrero y se extenderán hasta el sábado 26. Se presentarán en dos modalidades: presenciales, y a través de la plataforma Zoom. Las inscripciones estarán abiertas y se podrán realizar hasta el miércoles 26 de enero a las 18.00 horas a través de www.teatrocolon.org.ar. Clases aranceladas. Cupos limitados.

Las clases abordarán diferentes temáticas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza y el diseño escénico, y la adquisición de saberes en los oficios teatrales. Entre las diversas propuestas se destacan el perfeccionamiento de las técnicas de la danza y el canto de estudiantes con conocimientos previos, pero también actuación para bailarines, actuación en ópera y teatro musical, iniciación en el Canto Lírico y en la actuación, talleres recreativos de danza y de acercamiento al ballet, el aprendizaje de oficios teatrales, y clases sobre música, estos últimos abiertos para el público sin conocimientos previos.

Clases presenciales para bailarines / Con conocimientos previos

1. Técnica de la Danza Clásica. Destinado a estudiantes de danza de los niveles principiante (de 10 a 13 años), e intermedio (de 14 a 19 años).

2. Actuación para bailarines. Destinado a estudiantes de danza clásica de nivel intermedio (de 15 a 21 años).

3. Introducción a la danza contemporánea. Destinado a estudiantes de danza de nivel intermedio (de 13 a 19 años).

4. Introducción a las danzas españolas. Destinado a estudiantes de danza de nivel intermedio (de 13 a 19 años).

5. Introducción al Jazz Contemporáneo. Destinado a estudiantes de danza de nivel intermedio (de 13 a 19 años).

Clases para Cantantes modalidad mixta (online y presencial)/ Con conocimientos previos y para oyentes/ Sin conocimientos previos

6. Técnica Vocal e Interpretación. Destinado a mayores de 19 años. Cada alumno activo propondrá un repertorio determinado, que deberá ser informado cuando se inscriban. El taller está destinado para todas las cuerdas.

7. El cuerpo canta. Taller de actuación en ópera y teatro musical destinado a mayores de 19 años. Los interesados deben llevar un aria o canción para trabajar.

Sin conocimientos previos

8. Iniciación en el Canto Lírico. Destinado a jóvenes de 17 a 26 años.

Clases presenciales de Actuación / Nivel inicial sin conocimientos previos. Nivel intermedio con conocimientos básicos de actuación.

9. Iniciación a la actuación. Destinado a adultos de 18 a 35 años. En el nivel inicial se abordarán juegos teatrales e improvisación con texto, en tanto que en el nivel intermedio, se realizará un entrenamiento y se trabajará con textos completos, monólogos o escenas.

Clases presenciales para niñas y niños / Sin conocimientos previos.

10. Había una vez un reino. Destinado a niñas y niños de 7 a 13 años. Durante el proceso, las clases abordarán el lenguaje propio del ballet, al tiempo que se guiará la producción de una breve escena coreográfica. Además de una selección de música especialmente destinada a las clases, se trabajará con segmentos musicales del Ballet Comique de la Reine, sumergiendo a sus participantes en el imaginario de las danzas de corte, caballeros y personajes de la mitología griega, presentes en el momento considerado como el nacimiento del ballet. Se guiará la construcción de un elemento de caracterización que será elaborado por cada alumno/a.

11. Primeros pasos a la fantasía. Destinado a niñas y niños de 7 a 13 años. Será un recorrido dancístico y musical a través del mundo del ballet y la música clásica.

Clases online sobre oficios teatrales/ Sin conocimientos previos

12. Sastrería Teatral. Destinado a mayores de 18 años. Curso abierto a la comunidad en general, pero particularmente a estudiantes de vestuario, caracterización e indumentaria.

13. Peluquería Teatral. Destinado a mayores de 18 años. Clase abierta a la comunidad en general, pero particularmente destinada a alumnos de caracterización.

14. Diseño de Vestuario de Ópera. Destinado a mayores de 18 años. Clases abiertas a la comunidad en general, pero particularmente destinadas a estudiantes de vestuario, caracterización, indumentaria, escenografía y arte.

15. El vestuario de ópera ¡a escena! Destinado a mayores de 18 años. Clases abiertas a la comunidad en general, pero particularmente destinadas a estudiantes de vestuario, caracterización, indumentaria, escenografía y arte.

16. Maquillaje Teatral. Destinado a mayores de 18 años. Clases abiertas a la comunidad en general, pero particularmente destinadas a estudiantes de caracterización.

Clases online sobre música / Sin conocimientos previos

17. Todo sobre Música Clásica. Destinado a mayores de 18 años.

18. Ópera y cine, una atracción fatal. Destinado a mayores de 18 años.

19. Grandes obras de la música clásica. Destinado a mayores de 18 años.

20. Todo sobre Ópera. Destinado a mayores de 18 años.

21. El teatro en la ópera. Escenas teatrales y operísticas para conocer el género. Destinado a mayores de 18 años.

22. Las mujeres en la ópera. Una historia de compositoras, mecenas, gestoras, cantantes y empresarias. Destinado a mayores de 18 años.

_______________________________

Vocalidades caníbales, taller por Agustín Genoud en el CCK

El taller busca desarrollar una usina de nuevas vocalidades a lo largo de tres encuentros. El artista sonoro Agustín Genoud propone experimentar y atravesar el canto para desandar sus construcciones hegemónicas en lo subjetivo, corporal y social. A través de una serie de ejercicios y procesos que se enfocan en los aspectos técnicos de la voz y el sonido, se explorará anatómica, física y electrónicamente la producción de sonidos corporales y vocales, a partir de un enfoque performático poshumano para explorar las transiciones entre cuerpos electrónicos y orgánicos.

Se trabajarán técnicas de cuidado y cultivo de la voz y el cuerpo para principiantes, técnicas avanzadas de canto y voz expandida y técnicas utilizadas en repertorios contemporáneos de música experimental y contemporánea de los siglos XX y XXI. Estas investigaciones son útiles para comprender mejor el aparato fonador, su salud y buen mantenimiento.

Duración: tres encuentros. Días y horarios: miércoles 26, jueves 27 y sábado 29 de enero, de 17 a 19 h. El taller tiene cupo limitado y requiere inscripción previa. En la Sala 613.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______________

Estudio Urbano ofrece cursos online, breves e intensivos, durante el verano

Estudio Urbano es un programa de promoción y formación integral para la música, con foco en la autogestión. Cuenta con un estudio de grabación de acceso gratuito y depende de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires.

En verano, Estudio Urbano propone un ciclo de cursos online, breves e intensivos que se desarrollarán durante el mes de febrero, entre los que se encuentran el de grabación y mezcla de voces, sintetizadores, marketing musical, etc. Información completa en este enlace

Inscripción abierta desde las 12 hs. del lunes 17 de enero hasta las 20 hs. del viernes 11 de febrero, o hasta agotar los cupos (lo que suceda primero). El formulario para poder realizar la inscripción estará disponible desde el 17 de enero en este enlace.

Los cursos iniciarán el lunes 7 de febrero y finalizan el lunes 7 de marzo, tendrán una duración de cuatro clases y un costo de $2.000.-Los cursos serán dictados por artistas y profesionales con experiencia, que trabajan de lo que enseñan.

_________________

Cursos y talleres en las Casas de Cultura de San Isidro

Las Casas de Cultura de San Isidro ya tienen preparado un menú 2022 de ofertas en cursos, talleres y seminarios presenciales, virtuales y mixtos de distinta duración, y para todos los gustos y edades. Más de 150 propuestas que van del arte, el cuidado del bienestar físico y mental, y los idiomas, a la informática, los oficios y muchas otras disciplinas que podrán cursarse en Beccar, Boulogne y en las dos sedes de Martínez.

Desde el 15 de enero estará disponible el listado completo de cursos, que vale seguir periódicamente ya que se irá actualizando con nuevos cursos. La inscripción en todas las modalidades abrirá el 14 de febrero y podrá realizarse en forma online o presencial en las respectivas Casas, y el inicio de las clases será desde el 3 de marzo, aunque algunas propuestas comenzarán en abril.

Pensando en una posible salida laboral, la gama es amplísima y va desde Diseño de indumentaria y Reciclado textil (adolescentes y adultos), Joyería sustentable (adolescentes y adultos), Corte y confección, y Moldería industrial hasta Tejido a dos agujas, Crochet y macramé, y Encuadernación artesanal. También habrá Tapicería y restauración, Carpintería, Talla en madera, Electricidad básica, Instalación de equipos de aire acondicionado, Maquillaje social, Maquillaje artístico, Barbería, Huerta agroecológica y jardinería, Bromatología y Seguridad e Higiene, entre otros.

Cabe recordar que las Casas, coordinadas por Luciana María Hernández, tienen todas las comodidades, el desarrollo tecnológico y el espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales, y que cada una de las actividades cuenta con cupo de asistentes y se ajusta a los protocolos sanitarios vigentes.

MÁS DATOS

Centro Cívico Cultural Beccar: Av. Centenario 1891 / 4512-3160.

Centro Cívico Cultural Boulogne: Av. Avelino Rolón 2315 / 4513-7803/4

Casa de Cultura Martínez: Monseñor Larumbe 762 / 4580-3113 y Saavedra 1710 / 4793-9532

+ La gran mayoría de los cursos tiene un costo mensual de $1800 (los mensuales intensivos son los más caros, $2800) y la matrícula es de 200 pesos. Los pagos podrán concretarse con dinero en efectivo en las Casas o por transferencia bancaria o Mercado Pago. Las Casas estarán abiertas hasta el 11 de febrero, de 9 a 14, y desde el 14 de ese mes, de 9 a 18. Informes: casasdeculturamsi@gmail.com

________________

Club de lectura de cuentos “Lunes de terror”, a cargo de Lala Toutonian

Tras estos últimos tiempos donde traspasamos el terror como parte cotidiana de nuestra realidad, sumerjámonos en la narrativa que nos acoge y reconforta en sus brazos. A lo largo del año repasaremos la obra de Horacio Quiroga, Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Mariana Enriquez, Howard Phillips Lovecraft, Silvina Ocampo y Bram Stoker.

Cuatro cuentos por mes que leeremos y debatiremos de manera virtual (así llegamos a todo el mundo), solo tienen que prender la computadora o el teléfono celular, ahí les llegarán los relatos que elegimos dentro del género del terror, el último recurso del romántico, y nos veremos las caras y nos escucharemos sumar análisis a estos textos extraordinarios de semejantes autores y autoras, másters de la corriente que nos pone los pelos de punta. De placer.

Empezamos en marzo con Horacio Quiroga los lunes 7, 14, 21 y 28 a las 18 hs en Argentina y veremos un cuento (que les enviaré con tiempo) por día. Luego se continuarán los más arriba detallados.

El valor de este club que nos reúne a lectores apasionados es de 3.000 pesos argentinos o 16 dólares por mes. Es más, si te interesa cursar tres de los talleres, el cuarto te lo invito de todo corazón. Por información e inscripción: latoutonian@gmail.com

___________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

________

Talleres de escritura y lectura de verano en Entrepalabras.org

- Movimiento de partículas: lenguas en contacto /Taller de poesía

Coordina: Silvana Franzetti. Este taller propone iniciar a sus participantes en la traducción de poesía y promover la reflexión acerca de su práctica. Está destinado a jóvenes y adultos que tengan mínimos conocimientos en escritura de poesía y deseen explorar la práctica de la traducción. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Interrogue a sus cucharitas / Taller de autoficción

Coordina: Natalia Zito. Este taller busca recorrer los recursos básicos para contar una historia, a través del desarrollo de una herramienta clave para la escritura literaria: la observación. Está destinado a un público en general interesado en escribir literatura. Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Leer y escribir no ficción /Taller de no ficción

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece una reflexión sobre la no ficción, un género que se define por la negativa y se construye en los intersticios: entre el periodismo y la ficción. A partir de la lectura de fragmentos de textos fundacionales se abren preguntas, debates y la producción de breves textos que confluyan en la escritura de un relato de no ficción. Se verán los distintos subgéneros: crónica, entrevista, biografía, ensayo periodístico. Está destinado a interesados en acercarse a lecturas del género como en problematizar su definición y sus límites, y aquellas que quieren incursionar en la escritura o adquirir herramientas para trabajos periodísticos o académicos desde un costado creativo.

Cursada: 6 clases - 3 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 11 de febrero.

- Del proyecto al texto /Taller de narrativa

Coordina: Gabriela Saidon. Este taller ofrece un espacio grupal de trabajo sobre textos comenzados o avanzados y, también, sobre el armado de un nuevo proyecto de escritura (cuentos, novela, microrrelato). El intercambio de materiales y de sugerencias sobre textos propios y ajenos, así como la lectura en voz alta permitirá mirar cosas en los textos que no suelen percibirse en soledad.

Cursada: 8 clases - 5 asincrónicas y 3 por Zoom- (entre febrero y marzo) / inicio: 9 de febrero

TALLERES DE LECTURA

- Julio Cortázar / Rayuela: Literatura y vida

Coordina: Silvina Marsimian. Este taller de lectura propone invitar a los participantes a construir un recorrido personal de Rayuela, sobre la base de los intercambios en los encuentros por zoom y en el foro. Además, se conversará en torno a las innovaciones técnicas y temáticas que Julio Cortázar introduce en la narrativa tradicional en Argentina, en relación con otros autores y obras. Está destinado a lectores en general. Cursada: 4 clases por zoom los miércoles de 19 a 20.30 (ARG) (entre febrero y marzo) / inicio: 16 de febrero.

- La hora de la estrella, de Clarice Lispector

Coordina: Natalia Zito. El taller busca abrir y sostener un espacio de lectura atenta y detallada de La hora de la estrella, una novela clave en la obra de Clarice Lispector. Novela que puede funcionar como puerta de entrada a la obra de la autora y, también, como recurso para profundizar en su obra y aproximarse a la singularidad de su recorrido de escritura. Está destinado a interesados en iniciarse en la obra de Lispector y en profundizar sobre distintos aspectos de la estructura singular de esta novela. Cursada: 4 clases por zoom los jueves de 19.30 a 21 (ARG) (febrero a marzo) / inicio: 10 de febrero.

- Duras en foco / Tres novelas: tres enfoques

Coordina: Walter Romero. Este taller se propone estudiar un corpus de tres novelas de la escritora francesa Marguerite Duras (1914-1996), que abarca distintas etapas de su producción a partir de tres ejes nucleares que permitan poner en consideración su importancia en la literatura del siglo XX: psicoanálisis (El arrebato de Lol V. Stein), escrituras del yo (El amante) y pedagogía (La lluvia de verano). Está destinado a psicoanalistas, escritores, maestros y profesores, pedagogos, estudiantes de Letras y Psicología, aspirantes a escritores, público en general. Cursada: 4 clases por zoom los lunes de 18 a 19.30 (ARG) (febrero) / inicio: 7 de febrero.

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

________________

Encuentros en el Club de Pase Cultural edición verano

Durante enero y febrero taller de artes plásticas y visita al taller de León Ferrari en el Distrito de las Artes (sábado 20/1 a las 15 h); taller de pegatinas en el EcoParque (el jueves 10 de febrero a las 16 h); taller de escritura creativa en librería adherida al Pase Cultural (el 27/1) y un encuentro de cierre con producción de fanzine colectivo (el 25/2), narrando las experiencias vividas con el Club. El ciclo constará de cuatro encuentros y finalizará el 25 de febrero. Destinado a jóvenes de 13 a 21 años. Más información.

__________

Cursos de escritura en Casa de Letras

Los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2022 se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Escritura. Modalidad videoconferencias

-NARRATIVA – CURSO INTENSIVO. Docentes: José María Brindisi (Iniciación a la Escritura Narrativa) y Cecilia Sorrentino (Usina de Historias). Este curso intensivo consta de 2 materias y corresponde al primer módulo cuatrimestral del Programa de Formación en Escritura Narrativa.

13 encuentros de 4 horas (total: 52 horas) / lunes y jueves de 18 a 22 hs. / inicio: 3 de febrero.

-ADN DE LA MEMORIA: LA INFANCIA.

Coordina: Vivian Lofiego. Vamos a sumergirnos en la memoria a través de lecturas y ejercicios de evocación. Con soportes de poesía, videos y artes plásticas, haremos ejercicios de escritura.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 23 de febrero

-EL CLUB DE LA ESCRITURA

Coordina: Betina Bensignor. Es un taller lúdico abierto a quienes quieren dar sus primeros pasos en la escritura a través de la práctica, la improvisación, el intercambio y el humor.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18 a 20 hs. / inicio: 16 de febrero

-VIAJAR PARA CONTARLA

Coordina: Julián Varsavsky. Nos proponemos que cada participante produzca la crónica de un viaje, que se irá puliendo en un ida y vuelta semanal con el coordinador. Leeremos a grandes maestros del periodismo narrativo.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 4 de febrero

-LAS POÉTICAS DEL ESPACIO

Coordina: Mariano Vespa. Se explorarán distintos espacios urbanos a partir de la lectura de piezas de géneros de no-ficción, para desglosar las herramientas para construir un escenario y llevarlas a la escritura.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18 a 20 hs. / inicio: 18 de febrero

Escritura. Modalidad online

-TRES APUNTES PARA ESCRIBIR UN CUENTO

Coordina: Nicolás Mavrakis. Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Abordaremos: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. La mirada distinta acerca de lo habitual. Entre el problema y su solución: la tensión de la que emerge el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 14 de febrero

-GRANDES PERSONAJES EN LOS LIBROS INFANTILES

Coordina: Natalia Méndez. Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego - Leer y escribir textos para chicos, y complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología. A partir de lecturas y de ejercicios de escritura, trabajaremos nuevos personajes y recrearemos a los clásicos. ¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace memorable?

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 21 de febrero

-LA GRAMÁTICA SOÑADA

Coordina: Pablo Ali. Este curso “express” online de normativa y corrección de textos es complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Los escritores necesitamos conocer la normativa de la lengua para mejorar nuestra capacidad de leer y crear. La idea del taller es visibilizar recursos y sistematizar conocimientos desconocidos o naturalizados.

Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 7 de febrero

Escritura de poesía. Modalidad videoconferencias

-UN DÍA VOY A HACER TODO DISTINTO

Coordina: Gabriela Luzzi. Se brindarán elementos, partiendo de la lectura, que nos lleven a encontrar una forma propia de alcanzar nuestras potencialidades. Haremos ejercicios de escritura que se pondrán en común en cada encuentro.

6 encuentros de 2 horas / martes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 15 de febrero

Lectura. Modalidad videoconferencias

-”MADAME BOVARY SOY YO”. LA NOVELA DE FLAUBERT A LA LUZ DEL FEMINISMO

Coordina: Walter Romero. El taller se propone hacer foco en el rastreo del protofeminismo de una Emma contrariada y equívoca, recorriendo las escenas nucleares de la novela: cómo leerla hoy, desde las emancipaciones por venir.

3 encuentros de 2 horas / jueves 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 10 de febrero

-BRILLANTES IRLANDESAS

Coordina: Paula Varsavsky. Cuatro escritoras irlandesas ineludibles: Nos proponemos un recorrido por la literatura irlandesa a través de cuatro escritoras ineludibles: Kate O´Brien, Iris Murdoch, Edna O´Brien y Claire Keegan, sobre la base de sus respectivos contextos políticos y sociales.

6 encuentros de 2 horas / martes 18 a 20 hs. / inicio: 8 de febrero

-LA NOVELA CINEMATOGRÁFICA: LECTURA, ANÁLISIS, Y VISIONADO DE FILMS

Coordina: Sebastián Cardemil Muchnik. Abordaremos algunas de las adaptaciones más célebres de la historia del cine, para descubrir las características de su original literario y luego de su correspondiente adaptación fílmica.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 7 de febrero

*CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Más información. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. Correo electrónico: casadeletras.info@gmail.com

________________________

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

_________

Seminarios en Pitagórica

-Persigue tu bienaventuranza . Profesor: Leandro Pinkler

La riquísima obra de Joseph Campbell ha difundido los tesoros simbólicos de Oriente y Occidente como una guía para la experiencia humana. La verdadera mitología es comparable a la Armonía de las Esferas, al Canto de las Sirenas, al Llamado a la Aventura heroica que busca encender el anhelo del corazón humano. Por eso afirmaba Campbell que toda su elaboración mitológica se sintetiza en esta invitación: ¡Persigue tu bienaventuranza!

4 encuentros. Modalidad online. Inicia: Miércoles 12 de Enero 2022. Finaliza: Miércoles 2 de Febrero 2022. Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Valor: $4800 / 40 USD. Más información

- Hacia una nueva conciencia de la alimentación . Profesora: Juana Tucci

La conocida frase hipocrática es hoy confirmada por los descubrimientos científicos. Pues vivimos un momento privilegiado en tanto un vastísimo conocimiento de la nutrición está a nuestro alcance y disponemos del poder curativo de infinidad de alimentos. Al mismo tiempo la vida sedentaria, tecnológica y urbana nos incita a ser activos en la búsqueda de una existencia saludable.

4 encuentros. Modalidad online. Inicia: Martes 11 de Enero 2022. Finaliza: Martes 1 de Febrero 2022. Horario: 19:00 a 20:30 (ARG). Valor: $4800 / 40 USD. Más información

- En torno a la felicidad, al placer y al deseo . Profesores: Leandro Pinkler y Agustín Brousson

En la Ética Nicomaquea Aristóteles afirma que todos están de acuerdo en que el télos (la meta, la finalidad) humano es la felicidad, pero no todos la conciben de la misma forma. De ahí que toda la filosofía ética griega es una gran reflexión en torno del placer y el dolor y la manera de arribar a la auténtica felicidad. En el siglo XX, por la ausencia de una dimensión trascendente y la caída de una ética del deber, han sido retomados sus planteos esenciales por su carácter pragmático - siguiendo estudios de Pierre Hadot y su influencia en Michel Foucault.

4 encuentros. Modalidad online. Inicia: Jueves 13 de Enero 2022. Finaliza: Jueves 3 de Febrero 2022. Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Valor: $4800 / 40 USD Más información

-El trabajo interior. La recuperación del esoterismo en el siglo XX: Guenón, Gurdjieff, Jung . Profesor: Leandro Pinkler

El sentido auténtico de la palabra “esotérico” es “interior”, y atiende al desarrollo psíquico y espiritual del ser humano. Como complemento necesario de una civilización arrojada al desenfreno material, en el siglo XX se dio una difusión de prácticas, conocimientos primordiales y profundización de la psique humana enraizados en la tradición milenaria de la humanidad. El curso se centra en la especial relevancia de los legados de René Guénon y la Tradición Primordial, George Ivanovich Gurdjieff y los métodos para el despertar del sueño hipnótico y Carl Gustav Jung y la exploración de la profundidad de la Psique humana.

4 encuentros Modalidad online Inicio: Miércoles 23 de febrero 2022 Finaliza: Miércoles 16 de marzo 2022 Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- ICONO - Portal a la belleza que precede la eternidad. Con especial atención a la iconografía bizantina y a la obra de Pavel Florenski . Profesor: Juan Manuel Garayalde

¿Puede existir un ARTE que sea capaz de conmovernos en lo más profundo de nuestro ser? Un ARTE que sea capaz de llevarnos a conocer las maravillas que la TRANSFIGURACIÓN puede provocar en un Ser Humano divinizado.

De la mano de grandes teólogos de la Iglesia Ortodoxa, como Leonid Uspenski, Paul Evdokimov y del Santo Mártir, Pável Florenski, haremos un primer acercamiento hacia la iconografía que ha transmitido, a través de los siglos, huellas de un Camino hacia una espiritualidad milagrosa, sobrenatural, y por consecuencia, transfiguradora.

4 encuentros Modalidad online Inicio: Martes 15 de febrero Finaliza: Martes 8 de marzo Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- Introducción a Homero. Una introducción a la grandeza de su obra . Profesor: Agustín Brousson

A pesar de lo poco que con certeza se sabe de él y de que incluso se haya llegado a dudar de su existencia, puede afirmarse, parafraseando a Platón, que Homero fue el poeta que educó a Grecia. En efecto, los griegos encontraron en Ilíada y Odisea la transmisión de una sabiduría que abarca todos los planos de la existencia: un saber acerca de los dioses (funciones, relación entre sí y con los hombres, etc.), acerca de los hombres (antropología, psicología y ética) y acerca de lo que ocurre en el Más allá. El presente curso tiene como objetivo lograr un acercamiento a la figura de Homero y a la sabiduría por él transmitida a partir de la lectura y del trabajo con las fuentes.

4 encuentros Modalidad online Inicia: Lunes, 14 de Feb de 2022 Finaliza: Lunes, 7 de Mar de 2022 Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

- Rumi: la vida del amor. Muhammad Yalaludin Baljí, conocido como “Rumi” es uno de los representantes más importantes de la gnosis islámica. Profesor: Leandro Bracamonte

Muhammad Yalaludin Baljí, conocido como “Rumi” es uno de los representantes más importantes de la gnosis islámica. Autor de una extensa obra en lengua persa que sirve de inspiración a los buscadores de la trascendencia tanto de oriente como de occidente. En todas sus palabras inspira y cautiva pues están impregnadas de una experiencia íntima, de una cercanía con lo divino. Y en sus escritos se respira la atmósfera más sutil del Amor. Asimismo, Rumi es célebre por su legado en la tradición de los Mevlevi, que practican el Sama, los movimientos sagrados de los Derviches giróvagos. En este seminario vamos a poder adentrarnos a su vida y obra con una perspectiva profunda y analizando sus obras desde su lengua original para todo el mundo de habla hispana.

4 encuentros Modalidad online Inicia: Jueves 24 de febrero Finaliza: Jueves 17 de marzo Horario: 19:00 a 20:30 (ARG) Más información

_______________

Taller de canto con María Ezquiaga

Técnica vocal, lenguaje musical y canciones. Empieza en febrero, online. Consultas al mail mariaezquiaga@gmail.com. Más información

____________

Clases gratuitas de Bailes Urbanos en Monte Chingolo

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre la inscripción a clases gratuitas de Yoga y Bailes Urbanos, actividades que tendrán cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 16 en la sede de la Institución, en General Pinto 4752, o por correo electrónico a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com.

Las clases de Yoga tendrán lugar en la sede de la Biblioteca los lunes a las 17 y los miércoles desde las 9 de la mañana. Las clases de Bailes Urbanos se realizarán en la Biblioteca los lunes y jueves a las 17.30.

__________________

INFANTILES

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. PROGRAMACIÓN COMPLETA, SALA POR SALA.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_____

Mi Cazacuentos Favorito

Ya se pueden leer los cuentos ganadores, finalistas y con mención especial de la segunda edición del concurso literario infantil “Mi Cazacuentos Favorito”, a través de Vivamos Cultura. La convocatoria fue organizada por Caza Cuentos, con el apoyo de Impulso Cultural a través de Mecenazgo. El jurado, conformado por Pablo de Santis, María Fernanda Maqueira y Fernanda Ribeiz, deliberó entre los 175 relatos enviados por chicos y chicas entre 7 y 12 años, realizados bajo la temática “Soy valiente, tengo miedo”.

______

Talleres en el Museo Moderno

-”Juguetes modernos”, del 5/1 al 9/1 y del 24/1 al 31/1. Taller para infancias donde se trabaja con recursos pedagógicos como juguetes, libros y piezas para armar entre otros. Pensado para niños de 4 a 7 años.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

__________

Clubes científicos + laboratorio + cine

Actividades en el C3

Actividades presenciales para alegrar las tardes de verano. Entrada libre y gratuita.

El C3 reabre sus puertas a todo el público en su horario de verano, de jueves a domingos, de 14 a 20 horas. Este mes, la cartelera cultural tendrá como atractivos principales clubes científicos de Arduino Lab, para paleodetectives, para artistas en píxeles; Zoom al Mar en el laboratorio, y cine científico con el sello del C3 y la Asociación de Amigos del Bellas Artes. Todas las propuestas –libres y gratuitas– son presenciales y requieren reserva de entradas.

Club científico Arduino Lab Todos los jueves de enero, a las 16.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por Chicos.net. Durante cuatro encuentros se crearán dispositivos automáticos usando placas arduino como faros luminosos, un regador automático de plantas con sensor de humedad, máscaras luminosas y constelaciones de leds. Hay requisitos para realizar la actividad. Inscripción acá

Club científico para paleodetectives Todos los jueves de enero, a las 17.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por Matías Motta, Santiago Miner, Gonzalo Muñoz y Marina Spinelli. Durante cuatro jueves se propondrá el desafío de convertirse en detectives especializados en paleontología y descubrir secretos sobre los fósiles, indagar sobre paleoarte, usar técnicas y herramientas específicas de los expertos hasta llegar a construir un dinosaurio en arcilla. Inscripción acá

Club científico para artistas en píxeles Todos los viernes de enero, a las 17.30 horas. Recomendado de 8 a 12 años. Por @Robosepu Este taller está pensado para quienes quieran crear formas digitales a partir de píxeles, el elemento más pequeño de una imagen reproducida digitalmente. Inscripción acá

LABORATORIO

Zoom al Mar

Desde el 13 de enero, los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de 14.30 a 19.30 horas. Ver días disponibles. Para todas las edades.

El laboratorio del C3 se sumerge en las maravillas del océano e invita a los/as visitantes a explorar la biodiversidad marina en un ambiente de libre recorrido. Conocer qué tesoros se ocultan en las profundidades del mar, cuántos misterios aguardan en el océano y cómo podemos hacer para descubrirlos son algunas de las llaves. Reservar visita acá

OTROS TALLERES PARA CREADORES Y CREADORAS

Para que canten las ballenas

Domingo 16 de enero, a las 15 y 17 horas. Cada horario recomendado para distintas edades. Por la artista Belén Basombrío.

A través del juego y del arte, se buscará transmitir en los niños y las niñas una reflexión sobre la contaminación en los océanos, su presencia (a veces “invisible”), su impacto en la vida humana y la biodiversidad marina, y qué se puede hacer como comunidad.

Inscripción para las 15 horas dirigido a niños/as de 5 a 7 años acá

Inscripción para las 17 horas dirigido a niños/as de 8 a 11 años acá

¿Cómo hacer tu propio oscilador?

Sábado 29 de enero, a las 18 horas. Recomendado a partir de los 15 años. Por Mica Dovla.

Un taller para armar usando componentes electrónicos un oscilador, un dispositivo que genera una señal de onda periódica tomando una señal continua y convirtiéndola en alterna. Esta transformación se puede percibir cuando lo conectamos a un amplificador y al regular la señal se producen diferentes sonidos y se puede usar como un instrumento musical. Inscripción acá

CINE CIENTÍFICO

Películas que atraviesan los límites entre la ciencia y el arte

Del 28 de enero al 18 de febrero. Por Amigos del Bellas Artes + C3

El arte y la ciencia tienen en común la constante búsqueda de respuestas y la creación como camino. En este sentido, el Centro Cultural de la Ciencia y la Asociación de Amigos del Bellas Artes (AAMNBA) se unen para llevar adelante un ciclo de cine que hace foco en diversos imaginarios de la ciencia que han sido vehiculizado por la pantalla grande, el arte y la literatura. Las películas se proyectarán en ambos auditorios.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Vuelvo como un jardín después del invierno

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta el libro Vuelvo como un jardín después del invierno del artista Cotelito. Es una pequeña joya en papel pensada originalmente para primeros lectores, pero se dirige a todos los públicos. Ideado para las manos infantiles, puede leerse y adoptar distintas formas circulares, como rueda, mantra y canción, entre el ir y venir de un jardín que se despliega en un presente que invita a volver a empezar.

Como en el mural del mismo nombre que se realizó en las paredes del museo, una enredadera brota ante la presencia de criaturas amigables. Un nuevo paisaje, extraño y dulce a la vez, sugiere un presente gobernado por la naturaleza y lo desconocido, el día y la noche, el invierno y el verano.

Con el diseño gráfico de Pablo Alarcón, la tipografía de esta publicación fue especialmente seleccionada para facilitar la lectura a personas con dislexia.

El equipo editorial suma este ejemplar a la nueva serie de libros que unen arte y literatura Infantil que se inauguró con el relato de Alberto Greco Ni tonto ni holgazán, ilustrado por María Wernicke, una artista premiada internacionalmente.

Las actividades

Los equipos editorial y educativo del Museo Moderno, con la coordinación general y el asesoramiento en infancias de Mariana Cincunegui, invitan a niños y niñas a cuatro encuentros para llenar de color y movimiento la obra de Cotelito y transformarla en un papel continuo y gigante como un jardín. Las actividades tendrán lugar los domingos 16 y 30 de enero, 6 y 13 de febrero de 16:00 a 17:00.

Se desplegarán en el suelo doce metros de largo para ser intervenidos de pie, como un telón a la italiana. Las líneas invitan a transformar fondos y texturas, los colores se transformarán en emociones, delimitando el paisaje y sus profundidades. Con música en vivo, entre juguetes sonoros y un concierto de piano y acordeón a cargo del músico y artista sonoro Guilo Villar, los chicos y las chicas dejarán su huella en el papel.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

___________

Club de Verano de Pakapaka

¡En enero vuelve el Club de Verano de Pakapaka! Este año, la propuesta será viajar por todo el país desde donde estemos. El Club de Verano de Pakapaka estará compuesto por distintas piezas:

-Pódcast ¿Cuándo llegamos?, una serie sonora conducida por Fer Metilli que nos llevará de viaje por toda la Argentina.

-Micros de verano, para llenar la pantalla de Pakapaka de agua, sol y juego.

-Serie de micros coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. ¡Vas a conocer las distintas provincias del País de la mano de chicos y chicas locales!

-Actividades en redes durante todo el verano para hacer en casa y en la virtualidad. ¡Juegos, trucos y mucho más!

Además, vas a poder seguir disfrutando de tus series preferidas en la señal.

_____________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, CABA

_____

Actividades para chicos en la Usina del Arte

Del 7/1 al 20/2, viernes, sábados y domingos de 17 a 20:30 h, habrá actividades para chicos y chicas en segmentos de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 12 años, basadas en tres ejes: expresar, conocer y jugar y disfrutar. Todas las actividades son con reserva previa.

Para chicos de 0 a 3 años, todos los días, estará IUPIIIII, el primer espacio cultural para la primera infancia en la Ciudad. Con estaciones lúdicas que potencian la sensorialidad, la sorpresa y el juego. Los domingos a las 18 h podrán disfrutar de Garabatos XXL, una actividad de exploración sensorial para que los más chiquitos hagan arte.

Para el segmento de 4 a 7 años, a las 17 h estará Escenas Curiosas: ciclo infantil de micro escenas teatrales que despiertan la curiosidad y el entusiasmo por el teatro. Participarán Circo Loyola, Sin Julepe, Mago Kahpu, Arte activo, Chukrun, Campanita, Eitis magia, Los Ludic, El circuete, El show de azu, Compañía Amichis, Capotina y Titirirrisas, entre otros. A las 19 h se llevará a cabo Esto es un Hit, que celebrará los hits musicales de grupos infantiles actuales y reconocidos como Raviolis, Laberinto Masticable, Coté, Había una vez rock, Cantando con Adriana y Bailando con Julieta, Mundo Arlequin, Mecache Rock, Rayos y Centellas, Los Rockan, Koufequin, Bigolates de chocote, Pequeño Pez, Nilocos, Agua de Sol, Los Cazurros, Kabradepata, Cien Volando, Desenchufados, Plan Ve - El mago de Oz y Les Ivans.

Viernes y sábados a las 18 h estará Splash! Juegos con agua, un circuito lúdico y recreativo para divertirse en juegos de agua.

Los domingos a las 18 h estará Usina Acrobática, donde cada chico descubrirá el universo del circo mientras co-crea piruetas y trucos. Equilibrios, malabares e ilusiones para mover el cuerpo y desafiar la mente.

Para chicos de 8 a 12 años, los viernes a las 19:30 h se realizará Ola Freestyle, un encuentro de improvisación de freestyle para que liberen la letra que hay en ellos. Sábados y domingos a la misma hora estará Pandilla Danza Urbana, un taller para bailar danzas urbanas que van desde el hip-hop y el breakdance hasta el trap y el reggaetón. También estará Stencil a la calle, con talleres de afiches urbanos, Stencil sonoro expresivo, Paste Up y creación de posters.

Habrá diferentes talleres para niños y niñas de 4 a 7 y de 8 a 12 años: Viernes, sábados y domingos de 18 a 20 h estará Arte en la pradera, una tarde creativa al aire libre para inspirarse en las formas, colores y texturas del entorno; Y Un verano en acuarelas: con Enigma en colores, se realizará un recorrido en familia por la exhibición “Retratos de cuarentena”, con propuestas lúdicas, pistas y acertijos. En Retratos al agua, inspirados por las obras de Ignacio de Lucca, chicos y chicas experimentarán con lápices acuarelables y crearán su propia exhibición de retratos.

Las letras tendrán su espacio los sábados a las 18 h con Historias de la Ciudad y los domingos a la misma hora con Domingos de Campa libros.

Los sábados a las 18 h se realizará el ciclo Eco-Chicxs - Usina Sustentable, con talleres sobre huerta, hidroponia, ecología y sustentabilidad. La Desfábrica de juguetes, Pukis juguetes de trapo y costura creativa, Taller de Huerta, Taller de Compostaje y mucho más.

Los domingos a las 18 h estará Cocina & Arte para refrescar, con actividades y talleres de gastronomía: Tarde de jugos frutales e intervención de vasos reciclados; Tarde multisensorial para explorar los sentidos olfativos con la creación de plantines aromáticos; Creación de individuales y cocina con granos y semillas; Composición visual con alimentos saludables; Exprimidos de frutas y verduras y creación de posavasos con sellos.

*Usina del Arte. Agustín Caffarena 1, CABA

________

Pakapaka estrena el podcast ¿Cuándo llegamos?

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena su tercer pódcast, ¿Cuándo llegamos?, el próximo jueves 13 de enero. Se trata de una serie de trece episodios, conducidos por la actriz y humorista Fernanda Metilli, que invita a chicos y chicas a recorrer el país a través de los sonidos. La serie podrá escucharse en la cuenta de Spotify del canal y, también, por su canal de YouTube.

¿Cuándo llegamos? es un pódcast inmersivo, escrito por Claudia Czerlowski, pensado para hacerles más divertido y llevadero el viaje a los chicos y chicas en vacaciones, o bien, para invitarlos a viajar con la imaginación.

Con la excusa de ir anticipando lo que conocerán, ¿Cuándo llegamos? se propone entretener a toda la familia con juegos, información, desafíos, consejos de locales y secciones que acortan la distancia y amplían la experiencia, potenciando las expectativas y fantasías que cada quien se haya hecho del nuevo destino.

Cada episodio nos invita a explorar una región con un paisaje particular: las sierras, el desierto, el campo, los lagos, la costa, la selva, las salinas, las montañas, la ciudad. A través de distintas secciones, podremos conocer más sobre estos destinos: pausas sonoras para descubrir sonidos y melodías típicas, propuestas lúdicas para hacer en la ruta, desafíos para reconocer la naturaleza involucrando los cinco sentidos, leyendas y relatos, palabras de pares, y más.

Para escuchar en viaje o dejar volar la imaginación desde casa; para compartir en grupo o disfrutar en soledad con auriculares; para la ida, para el “durante” y para la vuelta de las vacaciones; para abrir las orejas y abrocharse el cinturón.

La programación de Pakapaka puede verse por la pantalla de televisión a través de cableoperadores de todo el país y de la Televisión Digital Abierta (TDA), y sus contenidos audiovisuales, en su sitio web y redes: www.pakapaka.gob.ar, YouTube , Instagram , TikTok, Facebook y Twitter.

________

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

